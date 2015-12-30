Девочка — целительница

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:28

Причина: Изменен раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 125 Комментарии: 4 +7 Сегодня, 10:17 by

— Хватит страдать! — сердито сказала Татьяна. - Просто смотреть тошно.— От меня муж ушёл! Теперь совсем одна осталась, - всхлипнула я. — Кому я нужна такая…— Какая — такая ?— Бесплодная. В любовницы, может, ещё и сгожусь, а вот в жёны никто не возьмёт, - я не сдержалась и снова заплакала.— Не факт, что не возьмут. Кстати, можешь усыновить киндера ни у кого не спрашивая разрешения. Видишь, ещё один плюс. К тому же ты не одинокая, а свободная. Улавливаешь разницу?Плакать вдруг расхотелось, а захотелось срочно бежать в органы опеки и узнать, какие нужны справки. Если Татьяна права, и мне действительно разрешат усыновить … Точнее удочерить, потому что я всегда хотела иметь именно дочку — светленькую, голубоглазую всю в перевязочках и аппетитных ямочках, которые мне, даже в мечтах, так хотелось поцеловать…— Ага, вижу, что заблестели глазки. — обрадовалась Таня — Только прежде, чем начинать заниматься всей этой волокитой, тебе надо прийти в себя после развода и стресса.— Да нет у меня никакого стресса!— А кто двое суток подряд прорыдал? Теперь обязательно нужно расслабиться — поваляться на тёплом песочке, поплескаться в море… Вдвоём поедем. В конце концов — мы свободные и обеспеченные женщины, можем себе позволить.— Куда поедем? — спросила на автомате, потому что мысли были заняты другим.— В Турцию! Может, на Мальдивах или в Ницце тоже хорошо, но для меня место - где сбываются мечты — это Анталия! А я потом с тобой по всем инстанциям буду бегать и нужные бумажки помогу собрать.— Ладно, — сдалась я, - тур и авиабилеты сама закажешь.— Не вопрос! Только давай лучше на автобусе поедем! Они сейчас комфортабельные. Сможем ещё и Румынию с Болгарией посмотреть. Хоть из окна, но всё равно интересно…***Татьяна вовсю наслаждалась морем, солнцем и гостиничным "всё включено", а я считала дни до отъезда. Всё время представляла свою будущую дочку…Говорят, на грудных деток большая очередь усыновителей, а ждать я просто не смогу. Так что пусть будет и постарше, главное, моя любимая, сладкая…Наконец, две недели отдыха закончились, и пришла пора возвращаться домой. Пограничный пропускной пункт, между Болгарией и Румынией, находится на мосту Джурджу — Русе, там шли ремонтные работы, поэтому перед мостом скопилось много транспорта.— Не меньше часа здесь простоим. — оценил ситуацию водитель нашего автобуса. — Так что, если хотите немного размяться, можете пока погулять. Только далеко не уходите.Танюша сладко спала, а я решила немного пройтись. Метрах в тридцати от трассы, прямо на траве, сидели несколько цыган. Вдруг одна из них, тучная старуха, тяжело поднялась с земли и направилась в мою сторону. Я слышала о цыганском гипнозе, но сейчас красть у меня было нечего (деньги и драгоценности лежали в чемодане), поэтому осталась стоять на месте. Бабка подошла и что-то сказала по-болгарски.— Извините, но я ничего не поняла ! — улыбнулась я смущённо.— Я говорю, у тебя будет мужчина. — перешла та на русский. — Недолго будет, но сделает тебе ценный подарок. Необыкновенный. Ценный не только для тебя, но и для других людей. Ты его береги… - повернулась и торопливо пошла назад к своим соплеменникам.— Подождите! Какой мужчина? Какой подарок? — крикнула я ей вслед, но она даже не повернулась…***— Вот список документов, — сотрудница службы опеки протянула мне листок.— Так много? — ахнула я.— А что вы хотите, милочка? Ведь не щенка берёте, а ребёнка! А ещё вам нужно будет прослушать курс лекций в «Школе приёмных родителей» и сдать экзамен.— Сколько времени обычно длится процедура усыновления?— От нескольких месяцев до года.— Так долго?!!— Быстро только кошки родятся…На улицу я вышла в растрёпанных чувствах — не ожидала, что осуществления мечты придётся ждать так долго. В висках противно стучало, и хотелось пить. Зашла в первую попавшуюся на глаза кафешку, подошла к барной стойке.— Апельсиновый фреш, пожалуйста, - попросила бармена. Получив запотевший стакан с соком, решила выпить его здесь же, за стойкой. Следом за мной мужчина заказал эспрессо и пристроился рядом. Некоторое время он молча поглядывал в мою сторону, а потом поинтересовался:— Девушка, у Вас какая-то беда?— Почему Вы так решили?— Мне просто так показалось.— Ни какой беды, обычные неприятности.— В таком случае, позвольте угостить вас коньяком. Когда большое горе, алкоголь не помогает, а от мелких неприятностей — лучшее лекарство, — и он, не дожидаясь моего согласия, кивнул бармену, — Два по пятьдесят «Мартеля». Я пригубила коньяк. По телу разлилось приятное тепло, в висках стучать перестало.— Я Максим. — представился незнакомец и улыбнулся.— Ирина…— Может, поужинаете со мной?«Не наглый, не назойливый, а ещё у него красивая седина на висках и умные голубые глаза, в обрамлении густых длинных ресниц — хотела бы я, чтоб у моей дочки были такие глаза и ресницы» — подумала я.— Пожалуй, можно, - кивнула с улыбкой.— Здесь варят отличный кофе, но кормят так себе. - Максим кинул на стойку купюру и протянул мне руку. - А в квартале отсюда есть хороший итальянский ресторанчик…Ужинали мы долго, разговаривали ни о чём — ни каких душевных откровений и неудобных вопросов. Общение было приятным, поэтому мы легко перешли на ты…— Ирина, ты одна живёшь? — спросил Максим, когда мы вышли на улицу.— Одна , — ответила, прекрасно понимая к чему он клонит.— Не пригласишь меня в гости?Последние полгода мы с мужем (теперь уже бывшим) не занимались сексом. И мне так захотелось мужской ласки!— Поедем лучше к тебе…Из квартиры Максима я ушла ранним утром, когда мой случайный любовник ещё спал. На столе оставила записку с номером своего мобильника, но он так и не позвонил… По этому поводу вообще не переживала — меня тогда волновали совсем другие вопросы…Я успела собрать около половины справок, когда со мной стали происходить странные вещи: налилась грудь, по утрам подташнивало, и всё время хотелось томатного сока, который раньше терпеть не могла. «Это просто сбой в цикле», — озадаченно думала я, но тест на беременность всё же купила. И когда увидела на нём две полоски, чуть не грохнулась в обморок.— Семь недель. - Подтвердила гинеколог в женской консультации.— Но, этого не может быть! Я в своё время столько по докторам ходила, и все они утверждали, что при моём диагнозе беременность невозможна.— Мы врачи, можем лишь предполагать. — улыбнулась врач, - А диагноз ставит только Господь. Видимо, кто-то на небесах решил, что поспешил «наградить» вас бесплодием, вот и исправили свою «ошибку»."У тебя будет мужчина. Недолго будет, но сделает тебе ценный подарок. Необыкновенный. Ценный не только для тебя, но и для других людей. Ты его береги…" — вспомнились слова болгарской цыганки.Так вот о каком подарке она говорила… Конечно, моя дочка (а у меня обязательно родится девочка) будет самой замечательной из всех детей! А что касается её ценности для общества… Может, она станет гениальной художницей или врачом, который спасёт тысячи жизней, или фармацевтом, изобретшим лекарство от неизлечимой болезни… Но даже если она просто будет хорошим человеком — это ведь тоже ценится в нашем мире…— Смотри, какую девку родила! — сказала акушерка, кладя новорожденную мне на грудь. — Уже решила как назовёшь?— Светланкой! — улыбнулась я и озабоченно спросила: — С ней всё в порядке?— В полном! Неонатолог позже своё слово скажет, но думаю не меньше 9 баллов по шкале Апгар.Татьяна как-то сказала, что мечты сбываются в Анталии. Вот глупая... Я теперь точно знаю, что это место — родзал 1-го родильного отделения клиники!Светланка внешне была точно такой, как я её себе и представляла - пухленьким, голубоглазым, светловолосым ангелом! Когда я смотрела на неё, от нежности щимило сердце, а на глаза слёзы счастья наворачивались.Слушая мои восторженные рассказы о дочке, Татьяна посмеивалась:— Ирка! Не сходи с ума! Конечно, моя крестница — умница и красавица! Кто ж спорит?!! А в общем, обычный ребёнок. Я в своей фотостудии насмотрелась на сумасшедших мамаш, вроде тебя. Каждой её чадо кажется самым — самым !Когда я впервые заметила, что моя Светочка не просто умница- красавица, а действительно отличается от других деток??! Пожалуй, первым звоночком был тот день, когда у меня на работе разыгралась адская мигрень. Как-то дотерпела до обеда и поехала домой По пути купила самое сильное обезболивающее, которое у них нашлось. Отпустив няню, собралась было выпить сразу две таблетки, но не успела. Дочка (ей тогда было 2 года) забралась на диван и стала гладить меня по голове… И буквально через пять минут боль отступила. И следа не осталось от тошноты и молота в ушах.Тогда я нашла этому чуду логичное объяснение — мол, ласка и любовь любимого человечка любую болячку может исцелить…Однако, спустя несколько месяцев, произошло одно событие, которое заставило заподозрить у Светланки наличие особых способностей..По просьбе дочки на Новый год я подарила ей котёнка. Умке (так она назвала питомца) как раз исполнилось полгода, когда он заболел. Утром ещё был весёлым и игривым, но днём ему вдруг стало плохо: несколько раз вырвало, а потом заполз в свой домик и затих. Я решила, что виноват новый корм, дала ему активированный уголь и понадеялась, что всё обойдётся. Не обошлось...Утром Умке стало ещё хуже, и только по чуть заметному шевелению пушистых боков, было ясно, что ещё дышит. Я вызвала ветспециалиста. Тот приехал, выслушал меня, осмотрел больного котёнка:— Без анализов трудно сказать наверняка, но думаю, что это — инфекционный перитонит. Если бы вчера меня вызвали, можно было бы побороться, а сейчас… Я, конечно, заберу его в ветклинику и сделаю всё, что смогу, но предупреждаю… Шансов, что выживет, практически нет. Он ещё слишком мал.— Умке плохо. — сказала Светланка, заходя в комнату. Затем взяла кошачье тельце на руки, прижала к себе, залезла на диван и замерла.— Подождите немного, - шепнула я ветеринару. Тот понимающе кивнул. Прошла минута, три, пять… И вдруг котёнок дёрнулся, затрепыхался, пытаясь вырваться из рук девочки. Дочка поставила его на пол и он, шатаясь, поковылял к миске и громко мяукнул — просил пить.— Обалдеть! - ошарашенно пробормотал врач. - За двадцать лет практики впервые такое вижу! Чудеса какие-то….— Мама, я спать хочу. — сказала дочка и проспала до следующего утра, хотя раньше с ней такого не случалось.А полгода назад… Вечером в дверь позвонили. На пороге стояла Татьяна с дорожной сумкой в руках.— Надо было сказать, что приедешь, я бы тортик испекла. Проходи. — сказала я и осеклась. В ярко освещённой гостиной стало видно, насколько плохо выглядит Таня. Хотела спросить, что случилось, но не успела. В комнату зашла дочка, кинулась было к любимой крёстной, но остановилась, будто на невидимую стену налетела.— Тётя Таня, у тебя животик болит, да? - спросила Светланка. Татьянин подбородок, как на полотнах Пикассо, вдруг повело в сторону, она зажала рот ладонью и убежала в кухню.— Побудь пока в своей комнате. — попросила дочку и поспешила к подруге.— Ирка, я попрощаться зашла. — сказала она, глядя куда-то в торону.— Куда-то уезжаешь?— Можно и так сказать…. У меня рак желудка. Завтра ложусь в клинику, на операцию. Можно у тебя переночевать? Совсем не могу сейчас одна оставаться…— Господи! Ну конечно ! Может, налить чего?— Если только чаю и воды, снотворное запить. Без него не засну. И будильник на семь заведи, пожалуйста, мне в девять уже в клинике надо быть…Когда утром я пришла будить подругу, то увидела, что они со Светланкой спят в обнимку. Дочка была очень бледной, зато на щеках подруги появился румянец. Вскоре она уехала, а я стала будить дочку.— Мам, можно я сегодня в садик не пойду ?— Плохо себя чувствуешь?— Просто спать хочу и дома хочу побыть…Она проспала трое суток. Вставала, чтоб попить воды, сходить в туалет или чего-нибудь съедала и опять засыпала. На четвёртый день из больницы позвонила Татьяна:— Ирин! Представляешь, мне сделали повторные анализы и оказалось, что… никакой опухоли нет!— Может, раньше что-то напутали.— Вряд ли… Не знаю. Тут все врачи в шоке... и я тоже!Я оглянулась на дочку, которая что-то рисовала в альбоме.— У тёти Тани уже не болит животик?— Нет… Уже не болит. — Теперь у меня не осталось сомнений: моя девочка наделена даром целительства (вот о чём говорила цыганка !). И если этот дар сейчас, когда ей всего пять лет, имеет такую силу, то что будет дальше, когда она станет взрослой?Я очень беспокоюсь за свою дочку. Наверно, было бы лучше, если бы она была обычным ребёнком….Автор - Ирина. Краснодар.

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