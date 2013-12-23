Ловушка Желаний

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:17

Сделано_в_СССР Просмотров: 65 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 13:17 by

"Пью я, пью, и не напьюсяКолдовской напиток твой..."- Да ладно, съездим на природу, развеемся, шашлыков пожарим! Не всё время же в городе сидеть! - радостно улыбнулся жене Сергей, крупный делец из мегаполиса, добившийся высокого статуса в обществе за счёт долгого и упорного труда и умения быстро и легко сходиться с людьми.Его жена, Галина, родилась где-то в середине семидесятых, в том интересном времени, когда люди жили в стремящейся к мировому коммунизму стране, но в то же время были готовы принимать в себя что-то новое и неизведанное. К несчастью, в наши дни ей приходилось все больше времени уделять карьере, "новое и неизведанное" так и осталось где-то в мечтах.Лишь недавно, бодро шагая на работу, Сергей взял раздаваемую на улице листовку, рекламирующую недорогие туры выходного дня за город. Согласно такому туру - должен предоставляться небольшой домик вдали от города, чтобы провести время с семьёй. Достаточно было просто позвонить по указанному в листовке номеру. Так у супругов выдался шанс выбраться на пару дней за город, и они восприняли эту возможность, как настоящий дар свыше. Тут же были собраны вещи, заведён семейный автомобиль, и довольные Сергей и Галина двинулись в путь.Их ждала поездка в коттедж, стоящий далеко за чертой города, отгороженный лесом и несколькими весело журчащими реками.Сияющий "Renault Logan" стрелой вылетел из душного пыльного города, уже почти въехав в настоящий лес, как вдруг из-под днища раздался громкий хлопок. Сергей присвистнул, остановился и вылез посмотреть, что случилось.Из заднего диска торчала длинная ветка какого-то странного растения. Сама она была гибкой, липкой, а шипы как-то необычно меняли цвет - у основания они были бордовыми, посередине - пурпурными, а к концу - зелёными. Шипы были настолько прочными, что некоторые процарапали диск и слегка прокололи саму шину.- Дорогая, это всего лишь ветка. Она немного повредила шину, но я думаю, мы успеем добраться до места прежде, чем шина спустится. По моей карте, нам осталось проехать около полутора километров.Через полтора километра показался довольно красивый коттедж, выполненный в старорусском стиле. Припарковав машину рядом со входом, Сергей оглядел резную дверь, мягкий коврик с замысловатыми узорами у порога.- Красота! Дёшево, но со вкусом!Галина ничего ему не ответила. Ей, конечно, нравился коттедж, нравилось переливчатое птичье пение, да и, казалось бы, надо радоваться, но всё же был один вопрос - почему коттедж только один? Кто его так построил? Турбазы - другое дело, там хотя бы несколько домиков, обычно видны другие люди, и нет такого чувства отчуждения.Сергей уже внёс в дом некоторые вещи. Входная дверь вела в небольшую прихожую, которая соединялась небольшим проходом с по-деревенски просторной комнатой - в центре стоял немного поцарапанный стол, накрытый клетчатой скатертью, у стены длинный кожаный диван, а напротив окна маленький телевизор, похожий на пузатую коробку с усами-антеннами.- Не знала, что их ещё производят, - Галина коснулась телевизора, будто приняла его за призрак, готовый вот-вот развеяться дымом.- Это, наверное, такой дизайн, - пояснил Сергей, - делается начинка, как для современного телевизора, только меньше по размеру, а потом заполняетcя корпус - а корпус можно сделать абсолютно любой.Супруги ещё порассуждали насчёт внутреннего убранства, потом поднялись по устланной тёмно-красным ковром лестнице.Второй этаж состоял из спальни и маленькой забитой барахлом комнаты. Потолок этой комнаты повторял очертания крыши.- Мне понравился дом, - призналась Галина, спустившись на первый этаж. - Чувствуется, будто он...живой, да, именно живой, не то, что наши высотки!- Дорогая, а где здесь кухня? Знаешь, мне кажется странным, что здесь нашёлся даже какой-то чулан, но абсолютно не предусмотрено место для готовки.- Может быть, здесь и нет кухни? Может, гости этого дома готовят на огне? Я могу посмотреть, есть ли здесь мангал.Однако сразу пойти и проверить наличие мангала не получилось - нужно было разместиться. Пока Сергей, пыхтя, убирал опорожнённый чемодан на верхний этаж, Галина осмотрела гостиную подробнее. На столе лежал маленький конверт. В нём оказалось письмо."Уважаемые гости, Сергей и Галина!Мы надеемся, что Вы останетесь довольны своим отдыхом в этом гостеприимном доме. Здесь есть всё, чтобы вы могли благополучно забыть о суете, ждущей Вас на будущей рабочей неделе. На подоконнике возьмите бутылку с напитком - это Вам подарок от нашей компании. Не беспокойтесь, напиток не алкогольный, но это не значит, что он не поможет Вам расслабиться.С уважением,Генеральный директор компании "Подмосковье-Тур"Николай."Галина подошла к слегка раскрошившемуся подоконнику. На нём стояла бутылка из тёмного стекла с узким горлышком."Не пей, отрава!" - шептала интуиция.Галина всё же повертела бутылку в руках. Она не верила в подобного рода опасности. Кому, скажите на милость, требовалось травить абсолютно простых, по её мнению, людей?Деревянная пробка на удивление легко вышла из горлышка, и Галина осторожно сделала глоток.Вкус напитка оказался специфичным, но не противным. Это было что-то среднее между ягодным соком и травяным отваром, которым в детстве её поила бабушка. Ни запаха спирта, ни обжигающего вкуса не было.Решив поделиться напитком с мужем, Галина вышла на улицу, где уже раскалялся маленький, тронутый гарью и ржавчиной, мангал.- Серёж, нам подарили напиток! Знаешь, достаточно вкусный!Сергей взял бутылку и повертел её в руках:- Ты уже попробовала? Как ты могла пробовать что-то, на чём нет даже этикетки?- А что такого? - удивилась Галина, - Ну не отравят же нас здесь, в конце-то концов!Сергей выкрутил пробку и принюхался:- Пахнет, вроде, безобидно... Ладно, попробую глоток.Однако глоток у него не получился - как только первые капли напитка попали ему в рот, Сергей увлёкся и почти осушил всю бутылку.- Очень вкусно! - похвалил он, - Обязательно упомяну эту бутылку, когда буду писать отзыв!Подойдя к Галине, он приобнял её:- Прости, что засомневался. Пойми, сейчас не эпоха всемирного коммунизма и взаимопомощи. Кругом обман, люди пытаются устранить друг друга, обмануть... Такова жизнь. Запомни, только в детстве жизнь кажется беззаботной.- Знаю, - вздохнула Галина, - Ушёл дух того времени.Остаток дня прошел в отдыхе и уединении. Вечером Сергей вышел обследовать окрестности.- Смотри! Какие огромные ягоды! - обратился он к жене, показывая на тёмно-зелёную траву, - В городе такие не найдёшь!В траве краснела земляника размером с камешек. Кое-где попадалась голубика насыщенного синего или чуть фиолетового цвета.Вдоволь нагулявшись и наевшись ягод, они решили вернуться в дом.Галина повернулась к дому. На секунду коттедж показался ей непомерно огромным, враждебным и мистическим, вроде древнегреческого чудовища, готового проглотить любого, кто зазевается и перестанет оценивать опасность.- Тьфу! Померещится же! - упрекнула себя Галина шёпотом, - Видно, мы слишком сильно заработались.Однако неприятное чувство не отпускало. Видно, этому способствовал лес рядом с домом - разлапистые ели и раскидистые дубы прекрасно изолировали свет. Даже берёзы здесь не выглядели стройными красавицами из песен - их заскорузлые широкие стволы скорее напоминали ноги намертво вросшего в землю слона.Входная дверь со скрипом отворилась.- Странно, - пробормотал Сергей, - Я не помню, чтобы дверь так скрипела утром...- Какие вкусные ягоды! - мечтательно протянула Галина, - мне это напомнило детство - бабушка всегда давала мне целый глиняный кувшин молока, а для вкуса клала туда ягод - целую пригоршню... ммм... Жаль, бабушки нет давным-давно...Ночью луна ярко осветила дом. В небе носились какие-то птицы, издавая странные звуки, больше всего похожие на мяуканье. Галина никак не могла уснуть. Она корила себя за излишнюю суеверность, но в глубине души что-то подсказывало ей, что с домом, лесом, травой, полной ягод, птицами над её головой всё совсем не в порядке.- Надо сходить вниз, попить воды и успокоиться, - решила она, осторожно вылезая из постели. Выйдя из комнаты, Галина, разумеется, не могла видеть странный огонек, влетевший в окно, подобно светлячку, и плавно спустившегося в рот похрапывающему Сергею...Спустившись вниз, она вошла в гостиную. В лунном свете резко выделялось что-то тёмное и округлое, стоящее на столе.- Мы вроде ничего не забывали убрать...Галина подошла к столу. На столе стоял кувшин.Здесь интуиция, казалось, превратилась в дятла, который принялся клювом долбить подсознание измученной суевериями женщины:Опасно! Опасно! Опасно!Вокруг пахло молоком... И ещё чем-то сладким.Молоком?Галина поднесла кувшин к окну и открыла его. Внутри была какая-то жидкость.Женщина отпила немного. На вкус это и вправду было молоко.Глоток...ещё глоток... Что-то твердое...Галина осторожно вытащила изо рта непонятную вещь, найденную в кувшине.Ягода.Не помня себя от ужаса, Галина быстро добежала до второго этажа и залезла под одеяло.А за окном перекрикивались птицы:"Аюююю...аюююю! Аююююю!"- Я говорю тебе, он и правда был здесь! - чуть не плача воскликнула Галина, - Этот кувшин! И в нём было молоко и даже ягоды!Сергей никак не мог понять, о чём же так безуспешно пытается ему рассказать жена.- Может, он тебе приснился? - учтиво спросил мужчина, окончательно отказавшись от попыток что-либо понять.- Тьфу! Дурак! Говорю в который раз, Я ДАЖЕ ПИЛА из него!- Ладно, не злись, я уверен, если тут происходит что-то ненормальное, это произойдёт ещё раз - тогда не останется никаких сомнений. Я пойду наверх, хочу разобрать чулан - интересно посмотреть, что там можно найти.С этими словами Сергей удалился.Разгневанная Галина вышла из дома. На улице ласково светило утреннее солнце.- Тут явно что-то не так! Надо подумать, с чего началась эта чертовщина - так, мы ехали сюда - по дороге повредили колесо, напоровшись на шипастую ветку... Какие у нее были шипы? Странные, трёхцветные...Шаг... Ещё шаг...Справа и слева от Галины медленно сгущался лес. Здесь было так темно, будто утро наступило на другом конце Земли, настолько плотно переплетались кроны деревьев.- И дом... Ну не нравится он мне! И атмосфера здесь не нравится... И птицы тоже! Никогда не слышала, чтобы какая-нибудь птица так кричала.Под ногу попался камень. Споткнувшись о него, Галина, наконец, обратила внимание на окружающий её мир, вернее, лесную чащобу.- Углубилась я, - решила женщина про себя, - надо бы вернуться. Этот мрак хорошо бы подошёл для игры, в которую мы в детстве играли - она называлась "Монстр, приди" - эдакая игра-страшилка. Но тут же нет монстров, правда?Галина уже шагала назад, по направлению к дому, как сзади донёсся едва уловимый шорох, а с одного из деревьев сверкнули два ярко сияющих глаза...Сергей встретил жену в состоянии крайнего возбуждения. Его волосы стояли дыбом, а глаза вращались, как перископы.- Машина! Машина! - только и повторял он, - Она превратилась в... В ЭТО!Дрожащей рукой он показал в сторону семейного автомобиля. На месте такого знакомого и почти родного Renault Logan стоял УАЗ-450А начала семидесятых.- Я просто закрыл глаза, потом услышал лязг, открыл - и вот - стоит этот монстр во всей красе, - выпалил Сергей.Тут у Галины в голове будто щёлкнул невидимый выключатель."Надо понять, когда начались странности - догадалась она, - В конце концов, некому ведь было поставить на стол полный кувшин молока - для этого надо было проникнуть в дом, а потенциального ночного гостя мы бы услышали. Мы здесь не видели вообще никаких людей..."До ушей Галины донеслись причитания Сергея:- Я столько работал, не покладая рук, чтобы купить, наконец-то иномарку!!! Чтобы не ездить на УАЗике как мой отец!Услышав это, Галина подскочила, будто ужаленная:- Быстро повтори! - чуть громче, чем хотелось, выпалила она, - Эта машина была у твоего отца?- Ну не конкретно эта... - замялся Сергей, - но этой же марки. Я когда мальчишкой был, знаешь, как ему завидовал?- Я поняла!! - сейчас Галина походила на ополоумевшую, - Это всё это место! Оно исполняет желания!- Как это? Неужели, любое желание? - тут глаза у Сергея заблестели, - Тогда я хочу...уммфффф..!Галина зажала Сергею рот рукой.- Лучше скажи, ты же хотел посмотреть, что можно отыскать в чулане - нашёл что-нибудь интересное?- Пару дохлых крыс, разломанные лыжи, самовар какой-то помятый, кучу паутины, пожелтевшую тетрадь, допотопный магнитофон... Ничего такого, что заслуживало бы нашего внимания, - Сергей уже перестал думать об исполнении желаний.- А как насчет звонка в контору, где ты купил тур? Там обязательно должны были знать всё об этом месте.- Точно! - Сергей просиял, - сейчас, только телефон достану!Пока муж рылся в карманах, Галина судорожно обдумывала план действий. С одной стороны - исполнение желаний - это замечательно - можно пожелать абсолютно всего, но с другой стороны, что - то подсказывало, что радоваться не стоило - жизнь - далеко не сказка, и не сладкий детский сон - уж кого, а детей-то жизнь точно не любит.И недовольных, вечно просящих что-нибудь взрослых - тоже.- Проклятье! - выругался Сергей, - здесь вообще нет связи!- Пойдём наверх? - предложила Галина, - наверху обычно, связь лучше.Подъём по лестнице дался нелегко - оказалось, Сергей вытаскивал многие вещи из чулана, чтобы углубиться в него и изучить более детально.Возле почти самого входа в маленькую комнату обнаружилась пожелтевшая тетрадь, обнаруженная Сергеем. Галина незаметно подобрала её.- Тут тоже нет связи! - Сергей начинал злиться.В это время Галина внимательно изучала записи в тетради, сделанные полустёртым почерком."2 Июля 1999Дорогой дневник!Сегодня маме и папе дали путёвку в какой - то коттедж. Я слышу, как они пакуют вещи - чемодан гремит на всю квартиру. Я очень рада, что они захотели взять с собой и нас с братиком! Наконец - то мы проведём несколько дней, отдыхая всей семьёй...."- Дурацкая штуковина! - бранил Сергей свой мобильник, - Давно надо было взять себе какой-нибудь современный! Дорогая, что это у тебя?Мужчина подошел и уставился на страницы. Вместе с женой он начал следить за повествованием, и чем дальше строки уводили их, тем громче сосало под ложечкой."Какой красивый дом! И сколько интересных птиц! Никогда таких не видела! Жаль только, что земля тут пыльная - странно, что возле такого дома нет лужайки или хотя бы газона...Тут супруги переглянулись.- Ты читай, я схожу за лопатой - видел, она лежала рядом с мангалом. Надо проверить кое-что.- Не уходи, - попросила Галина, - Мне тут жутко.Но Сергей уже спускался по лестнице."Кажется, зря взрослые говорят, что чудес не бывает - сегодня по телевизору показали мой любимый фильм в неположенное ему время - он должен был идти утром, когда мы ехали сюда, и я его наверняка бы пропустила.Спалось неспокойно - братик во сне сильно кричал. Было жутко. Я почти всю ночь провела в гостиной..."Бум! Бум!Раздались шаги. Галина подняла глаза от тетради и увидела Сергея, в руках сжимавшего пучок травы, выкопанный со слоем почвы.- Смотри! - потрясал он травой в воздухе, осыпая и тетрадь, и пол, и Галину комьями земли, - Знаешь, на какую глубину уходит плодородный слой? На неизмеримо огромную! По крайней мере, сложно поверить в то, что в девяносто девятом году тут была только пыльная земля!- Сереж! Смотри, что ты наделал!!! - Галина показала на комья земли, покрывшие страницу и успевшие даже кое-где размазаться." 3 июля 1999Папе здесь очень нравится - он хвалит дом, правда жалуется, что рядом нет озера или речки - он очень любит рыбачить. Мама успокаивает его, предлагает в следующие выходные поехать порыбачить.Кажется, тут что-то не так - оказывается, здесь есть озеро - и оно недалеко - вот только рыбы тут нет. Вода в озере кажется такой зловещей...4 июля 1999Сегодня ночью мы слышали, как кричали птицы. Какие тревожные крики! Папа ушел на озеро поздно вечером, и мама стала беспокоиться. Его до сих пор нет..."Следующий абзац Галина готова была испепелить взглядом - так внимательно она вчитывалась в каждую букву."Мама пошла на озеро. Я слышала жуткие крики. Когда вернулась, мама была очень странной. Говорила о том, что это место - живое, что видела какие-то огоньки на месте иссохшего озера.Мне сказала, что здесь нельзя думать о том, как отсюда уехать - а то огоньки обидятся и снова придут. И тогда будет плохо. Надо просто уйти.Мама нашла магнитофон внизу. Мы слушаем кассету в нём. Она сломана, там одна песня только осталась. Музыка хотя бы отвлекает от грустных мыслей..."Далее страницы были замараны чем-то, похожим на темную корку. Галина пыталась отколупать корку, но вскоре её палец пронзила резкая боль - пытаясь сковырнуть корку, женщина отломила себе кусок ногтя вместе с фалангой.- Сереж, у нас есть чем палец перевязать? - крикнула она, надеясь, что муж не пошел проверять, что там за огоньки, которые могут обидеться.Муж не отозвался, и Галина, почуяв неладное, пошла вниз, зажимая фалангу, из которой на пол текли густые алые капли. Отвернувшаяся спиной ко входу женщина не заметила, как около крошечного пятнышка крови на полу появился маленький висящий в воздухе огонёк. Повисев в воздухе, он плавно опустился в центр пятна и погас.Сергей сидел на первом этаже, погружённый взглядом в потрёпанный клочок бумаги.- Что с тобой? - встревоженная жена подошла к нему, положив руку на лоб.Сергей не ответил - он сидел неподвижно, не реагируя даже на прикосновения Галины.На листке было нацарапано несколько строк:"Отсюда надо увезти семью. Так сказал хозяин этого места. Тогда всё, что я пожелаю, будет моим. Любая вещь на этой планете. Любое желание станет явью. Надо просто остаться здесь одному. Надо ЖИТЬ здесь. Он уже демонстрировал, как можно легко видоизменить реальность - но машина, ягодное поле или кувшин молока - это лишь жалкое подобие настоящего могущества".Галине стало не по себе. Как можно было не догадаться, что с её дорогим человеком было что-то не так? Ведь Сергею не было так жутко, как ей! И это он, когда узнал о том, что здесь исполняется любое желание, забегал по дому с блестящими глазами, стремясь его исследовать, будто залезть в душу этого места.Галина, забыв о больном пальце, оглянулась, в поисках того, чем можно было бы привести Сергея в чувство. Как там было написано в дневнике?Музыка отвлекает от грустных мыслей? А что, если громкая музыка - это как раз то, что надо, для того, чтобы испугавшийся неожиданным шумом человек пришел в себя?Слегка приободрённая, Галина бросилась в чулан, где была свалена всякая рухлядь, и где Сергей утверждал, что видел магнитофон.Спустя несколько минут поисков, Галина извлекла на свет Божий огромную чёрную бандуру, бывшую в ходу в конце прошлого века. Внутри оказалась старая плёночная кассета с потускневшим от времени стеклом. Галина стащила магнитофон вниз, и, отыскав меньше всего искрившую розетку, воткнула штепсель.Прежде чем нажать кнопку проигрывания, Галина подошла к Сергею. Его руки судорожно сжимали полуисписанную ручку, а строчек на бумаге стало ещё больше."Я чувствую, как хозяин этого дома идёт ко мне. Он говорит, что скоро мои желания начнут исполняться. Я выпил много эликсира - теперь он избрал меня, чтобы подарить мне все материальные блага, какие только есть на свете. Больше никогда не будет нужды. Никогда. Ни в чём.""У него галлюцинации!" - с ужасом подумала Галина, постепенно отходя от стола, - "Ничего, сейчас, я надеюсь, он придёт в себя".И женщина надавила на кнопку включения на магнитофоне. Старая кассета зашипела, подобно разбуженной змее, и комнату наполнило тихое, леденящее душу, пение."Жду я жду, и не дождуся,Где ты ходишь, милый мой,Пью я пью, и не напьюсяКолдовской напиток твой..."Тут тело Сергея сотрясла конвульсия, тело, содрогнувшись, ударилось об стол, затем упало на пол, а затем невидящие глаза широко распахнулись.Тело Сергея издало последний нечеловеческий вопль и начало покрываться маленькими огоньками, вроде того, что никак не могла заметить несчастная Галина.Покрытое огоньками тело начало крошиться, как засохшая вафля, а его крошечные частицы, подхваченные ветром, вылетали в открытое окно. Кожа, высохшее мясо, кости, ставшие пылью... Галина, онемевшая от ужаса, лишь на секунду осмелилась посмотреть на то, ЧТО ждало за окном.Ибо смертоносный поток мяса и костной пыли поглощало нечто, состоящее из ядовитой слизи и огня - жуткая аморфная** тварь, переливающаяся своим пурпурно-чёрным туловищем. Закончив своё пиршество, не оставившее от Сергея даже мокрого (кровь-то засохла!) места, тварь стала стремительно растворяться в воздухе, оставив Галину наедине с заевшим магнитофоном, будто в предсмертном бреду выдававшем:"Пью я, пью, и не напьюсяКолдовской напиток твой..."Автор - Кокарев Никита.

Ключевые слова: Природа отдых чудовище странности ужас

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