Загадочные черепашки

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:13

Причина: Стилистика автора сохранена.

Мак Сим Просмотров: 133 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 06:13 by

Вспоминается нечто неизведанное, увиденное мной в детстве. Было это в конце 90-х.Пару десятилетий назад в нашей загородной местности был небольшой пруд. Постепенно он пересох, а недавно на этом месте построили супермаркет - довольно смешно! Но с тем водоемом у меня было связано много детских воспоминаний - мы с пацанами рыбачили, пускали модели кораблей, даже катались на плоту. Пруд в теплое время кишел лягушками, змеями и прочей живностью.И вот однажды, подойдя к воде, я увидел плавающий у берега небольшой округло-выпуклой формы предмет, длиной сантиметров 20-25. Предмет был желтого цвета, с расположенными правильными рядами черными пятнами - напоминал собой божью коровку, только желтую и исполинских размеров. Как и у большинства сверстников, мой тогдашний разум был крайне любопытен и неравнодушен до разных ярких необычных вещей. Найдя на берегу жердь, я решил вытащить на берег эту неизвестную "игрушку".Вдруг произошло неожиданное: загадочное тело, как только я ткнул в него палкой, зашевелилось и издало странный звук, нечто среднее между хрюканьем свиньи и бульканием кипящей воды, и резко отплыло прочь. Оно было живое! Бросив жердь, я с содроганием понесся прочь, успев лишь краем глаза заметить, что немного поодаль плавало еще несколько подобных существ!Больше никогда ничего подобного не наблюдал. И много позже пытался выяснить, что это за была животинка, но безуспешно. Мутант? Но в нашей местности нет ни атомных станций, ни какого-либо вредного производства. Может быть, кто-нибудь тоже встречал такое создание - похожее на черепаху, ярко-желтого цвета, пятна как у божьей коровки. Живет в воде. И издает хрюкающие звуки.

Ключевые слова: Черепаха пруд мутант авторская история

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