Жена с того света

Жена с того светаИстория эта случилась в советское время. В небольшом поселке жила пара – Андрей и Юлия, хорошая красивая пара. Жили душа в душу, любили друг друга очень. Жить бы им да радоваться, но случилась беда – Юлию сбил грузовик на перекрестке. Водителя нашли и осудили, но безутешному мужу от этого было не легче, не вернешь ведь жену! Мужчина очень горевал по жене, часто ходил к ней на могилку и подолгу там сидел, разговаривал с умершей, вернее вел монолог, себя и дом стал запускать, мог в мятой одежде явиться на работу.
Андрея жалели, конечно, но понимали: долго горевать по умершей жене он не будет. Молодой здоровый мужчина, из себя видный, рукастый по хозяйству, такие в холостяках долго не ходили. Вон Зиночка, что в конторе сидит в бухгалтерии, глаз с него не сводит, и из себя пригожая девушка, и хозяйственная, чем не невеста? Местная молва поженила их быстро, но события развивались потом не совсем так, как думалось. Андрей не обращал на девушку особого внимания, был вежлив, но не более, и все о жене тосковал – фото в рамке на столе рабочем держал, на могилку чуть ли не каждый день ходил, даже вещи жены не выбросил и не отдал никому. С ним пытались поговорить приятели, что не нужно всю жизнь горевать об умершей жене, но тот лишь огрызался:
- Сам разберусь!
Сам так сам, все же взрослый мужик, за руку водить же и вразумлять не будешь. А вскоре в обычном рабочем поселке стали происходить странные вещи. На кладбище кто-то словно попытался разрыть, а потом снова насыпал могильные холмы на нескольких могилах, в том числе и Юлиной. Участковый, конечно, опросил жителей поселка, но никто ничего не видел и не слышал. В итоге погрешили на алкоголиков, но только за ними такого никогда не водилось. А в скором времени Андрей изменился. Повеселел, стал улыбаться, даже шутил иной раз. Костюм себе купил новый, одеколон дорогой. Даже стал какие-то мелкие подарки покупать, которые обычно дарят женщинам. «Нашел себе девушку» – решили местные сплетницы. Все было бы вполне естественно, вот только никто не видел избранницу Андрея.
Поселок небольшой, все на виду. Мог, конечно, он найти себе девушку и в райцентре, но вот только он по-прежнему – с работы домой, никуда более не ездил и не ходил. Да и друзья его отмечали еще странность: Андрей у себя их более не принимал. Один раз два друга «заглянули на огонек», но хозяин их дальше прихожей не пустил, всем видом давал понять: их дружеский визит не к месту. Ну, не хочешь – и не надо, больше к нему в гости не напрашивались. Соседка Андрея, баба Василина, первая сплетница округи видела раз как-то вечером, как Андрей танцевал с какой-то женщиной у себя в доме, но разглядеть ее не удалось – бабка не очень хорошо видела, да и мешали гардины на окнах. Но из увиденного женщина сделала вывод, что гостья вдовца похожа на ныне покойную жену.
- Да что ж он, с женой черта что ли любится?!— Произнесла как-то баба Василина.
- Девка вроде есть, только вот почему никто не видал ее ни разу? В погребе, что ли он ее держит?
Местная цыганочка Лила, которая присутствовала при этих словах, вдруг побледнела, потом помрачнела, в тот же вечер явилась к участковому. Лилу побаивались немного, но все же тайком бегали к ней – кому погадать, кому плод извести. Лила, не смотря на юный возраст, умела лечить людей. Бралась, правда, не за всех, кому-то говорила:
-Не мое, к доктору езжай.
Цыганка потребовала, что бы Василий Иванович немедленно вскрыл могилу умершей Юлии. Естественно, страж правопорядка начал отказываться, и тогда девушка поведала ему жуткую историю.
Какое-то время назад к ней пришел муж погибшей под колесами грузовика Юли и потребовал не много ни мало: вернуть к жизни его жену. Лила попыталась объяснить, что такими вещами она не занимается, и распрощаться на том с мужчиной. Но отделаться от Андрея оказалось не так просто. Мужчина словно обезумел – стал предлагать деньги, затем пошли какие-то угрозы. Но Лила стояла на своем: за такое дело она не возьмется.
- Я ему сказала, что воскресить человека может только Господь. Можно колдовским обрядом попытаться, конечно, но это уже будет не человек, который умер.
Рассказывала девушка, явно волнуясь.
Если умер, значит, умер. Потом могилы потревожили, и Андрей поменялся. Наверное, он как-то узнал, как обряд провести и сделал. А остальные могилы для отвода глаз потревожил, что бы на него не подумали. Участковый решил предложить компромиссный вариант:
- Я на такое право не имею, могилу вскрыть без причины, давай к нему зайду, что бы ты успокоилась. Только откуда бы ему этот твой обряд узнать?
- Если сильно захотеть, можно и на корыте в космос полететь. — Вздохнула собеседница. — Захотел и нашел обряд. Лила увязалась следом за участковым.
На стук в дверь и оклики им никто не открыл, хотя дома явно был хозяин – горел свет, доносилась музыка из проигрывателя. В дом вошли с черного хода, благо дверь была не заперта. То, что предстало перед взором участкового, заставило потерять на время дар речи. Посреди большой комнаты лежал мертвый хозяин дома в своем лучшем костюме, его лицо было абсолютно счастливым. Он сжимал в объятиях останки своей жены в красивом платье…
- Он что, с трупом жил? — едва смог выдохнуть участковый.
- Считайте, что так. — прошептала его спутница, — Видно, обряд ему удался. Только не Юля это была, а нечисть в ее теле, которая его и утащила к себе.
Автор - Ольга Демиденко.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:32
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 16:32 by Сделано_в_СССРПросмотров: 23Комментарии: 1
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