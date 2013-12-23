Жена с того света

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:32

Причина: Изменен раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 23 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 16:32 by

История эта случилась в советское время. В небольшом поселке жила пара – Андрей и Юлия, хорошая красивая пара. Жили душа в душу, любили друг друга очень. Жить бы им да радоваться, но случилась беда – Юлию сбил грузовик на перекрестке. Водителя нашли и осудили, но безутешному мужу от этого было не легче, не вернешь ведь жену! Мужчина очень горевал по жене, часто ходил к ней на могилку и подолгу там сидел, разговаривал с умершей, вернее вел монолог, себя и дом стал запускать, мог в мятой одежде явиться на работу.Андрея жалели, конечно, но понимали: долго горевать по умершей жене он не будет. Молодой здоровый мужчина, из себя видный, рукастый по хозяйству, такие в холостяках долго не ходили. Вон Зиночка, что в конторе сидит в бухгалтерии, глаз с него не сводит, и из себя пригожая девушка, и хозяйственная, чем не невеста? Местная молва поженила их быстро, но события развивались потом не совсем так, как думалось. Андрей не обращал на девушку особого внимания, был вежлив, но не более, и все о жене тосковал – фото в рамке на столе рабочем держал, на могилку чуть ли не каждый день ходил, даже вещи жены не выбросил и не отдал никому. С ним пытались поговорить приятели, что не нужно всю жизнь горевать об умершей жене, но тот лишь огрызался:- Сам разберусь!Сам так сам, все же взрослый мужик, за руку водить же и вразумлять не будешь. А вскоре в обычном рабочем поселке стали происходить странные вещи. На кладбище кто-то словно попытался разрыть, а потом снова насыпал могильные холмы на нескольких могилах, в том числе и Юлиной. Участковый, конечно, опросил жителей поселка, но никто ничего не видел и не слышал. В итоге погрешили на алкоголиков, но только за ними такого никогда не водилось. А в скором времени Андрей изменился. Повеселел, стал улыбаться, даже шутил иной раз. Костюм себе купил новый, одеколон дорогой. Даже стал какие-то мелкие подарки покупать, которые обычно дарят женщинам. «Нашел себе девушку» – решили местные сплетницы. Все было бы вполне естественно, вот только никто не видел избранницу Андрея.Поселок небольшой, все на виду. Мог, конечно, он найти себе девушку и в райцентре, но вот только он по-прежнему – с работы домой, никуда более не ездил и не ходил. Да и друзья его отмечали еще странность: Андрей у себя их более не принимал. Один раз два друга «заглянули на огонек», но хозяин их дальше прихожей не пустил, всем видом давал понять: их дружеский визит не к месту. Ну, не хочешь – и не надо, больше к нему в гости не напрашивались. Соседка Андрея, баба Василина, первая сплетница округи видела раз как-то вечером, как Андрей танцевал с какой-то женщиной у себя в доме, но разглядеть ее не удалось – бабка не очень хорошо видела, да и мешали гардины на окнах. Но из увиденного женщина сделала вывод, что гостья вдовца похожа на ныне покойную жену.- Да что ж он, с женой черта что ли любится?!— Произнесла как-то баба Василина.- Девка вроде есть, только вот почему никто не видал ее ни разу? В погребе, что ли он ее держит?Местная цыганочка Лила, которая присутствовала при этих словах, вдруг побледнела, потом помрачнела, в тот же вечер явилась к участковому. Лилу побаивались немного, но все же тайком бегали к ней – кому погадать, кому плод извести. Лила, не смотря на юный возраст, умела лечить людей. Бралась, правда, не за всех, кому-то говорила:-Не мое, к доктору езжай.Цыганка потребовала, что бы Василий Иванович немедленно вскрыл могилу умершей Юлии. Естественно, страж правопорядка начал отказываться, и тогда девушка поведала ему жуткую историю.Какое-то время назад к ней пришел муж погибшей под колесами грузовика Юли и потребовал не много ни мало: вернуть к жизни его жену. Лила попыталась объяснить, что такими вещами она не занимается, и распрощаться на том с мужчиной. Но отделаться от Андрея оказалось не так просто. Мужчина словно обезумел – стал предлагать деньги, затем пошли какие-то угрозы. Но Лила стояла на своем: за такое дело она не возьмется.- Я ему сказала, что воскресить человека может только Господь. Можно колдовским обрядом попытаться, конечно, но это уже будет не человек, который умер.Рассказывала девушка, явно волнуясь.Если умер, значит, умер. Потом могилы потревожили, и Андрей поменялся. Наверное, он как-то узнал, как обряд провести и сделал. А остальные могилы для отвода глаз потревожил, что бы на него не подумали. Участковый решил предложить компромиссный вариант:- Я на такое право не имею, могилу вскрыть без причины, давай к нему зайду, что бы ты успокоилась. Только откуда бы ему этот твой обряд узнать?- Если сильно захотеть, можно и на корыте в космос полететь. — Вздохнула собеседница. — Захотел и нашел обряд. Лила увязалась следом за участковым.На стук в дверь и оклики им никто не открыл, хотя дома явно был хозяин – горел свет, доносилась музыка из проигрывателя. В дом вошли с черного хода, благо дверь была не заперта. То, что предстало перед взором участкового, заставило потерять на время дар речи. Посреди большой комнаты лежал мертвый хозяин дома в своем лучшем костюме, его лицо было абсолютно счастливым. Он сжимал в объятиях останки своей жены в красивом платье…- Он что, с трупом жил? — едва смог выдохнуть участковый.- Считайте, что так. — прошептала его спутница, — Видно, обряд ему удался. Только не Юля это была, а нечисть в ее теле, которая его и утащила к себе.Автор - Ольга Демиденко.

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