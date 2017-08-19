Незнакомец

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:14

Причина: Авторская стилистика сохранена. Изменен раздел

LotaLo282 Просмотров: 47 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 00:14 by

За окном барабанит дождь, шумно стекая по водосточным трубам. Распростёршись на полу своей маленькой комнаты, мне снится, как быстрые потоки воды, бурля и пенясь, уносят меня вдаль по каменной мостовой. Тело моё становится таким невесомым и хрупким, что вот-вот рассыпется в прах, словно увядший лепесток...Сон оборвался внезапно, и на смену ему незамедлительно пришла явь. Я лежал в темноте, не открывая глаз, где-то в углу слышалась мышиная возня. Верно, эти проворные зверьки добрались до моего сундука и теперь копошатся в вещах, ища тряпьё для своего гнезда. Отчего-то в комнате резко похолодало. Так резко, будто ударил январский мороз. Изо рта шёл пар. «Что за чёрт?! - пронеслось в голове. - Неужели я ещё сплю?».Я быстро зажёг лампу и посмотрел вокруг. Всё было по-прежнему. Нехотя поднявшись с постели, я подошёл к окну. С открытой створки по подоконнику на пол медленно стекали капли. Я отдёрнул намокшую штору и потянулся к щеколде. Едва я схватил её, как взгляд мой приковало нечто более странное: на улице, прямо под моим окном, стоял человек. Он смотрел на меня, я чувствовал его взгляд, хоть и не видел лица.Я не успел оглянуться, как незнакомца не стало, он исчез, растворился во тьме. Мне стало не по себе, я медленно опустился возле окна. «Кто он?» -проносилось в голове снова и снова. Странное ночное наваждение или призрак поглотили моё сознание. Я сидел, обездвиженный собственным мыслями, не в состоянии подняться. «Был ли это человек или, может, я схожу с ума?».Спать мне не хотелось. Накинув плащ, я вышел на улицу. Может, это была глупая затея, но где-то в закоулках разума теплилась надежда, что я поступаю правильно, во всяком случае, мне хотелось в это верить.Дождь немного утих, я сбавил шаг. В домах по-прежнему было темно, отчего эти улицы выглядели безжизненно и мрачно. Проходя мимо паперти, мне встретилась женщина. Она осторожно протянула мне дрожащую руку, изъеденную язвами.- Подайте, - голос её дрожал, а изо рта вырывалась чёрная и зловонная жижа.Я отступил назад, но уродливая старуха медленно приближалась ко мне. Мгновенно всё заволокло густым мороком. Немой ужас объял меня по рукам и ногам, десяток человек, подобных этой старухе, медленно обступали меня, щёлкая кошмарными челюстями в предвкушении трапезы. Вода вокруг окрасилась в чёрный цвет, ноги вязли в ней, как в болоте. Круг сжимал меня в тиски. С этой минуты всё стало как в тумане, перед глазами мелькали уродливые, окровавленные лица и острые зубы, ненасытно жующие плоть.В глазах потемнело, я больше ничего не чувствовал и не слышал, всё исчезло. Тело моё стало таким лёгким и хрупким, что вот-вот рассыплется в прах...Я уже не сплю... Потоки воды, бурля и пенясь, уносят меня вдаль...

Ключевые слова: Сон незнакомец окно твари старуха авторская история

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