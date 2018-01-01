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Творческие истории

Столяр

Позднее июньское солнце садилось. День клонился к вечеру. Подвода, выстланная свежим пахучим сеном, все еще тряслась по проселочной дороге.
В подводе сидели четверо, не считая возницы дяди Семена. Школьные подружки Катя и Анечка, каждая со своей бабушкой, ехали в настоящую глушь - в деревню, затерянную посреди лесов. Катины родители купили дом и отправили туда дочерей на все лето.
Как оказалось, деревня была действительно глухой, как в книжках у писателя Мельникова про житье староверов. Цивилизации там и в помине не было - ни школы, ни больницы, ни детского сада, ни даже магазина. Самое ужасное, что электричества там тоже не было, а значит, с телефоном, планшетом и телевизором предстояло проститься на целое лето.

Деревенские дети школьного возраста жили и учились в интернате в городе, возвращаясь в родные дома только на летние каникулы. Продукты, лекарства, почту и разные вещи раз в две недели по заказу привозила автолавка.
Жили здесь своим хозяйством. Почти все продукты в деревне были самодельные - домашняя колбаса в свиных кишках, сливочное масло, сбиваемое вручную в пахталке, соленое утиное мясо, из которого варили щи; сметана, напоминающая густые сливки; хлеб из печи. И все бы ничего, но делать здесь было совершенно нечего.

Девчонки помучились несколько дней и приладились ходить на рыбалку вместе с деревенскими ребятами. Сначала на них смотрели осторожно, с опаской, но потом привыкли, и все время они проводили вместе. Больше всего девочки сдружились с внучкой плотника - Веруней, кругленькой розовощекой хохотушкой. С этой девчонкой будет связана очень странная история в жизни Кати и Анечки.

Как-то разболелась у Кати голова. Никак не проходила, каких только таблеток бабушки ей не давали. Болит и все тут! Лежала она несколько дней в полумраке комнаты, гулять не выходила. Зашла вечером Веруня - подружку проведать, посмотрела на больную и предложила к своему деду сходить: «Он тебя в раз на ноги поставит».
Кате уже надоело мучиться, и она согласилась.

Дед был в мастерской, строгал что-то. Он мельком взглянул на девочку, не отрываясь от своего занятия.
- Что, голова сильно болит?
- Да, а вы откуда знаете?
Дед ничего не ответил, усмехнулся только. Через несколько минут он поставил рубанок на верстак, подошел к Кате и положил свою огромную шершавую руку ей на голову.
- Понятно, - говорит.
Потом он направился к стеллажу, где, аккуратно сложенные, лежали у него разные дощечки, все одного размера и гладко выструганные. Он взял одну, ту, что в самом низу лежала. Посмотрел на нее оценивающе и положил на стол. На дощечке было несколько сучков разного размера. Дед выбрал самый маленький и стал водить вокруг него пальцем, что-то тихо бормоча себе под нос. Слов было не разобрать.
Так продолжалось несколько минут, а может, и дольше. За часами никто не следил. Потом дед отложил дощечку в сторону и снова положил руку девочке на голову. Подержал немного.
- Все, иди. Сейчас пройдет.
И вправду, не успела Катя до дома дойти, боль куда-то улетучилась, будто не было ее вовсе.

Это маленькое происшествие вскоре забылось, однако до конца лета и бабушки, и девочки несколько раз обращались к столяру за помощью. Каждый раз он выбирал из стопки какую-то определенную дощечку и принимался водить пальцем вокруг сучка, что-то неразборчиво приговаривая. Всем помогал.
Позже девочки узнали, что так он всю деревню лечил. И не только деревню. Из других мест к нему приезжали за помощью. Внучка его, Верочка, очень дедом своим гордилась.
Однажды на мельнице, во время вечерних посиделок, когда ребята друг другу страшилки рассказывали, Веруня поведала им одну историю:

Жила в их деревне пожилая женщина. В один прекрасный день она куда-то пропала - перестала на улицу выходить, никто из соседей ее не видел. Забеспокоились люди, пошли проверить. Открыли дверь, позвали. В ответ - тишина. Вошли в дом, видят, лежит она на кровати, будто спит. Потрогали ее, она была холодная. Стало ясно, умерла. Милицию вызвали, врача. Те осмотрели ее, подтвердили, что скончалась. Бумаги написали. Стали соседи к похоронам готовиться. Одежду приготовили, а Веруниному деду гроб заказали сделать.
Пришел он в дом той женщины, чтобы мерку с тела снять. Подошел к ней с рулеткой, пригляделся и говорит: «Да ведь она же живая, спит только». Люди на него руками замахали, дескать, ты что говоришь-то! А дед на своем стоит - спит.
Пошел он к себе. Вернулся с дощечкой. Пальцем возле сучка покрутил, пошептал и руку к ее лбу поднес. Не прошло и пяти минут, как женщина глаза открыла. Все, кто в комнате был, на лавочку разом и присели. Женщина на кровати приподнялась, ничего понять не может: зачем это соседи к ней собрались? Тут ей все и выложили. Снова милицию с врачом вызвали.
Женщина эта потом в город уехала - не захотела в деревне после такого оставаться. А деда она очень благодарила, что он ее от страшной смерти спас.

Вот к концу лета заболел и сам дед. Слег и умирать собрался. Долго лежал, не ел ничего, стонал только и вздыхал.
Как-то на прогулке Веруня была задумчивее, чем обычно. Не удавалось подружкам ее разговорить, от мрачных мыслей отвлечь. Она упорно думала о чем-то. Потом вдруг резко остановилась, будто решение приняла, и произнесла тихим твердым голосом: «Придется брать».
Девочки не стали к ней приставать. Мало ли, о чем она.

На следующий день Вера гулять не вышла, подружки пошли ее проведать. Подошли они к дому и позвали: «Вера, Вера». В ответ - тишина. Они подошли к приоткрытой двери и заглянули внутрь.
Картина перед ними открылась странная. Дед лежал на кровати и протягивал внучке отощавшую руку, ладошкой вверх, будто там что-то лежало, и он боялся, что уронит. Вера протянула свою руку навстречу.
- Возьми, - сказал дед и переложил воображаемое содержимое в ладонь девочке. - Наклонись, я тебе слова скажу. Запоминай. Будешь людям вместо меня помогать.
Вера наклонила голову, и дед зашептал ей на ухо.
Подружки следили, затаив дыхание. Все это напоминало какую-то небылицу, сказку из книжки.
- Запомнила, внучка? Ну а теперь иди на улицу. Мне нужно одному остаться.
Вера направилась к двери. Подружки поняли, что сейчас выяснится, что они подсматривали. Быстро, на цыпочках, они засеменили за угол дома и задами, по чужим огородам, помчались прочь от дома столяра. Они чувствовали, что видели то, что им видеть было не положено, нельзя.

Уже оказавшись дома, они дали друг другу слово, что никогда и ни при каких обстоятельствах не расскажут о том, что произошло. Им было страшно и волнительно.
Вечером дед Веры умер. А еще через день девочки уехали домой.
Лето кончилось. Наступал учебный год.

Автор - Ирина Тарасенко.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:21
Сегодня, 00:21 by Сделано_в_СССРПросмотров: 18Комментарии: 0
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Ключевые слова: Лето каникулы глушь деревня староверы дед спасение внучка смерть деда

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