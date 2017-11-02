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Истории из жизни

Ночь в деревне

Эта история произошла со мной в детстве, но я до сих пор со страхом вспоминаю о ней. Но начну с начала.
Мои родители родились в деревне, в большой семье, где было 9 детей. После окончания школы дети разлетелись по разным городам, кто-то поступил в учебные заведения, кто-то нашел подходящую работу.
Все мои дяди и тети завели свои семьи, а детей стали отправлять на все лето в деревню, к нашим бабушке и дедушке. Это был настоящий рай для нас, куча детей в деревенском доме, солнце, свежий воздух, огромный огород!
И конечно же, деревенский туалет, со всеми удобствами на улице.
Наш туалет стоял в глубине сада, в зарослях вишни, напротив бани, и не было страшнее пытки захотеть по-маленькому ночью, ведь предстояло путешествие через ночной, неосвещенный и поэтому страшный сад!
Мы придумывали разные пугалки друг для друга, что в туалете в глубине живут разные монстры, а в бане – духи и души умерших, и по ночам они просыпаются и ищут людей, чтобы утащить их к себе, в потусторонний мир.
К этому добавлялись истории деревенских ребят, которые рассказывали про нашу соседку, девочку Индиру, которая умерла прошлым летом.
Ее нашли ночью, задушенной в предбаннике сада, причем вокруг ничьих следов не было и милиция никого в итоге не нашла. Еще говорили, что накануне той ночи она гадала в бане и вызывала духов вместе с подружками, но они ничего такого не подтвердили и говорили, что в ту ночь спали дома.
И вот, наслушавшись таких историй, ночью в туалет мы ходили как минимум по двое, фантазия у всех детей очень богатая, а вдвоем не так страшно.
И вот в одну такую ночь моя младшая двоюродная сестра разбудила меня и попросила сходить с ней в туалет. Делать нечего, открыли мы щеколды, входную дверь, затем калитку в сад и пошли.
Я осталась ждать сестру снаружи у бани, около нее падал свет от уличного фонаря и было не так страшно, в баню я, конечно, заходить не решалась.
А сестра зашла в темный туалет, лампочки там не было, поэтому ночью мы всегда оставляли дверь немного приоткрытой. Вот, стою я и жду сестру, и спать еще хочется жутко.
И вдруг слышу какое-то странное шебуршание, а потом резкий крик сестры, после чего она пулей вылетает из туалета, и мы, как обезумевшие, бежим через весь сад к дому и орем!
Позже сестра рассказывала, что она только успела присесть, как почувствовала, что в темноте ее щиколотки коснулась чья-то очень мохнатая рука и стала осторожно тянуть ее ногу вниз.
В то лето мы больше ночью в туалет не ходили, а на крыльце поставили ведро.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:57
Сегодня, 09:57 by Сделано_в_СССРПросмотров: 230Комментарии: 5
+2

Ключевые слова: Настоящий рай дом солнце свежий воздух мохнатая рука обезумевшие

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Комментарии

#1 написал: Космонасть
Сегодня, 11:27
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Комментариев: 151
Ой, там в худшем случае паук какой-нить был вот и ноги коснулся, а у вашей сестры фантазия бурная. Мохнатая лапа из толчка вылезла, ну вы сами себе это представляете?
Зарегистрирован: 2.11.2017
#2 написал: Летяга
Сегодня, 11:48
0
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Комментариев: 6 154
Цитата: Космонасть
Мохнатая лапа из толчка вылезла, ну вы сами себе это представляете?

А это сортирный. Утаскивает детей, пришедших в сортир после полуночи. Друг банника.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#3 написал: PUFIK
Сегодня, 11:52
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Комментариев: 1 829
Ну деревня, ночь, темный огород, впечатления от рассказанных накануне страшилок, там не только рука из туалета привидится, а еще чего похуже...атмосфера прямо располагает к мистике, у страха глаза велики. Да и не ходят деревенские по ночам в уличный туалет, для таких случаев всегда в доме есть ведро.
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
#4 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 12:24
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Комментариев: 101
Какахмен, сартирный монстр который тащит вниз чтобы сгладить его одиночество. Думал что-то интересное написано, зачитался и как то не заметил что конец. Как то внезапно вся мистика улетучилась.
Зарегистрирован: 17.10.2017
#5 написал: Космонасть
Сегодня, 13:18
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Комментариев: 151
Цитата: Летяга
Цитата: Космонасть
Мохнатая лапа из толчка вылезла, ну вы сами себе это представляете?

А это сортирный. Утаскивает детей, пришедших в сортир после полуночи. Друг банника.

По логике вещей повелитель какашек должен был эволюционировать во что-то гладенькое и скользкое, типа Голлума, во!-чтоб с него ,как с гуся вода, ну,вы поняли. А мех в такой среде обитания вообще ни о чем, все продукты жизнедеятельности на себе носить, что-ли
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