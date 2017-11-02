Ночь в деревне

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:57

Сделано_в_СССР Просмотров: 230 Комментарии: 5 +2 Сегодня, 09:57 by

Эта история произошла со мной в детстве, но я до сих пор со страхом вспоминаю о ней. Но начну с начала.Мои родители родились в деревне, в большой семье, где было 9 детей. После окончания школы дети разлетелись по разным городам, кто-то поступил в учебные заведения, кто-то нашел подходящую работу.Все мои дяди и тети завели свои семьи, а детей стали отправлять на все лето в деревню, к нашим бабушке и дедушке. Это был настоящий рай для нас, куча детей в деревенском доме, солнце, свежий воздух, огромный огород!И конечно же, деревенский туалет, со всеми удобствами на улице.Наш туалет стоял в глубине сада, в зарослях вишни, напротив бани, и не было страшнее пытки захотеть по-маленькому ночью, ведь предстояло путешествие через ночной, неосвещенный и поэтому страшный сад!Мы придумывали разные пугалки друг для друга, что в туалете в глубине живут разные монстры, а в бане – духи и души умерших, и по ночам они просыпаются и ищут людей, чтобы утащить их к себе, в потусторонний мир.К этому добавлялись истории деревенских ребят, которые рассказывали про нашу соседку, девочку Индиру, которая умерла прошлым летом.Ее нашли ночью, задушенной в предбаннике сада, причем вокруг ничьих следов не было и милиция никого в итоге не нашла. Еще говорили, что накануне той ночи она гадала в бане и вызывала духов вместе с подружками, но они ничего такого не подтвердили и говорили, что в ту ночь спали дома.И вот, наслушавшись таких историй, ночью в туалет мы ходили как минимум по двое, фантазия у всех детей очень богатая, а вдвоем не так страшно.И вот в одну такую ночь моя младшая двоюродная сестра разбудила меня и попросила сходить с ней в туалет. Делать нечего, открыли мы щеколды, входную дверь, затем калитку в сад и пошли.Я осталась ждать сестру снаружи у бани, около нее падал свет от уличного фонаря и было не так страшно, в баню я, конечно, заходить не решалась.А сестра зашла в темный туалет, лампочки там не было, поэтому ночью мы всегда оставляли дверь немного приоткрытой. Вот, стою я и жду сестру, и спать еще хочется жутко.И вдруг слышу какое-то странное шебуршание, а потом резкий крик сестры, после чего она пулей вылетает из туалета, и мы, как обезумевшие, бежим через весь сад к дому и орем!Позже сестра рассказывала, что она только успела присесть, как почувствовала, что в темноте ее щиколотки коснулась чья-то очень мохнатая рука и стала осторожно тянуть ее ногу вниз.В то лето мы больше ночью в туалет не ходили, а на крыльце поставили ведро.

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