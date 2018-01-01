День рождения

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:04

Причина: Авторская стилистика сохранена

Mr.Nos Просмотров: 28 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 00:04 by

Звонок телефона рано утром разбудил Андрея. Он взял трубку и услышал в ней голос Славки:- Ну, чего? Собрался? Едем в заброшенный дом?- Хорошо, - сонно ответил Андрей. - Заезжай...Идея отметить свой день рождения в заброшенном доме неподалеку от поселка у Андрея возникла буквально накануне. Дом этот был большой, не особо развалившийся. Можно не мешая никому слушать громко музыку и веселиться.Собрались только близкие друзья: Славка, Шмондер, Серж, Андрей, и позже еще подъедут Макс с Полинкой. Хоть и ходили слухи вокруг этого дома о пропавших когда-то в нем людях, приезжая днем уже много раз, наши герои не видели в нем чего-то подозрительного. Кто жил в этом доме когда-то - тоже никому уже давно неизвестно.Сегодня Андрею исполняется 19 лет. Он был не самым старшим в этой компании, но имел статус надежного и опытного друга. Он учился на втором курсе в институте, играл на гитаре и любил страшные истории.Вскоре приехал Славка. Этот парень уже давно работал. Учиться он не хотел. Он первым в компании начал курить и пить. Водил дружбу с местными хулиганами, из-за чего часто попадал в неприятные ситуации. Машину ему дал новый ухажер его матери. За все время Славка уже сбился со счета, сколько их было. Отец у него отбывал очередной срок. Но, несмотря на свое темное прошлое, Славка был хороший друг.В его машине уже сидели Шмондер и Серж.- Не забудь взять маскарадные костюмы, - улыбнулся Славка.- Да вот они, - показывая мешок, улыбнулся в ответ Андрей.Собрав все съестное и питьевое, загрузив все это дело во внедорожник Славки, парни выехали к месту проведения дня рождения.Уже к обеду был готов шашлык, дубасила музыка, и Андрея поздравляли собравшиеся друзья. Комната внизу была просторная. Из нее шел коридор к двум спальням и лестница наверх, где еще были 4 комнаты по стенам верхнего коридора.С наступлением темноты народ был уже достаточно пьян. Особенно выделялся Шмондер. Это было его и прозвище, и фамилия одновременно. Слушал он в основном тяжелую музыку и красил свои длинные волосы в ядовитые цвета. Вот и сегодня он носил свою салатовую шевелюру и без конца гадил за домом. Уже с трудом передвигаясь, чтобы не упасть, он в очередной раз решил отлучился от основной компании.Сам того не понимая он пошел по коридору и вскоре оказался в одной из некогда спален дома на первом этаже. Уже давно стемнело, и Шмондер решил покурить прямо в спальне. Окно было заколочено, но стекол на нем не было. Тут Шмондер услышал какую-то возню позади себя. Обернувшись, он увидел два красных глаза, смотрящих из угла комнаты в его сторону. Он стал чиркать зажигалку, чтобы хоть как-то осветить комнату и посмотреть, кто там в углу. Зажигалка никак не загоралась, лишь вспышками искр кремния на мгновенье освещало комнату. Нечто серое с огромной пастью и клыками приближалось к нему, издавая страшный рык...В это время остальные продолжали празднование, ни о чем не подозревая. Спиртное заканчивалось, и все ждали Макса, который должен был привести еще горячительной смеси. У него сегодня собеседование, поэтому со всеми с утра он поехать не смог.- А где у нас Шмондер? - спросил Андрей.- Да, похоже, где-то уснул под березой, пьяная морда, - успокоил его Славка. - Эй, Серж. Сгоняй-ка в мою машину за пивом? Там еще упаковка есть.Серж в этой компании был далеко не авторитетным человеком. Его друзья держали за посыльного. Мальчик на побегушках. Всех, да и его, похоже, в том числе такое расположение устраивало. Он никогда никуда не лез. Наливали - пил, не наливали - не пил. Родители у него были учителями, а вот он, такой мальчик из хорошей семьи, связался с "плохишами". Он быстро сбегал в машину и уже через минуту тащил упаковку пива в дом.По лесной дороге ехала машина представительского класса. За рулем сидел Макс. Рядом сидела его подруга - Полина.- И кому пришла такая дурацкая идея, Макс? Ехать в этот заброшенный дом в лесу. Лучше бы сняли зал в "Лагуне"...- Ну, точно не моя, - усмехнулся Макс. - Ну, да весело будет. Не переживай ты так! Не все там так плохо.Машина остановилась. Колесо попало в колею и забуксовало. Попытавшись раскачаться, автомобиль еще глубже оседал в топкое место.- Застряли... - констатировал Макс.Он вышел из автомобиля и посмотрел на колесо. Без буксира из колеи не вылезти.Неподалеку был слышен грохот от музыки. Дом был совсем рядом.- Полина! Надо идти к дому. Приедем на Славкином джипе, вытащим.- Вот еще, - выглядывая из автомобиля, ответила девушка. - Тут грязюка такая, а я в белых кроссовках - запачкаю. Я тебя лучше здесь подожду. Только ты недолго...- Хорошо, - сказал Макс. - Тут недалеко, я сейчас.Он взял с собой сумку с выпивкой и отправился к дому. Музыка грохотала на весь лес вокруг. Когда за очередным поворотом показалась крыша дома, музыка стихла. Макс увидел человека в лесу. Человек не спеша шел, пробираясь сквозь ельник. Макс пытался узнать в нем кого-то из своих друзей. Человек остановился и посмотрел в сторону парня, и Макс увидел, что у человека красные глаза. В следующую минуту силуэт скрылся в густоте ельника. В этот самый момент чья-то рука упала на плечо Максу, он повернулся и увидел Шмондера.- Шмондер! - обрадовался Макс. - А ты чего тут? Чего музыку выключили? Где все?- Уходи, - прохрипел Шмондер. - Они уже обречены. Уходи отсюда...- Да ты чего, Шмондер? Напился уже совсем?- Уходи... - сказал Шмондер и двинулся в сторону леса.- Ты куда? - крикнул ему вслед Макс. - Шмондер? Куда ты пошел?Он не стал его догонять. Ну, напился человек, что ж с того.Макс поднялся на крыльцо и открыл дверь. В доме было тихо. На полу стояли колонки от музыкального центра и пустые банки из-под пива. Пройдя вглубь комнаты, Макс увидел лестницу, ведущую наверх.- Эй?! Есть кто живой? - крикнул он, но никто ему не ответил. - Эй! Парни! Вы где?Тут он услышал шуршание на верху лестницы. Чей-то силуэт спускался вниз. Это был не человек. Нечто человекоподобное, с телом серого цвета и с красными глазами спускалось к нему. Продолжением пальцев были длинные черные когти. Оно хрипело и направлялось прямо к нему. Макс попятился назад в надежде выйти на улицу, но входная дверь уже была кем-то заперта. Это ловушка..."Что тут, черт возьми, происходит?!" - думал Макс.Второе существо уже ждало его сзади. Оно набросилось на него с диким ревом. Макс лежал на спине, сверху на нем сидело это нечто и пыталось перегрызть горло. Второе существо уже сбежало с лестницы и спешило на пир. Макс нащупал какой-то металлический прут на полу и ударил ей чудище. Серая масса, взвыв, упала в сторону. Спихнув его с себя, вторым ударом он засадил в лоб другой твари, которая бежала на помощь своему сородичу. Послышались человеческие стоны.- А! Больно! - это был голос Славки.Снимая с головы маску чудища, Славка держался за окровавленный лоб. Рана не была глубокой, но синий развод уже начинал проявляться над правым глазом.- Хорошо, что хоть глаз не выбил, - обрабатывая водкой рану и улыбаясь, сказал Славка.- Ты что? С ума сошел? Макс? - стонал Андрей, вставая и снимая с головы маску чудовища.Сквозь смех и слезы парни обнялись. Розыгрыш с чудовищами удался на славу.- Ох. Маскарад удался... Ну, ты бьешь, конечно, - держась за бок, говорил Андрей. - Ёшкин кот... Всю выпивку разбили, походу! - открывая сумку, которую принес Макс, констатировал он.С сумки стекала пивная масса, внутри был слышен звон битого стекла.- Я бы на тебя посмотрел, как бы ты бил, - ответил Макс. - А где Серж? Там у меня машина застряла. И Полинка там ждет сидит. Поехали, Славка, сгоняем? Надо бы вытащить.- Да без проблем. А Серж должен был дверь за тобой закрыть, чтобы ты не убежал.Все громко смеялись. В окне у двери показалось лицо Сержа.- Здорово, Серж! - поздоровался, делая глоток пива, Макс. - Можешь открывать, розыгрыш удался!- Помогите... - хрипел в окно Серж. - Помогите мне.- Да ладно тебе, хорош прикалываться! Открывай давай.- Помогите...В этот момент голова Сержа с силой ударилась о металлические ставни на окнах. Кровь брызнула в разные стороны. Еще несколько ударов разломали череп Сержа.- Это еще что такое?! - испуганно произнес Андрей.В следующий момент машина Макса будто с крыши рухнула перед дверями дома. На лобовом стекле, размазанное как фарш, было что-то похожее на Полину. Это было трудно назвать некогда бывшим человеком.- Да что за хрень у вас тут творится?! - в истерике закричал Макс.Кто-то или что-то отпирало входные двери. Из коридоров на ребят двигались несколько пар красных глаз. Раздался дикий рык. Что-то двигалось в комнату отовсюду.- Бежим! - крикнул Андрей, и все трое устремились вверх на лестницу.Забежав в коридор на втором этаже, наглухо закрыв двери за собой, ребята искали выход. Окна были заколочены. В дверях слышалось чье-то рычание и хруст, будто эти твари, что гонятся за ними, пытались прогрызть двери. А впереди, в конце коридора, стояла темная фигура человека. Славка неожиданно вынул пистолет и выстрелил. Хватило одного патрона, чтобы тело рухнуло на пол.- Откуда это у тебя? - спросил его Андрей, указывая на оружие в руке Славки.- Удачный обмен с одним воякой! - улыбнулся Славка.Когда они подошли, то увидели, что это Шмондер.- Да ты чего наделал? Ты же Шмондера убил! - заорал Андрей.Макс нагнулся над телом, чтобы прощупать пульс. В этот момент красные глаза Шмондера открылись, и он вцепился в шею Макса.- А-а-а! - заорал Макс. - Оттащите его от меня!Шмондер издавал нечеловеческие звуки и грыз шею Макса. Славка ногой отпихнул упыря и выстрелил прямо в голову несколько раз.Шмондер лежал неподвижно. Кто он теперь или что, никто не хотел выяснять. Андрей посмотрел рану Макса, она была неглубокой, и приложил носовой платок к его шее.- Что будем делать? - спросил Макс. - Это что за твари?!- Мы знаем не больше тебя. Пока ты не пришел, никого не было. Может, они с тобой приехали? - пошутил Славка.- Что там в окне? На улице их нет? - зайдя в одну из комнат, спросил Андрей. Он подошел к окну и выглянул в темноту. - Вроде тихо...- Надо выбить доски и выпрыгнуть, - подойдя к Андрею, сказал Славка. - Тут как раз моя машина. Сядем и уедем из этого ада...Парни стали выламывать доски, которыми были заколочены окна. За этим занятием они не заметили, что кто-то из соседней комнаты уже шел к ним. Это была еще одна тварь, которая снизу заползла через дыру в полу комнаты. Она вцепилась в ногу Славки. Он пытался из пистолета отстреляться от нее, но тварь была очень сильна и ударом длинной серой лапы выбила пистолет из рук парня. В этот же момент дверь, ведущая в коридор, которую осадили другие твари, не выдержала и, выломанная с петель с корнем, рухнула на пол. От очередного удара ногой Макса последняя доска, закрывавшая окно, отлетела от дома. Можно выбираться. Андрей поднял пистолет Славки с пола и направил на чудовище, которая пыталась вцепиться своими острыми клыками в шею Славы.- Стреляй же! - кричал Славка.Андрей выстрелил. Пуля попала не в тварь, а прямо в голову Славе, от чего тот сразу умер. Тварь переключила свое внимание на Андрея. Следующие две пули отправились прямо к ней в пасть. По коридору ползли новые упыри.- Андрей, прыгай! - крикнул Макс.Он уже был внизу, выпрыгнув первым. Следом выпрыгнул Андрей. Они мигом заползли в машину. К счастью, ключи были в замке зажигания. Из окна уже прыгали эти твари и на всех парах бежали к машине. Андрей пытался завести ее, но автомобиль никак не хотел заводиться.- Ну же! Ну же... Давай, родная! - в истерике умолял Андрей.Макс сидел рядом. Упыри уже пытались выбить окна машины. Одна залезла на крышу, и слышно было, как она скребет своими когтями, пытаясь добраться до ребят. Заднее окно лопнуло, и оттуда потянулись лапы чудовища. Макс взял у Андрея пистолет и два раза выстрелил. Патроны кончились. Откуда-то из-за дома выбегали еще твари и бежали к машине.- Сколько же их тут?! - испуганно орал Макс.И тут машина завелась. Вжав ногой педаль газа, Андрей направил автомобиль прямо на кучу упырей. Послышался хруст ломающихся костей. Кровь брызнула на лобовое стекло. На дороге повсюду из темноты выбегали эти чудовища. Безжалостно давя все на своем пути, Андрей вырулил на дорогу, и машина устремилась прочь от адского дома.- Отметили день рождения... - грустно сказал Андрей. - Надо всем рассказать, что тут творится. Макс? - окликнул он друга.Андрей повернул голову в сторону Макса. На него смотрели два красных глаза друга, сморщенное серое лицо и зловещая улыбка с острыми клыками. В темноте ночи раздался визг тормозов, машину занесло в сторону, и она, переворачиваясь, вылетела с дороги...Звонок телефона рано утром разбудил Андрея. Он взял трубку и услышал в ней голос Славки:- Ну, чего? Собрался? Едем в заброшенный дом?- Не-е-е-е-е-ет!

Ключевые слова: Заброшенный дом упыри смерть твари авторская история

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