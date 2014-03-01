Вещие муки

Сны, что мне не дожить до весны

В июльский полуденный час

Меня потрошат не впервой.

Домой не петляет дорога во ржи,

И детские суть миражи

Играют, отнюдь, не со мной.



А я этим летом впервые живу,

Этим летом я пахну собой

И смакую себя, как могу.

И все, и все это - тайна двоих,

Умноженных Богом на два.

Так вот, почему я в ту страшную зиму

Осталась жива

Диана Арбенина - Сны

Lynx Просмотров: 33 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 01:46 by

Аня проснулась. Вся постель была мокрая от пота. «Черт, только вчера новое сменила… Эти кошмары добьют меня!» - выдохнула девушка, подумав про себя и еле-еле вставая с кровати.Медленно девушка поплелась на кухню, шлепая по полу босыми ногами.Она повернула ручку крана что есть силы, и в раковину сильным потоком полилась вода. Брызги холодных капель летели Анне прямо в лицо, но она не замечала этого, лишь схватила стакан, набрала ледяной воды, а затем жадно хлебнула из него.«Это становится невозможным. Каждый раз, как после казни… Когда это должно произойти? – размышляла Анна, прижимая холодный стакан к щеке. – Летом? Вода соленая… У моря? У какого?».Она на минуту закрыла глаза, набрала полную грудь воздуха, а затем медленно и шумно выдохнула. Поставив стакан возле раковины, закрыв кран, она включила телевизор, висящий на стене.Пальцы судорожно теребили мягкие кнопки пульта.«Канал новостей... Зачем я его смотрю? Мне же и так все ясно... Удостовериться? Люди гибнут, а мне любопытно... И я ничего не могу сделать! Дура!»«Юг США атаковали смертельные ураганы. Как сообщает INFO MAX, погибло около пятнадцати человек, больше сорока получили травмы и остались без жилья. В эти выходные в Техас, Оклахому, Арканзаса, Луизиан обрушились опасные ураганы, принеся с собой невероятно сильные ветры и град. В субботу погиб первый мужчина - ураган с корнем вырвал дерево и обрушил на дом...» - доносился быстрый женский голос с экрана телевизора, чеканя каждое слово.Дрожащей рукой Анна сжала пульт в кулаке, другой же рукой, тоже сжав в кулак, нервно терла подбородок.«Сбылось... Я уже видела. Черт возьми, я уже видела...». Мысли закружились в голове у Анны, и она вспомнила сон, закрыв глаза и снова пережив его так, будто все происходило наяву и только вчера:Анна еще раз выдохнула и открыла глаза, затем выключила телевизор и бросила пульт на стол. Он проехался по поверхности, ударился об стену, на крышке пульта тонкой нитью пошла трещина, а с задней стороны со стуком выпали батарейки, прокатились по столу и упали на пол. Но Анна даже не обратила внимания. Она прошла в ванную, разделась, включила воду, добавим побольше холодного напора и встала под душ.«Это хоть немного взбодрит. Боже, как мне перестать думать об этом?» - Анна старалась успокоиться, но мысли перемешались с новостной лентой, а лента эта кадрами запустила обрывки снов. Вновь... заставляя снова переживать произошедшее.Стоя под холодными струями воды, Анна задумалась: сколько раз она умирала? Там, во сне? Сколько раз переживала вариации смерти? Перерезанное горло, разрыв органов от взрыва, смерть от мощного удара током... Но самое страшное не это... нет... Самое страшное - видеть то же самое в ленте новостей, увидеть записью в соц.сетях или услышать от знакомых. Но зачем? Зачем она видит это? Чтобы остановить? Но как?!«Это просто невероятный бред. Представьте: я звоню в полицию и говорю, например, что в таком-то и таком-то доме, примерно в такой-то промежуток времени взорвется газовый баллон. Вы там повнимательнее, что ли... - усмехнулась Анна про себя, растирая распенившийся гель по животу. - И что? Это спасет кого-то? Нет. Скорее всего, мой номер пробьют, а меня увезут далеко-далеко, а затем моя жизнь сделается совсем отвратной...»Она смыла пену с белого и уже порядком замерзшего тела, аккуратно вылезла из ванной и накинула махровый халат. Тепло и мягкость ткани лишь на мгновение погрузили в сладкую негу. Анна вспомнила, что за своими мыслями забыла о важной встрече со старым знакомым.Она быстро юркнула в дверь коридора и прошмыгнула в спальню, торопливо скидывая халат на незаправленную кровать. «Всегда заправляй кровать. Захламленная кровать - к несчастью в жизни», - вспомнила Анна слова бабушки и грустно хмыкнула.- Да какое несчастье может быть еще хуже моего? - вслух произнесла она и направилась к шкафу, открывая его скрипучие дверцы.Прошло полчаса, как Анна уже стояла в коридоре, полностью одетая: выглаженная рубашка, брючки... немного косметики, все было хорошо, лишь в наспех собранных волосах виднелись недосушенные феном пряди. Она схватила сумочку, буквально впрыгнула в остроносые балетки и, звеня ключами, вышла в подъезд.***Вечер не задался, встреча как-то не удалась. В кино Анна пойти не захотела. Потому они просто прогулялись по набережной, а через пару часов девушка вернулась домой.Хоть ничего не происходило, она просто гуляла, но, придя домой, чувствовала себя совершенно разбитой. Анна села на мягкую бархатную крышку обувницы, откинула балетки в разные стороны и, оперевшись об примыкающую стену, вздохнула и устало закрыла глаза.«Какая же это важная встреча, - подумала она, свободно опустив руки. С пальцев тяжело съехало колечко со связкой ключей и с грузным стуком ударилось об паркет. - Чем старше, тем дальше, тем мне тяжелей... И я все меньше хочу видеть людей. Почему?..»Еще несколько минут Анна просидела так с закрытыми глазами, а потом медленно поплелась в спальню. Скинув с себя одежду, она, даже не умывшись, забралась в постель, с головой накрывшись одеялом.За окном пошел дождь. По стеклу мерно били небольшие капли, а в комнате стало темно - город накрыла большая грозовая туча. Анну усыплял гром, она не боялась... Девушка еще какое-то время смотрела на покрытое каплями окно, затем ее веки медленно сомкнулись, и она погрузилась во тьму.***Зима запорошила маленький городок пушистым хрупким снегом. Он искрился и переливался на солнце, которое нещадно слепило глаза.Анна слушала звонкий смех детворы из детского сада напротив. Он располагался очень близко к квартирному дому, потому голоса было слышно даже из ванной комнаты, дверь в которую сейчас была у Анны открыта.Вода, налитая до белых мраморных краев, уже остыла. Красные струйки расплывались, размазывались в розовые и стекали с бортика ванной, на которой лежала бледная рука Анны.Девушка смотрела на неглубокие полоски на запястье, смотрела, как кровь стекает и расплывается бледным цветом вокруг груди.Она вспоминала вчерашнюю ночь, она переживала все вновь: тот самый знакомый... после летней встречи уехал в командировку. И вот он гонит, не сбавляя скорость... И вот его легковушка врезается в фуру. Взрыв, полыхает пламя. Он горит, кричит, а Анна чувствует, как горит вместе с ним, как огонь сжирает тело. Невыносимая боль, адские муки, кровь вскипает, сползает кожа, а за окном машины люди... Они с ужасом смотрят и ничем не могут помочь человеку, запертому в горящей тюрьме...Анна решилась исправить, ведь здесь еще можно что-то поменять... Она позвонила, но ответа не последовало, лишь одна смс: «Анна, я понял тогда, что ты не особо хочешь общения со мной. Тогда, на той встрече, помнишь? Не звони мне больше». Анна попробовала еще раз позвонить, затем написала ответную смс: «Я просто хотела сказать - будь внимательней на дороге, пожалуйста». Все...Последние струйки крови стекли в ванную, а Анна все ворошила память, переведя бессмысленный взгляд на потолок:Осенью новости пестрели записями, что самолет авиакомпании "U-lotus" из-за тумана не смог зайти на посадку в аэропорту Синт-Маартен, а при повторной посадке пилоты не справились с управлением, и воздушное судно рухнуло прямо на пляж. Многие бросились спасаться, ныряя в море, но бОльшая часть погибла, так и не успев отплыть на безопасное расстояние. Были и выжившие, которых в критическом состоянии доставили в больницы...И сегодня... сегодня тот день, когда знакомого не стало. Анна узнала об этом из соц.сетей от его родных.Вот она лежит, чувствует, как тело ее обессилело и размякло... Но не потому, что бритва пару раз слабо прошлась по запястью, а потому, что в сердце ее пришло безутешное смирение.Слез не было. Было глубокое и безразличие, опустошившее внутри неё всё.Синяя блестящая бритва выскользнула из пальцев и упала в ванную, опускаясь на белое и чистое дно.Анна сделала глубокий вдох и повернула голову, наблюдая, как кровь запекается на маленьких ранках.Смолкли детские задорные голоса. Тишину нарушали лишь редкие капли, падающие в воду из крана.Девушка медленно выдохнула, думая о том, чего сделать так и не смогла...

Ключевые слова: Вещие сны испытание катастрофа авиакатастрофа муки смерть авторская история

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