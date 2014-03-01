Вещие муки
Сны, что мне не дожить до весны
В июльский полуденный час
Меня потрошат не впервой.
Домой не петляет дорога во ржи,
И детские суть миражи
Играют, отнюдь, не со мной.
А я этим летом впервые живу,
Этим летом я пахну собой
И смакую себя, как могу.
И все, и все это - тайна двоих,
Умноженных Богом на два.
Так вот, почему я в ту страшную зиму
Осталась жива
В июльский полуденный час
Меня потрошат не впервой.
Домой не петляет дорога во ржи,
И детские суть миражи
Играют, отнюдь, не со мной.
А я этим летом впервые живу,
Этим летом я пахну собой
И смакую себя, как могу.
И все, и все это - тайна двоих,
Умноженных Богом на два.
Так вот, почему я в ту страшную зиму
Осталась жива
Диана Арбенина - Сны
Она плыла, захлебываясь и отплевываясь соленой водой. Она слышала душераздирающие крики. Эти вопли повсюду… Кто-то тоже решился плыть за ней. Она оглянулась… Свист разрезал воздух: с неба падал обломок шасси…
Аня проснулась. Вся постель была мокрая от пота. «Черт, только вчера новое сменила… Эти кошмары добьют меня!» - выдохнула девушка, подумав про себя и еле-еле вставая с кровати.
Медленно девушка поплелась на кухню, шлепая по полу босыми ногами.
Она повернула ручку крана что есть силы, и в раковину сильным потоком полилась вода. Брызги холодных капель летели Анне прямо в лицо, но она не замечала этого, лишь схватила стакан, набрала ледяной воды, а затем жадно хлебнула из него.
«Это становится невозможным. Каждый раз, как после казни… Когда это должно произойти? – размышляла Анна, прижимая холодный стакан к щеке. – Летом? Вода соленая… У моря? У какого?».
Она на минуту закрыла глаза, набрала полную грудь воздуха, а затем медленно и шумно выдохнула. Поставив стакан возле раковины, закрыв кран, она включила телевизор, висящий на стене.
Пальцы судорожно теребили мягкие кнопки пульта.
«Канал новостей... Зачем я его смотрю? Мне же и так все ясно... Удостовериться? Люди гибнут, а мне любопытно... И я ничего не могу сделать! Дура!»
«Юг США атаковали смертельные ураганы. Как сообщает INFO MAX, погибло около пятнадцати человек, больше сорока получили травмы и остались без жилья. В эти выходные в Техас, Оклахому, Арканзаса, Луизиан обрушились опасные ураганы, принеся с собой невероятно сильные ветры и град. В субботу погиб первый мужчина - ураган с корнем вырвал дерево и обрушил на дом...» - доносился быстрый женский голос с экрана телевизора, чеканя каждое слово.
Дрожащей рукой Анна сжала пульт в кулаке, другой же рукой, тоже сжав в кулак, нервно терла подбородок.
«Сбылось... Я уже видела. Черт возьми, я уже видела...». Мысли закружились в голове у Анны, и она вспомнила сон, закрыв глаза и снова пережив его так, будто все происходило наяву и только вчера:
Она стояла на крыше и пыталась снять забившегося кота. Он шипел, а затем диким и хриплым голосом стал мяукать. Мокрая, холодная - она всеми силами пыталась его схватить, скользя по влажной крыше, но ветер не давал это сделать, снося ее назад. Вдруг он стих, и Анна одним рывком добралась до испуганного кота и прижала его к себе, но тут резкий порыв ветра сбил ее с ног - он изменил направление и стал еще сильнее! Анна услышала низкий утробный вой и сильный треск. Кот, мяукая, дрожал и больно вцепился своими когтями ей в живот. Она обернулась. Огромное дерево соседа падало прямо на нее под искры сорванных им же проводов. А затем - темнота...
Анна еще раз выдохнула и открыла глаза, затем выключила телевизор и бросила пульт на стол. Он проехался по поверхности, ударился об стену, на крышке пульта тонкой нитью пошла трещина, а с задней стороны со стуком выпали батарейки, прокатились по столу и упали на пол. Но Анна даже не обратила внимания. Она прошла в ванную, разделась, включила воду, добавим побольше холодного напора и встала под душ.
«Это хоть немного взбодрит. Боже, как мне перестать думать об этом?» - Анна старалась успокоиться, но мысли перемешались с новостной лентой, а лента эта кадрами запустила обрывки снов. Вновь... заставляя снова переживать произошедшее.
Стоя под холодными струями воды, Анна задумалась: сколько раз она умирала? Там, во сне? Сколько раз переживала вариации смерти? Перерезанное горло, разрыв органов от взрыва, смерть от мощного удара током... Но самое страшное не это... нет... Самое страшное - видеть то же самое в ленте новостей, увидеть записью в соц.сетях или услышать от знакомых. Но зачем? Зачем она видит это? Чтобы остановить? Но как?!
«Это просто невероятный бред. Представьте: я звоню в полицию и говорю, например, что в таком-то и таком-то доме, примерно в такой-то промежуток времени взорвется газовый баллон. Вы там повнимательнее, что ли... - усмехнулась Анна про себя, растирая распенившийся гель по животу. - И что? Это спасет кого-то? Нет. Скорее всего, мой номер пробьют, а меня увезут далеко-далеко, а затем моя жизнь сделается совсем отвратной...»
Она смыла пену с белого и уже порядком замерзшего тела, аккуратно вылезла из ванной и накинула махровый халат. Тепло и мягкость ткани лишь на мгновение погрузили в сладкую негу. Анна вспомнила, что за своими мыслями забыла о важной встрече со старым знакомым.
Она быстро юркнула в дверь коридора и прошмыгнула в спальню, торопливо скидывая халат на незаправленную кровать. «Всегда заправляй кровать. Захламленная кровать - к несчастью в жизни», - вспомнила Анна слова бабушки и грустно хмыкнула.
- Да какое несчастье может быть еще хуже моего? - вслух произнесла она и направилась к шкафу, открывая его скрипучие дверцы.
Прошло полчаса, как Анна уже стояла в коридоре, полностью одетая: выглаженная рубашка, брючки... немного косметики, все было хорошо, лишь в наспех собранных волосах виднелись недосушенные феном пряди. Она схватила сумочку, буквально впрыгнула в остроносые балетки и, звеня ключами, вышла в подъезд.
***
Вечер не задался, встреча как-то не удалась. В кино Анна пойти не захотела. Потому они просто прогулялись по набережной, а через пару часов девушка вернулась домой.
Хоть ничего не происходило, она просто гуляла, но, придя домой, чувствовала себя совершенно разбитой. Анна села на мягкую бархатную крышку обувницы, откинула балетки в разные стороны и, оперевшись об примыкающую стену, вздохнула и устало закрыла глаза.
«Какая же это важная встреча, - подумала она, свободно опустив руки. С пальцев тяжело съехало колечко со связкой ключей и с грузным стуком ударилось об паркет. - Чем старше, тем дальше, тем мне тяжелей... И я все меньше хочу видеть людей. Почему?..»
Еще несколько минут Анна просидела так с закрытыми глазами, а потом медленно поплелась в спальню. Скинув с себя одежду, она, даже не умывшись, забралась в постель, с головой накрывшись одеялом.
За окном пошел дождь. По стеклу мерно били небольшие капли, а в комнате стало темно - город накрыла большая грозовая туча. Анну усыплял гром, она не боялась... Девушка еще какое-то время смотрела на покрытое каплями окно, затем ее веки медленно сомкнулись, и она погрузилась во тьму.
Теплый ветерок дул ей в лицо и нежно развевал распущенные волосы.
Был вечер, сумерки только-только начали подступать, но музыка не замолкала. Вечеринка была в разгаре. Анна решила отойти от громкого смеха и ярких, мигающих огней. Она подошла к берегу моря, наслаждаясь прохладным и влажным песком, который касался ее горячих ног. Запах моря... шум волн... шум...
Медленно шум перерос в какой-то гул. Анна не могла сначала разобрать, но со временем гул как бы отделился от шумящих морских волн и стал нарастать. Еще немного, и Анна подняла голову, вглядываясь в вечерний туман и облака - гул исходил оттуда. Вдруг за грузным и темным облаком мелькнули два слабоватых огонька. Они были значительно удалены друг от друга, но двигались одинаково.
Гул перерос в рев. Анна заволновалась, а в огоньках за секунды вырисовались очертания самолета. Облако заклубилось - это был дым, который был не так заметен за туманом.
Послышались крики, рев стремительно приближался - самолет падал. Сердце Анны запрыгало, как теннисный мячик по корту. Она судорожно забегала глазами в поисках спасения и не нашла ничего лучше, как стремительно прыгнуть в воду.
Она изо всех сил гребла вперед, волны подбрасывали ее и относили в сторону. Она слышала крики и видела, как некоторые последовали ее примеру - позади то и дело раздавался звучный всплеск.
Самолет был все ближе, и, как в замедленной съемке, он с ревом пронесся над головой Анны, пикируя прямо на берег, где все еще играла музыка, перемешавшаяся с криками людей. Обернувшись, Анна успела разглядеть на боку самолета синюю букву "U".
Удар. Земля содрогнулась, завибрировала, и вибрация нарастающими волнами поползла к берегу, ударяясь об воду, которая поднялась и захлестнула находившихся рядом с берегом людей.
Взрыв. Невероятных размеров огненное облако взметнулось вверх, поднимая ошметки самолета и разбрасывая их далеко вокруг. Кровавое марево отражалось в блеске волн, уносивших Анну дальше. Она плыла, захлебываясь и отплевываясь соленой водой. Она слышала душераздирающие крики. Эти вопли повсюду… Кто-то тоже решился плыть за ней - кто не успел доплыть значительно дальше, тех отпросило взрывной волной и накрыло расплавившимися обломками.
Она еще раз оглянулась… Свист разрезал тяжелый нагретый воздух: с неба падал обломок шасси…
Анна взвизгнула и что есть силы начала грести уже обессиленными руками. Обломок упал буквально в метре от нее. Девушку окатила волна, вода забралась ей в нос, обжигая изнутри, глаза заслезились от боли, но Анна продолжала грести, но это давалось ей с трудом. Руки и ноги будто налились свинцом и не слушались. Грести... Грести...
Вдруг вода вокруг Анны потемнела. Облака с морем слились в один черный цвет. Анна ощутила, что не плывет, а находится в какой-то невесомости.
- Анна... Ты слышишь?
- Кто это? - Анна осторожно проводила вокруг себя руками, пытаясь нащупать воду, но она вдруг куда-то просто исчезла.
- Тебе сейчас не нужно знать, кто я, - ответил мужской бархатный голос спокойным и ровным тоном. - Ты ведь последнее время беспокоишься?
- Я... не... - хотела ответить девушка, но последние события внезапно перекрыли её сознание. - Да. Меня мучают кошмары...
- Скорее, реальность.
- Да. Вы знаете, зачем это все? Я бы хотела, чтобы это все прекратилось!
- Этому не будет конца, Анна. Пока не будет. Это твое испытание, ты должна пройти его.
- Какое испытание?! - вскрикнула девушка, всхлипывая и безуспешно барахтаясь в темноте - двигаться у нее не получалось, она просто парила среди тьмы. - За что?! Испытание - видеть страдания людей?! Видеть смерть, знать, что это случится, при этом ничем не суметь помочь... Не предотвратить?! Это ли испытание?!
- У каждого своя ноша, но вся эта ноша несет одно - драгоценный опыт. Душа становится светлее, чище, мудрее - ничего не дается просто так.
- Как мне это прекратить?! Я не хочу! Мне не нужно такое испытание! Я хочу жить нормально! Как все! - крикнула Анна сквозь выступившие слезы.
- А какое ты хочешь испытание? Отдавая, ты получишь взамен другое.
- Любое! Только не это!
- Как скажешь...
Внезапно грудь Анны пронзила жгучая сильная боль. Девушка согнулась, стискивая зубы. Тем временем боль сотнями острых иголок жалила сердце и раздавалась эхом где-то под лопаткой. Анна начала задыхаться, к горлу подкатил ком, блокируя доступ воздуха.
- Согласна на такое испытание? - спросил голос, в его тоне слышалась нотка усмешки.
- Что это?.. - задыхаясь, хрипло спросила Анна.
- Сердечная боль. В прямом смысле. Больнее душевной, правда? Или же нет? Выбирай...
***
Зима запорошила маленький городок пушистым хрупким снегом. Он искрился и переливался на солнце, которое нещадно слепило глаза.
Анна слушала звонкий смех детворы из детского сада напротив. Он располагался очень близко к квартирному дому, потому голоса было слышно даже из ванной комнаты, дверь в которую сейчас была у Анны открыта.
Вода, налитая до белых мраморных краев, уже остыла. Красные струйки расплывались, размазывались в розовые и стекали с бортика ванной, на которой лежала бледная рука Анны.
Девушка смотрела на неглубокие полоски на запястье, смотрела, как кровь стекает и расплывается бледным цветом вокруг груди.
Она вспоминала вчерашнюю ночь, она переживала все вновь: тот самый знакомый... после летней встречи уехал в командировку. И вот он гонит, не сбавляя скорость... И вот его легковушка врезается в фуру. Взрыв, полыхает пламя. Он горит, кричит, а Анна чувствует, как горит вместе с ним, как огонь сжирает тело. Невыносимая боль, адские муки, кровь вскипает, сползает кожа, а за окном машины люди... Они с ужасом смотрят и ничем не могут помочь человеку, запертому в горящей тюрьме...
Анна решилась исправить, ведь здесь еще можно что-то поменять... Она позвонила, но ответа не последовало, лишь одна смс: «Анна, я понял тогда, что ты не особо хочешь общения со мной. Тогда, на той встрече, помнишь? Не звони мне больше». Анна попробовала еще раз позвонить, затем написала ответную смс: «Я просто хотела сказать - будь внимательней на дороге, пожалуйста». Все...
Последние струйки крови стекли в ванную, а Анна все ворошила память, переведя бессмысленный взгляд на потолок:
Осенью новости пестрели записями, что самолет авиакомпании "U-lotus" из-за тумана не смог зайти на посадку в аэропорту Синт-Маартен, а при повторной посадке пилоты не справились с управлением, и воздушное судно рухнуло прямо на пляж. Многие бросились спасаться, ныряя в море, но бОльшая часть погибла, так и не успев отплыть на безопасное расстояние. Были и выжившие, которых в критическом состоянии доставили в больницы...
И сегодня... сегодня тот день, когда знакомого не стало. Анна узнала об этом из соц.сетей от его родных.
Вот она лежит, чувствует, как тело ее обессилело и размякло... Но не потому, что бритва пару раз слабо прошлась по запястью, а потому, что в сердце ее пришло безутешное смирение.
Слез не было. Было глубокое и безразличие, опустошившее внутри неё всё.
Синяя блестящая бритва выскользнула из пальцев и упала в ванную, опускаясь на белое и чистое дно.
«...Больнее душевной, правда? ...Или же нет?..»
Анна сделала глубокий вдох и повернула голову, наблюдая, как кровь запекается на маленьких ранках.
Смолкли детские задорные голоса. Тишину нарушали лишь редкие капли, падающие в воду из крана.
Девушка медленно выдохнула, думая о том, чего сделать так и не смогла...
Сегодня, 01:46 by LynxПросмотров: 33Комментарии: 1
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