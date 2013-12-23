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Творческие истории

Дивный Народ 2

- Так это ты нашла меня?
- Да.
- Но как ты поняла, что я не один из них?
- О, это просто.
В темноте к моему лбу что-то прижалось. Перед глазами замелькали собственные воспоминания, как на быстрой перемотке, но из-за скорости не удалось зацепить ни одно из них. Напоследок осталось только легкое головокружение, и тошнота.
- Я прочитала твою память.
- Не знал, что вы так можете.
- А ты много о нас знаешь?
Мелодичный смешок повис во внезапно наступившей тишине. Несколько минут мы потратили на то, чтобы прислушаться, но в окружающем фоне ничего не менялось. Нащупав камень, я выглянул за него, и практически сразу же носом к носу столкнулся с одним из нападавших. От защищающихся его отличало отсутствие хвоста, и наличие на голове то ли повязки, то ли маски, со светящейся областью вокруг глаз.
- Она…
Закончить предложение он не успел. Подвернувшимся под руку камнем, зажатым в кулаке я ему зарядил скорее от неожиданности, чем от испуга, после чего затащил обездвиженного врага в пещерку. В голове постепенно созревал план. Пока еще сырой, но и времени у меня было не так много.
- Мне нужно на тот остров.
- Что ты задумал? - нехорошо прищурилась красноволосая.
- Я ухожу на поверхность.
- Подожди тут. Я сейчас.
Однако русалки довольно понятливые. Ненадолго оставив меня в компании бесчувственного человека, она вернулась со свертком и небольшой сумочкой в руках.
- Это. – она вручила мне сверток. – Твои вещи. Здесь они тебе без надобности, но там наверху вы носите смешные штуки. Сверток непромокаем, постарайся не разворачивать его до тех пор, пока не выберешься на сушу. А это – из маленькой сумочки она извлекла небольшой непрозрачный флакон. – На случай, если ты захочешь вернуться, до истечения суток, и остаться в городе. А теперь – за мной. И постарайся не отставать.
Пришлось прижать сверток и флакон к груди, за неимением карманов, и следовать за провожатой. Плавала она действительно быстро, и я довольно сильно отставал, заставляя ее периодически останавливаться, и поджидать меня.
Когда мы добрались до поверхности, солнце уже клонилось к закату. Вынырнули мы буквально в сотне метров от небольшого каменистого острова. Сейчас остров казался безлюдным. Это и к лучшему. Мне тоже не улыбалось, чтобы кто-то из жителей заметил меня, пока я буду сохнуть, избавляясь от хвоста.
- Дома на другой стороне. Оттуда ты сможешь попробовать добраться на один из кораблей, что привозят сюда все необходимое.
- Думаю, это не потребуется.

План оформился окончательно, теперь только предстояло привести его в действие, и молиться всем богам, чтобы что-то в самый последний момент не сорвалось.
- Говоришь, тот самый колдун живет здесь?
- Да. В самом большом доме.
- Значит, его будет довольно просто найти.
Махнув на прощание провожатой, я выбрался на пляж, что не так просто, когда у тебя вместо ног хвост. Растянувшись на сухом песке, и ожидая пока вода испарится, я пару раз видел выныривавшую из воды русалку, но больше она не пыталась заговорить. Да и вообще, старалась держаться подальше от берега.
Обратная трансформация доставила мне массу не слишком приятных, а временами и несколько болезненных моментов. Особенно, когда стала отпадать чешуя, а потом хвост укорачивался, светлел, и разделялся на пару старых добрых ног. Перепонки и когти тоже исчезли.
По завершении изменений пришлось потратить еще некоторое время на то, чтобы снова научиться ходить, и не падать через каждую пару шагов лицом в песок. Но в конце концов, я справился и с этой задачей.
В итоге, облачившись и спрятав флакон в карман, в сторону дома неизвестного мне колдуна я выдвинулся уже в сумерках. Благо, остров был действительно небольшим, сомневаюсь, что на нем был хотя бы свой пресный источник. К поселению я выбрался исключительно по наитию, так как привычных звуков, производимых людьми или животными – не было.
Поселение представляло собой крохотную деревушку из примерно десятка домов. Населения видно не было, и это было мне на руку Далеко в воду вдавался причал, но лодок у него тоже не было видно. Нужный мне дом располагался на высоком утесе, словно возвышаясь над морем. Вела ли к нему дорога – не было видно. Зато со стороны поселения почти до самого фундамента дома возвышалось нечто, издалека похожее на строительные леса.
Ими я и воспользовался, карабкаясь вверх не хуже макаки, изредка делая перерыв на то, чтобы отдышаться. К тому моменту, как я, тяжело дыша, вскарабкался с лесов на утес, окончательно стемнело. Сев у одной из стен дома, я задумался. Как бы забраться в дом, постараться не наскочить на кого-нибудь из прислуги, если они тут есть, и найти того, за кем я, собственно, сюда и пришел?
К счастью, искать не пришлось. Мои членовредительские размышления внезапно прервал голос, нараспев произносящий незнакомые слова. Неужели мне повезло, и искомый колдун где-то на улице? Обогнув дом, мне почти сразу же довелось его увидеть. Перед домом, со стороны моря умудрилась разместиться маленькая каменистая площадка. На этой площадке сейчас горел костер, над которым что-то кипело в небольшом котелке. Стол недалеко от костра. На столе куча склянок непонятного назначения. На самой земле не более понятные символы, то ли выдолблены, то ли нарисованы чем-то острым, и в центре всего этого безобразия рослый мужчина, безбородый и коротко стриженый. Одетый во что-то темное и свободное. В общем, классический такой колдун.
Видимо почувствовав чье-то присутствие, он обернулся как раз в тот момент, когда я отделился от тени дома, и выполз из за угла.
- Должно быть, тот самый колдун? – осведомился я, обходя площадку со стороны дома, оставив между мной и соперником костер. На всякий случай. Кто знает, что эти колдуны могут выкинуть? А у меня из оружия только слова и ботинок.
- Кто ты? Как ты попал на остров? – ощерился колдун, сверкнув в мою сторону лезвием кинжала.
- Я зашел передать привет от наших общих знакомых.
Довольно трудно одновременно следить за магом, и искать, не попадется ли что-то под руку, чем можно в него звездануть. Но я старался. Может, успею дойти до стола и схватить вон ту привлекательную скляночку, размером с добрый графин?
- Да неужели?
Добраться до стола я не успел, колдун поддал ногой котелок, и его содержимое плеснуло в мою сторону, окатив всю верхнюю половину. Что он делал дальше, я увидеть не успел, так как был немного занят мучительной болью, зато почувствовал, как нечто острое вонзилось в бок, куда-то под ребра. Вторая его рука вцепилась в волосы, когда он потащил меня к краю обрыва.
- Тогда передай им, что до источника в городе я все равно доберусь. И создам свою армию русалок, а с ними захвачу и другие их города. А после того как мне покорится море, суше тоже придется считаться с моей силой.
- Сам им передашь.
Сбросить меня вниз он не успел. Загнутые когти крепко вцепились в его одежду и кожу. Тут уже, как повезло ухватиться. Дернув головой, освобождаясь от хватки в волосах, я невольно глянул вниз. Да уж. Если упаду на скалы, сто процентов превращусь в лепешку, хотя, если и об воду хлопнусь, все равно костей не соберу.
На пальцах противника затрепетало пламя. Ну нет уж. Так просто не хочу превращаться в шашлык. Умудрившись утвердиться на одной ноге, я дернул его сильнее, разрывая когтями и одежду и плоть. Отчетливо пахнуло кровью.
- Самая сладкая пища…
Оскалившись от уха до уха, и продемонстрировав тому улыбку в сотню тонких, длинных и острых зубов, я дернул его еще раз, к себе, вцепившись зубами в плечо, и вместе с колдуном переваливаясь в пропасть. Вспышка пламени опалила бок, и улетела дальше, в сторону дома на утесе.


«Какой смутно знакомый потолок». Заметил внутренний голос, когда мы с ним на этом самом потолке все же смогли сфокусировать взгляд. Вместе с внутренним голосом вернулось и ощущение тела. Приятным оно не было хотя бы потому, что казалось, что его пару раз пропустили через мясорубку.
- Жив? – над моим смертным одром склонилась уже знакомая красноволосая русалка. – Лучше не двигайся. Ты прилично костей сломал, когда приземлился. Я так и подумала, что ты там что-то устроил, когда все люди внезапно всплыли.
- А?
- А этот? Колдуна ты неплохо поглодал пока вы падали. Скалы сделали остальное. Ты, главное, пока не двигайся. Через пару часов трансформация завершится, и все раны заживут.
Трансформация завершится? Значит я не ошибся в своих предположениях.
- А что было…
- … во флаконе? Кровь. Видишь ли, далеко не каждый может так просто напасть на представителя своего прошлого вида. Новичкам облегчают эту задачу. Не все сразу могут принять то, что самая сладкая пища для них теперь человеческое мясо.

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 21:36
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 19:45 by EstellanПросмотров: 58Комментарии: 16
+6

Ключевые слова: Город колдун русалки флакон кровь

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:53
+3
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Комментариев: 2 527
Это всё? Ещё в первой части догадывалась «про самую сладкую пищу».
Теперь тебя надо опасаться…
Зарегистрирован: 23.12.2013
       
#2 написал: Летяга
Вчера, 19:55
+3
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Комментариев: 7 057
Цитата: зелёное яблочко
Теперь тебя надо опасаться…

Теперь он на сушу не выберется))
Интересно, что за Источник в Городе.
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
#3 написал: conjure one
Вчера, 21:02
+4
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Комментариев: 1 983
Дивный хитрый народ. Обвели вокруг пальца главного героя очень умело. Судя по всему, и содержимое флакона он выпил интуитивно, понимая, что это единственный выход, чтобы выжить в схватке. Есть в рассказе и недосказанность, например, про источник, но, по-моему, так даже лучше, когда остается тайна. 5+
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#4 написал: Estellan
Вчера, 21:15
+3
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Комментариев: 1 178
зелёное яблочко
Я белый и пуфыфтый. Приходи поплавать)))

Летяга
conjure one
Про источник я просто забыл дописать...
Источник - сосредоточение магии города, позволяет им превращать людей в себе подобных, а так же пользоваться обычной бытовой магией, боевой магией, читать сознание, топить корабли в случае чего. И разнообразные другие мелочи))
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#5 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:18
+3
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Публикаций: 58
Комментариев: 2 527
Цитата: Estellan
Приходи поплавать)))


Я ведь не умею. Позорно, но это так.
Зарегистрирован: 23.12.2013
       
#6 написал: Летяга
Вчера, 21:21
+3
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Репутация: (9593|-4)
Публикаций: 418
Комментариев: 7 057
Цитата: зелёное яблочко
Я ведь не умею.

Так вот теперь есть повод научиться! С такой-то страховкой! В самом крайнем случае придётся хвост отрастить)
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
#7 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:25
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (789|0)
Публикаций: 58
Комментариев: 2 527
Цитата: Летяга
теперь есть повод научиться! С

Если в ученицы возьмёт…
Зарегистрирован: 23.12.2013
       
#8 написал: Estellan
Вчера, 21:26
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (876|0)
Публикаций: 117
Комментариев: 1 178
зелёное яблочко
Как говорил мой тренер, тыкая меня шестом на дно: Практика, практика ,и еще раз практика. Ну или прыгать с моста. Но последний вариант не у всех получается.)))


Летяга
Приобретя хвост можно потерять некоторые важные запчасти.
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#9 написал: Эвиллс
Вчера, 21:30
+2
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Репутация: (2622|2)
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Комментариев: 3 400
- Жив? – над моим сметным одром склонилась уже знакомая красноволосая русалка.

Досадная опечатка: вместо слова "смертным" (одром) читается "сметным".

А рассказ интересный и динамичный. Но - вдруг ещё будут приключения? +
Зарегистрирован: 27.04.2016
               
#10 написал: conjure one
Вчера, 21:32
+2
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Публикаций: 36
Комментариев: 1 983
Цитата: Estellan
Летяга
Приобретя хвост можно потерять некоторые важные запчасти.


А как же тогда они размножаются без важных запчастей?! Тоже магия?! relaxed
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#11 написал: Летяга
Вчера, 21:35
+2
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Публикаций: 418
Комментариев: 7 057
Цитата: conjure one
А как же тогда они размножаются без важных запчастей?!

Икру мечут crazy
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
#12 написал: conjure one
Вчера, 21:40
+2
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Репутация: (4488|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 983
Цитата: Летяга
Цитата: conjure one
А как же тогда они размножаются без важных запчастей?!

Икру мечут crazy


Дык для икры как раз и нужны енти причиндалы) request Вот если бы они вегетативно размножались, например, почками, черенками или отводками, тогда да, только хвост и нужон)
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#13 написал: Летяга
Вчера, 21:42
+2
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Публикаций: 418
Комментариев: 7 057
Цитата: conjure one
Дык для икры как раз и нужны енти причиндалы

Дык в хвосте всё и есть! Как у рыб.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
#14 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:43
+1
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Публикаций: 58
Комментариев: 2 527
Цитата: Летяга
Цитата: conjure one
А как же тогда они размножаются без важных запчастей?!

Икру мечут crazy

joy . Пусть Автор нам разъяснить пути размножения рыбохвостых)
Зарегистрирован: 23.12.2013
       
#15 написал: Mina Harker
Вчера, 22:26
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Комментариев: 1 842
Очень интересный рассказ получился )
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Зарегистрирован: 1.06.2012
     
#16 написал: Tigger power
Вчера, 22:49
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Комментариев: 2 503
Класс! Легкий ненавязчивый юмор и необычная концовка как всегда доставили удовольствие) +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
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