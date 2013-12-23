Дивный Народ 2

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 21:36

Причина: Стилистика автора сохранена

Estellan Просмотров: 58 Комментарии: 16 +6 Вчера, 19:45 by

- Так это ты нашла меня?- Да.- Но как ты поняла, что я не один из них?- О, это просто.В темноте к моему лбу что-то прижалось. Перед глазами замелькали собственные воспоминания, как на быстрой перемотке, но из-за скорости не удалось зацепить ни одно из них. Напоследок осталось только легкое головокружение, и тошнота.- Я прочитала твою память.- Не знал, что вы так можете.- А ты много о нас знаешь?Мелодичный смешок повис во внезапно наступившей тишине. Несколько минут мы потратили на то, чтобы прислушаться, но в окружающем фоне ничего не менялось. Нащупав камень, я выглянул за него, и практически сразу же носом к носу столкнулся с одним из нападавших. От защищающихся его отличало отсутствие хвоста, и наличие на голове то ли повязки, то ли маски, со светящейся областью вокруг глаз.- Она…Закончить предложение он не успел. Подвернувшимся под руку камнем, зажатым в кулаке я ему зарядил скорее от неожиданности, чем от испуга, после чего затащил обездвиженного врага в пещерку. В голове постепенно созревал план. Пока еще сырой, но и времени у меня было не так много.- Мне нужно на тот остров.- Что ты задумал? - нехорошо прищурилась красноволосая.- Я ухожу на поверхность.- Подожди тут. Я сейчас.Однако русалки довольно понятливые. Ненадолго оставив меня в компании бесчувственного человека, она вернулась со свертком и небольшой сумочкой в руках.- Это. – она вручила мне сверток. – Твои вещи. Здесь они тебе без надобности, но там наверху вы носите смешные штуки. Сверток непромокаем, постарайся не разворачивать его до тех пор, пока не выберешься на сушу. А это – из маленькой сумочки она извлекла небольшой непрозрачный флакон. – На случай, если ты захочешь вернуться, до истечения суток, и остаться в городе. А теперь – за мной. И постарайся не отставать.Пришлось прижать сверток и флакон к груди, за неимением карманов, и следовать за провожатой. Плавала она действительно быстро, и я довольно сильно отставал, заставляя ее периодически останавливаться, и поджидать меня.Когда мы добрались до поверхности, солнце уже клонилось к закату. Вынырнули мы буквально в сотне метров от небольшого каменистого острова. Сейчас остров казался безлюдным. Это и к лучшему. Мне тоже не улыбалось, чтобы кто-то из жителей заметил меня, пока я буду сохнуть, избавляясь от хвоста.- Дома на другой стороне. Оттуда ты сможешь попробовать добраться на один из кораблей, что привозят сюда все необходимое.- Думаю, это не потребуется.План оформился окончательно, теперь только предстояло привести его в действие, и молиться всем богам, чтобы что-то в самый последний момент не сорвалось.- Говоришь, тот самый колдун живет здесь?- Да. В самом большом доме.- Значит, его будет довольно просто найти.Махнув на прощание провожатой, я выбрался на пляж, что не так просто, когда у тебя вместо ног хвост. Растянувшись на сухом песке, и ожидая пока вода испарится, я пару раз видел выныривавшую из воды русалку, но больше она не пыталась заговорить. Да и вообще, старалась держаться подальше от берега.Обратная трансформация доставила мне массу не слишком приятных, а временами и несколько болезненных моментов. Особенно, когда стала отпадать чешуя, а потом хвост укорачивался, светлел, и разделялся на пару старых добрых ног. Перепонки и когти тоже исчезли.По завершении изменений пришлось потратить еще некоторое время на то, чтобы снова научиться ходить, и не падать через каждую пару шагов лицом в песок. Но в конце концов, я справился и с этой задачей.В итоге, облачившись и спрятав флакон в карман, в сторону дома неизвестного мне колдуна я выдвинулся уже в сумерках. Благо, остров был действительно небольшим, сомневаюсь, что на нем был хотя бы свой пресный источник. К поселению я выбрался исключительно по наитию, так как привычных звуков, производимых людьми или животными – не было.Поселение представляло собой крохотную деревушку из примерно десятка домов. Населения видно не было, и это было мне на руку Далеко в воду вдавался причал, но лодок у него тоже не было видно. Нужный мне дом располагался на высоком утесе, словно возвышаясь над морем. Вела ли к нему дорога – не было видно. Зато со стороны поселения почти до самого фундамента дома возвышалось нечто, издалека похожее на строительные леса.Ими я и воспользовался, карабкаясь вверх не хуже макаки, изредка делая перерыв на то, чтобы отдышаться. К тому моменту, как я, тяжело дыша, вскарабкался с лесов на утес, окончательно стемнело. Сев у одной из стен дома, я задумался. Как бы забраться в дом, постараться не наскочить на кого-нибудь из прислуги, если они тут есть, и найти того, за кем я, собственно, сюда и пришел?К счастью, искать не пришлось. Мои членовредительские размышления внезапно прервал голос, нараспев произносящий незнакомые слова. Неужели мне повезло, и искомый колдун где-то на улице? Обогнув дом, мне почти сразу же довелось его увидеть. Перед домом, со стороны моря умудрилась разместиться маленькая каменистая площадка. На этой площадке сейчас горел костер, над которым что-то кипело в небольшом котелке. Стол недалеко от костра. На столе куча склянок непонятного назначения. На самой земле не более понятные символы, то ли выдолблены, то ли нарисованы чем-то острым, и в центре всего этого безобразия рослый мужчина, безбородый и коротко стриженый. Одетый во что-то темное и свободное. В общем, классический такой колдун.Видимо почувствовав чье-то присутствие, он обернулся как раз в тот момент, когда я отделился от тени дома, и выполз из за угла.- Должно быть, тот самый колдун? – осведомился я, обходя площадку со стороны дома, оставив между мной и соперником костер. На всякий случай. Кто знает, что эти колдуны могут выкинуть? А у меня из оружия только слова и ботинок.- Кто ты? Как ты попал на остров? – ощерился колдун, сверкнув в мою сторону лезвием кинжала.- Я зашел передать привет от наших общих знакомых.Довольно трудно одновременно следить за магом, и искать, не попадется ли что-то под руку, чем можно в него звездануть. Но я старался. Может, успею дойти до стола и схватить вон ту привлекательную скляночку, размером с добрый графин?- Да неужели?Добраться до стола я не успел, колдун поддал ногой котелок, и его содержимое плеснуло в мою сторону, окатив всю верхнюю половину. Что он делал дальше, я увидеть не успел, так как был немного занят мучительной болью, зато почувствовал, как нечто острое вонзилось в бок, куда-то под ребра. Вторая его рука вцепилась в волосы, когда он потащил меня к краю обрыва.- Тогда передай им, что до источника в городе я все равно доберусь. И создам свою армию русалок, а с ними захвачу и другие их города. А после того как мне покорится море, суше тоже придется считаться с моей силой.- Сам им передашь.Сбросить меня вниз он не успел. Загнутые когти крепко вцепились в его одежду и кожу. Тут уже, как повезло ухватиться. Дернув головой, освобождаясь от хватки в волосах, я невольно глянул вниз. Да уж. Если упаду на скалы, сто процентов превращусь в лепешку, хотя, если и об воду хлопнусь, все равно костей не соберу.На пальцах противника затрепетало пламя. Ну нет уж. Так просто не хочу превращаться в шашлык. Умудрившись утвердиться на одной ноге, я дернул его сильнее, разрывая когтями и одежду и плоть. Отчетливо пахнуло кровью.- Самая сладкая пища…Оскалившись от уха до уха, и продемонстрировав тому улыбку в сотню тонких, длинных и острых зубов, я дернул его еще раз, к себе, вцепившись зубами в плечо, и вместе с колдуном переваливаясь в пропасть. Вспышка пламени опалила бок, и улетела дальше, в сторону дома на утесе.«Какой смутно знакомый потолок». Заметил внутренний голос, когда мы с ним на этом самом потолке все же смогли сфокусировать взгляд. Вместе с внутренним голосом вернулось и ощущение тела. Приятным оно не было хотя бы потому, что казалось, что его пару раз пропустили через мясорубку.- Жив? – над моим смертным одром склонилась уже знакомая красноволосая русалка. – Лучше не двигайся. Ты прилично костей сломал, когда приземлился. Я так и подумала, что ты там что-то устроил, когда все люди внезапно всплыли.- А?- А этот? Колдуна ты неплохо поглодал пока вы падали. Скалы сделали остальное. Ты, главное, пока не двигайся. Через пару часов трансформация завершится, и все раны заживут.Трансформация завершится? Значит я не ошибся в своих предположениях.- А что было…- … во флаконе? Кровь. Видишь ли, далеко не каждый может так просто напасть на представителя своего прошлого вида. Новичкам облегчают эту задачу. Не все сразу могут принять то, что самая сладкая пища для них теперь человеческое мясо.

Ключевые слова: Город колдун русалки флакон кровь

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