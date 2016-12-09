Тайна горы

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:59

Причина: Стилистика автора сохранена

Estellan Просмотров: 75 Комментарии: 6 +6 Сегодня, 07:35 by

Я всегда любил горы. Правда, издалека. Так уж случилось, что мне довелось родиться в маленькой и холодной стране на берегу моря, и до ближайших гор было минимум 2000 км. В любую сторону. Посему отказаться от внезапно выпавшего шанса полюбоваться на предмет моих мечтаний вблизи и почти бесплатно я не смог.Быстро собрав вещи и утрамбовавшись в транспорт, уже через пару суток я мог любоваться горами практически в шаговой доступности хоть до посинения.Так как походник из меня так себе, пришлось прибиться к туристической группе таких же энтузиастов, и ближайшая неделя была весьма насыщенна выездами в горы к каким-то достопримечательностям. Фотоаппараты группы оперативно пополнялись фотографиями в стиле «я и камень, я и пальма, я и группа какого-то народа», а мне довелось стырить кусочек пропитанной солнцем скалы, на память, и любоваться-любоваться.В этот раз мы возвращались в отель вечером, и почти уже достигли подножия горы, когда откуда-то справа, со стороны поросшего лесом склона, под колеса автобуса бросилось нечто небольшое, черное и вроде круглое, лучше рассмотреть я не успел, так как водитель вывернул руль. Автобус вильнул влево, дав мне возможность в полной мере насладиться видом долины, и осознанием, что кувыркаться нам до нее, вместе с автобусом, прилично, если сорвемся с дороги. «Увидеть горы и умереть» - мелькнуло в голове, пока я сидел, мертвой хваткой вцепившись в поручень, разделяющий мое место с водительским, за мгновение до того, как ему все же удалось остановить автобус. Что-то неприятно заскрежетало где-то под ногами. «Приехали».Бледный водила вышел, оценил ситуацию, и, вернувшись, обрадовал нас тем, что на этом автобусе мы дальше уже точно не поедем, в связи с чем он просит нас покинуть салон и свалить к чертовой бабушке, а именно – на обочину, и там дожидаться подмоги.Выбравшись на воздух, мне тоже повезло оценить масштаб проблемы, переднее левое колесо соскочило не только с дороги, но и с обочины, каким чудом мы не свалились с обрыва, оставалось только гадать. Нда. Ситуёвина. Что дальше? Попутку ловить? Попутками эта дорога не баловала и днем, а уж вечером... Водила расхаживал вокруг морды автобуса и что-то энергично и явно матерно вещал в трубку мобильного. Кажется, его лучше не трогать.- Артем? Артем! - раздалось из группки, которая расположилась у правой обочины дороги. Блин. Неужели кто-то потерялся?- Что случилось?Кто-то спрашивал явно растерянную женщину, которая беспокойно оглядывалась, и явно норовила рвануть вверх по склону, в лес.- Артем. Мой мальчик, где он? Вы не видели?- Во что одет? – Спросил какой-то суровый дядька.- Белые… брюки и куртка белая с синим. Вы не видели?Могу поклясться, что светлое пятно мелькнувшее меж деревьев, видел не я один, но следовать за ним почему-то никто не торопился. Плохо. Скоро стемнеет. Что вообще могло заставить ребенка рвануть в лес, в незнакомом месте и на ночь глядя?- Стойте здесь и звоните в полицию, или кто тут у них, я пойду посмотрю, авось догоню вашего щегла.Сбросив рюкзак, я подхватил с земли какой-то железный прут. Зачем он мне понадобился при поиске ребенка, я не смогу объяснить и сейчас, но доверять внутренним ощущениям привык слишком давно. Со мной к лесу направился тот самый суровый дядька. Фонариками, к сожалению, запастись никто не догадался.- Эй! Стойте! Вы куда? - через несколько метров нас догнал водитель автобуса.- Ребенок в лес убежал. Сейчас найдем, и вернемся.- Нет. Нет. Туда нельзя. Там выше по склону старая военная часть. Совсем старая. По темноте ноги переломаете. Сплошные развалины.- У вас там ЧТО? – На всякий случай переспросил я, искренне надеясь, что мне послышалось.- Старая военная часть. – Водила отчего-то скис как йогурт. – Лет пятьдесят заброшена.Чудесно. Просто чудесненько. Однако времени не так много, чтобы его терять. Надо поймать мальца, может, и не успеет он туда добраться.Двинулись неторопливо, время от времени выкрикивая имя. Только отзываться мелкий не торопился. Иногда между деревьями мелькало светлое пятно, но как только я приближался к тому месту, там уже, ясен пень, никого не было.- Артем! Тебя мама ищет!Крикнул я в очередной раз оказавшись на месте, где всего минуту назад видел светлое пятно то ли куртки, то ли брюк пацана, и задумался. А вышел бы я в лесу к незнакомому дядьке, вооруженному какой-то арматуриной? Пришлось признать что нет, не вышел бы. Пожалел, что не догадался взять с собой на поиски его мать. Авось на родной голос он бы откликнулся охотней. Где-то внутри появилось какое-то нехорошее предчувствие, но пока что, увлеченный поисками, или погоней, я не торопился обращать на него внимание.К руинам мы вышли через какое-то время. На первый взгляд даже трудно предположить, что здесь произошло. В свое время я лазал по всяческим заброшкам разной степени давности, но в таком плохом состоянии видел лишь очень древние. Стены большей части строений были разрушены или до основания, или наполовину. Даже относительно целых не попадалось на глаза. Складывалось ощущение, что здесь что-то взрывали. Бред какой-то, кому надо взрывать пустые здания?Светлое пятно вновь мелькнуло впереди, на этот раз среди руин. Выругавшись от души, мы с дядькой решили разделиться, он обойдет развалины справа, а я слева. На том и разошлись, поддерживая связь время от времени выкрикивая имя мальца.Мысль о том, что звук в горах распространяется не совсем так, как я к тому привык, посетила меня, когда справа вместо привычного имени прозвучал просто крик без слов. Черт. Похоже, что-то случилось. Пришлось временно плюнуть на поиски, и бежать через руины зданий и кучи битого кирпича вперемешку с другим мусором, на крик.- Эй, мужик, ты жив?Передо мной зиял провал в земле, откуда и доносились недовольные крики вперемешку с матерной бранью.- Жив. Я этого… мелкого за углом увидел. Ломанулся к нему, да и провалился, на земле какие-то доски были, сгнили похоже. Потом сверху еще что-то упало. Помоги выбраться.Ну вот так всегда. Пришлось лезть в провал. Благо – высота небольшая, да и под дырой прилично насыпано все того же строительного мусора. Чем помещение под землей было изначально, догадаться было не просто, вроде как зал. Но света не так много, чтобы его рассмотреть. Подсвечивая себе мобильником удалось без жертв спуститься с кучи, правда внизу я несколько неуклюже наступил на одну из непредусмотрительно раскиданных по полу конечностей сурового дядьки, за что в благодарность получил приличную порцию брани.Так же, подсвечивая мобильным осмотрел поле работ. Похоже, когда он свалился, часть мусора прихватил с собой, и его немного засыпало обломками кирпичей. Жаль нет ружья… лопаты. Ну ничего.- Слушай, а тебе не показалось странным, что малец так ни разу и не отозвался, пока мы по лесу за ним бегали аки сайгаки? – спросил я, резво, насколько позволяла ситуация, откапывая товарища.Ответить он мне не успел, так как впереди, в темноте, что-то отчетливо шевельнулось. «Неужели потолок рушится?» Да нет. Не похоже. Скорее… шарканье? Кому тут делать нефиг – в темноте шаркать?- Кто здесь?Пришлось спросить, опять же подсвечивая себе телефоном, который вместо того чтобы рассеивать темноту, казалось, делал ее еще гуще. Ответа, как и ожидалось – не последовало. Зато шарканье обрело окончательно оформившийся вид, и явно устремилось к нам. Пожалуй, ружье было бы совсем не лишним.- Давай быстрее, - не выдержал суровый дядька, как-то слишком явно побледнев.Не уверенный в том, насколько цветом лица отличаюсь от него, я схватил его за руку и сумел поставить на ноги, выдернув из кучи как раз к тому моменту, когда некто шаркающий вынырнул из темноты к нашему пролому в потолке. Некто оказался женщиной, явно женщиной, если судить по вторичным признакам, некогда светлому платью и спутанным длинным волосам. Но вот шаркающая походка, гнилостный запах и цвет кожи наводили на мысли, что она уже какое-то время как покинула мир живых. «Неужели зомби?» О них я всегда думал в первую очередь, когда видел нечто подобное.- Вам помочь? – товарищ вместо того, чтобы выкарабкиваться наружу зачем-то сделал несколько шагов в ее сторону.- Н-не…Успел выдохнуть я, прежде чем «зомби» дернула головой, и из ее рта вылетело нечто смахивающее на металлический штекер на длинном шнурке, только размером с ладонь, и раскрывшись в полете на манер зонта, обхватило голову дядьки. Пикнуть он не успел. А я, прежде чем понять что делаю, уже саданул удачно прихваченной арматуриной сначала по этому шнурку, а потом и по животу тетки. Она издала какой-то поперхнувшийся звук, и эту штуку снова втянула в себя. «Нет. Не зомби. Скорее мутант». О них я всегда думал после зомби.Не дожидаясь, пока она переключится на меня, я рванул на выход, успев краем глаза заметить что мой спутник скорее мертв.С ловкостью макаки вскарабкавшись на кучу, а потом и выбравшись из разлома, я побежал в сторону, откуда пришел. Правда, далеко убежать не успел, буквально за углом наткнулся на еще двоих таких же, которые увидев меня(не знаю насколько они могли видеть) радостно зашаркали за мной. Пришлось повернуть обратно, только там меня уже ждала давешняя знакомая, на четвереньках выбравшаяся из разлома, и на них же резво скачущая ко мне.- Нет, дорогая, умерла, так умерла.Умудрившись на бегу отбить арматуриной выстрелившую в мою сторону штуку, на этот раз для побега я выбрал правую сторону, может по горам они не так хорошо бегают. Да и в лесу больше шансов потеряться.Успешно обогнув несколько разрушенных зданий, попытался оббежать четвертое, но не удержался на очередной горе битого кирпича, и скатился к ее подножию, которое весьма удачно располагалось внутри какого-то здания, и явно некогда была его частью. «Дождь наверное будет, вон как облака низко». Полежал, отдохнул, подумал о жизни. И внезапно понял, что здесь я не один. Подозрения обрели окончательную форму, когда буквально в нескольких шагах от меня обнаружился задумчиво сидящий на каком-то хламе лысый дядька. Похож он был то ли на стареющего панка, то ли рокера, рваные джинсы, какое-то тряпье, видавшая виды косуха.Изрядно обогатив словарный запас незнакомца заковыристыми выражениями, я все же сумел подняться на ноги и подхватить каким-то чудом не потерянную арматурину.- Так далеко еще никто не забирался.Отметил панк, поднявшись на ноги, и поведя плечами. Однако. Чтобы выбраться из здания, мне нужно или пройти мимо него, или взобраться обратно. Мимо него идти почему-то совершенно не хотелось. Удостоив оппонента злобным плевком, пришлось карабкаться. Правда забраться удалось невысоко. Буквально через пару метров в мою ногу вцепилась какая-то металлическая клешня, и стянув с кучи шваркнула о стену. Пришлось полежать еще немного, прислушиваясь к звону в голове, одновременно определяя по ощущениям, сломано что-то или нет. Убедившись, что вроде нет, удалось вновь подняться на ноги, и в два прыжка добраться до панка, замахиваясь единственным имеющимся у меня оружием. Перехватив его, противник воспользовался тем, что свое оружие выпускать я тоже не собирался, и снова приложил меня о стену, для разнообразия – другую. Саданул ребром ладони по руке, повыше локтя, явно послышался хруст, не исключено, что только у меня в голове, арматурина звякнула о каменный пол. Ухватив меня обеими руками за куртку, панк в очередной раз шмякнул мою тушку о стену, но теперь не отпускал.- Какие же глупые существа – люди. Порой достаточно остановиться и подумать, но на это почему-то не способен ни один из вас. Попробуй вспомнить, просто вспомнить, сколько детей ехало с вами в горы? Сколько вообще людей возьмут на подобные экскурсии с собой маленьких детей?Звон в голове вроде как стал стихать. Зато начались галлюцинации. Похоже, несколько ударов о стену все же сказались на моем самочувствии сильней, чем я думал. Из темноты вокруг вынырнули, и остановились в паре шагов за спиной панка три черных черепа со светящимися желтым глазами.Изумиться до должной степени я не успел. Панк рванул ворот моей куртки, расстегивая.- Я-а-а… на первом свидании не раздеваюсь.Попытка остановить его левой рукой особого эффекта не произвела. Зато обошлось без очередного более плотного знакомства со стеной. За курткой последовал ворот футболки. Следом, вынырнувшая из его рта металлическая штука вонзилась куда-то под ключицу, и все мое тело разом словно онемело.- На особо восприимчивых можно воздействовать за несколько километров. Другие видят то, что я хочу на более близком расстоянии, но видят все. А особо смелые в итоге оказываются здесь. Ты приведешь мне их. Одного, двух, но приведешь.«Интересно, как он может говорить, когда из его рта торчит эта штуковина?» Хотя, эти мысли почти сразу же показались совершенно глупыми, учитывая то, что слышал я голос словно прямо внутри черепа. А потом меня тряхнуло, вновь приложив головой о стену. И еще раз.Очередной толчок снова приложил меня головой о жесткий подголовник старенького автобуса, окончательно вытряхивая из мира снов в реальность. Горная дорога, чтоб ее. От сна осталось какое-то неприятное ощущение, но что именно снилось, никак не удавалось вспомнить. Осталось лишь какое-то неприятное, тягостное ощущение. Поерзал, пытаясь устроиться поудобней, но довольно скоро распрощавшись с этой мыслью, я уцепился за поручень, и подтянулся ближе к водителю, выглянув на дорогу. Под колеса автобуса откуда-то справа, со стороны поросшего лесом склона, бросилось нечто небольшое, черное, и вроде круглое…

Ключевые слова: Гора экскурсия автобус ребёнок панк мутанты авторская история

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