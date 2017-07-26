Сделка с Дьяволом. Часть 2

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:02

Сделано_в_СССР Просмотров: 33 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 13:02 by

Утро обнаружило Михаила, лежащим на полу с листом бумаги. Солнечные лучи проникали сквозь незашторенное окно и падали ему на глаза. Поежившись, он принял сидячее положение.«Какой кошмарный сон мне приснился!» - подумал он, смачно зевнув.Но тут его взгляд упал на руку, на то место, где располагался ожог.- А-А-А-А-А-А!!! – закричал Миша на всю квартиру. - Что за черт? Так это не сон?!На руке был красный «от свежести» ожог, он был в форме шестёрки. Каждое прикосновение к нему причиняло адскую боль. Миша посмотрел на время. Четверть десятого. Сколько?! Миша вскочил с пола, как ужаленный, и бросился к выходу, забыв даже умыться.«Не дай Бог сейчас опоздать! – думал Миша. - Это последняя презентация, я должен выложиться по полной!!!»Выскочив на улицу, Миша бежал, что было сил. Мимо него проходили люди и тыкали пальцем, улыбались, а девушки смущенно отводили взгляд. Но Миша этого не замечал, он думал лишь о том, как бы не опоздать!А вот и книжная лавка. Забежав внутрь, он спросил:- Куда?Продавец лениво поднял глаза и, увидев Михаила, подорвался, как рядовой перед капитаном:- М.. М.. Михаил Кудрявски??!!- Да, - ответил Миша.- Вам в раздел фантастики, - заикаясь, произнес продавец.«Да что это с ним? – недоумевал Миша. - Вчера он надо мной смеялся, а теперь заикается в моем присутствии? Прикалывается, что ли?»Глубоко вздохнув, Миша открыл дверь. Он был готов к любой численности пришедших, но такого он не ожидал. Вся аудитория была буквально забита людьми. Были все: и стар и млад. Почти каждый держал в руках книгу, его книгу.Завидев в проходе Михаила, толпа заорала и бросилась к нему с бумагой и ручками.- Спокойно, господа, - ему было трудно говорить, эмоции просто лились через край, - я всем дам автограф, пожалуйста, сядьте на свои места.После того, как огромная толпа расселась по местам, Михаил, шмыгнув носом, сказал:- Доброе утро.Презентация длилась очень долго, и Миша покинул книжную лавку только к полудню. Погода на улице была просто чудесная, на небе -солнышко и ни одной тучки, тепло и уютно.На улице Михаилу тоже не было покоя. Какой-то дядька (если бы Михаил был невоспитанным писателем, он бы назвал его жирным, но он предпочитает термин – большой) крикнул, размахивая руками:- О-о-о-о! Михаил! Как поживаешь?- Отлично, а вы, уважаемый, кем, собственно, будете? Мы знакомы?- Нет, но скоро будем, - весело сказал жирдяй, как бы подмигивая, - я из редакции «Русское Слово», знакомо название?Миша чуть не упал. «Русское Слово»! Это же та самая редакция, в которую он три дня назад посылал свою книгу, но получил отказ. Что ему нужно?- Чем могу? – поинтересовался Миша.- Мы хотим издавать вашу книгу, - коротко ответил толстый, - вы согласны?- Конечно! – не задумываясь, ответил Миша.- Вот и замечательно! Оставьте мне свой номер и мыло, - сказал жирдяй, достав бумагу с ручкой.Записав все необходимое, толстяк сказал:- Нам бы еще очень хотелось, чтобы вы сели за новый роман.- Конечно, я как раз над этим работаю!- Прекрасно! Я с вами свяжусь.Развернувшись, толстяк удалился, а Миша не мог нарадоваться.«Мою книгу будут издавать! Вот круто! Это самый лучший день в мой жизни!»Неожиданно заболела оставленная Сатаной метка, закатив рукав, Миша присмотрелся. Ожог в виде шестерки пульсировал! Это могло значить только одно – не забывай о сделке!Опустив рукав и немного успокоившись, Миша со всех ног бросился домой, необходимо было написать новую книгу до того, как состоится сделка!Неделя пролетела просто незаметно для Миши, все, что он делал, - это писал, писал и еще раз писал. Рука болела, голова гудела, но зато новый роман на триста страниц был готов. Стопка бумаг формата А4 лежала перед ним, а он все никак не мог налюбоваться. Осталось только дождаться, пока позвонит редактор - и дело в шляпе.За окном начался дождь, сильный, Миша видел, как ветер качает деревья из стороны в сторону, прохожие, накрывая голову, чем попало, бежали кто куда. Дождь набирал силу, становился все сильнее и сильнее, сверкнула первая молния, раздался гром.Чертов редактор, когда он наконец позвонит, роман готов! Сверкнула молния, озарив всю комнату, а сразу за ней, как взрыв гранаты, последовал гром. У Миши перехватило дыхание: дождь, гром, молния - все, как в прошлый раз, неделю назад. Он повернул голову назад.- А я все думаю, когда ты обернёшься, - Сатана стоял, как ни в чем не бывало.- Срок вышел? – спросил побледневший Михаил.- Да, ты готов?- Пожалуйста, дай мне еще несколько дней! – взмолился Миша.- Нет, - отрезал дьявол, - срок! Я дал тебе неделю! Неделя прошла, теперь я пришел за тем, что принадлежит мне.Ожог заболел пуще прежнего. Миша скривился, но от лишних эмоций сдержался.- Знаешь, эта неделя была лучшая в моей жизни! Сбылись все мои мечты, - начал вдруг Миша.«Необходимо тянуть время! Как только позвонит редактор и утвердит публикацию, тогда можно и умереть», - думал Миша.- Я добился всего, что хотел.., - продолжал Миша, но Сатана его прервал:- Мальчик, мне не нужны твои дурацкие рассказы про счастливую жизнь. Я - Сатана, мне нужна только твоя душа, которую ты мне продал. Так что будь добр - отдай то, что принадлежит мне, - Сатана двинулся к Мише и, как в первый раз, схватил за руку. Миша от невыносимой боли открыл рот:- Что это? – выпучил глаза Миша, увидев, как из его рта вылезает, какая-то прозрачная субстанция.Сатана обнажил свои невероятно огромные зубы и, подобно вампиру, впился в субстанцию.Миша упал на пол. Его дни писателя подошли к концу. Сатана исчез в тот же миг, когда дожрал последние капли души, а дождь все лил за окном, словно оплакивая погибшего.Через несколько минут зазвонил телефон, сработал автоответчик: «Добрый день, Михаил. Как жаль, что вас нет дома, а может, и хорошо, мне не очень хотелось говорить такое лично. В общем, вам отказано в публикации. До свидания».Трубку на другом конце провода положили, и в комнате воцарилась тишина.Автор - Артем Чуприн.

Ключевые слова: Ожог в форме шестёрки успех сатана автоответчик тишина

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