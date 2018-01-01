Птицы

Летяга Просмотров: 15 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 21:53 by

На последней ступеньке крыльца лежала мертвая птичка.- Вот это да... - только и смог произнести Берт, увидев такой подарок прямо перед крыльцом. Взъерошенный, в теплом полосатом халате, наброшенным поверх пижамы, с чашкой крепкого кофе в руке, он вышел на крыльцо, чтобы покурить. Берт огляделся по сторонам, высматривая кота, надеясь, что это его проделки.- Дерьмо! - Берт закатил глаза, поправил очки, съехавшие на кончик носа. Потом поставил чашку на ступеньку крыльца, подошел к птичке, взял ее в руки, внимательно рассмотрел бедняжку.- Черт бы тебя побрал, Сибе! Прекрати делать такие подношения,- проворчал Берт, глядя на белые перья на грудке птицы. Кота нигде не было видно. Он ведь прекрасно знал, что хозяин не очень-то любит такие сюрпризы, но подобные подарки все равно время от времени оказывались на крыльце. Только обычно это были мыши.- Лучше бы деньги приносил,- буркнул Берт. Молодой человек смотрел на птичку в своей ладони. Лазурные крылья и хвост.Берту одиннадцать. Он идет из школы и видит, что возле дороги, под кустом чайной розы лежит крохотная птичка. У нее серые крылышки и белая грудка. Берт подбегает к ней, садится возле нее на корточки, птица даже не дергается. Сначала мальчишка думает, что она мертва, но нет, дышит еще.- Чего ты там нашел?- сильный пинок сбивает Берта, он падает навзничь. Над ним появляются лица троих ребят. Они учатся на год старше. Они на голову выше и в разы сильнее болезненного Берта, хилого, неспортивного мальчишки, который все свое время проводит над книгами и учебниками.К счастью, птицу не замечают.Берта хватают за лацкан форменного пиджака, поднимают на ноги. Мальчишка вжимает голову в плечи, понимая, что его сейчас будут бить. Без причины, просто потому что они сильнее. Потому что им так хочется.Первый же удар приходится прямо в нос. Завопив, Берт хочет приложить руки к лицу, чтобы хоть как-то облегчить боль, но не выходит. Тот, что держит Берта сзади, немного напуган, но раж товарищей мгновенно его успокаивает. Страх уступает место желанию посмотреть что произойдет дальше.Тот, кто бил в нос, распаляется. Вид крови, заливающей нос и подбородок тощего ботаника, только подстегивает.От удара в солнечное плетение у Берта сбивается дыхание. Он начинает хрипеть, пытаясь судорожно вдохнуть.- Да тебя даже бить неинтересно,- тот, что пока просто смотрел, разминая руки. Брезгливо глядит на Берта, сплевывает на землю.- Пошел ты,- кряхтит Берт, пытается лягнуть ногой обидчика. Третий удар наносят в пах, а потом их спугивает учительница, решившая прогуляться до автобусной остановки мимо прекрасного розового куста.Она быстрым шагом подходит к Берту, скрючившемуся от боли пополам. На ходу достает белоснежный платок, пахнущий сладкими духами, наклоняется к стонущему от боли мальчишке.- Какой кошмар,- возмущенно говорит она, вытирая кровь с лица Берта. Он то и дело поглядывает на птичку.- Как ты, Берт?- спрашивает учительница. Она ведет у Берта литературу. Мальчишка пытается улыбнуться. Ему хочется, чтобы она поскорее ушла, чтобы подобрать птицу, которую он позже принесет домой.Мама сидит возле кроватки младшей сестры, которой на тот момент исполнилось полгода. Когда Берт покажет ей птицу, мама мгновенно рассвирепеет и попытается выбить птицу из рук сына.- Ты о сестре подумал? Дохлятину он принес! - шипит она,- а вдруг она чем-нибудь заболеет!Кричать на Берта мать не сможет - сестра только заснула. Берт иногда пользовался такой ситуацией, когда что-то разобьет, например. Пока мама сидит у кроватки, он тихими голосом сообщит ей о произошедшем, мама от злости покраснеет, но ругать может только шепотом, иначе сестра проснется. Берт сидит у ее кроватки, пока мама не перестанет гневаться. Тогда можно и идти делать свои дела.- Что у тебя с носом?- снова шипит мать,- во что снова вляпался?Берт смотрит на безмятежного розовощекого ребенка в кроватке, спящего сладким сном.- Ни во что,- угрюмо шепчет мальчишка. Хорошо, что очки лежали в футляре в рюкзаке. А то еще за них получил бы.- Уйди отсюда да забери птицу эту проклятую,- мама зло смотрит на Берта,- умойся!Мальчишка бросает еще один взгляд на сестру, затем пинает кроватку. Мама не успевает разразиться криком, как сестра просыпается и начинает орать. Берт выбегает из комнаты, потом из дома, со всех ног несется в заброшенный сад, который считал своим тайным местом.В том саду есть полуразвалившаяся сторожка, где мальчишка и просидит до самого вечера, пытаясь хоть как-то помочь птице выкарабкаться. Не получится и птица умрет.В синих сумерках, пока Берт будет копать могилку маленькой лопаткой и одновременно плакать, за ним придет отец, которому мама расскажет про убежище сына.Птицу дохоронить так и не выйдет, отец отвесит Берту оплеуху за то, что грубо разбудил сестру, отшвырнет лопатку, потащит Берта домой, где мальчишку будет ждать порка ремнем от взбешенной матери. А когда Берт вернется в сад на следующий день, птичку найти не выйдет. Возможно, всему виной коты. Мальчишка сядет возле наполовину вырытой ямки, завоет от беспомощности, начнет раскачиваться из стороны в сторону. Ему даже будет невдомек кого жальче: мертвую птицу или себя самого.Берт, тот, что взрослый, в полосатом халате и очках, с чашкой остывающего кофе на одной из ступенек крыльца, понес мертвую птицу за дом, где предыдущая владелица дома разбила сад, заботливо уложил птицу в картонную коробку из-под пончиков, которые Берт часто покупал после работы. Он не стал переодеваться, вырыл такую ямку, чтобы никто из животных, что будут бродить по саду, не смог добраться до птицы, осторожно уложил в нее коробку. Постоял с минуту, внимательно глядя на импровизированный картонный гроб, засыпал его землей.Берт, тот, которому одиннадцать, ходит в школу с распухшим носом. Учителям говорит, что неудачно упал, учительница литературы старается на него не смотреть. Хоть она и спугнула хулиганов, но вмешиваться ей никуда не хочется: отец одного из задир - большая шишка. Стоит ей рот раскрыть, как ее попросят уйти с работы.Родители с Бертом разговаривать отказываются, за завтраком мать только поставила условие: еще раз придет в таком виде домой, то она его просто не пустит. Иногда Берту думалось, что его появление на свет было нежеланным и мама с папой не могут никак придумать способ избавиться от старшего ребенка. Несмотря на прекрасную учебу и явные успехи в школе, похвалы от родителей ждать не приходилось, а вот если редко случались оценки ниже высшей, то его пороли ремнем. Да так, что потом сидеть нельзя было несколько дней. Отец особенно старался и лупил той стороной, где находилась пряжка.С рождением сестры все стало куда хуже. Берт ловил себя на мысли, что ему хочется задушить ее, но тут же думал: сестра-то ни в чем не виновата.После уроков Берта снова поджидают ребята, которые его регулярно бьют. Они преграждают ему выход из раздевалки. Последним уроком была физкультура. Увидев распухший нос мальчишки, они начинают гоготать. Берт устало смотрит на них, кидает на пол свой рюкзак с учебниками. Может быть, у них получится случайно убить его и не придется возвращаться домой?Марк, самый высокий из них, гадко ухмыляется. Именно он бил в нос. Джон, коренастый толстяк с брекетами, немного хмурится. Он держал Берта. Робби, с огненно-рыжей шевелюрой, тоже кладет рюкзак на пол. Он бил в пах, а сегодня хочет попробовать выкрутить ботанику руку.Марк прикрывает дверь в раздевалку, предварительно оглядываясь по сторонам - вдруг кто увидит?Джон встает возле двери. Держать ботаника нет смысла, можно просто отпихивать его назад, чтобы он не убежал. Пока его друзья колотят Берта, он улыбается.Берт вдруг понимает, что ему совсем не нравится происходящее и умирать он не намерен. Мальчишка резко дергается, сбивает Марка с ног. Он падает, ударяется затылком об угол скамейки. Прежде чем он перестанет дышать, на лице появляется удивленное выражение. Его глаза широко распахиваются и в них отражается бледное лицо Берта.Джон и Робби смотрят на мертвого друга с несколько секунд, потом хватают свои рюкзаки и дают деру из раздевалки, оставляя Берта один на один с Марком, чье лицо медленно начинает сереть.Сначала Берту кажется, что он вот-вот заплачет, однако мальчишка улыбается, а потом начинает громко хохотать.- Да ты ж сдох, Марк!- кричит он, нагнувшись к телу. Марк не отвечает. Потухшие глаза смотрят в никуда. Берт вдруг в ужасе замолкает, прижимает руки ко рту. Звенящая тишина приводит его в ужас. Мальчишку сначала просто трясет, потом он начинает рыдать. Он падает на колени возле неподвижного Марка, хватает его за ворот рубашки.- В-вставай,- заикаясь говорит Берт, приблизившись вплотную к лицу мертвеца. Тот никак не реагирует. Берт замечает, что скамья под головой Марка окрасилась в красный цвет.Берт отдергивает руки от Марка. Вскоре у него не остается сил на рыдания и он просто скулит, умоляя хулигана встать, пока в раздевалку не заглядывает тренер.Берт, тот, что взрослый, через пару дней заметил, что на том месте, где он похоронил птицу, появились зеленые всходы, будто он что-то посадил там. Молодой человек нахмурился, осмотрел их со всех сторон, а потом сходил за лейкой и полил место захоронения.Берт, которому одиннадцать, теперь находится на домашнем обучении, что еще хуже, чем травля в школе. Она постоянно называет мальчишку убийцей и упоминает про мертвую птицу, мол, он убил еще и несчастную птаху. Берт, до конца не пришедший в себя после гибели Марка, не отвечает ей. Он покорно выполняет всю домашнюю работу, помогает матери с сестрой, выслушивает упреки отца. Из дома он выходит редко, разве что в магазин или на рынок.Мальчишка мысленно просит прощения у Марка и у птички. Да, Марк был тем еще засранцем, но Берт совершенно не желал ему такого. Берт всего лишь хотел, чтобы учителя или родители обратили на это внимание, нашли в себе силы и смелость поговорить с его отцом, крайне влиятельной персоной в городе. Берту хотелось, чтобы просто нашелся тот человек, который не оставил эту ситуацию просто так и встал бы на сторону хилого ботаника, заметного только тогда, когда нужно отправить кого-то на конкурс и чтобы школа при этом не облажалась, а заняла призовое место.Птице же он мысленно говорил, что обязательно похоронил бы ее как следует, потому что никто такого не заслуживает. Берт был стойко убежден в том, что каждое существо, будь то птица или человек, имеет право на то, чтобы его мертвое тело было спрятано. Никогда ведь не знаешь что придет в голову тому, кто это самое тело обнаружит.Спустя какое-то время, Берт идет домой из магазина и находит еще одну птицу. Она лежит на обочине тротуара. В отличие от первой птички, эта уже мертва. У Берта холодеет все внутри. Он ватными ногами бредет по направлению к птице, поднимает ее дрожащими руками. Розовая грудка, голубые крылья. Берт со всех ног несется домой, чтобы забросить пакет с продуктами. Птицу он прячет в карман, чтобы мама ее не увидела.Мама разговаривает по телефону со своей подругой на кухне. Берт как можно тише поставил пакет на пол в прихожей, а сам снова вышел на крыльцо и захлопнул дверь. Он забыл, что мать может увидеть его из окна, мысли мальчишки были целиком заняты птицей.Когда он возвращается домой, с перепачканными в земле руками, он застает у дома машину "неотложки". Его сердце сжимается от страха, но, сделав глубокий вдох, Берт заходит в дом.Мама чуть ли на стену не лезет. Она кричит от ужаса, заламывает руки, пытается ногтями разодрать себе лицо. Отец вместе с врачом пытаются ее успокоить, но все без толку.Берт стоит в прихожей, наблюдает за всем этим издалека, не решаясь сделать и шагу по направлению к родителям.Потом выяснится, что мать уронила сестру на кафельный пол кухни. Мать не будет разговаривать несколько месяцев, станет просто сидеть и смотреть в одну точку. Отец начнет пить, но потом познакомится с какой-то женщиной и уйдет к ней. Берт останется с матерью в их доме.Матери будет часто казаться, что она слышит как плачет сестра по ночам. Берту тоже покажется так пару раз, но потом он поймет, что это просто завывает ветер.Берт, который взрослый, сидит на кухне и смотрит на куст чайной розы, который вырос буквально за несколько часов на том месте, где была похоронена птица. Он находил птиц каждый раз, когда кто-то из окружения должен был умереть. Смерть матери обернулась малиновкой, смерть отца - крохотным воробьем. Берт не знал, чья смерть прорастает из картонной коробки, превращаясь в самое прекрасное, что ему когда-либо доводилось видеть. На могилках других птиц ничего не росло.Возможно, все это простые совпадения и Берт только напридумывал самому себе о том, что только он найдет мертвую птицу, как сегодня-завтра узнает о чьей-то кончине.Он не стал выходить на крыльцо, закурил прямо на кухне. Берт вдруг все понял.Когда на следующий день Берта паковали в черный пластиковый мешок после страшной автомобильной аварии, бутоны на кусте чайной розы распустились. Из одного из них выпорхнула белая птица с лазурными крыльями и хвостом.Автор: LostSummoner.

Ключевые слова: Птицы мальчик примета цветок смерть

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