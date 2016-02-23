Всё для дома

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:04

Причина: Авторская стилистика сохранена

Schwindler Просмотров: 79 Комментарии: 11 +4 Сегодня, 14:04 by

Вообще Сашке в жизни не везло. Школу окончил с трудом, потом по протекции маминой подруги поступил в универ, откуда с третьего курса он в канун Нового года вылетел в армию. После армии Сашка мыкался с одной работы на другую, нигде подолгу не задерживаясь и особо не цепляясь за место. Жены у него не было, не мог он уразуметь институт брака как таковой. Вроде бы не беспутный шалопай был Саша, непьющий и некурящий, работал всегда с охотой и огоньком, неглупый парень… Но что-то постоянно сбивало его с прямого пути, заставляло бросать работу, расставаться с милыми девушками, многие из которых были не прочь объяснить Александру поподробней про тот самый брачный институт.Как понял сам Саша, пытаясь разобраться в себе, в определённый момент ему в голову втемяшивалась чёткая мысль: «Не то!». И начиналась маета, начиналось томление, беспокойство, сначала смутное, но с каждым днем становящееся только сильней. И прекратить его был только один способ – сказать «прощай» начальнику на опостылевшей вдруг работе, девушке, отношения с которой ещё вчера складывались и развивались просто замечательно. После этого беспокойство отступало, притуплялось необходимостью искать новую работу, заглушалось ощущением новизны при освоении незнакомых служебных обязанностей, да и практически пропадало при знакомстве с ещё одной милой девушкой.Как раз сейчас, когда лето почти вступило в свои права, Сашка радовался избавлению от очередной нудной работы и прекращению отношений, ставших вдруг убийственно серьёзными. Единственное, что портило его настроение, так это дурацкая вешалка в прихожей, которую он не мог повесить на стену уже битый час. Одно отверстие перфоратор с грехом пополам проделал, а на втором как будто упёрся сверлом в непреодолимую танковую броню. «Ну йошкины блины, что происходит? Чего он не сверлит? В арматурину, что ли, упёрся, не пойму никак…» - думал Саша, со всей силы нажимая на рукоятку воющего перфоратора.Наконец он устал, отпустил «спусковой крючок» и плюхнулся на табуретку, рассеяно держа разогревшуюся дрель на коленях. Тут его блуждающий взгляд упал на кончик сверла, и Сашка тут же хлопнул себя по лбу: «Вот я шляпа, а? Наконечник-то весь стёсан, конечно, оно сверлить не будет!»Не откладывая дело в долгий ящик, Сашка умылся, сунул ноги в кроссовки, натянул футболку и отправился на поиски хозяйственного магазина, который был где-то недалеко от дома. Ходил туда Александр последний раз ещё зимой и немножко подзабыл, где точно магазин этот располагается. Недолгие блуждания привели его на одну из близлежащих улочек, прямо к витрине магазина под многообещающей вывеской «Всё для дома».«Хм... Вроде раньше его тут не было, - подумалось Саше. – Наверное, недавно открылся...». На витрине, прямо за чистым и прозрачным стеклом, среди образцов предлагаемого товара, находились две фигуры, вид которых одновременно завораживал и пугал. Это были два манекена, каждый квадратный сантиметр поверхности которых был сплошь утыкан какими-то шипами. Приглядевшись, Саша понял, что один манекен густо-густо, пластиковой «кожи» не разглядеть, покрыт маленькими обойными гвоздиками, острыми и блестящими. Поверхность «тела» второго была утыкана чёрными коротенькими саморезами. При этом каждая фигура была облачена в синий рабочий комбинезон на лямках и изображала усердную трудовую деятельность. Один «работник», стоя на колене, задумчиво склонил голову над ярко-жёлтым строительным уровнем, второй же заколачивал гвоздь в боковую внутреннюю стенку. Естественность их поз вкупе с, мягко скажем, необычным внешним видом произвела на Александра сильное впечатление. Зябко поёжившись, он толкнул дверь, тихонько звякнувшую колокольчиком, и вошел внутрь магазина.Небольшой зал, вдоль стен широкие полки, уставленные самыми разными вещами и инструментами, посередине два стеллажа с широким проходом, да прилавок с кассовым аппаратом в дальнем углу. За прилавком стоял продавец, невысокий мужичок, плотный и седовласый. Саша кивнул ему и отправился побродить по залу, поискать свёрла, да и вообще посмотреть, что есть в продаже. Впрочем, это ему быстро наскучило, и он направился прямиком к прилавку.- Добрый день, - поздоровался с Александром продавец.Голос его был хриплый и будто бы дребезжащий, от его звука у Саши по загривку пробежали мурашки.- Зд-дравствуйте, - немного запнувшись, ответил он. – Скажите, а эти фигуры в витрине, откуда они у вас?- О, вы обратили внимание? Это скульптуры и я, так скажем, создаю их сам. – проскрежетал продавец. – Как вам они?- Они жутковатые немного, но впечатляют. Как вы их делаете? – спросил Саша.- На мой взгляд, они совсем не жуткие, скорей наоборот, но вам видней. А вот как я их делаю… - тут продавец ненадолго замолчал. - Пусть это останется моим профессиональным секретом... Так что вы хотели?- А, да, конечно! Свёрла мне нужны, по бетону, есть у вас?- Да-да, непременно! – продребезжал продавец. – Есть по бетону, по металлу, по дереву. Можно отдельно, можно в наборах… Вот, буквально на днях получили очень хорошие наборы, в них всё необходимое самых ходовых диаметров, а кроме свёрел есть ещё и фрезы, щётки, точильный диск. Хотите посмотреть?- Ну, можно… Давайте посмотрим… - пробормотал Саша. Напор продавца его немного смутил. – А кто их делает? И почём?Продавец тем временем вытащил из-под прилавка плоский зелёный футляр из пластика, верхняя крышка футляра была прозрачной. Сашка глянул на его содержимое и пропал… В этом наборе было всё: свёрла по бетону, металлу, дереву, фрезы всевозможных форм и размеров, стальные щёточки и куча разнообразных насадок под всевозможные винты, болты и шурупы. «Куплю… – думал он. - И плевать на цену…»Как сквозь сон, до него доносилось хриплое дребезжание продавца:- …название фирмы вам ничего не скажет, это китайская компания. Основная масса их продукции - лицензированный товар известных мировых брендов. Но кое-что они делают под своим именем и получается у них по меньшей мере не хуже, чем у лидеров рынка. Посмотрите, тут они применили новые разработки, оптимизировали шаг витков, более прочный сплав лучше держит заточку и меньше восприимчив к высоким температурам…- Я беру, - перебил его Сашка. - Сколько с меня?Продавец назвал цену, и Саша замер с открытым ртом. Это было почти в два раза дешевле стоимости, на которую он рассчитывал.- А почему так дёшево? – спросил он продавца.- Ну, во-первых, вы не платите за именитый бренд. А, во-вторых, я только-только открылся, и мне необходимо заманить к себе побольше клиентов, – хихикнул продавец. – Вам пакет нужен?Когда Александр расплатился, сгрёб с прилавка пакет и направился в сторону выхода, продавец у него за спиной что-то сказал.- Что-что, простите? - обернулся Саша. – Я не расслышал.- Я говорю, будьте аккуратны со свёрлами, - тихо и очень серьёзно повторил продавец, пристально глядя Саше в глаза. – Смотрите, не пораньтесь.***Сашка вернулся домой, и через десять минут вешалка висела на своём законном месте. Новое сверло справилось с бетонной стеной легче, чем горячий нож с куском масла! Саша был в восторге от своего приобретения и в следующие несколько дней лихорадочно искал, к чему бы ещё приложить руки, вооружённые такими инструментами. Чинить было нечего и он решил, что вот тут, на этой пустоватой стене кухни, неплохо смотрелась бы аккуратная деревянная полочка на красивых уголках. Быстро смотавшись на автобусе в ближайшую «Мегу», Сашка приволок домой гладко оструганную светлую доску и пару уголков. Разметив и просверлив отверстия в стене, он с огорчением отметил, что на одном из уголков нет отверстия под саморез, видимо, попался бракованный. «Не беда, сейчас просверлим, чай руки не промеж булок растут», – решил Александр.Он примерился, сделал карандашную метку на нужном месте, потом приставил к метке гвоздь, короткий и толстый, и пару раз тюкнул по его шляпке молотком. На поверхности уголка появилось небольшое углубление, теперь сверло не соскользнёт. Саша зарядил патрон дрели блестящим и каким-то хищным сверлом, предназначенным для прогрызания дырок в разных металлах, и нажал на курок. И то ли лунка, пробитая гвоздём, оказалась слишком мелкой, то ли Сашкина рука неплотно прижала дрель к металлу уголка, но сверло с коротким и злым взвизгом соскочило с уголка и впилось Сашке прямо в большой палец левой руки, аккурат над ногтем. От резкой боли у Саши потемнело в глазах, он уронил дрель и с размаху сел на пол. Когда болевая вспышка прошла, он открыл глаза и осмотрел палец, с которого на пол уже успела набежать небольшая кровавая лужица. Между первым суставом и тем местом, где начинается ноготь, красовалась глубокая и длинная борозда, из которой прямо на глазах частыми капельками бежала кровь. «Кровь-кишки-распотрошило, – пронеслось у Сашки в голове. – Йошкины блины, почему так крови много? Руки в ноги и бинтоваться срочно, а то истеку!»Через пять минут пол был вытерт, порез должным образом промыт и обработан, а на пальце красовалась плотная бинтовая повязка с аккуратным бантиком. Палец почти не болел, скорее неприятно пульсировал в такт Сашкиному сердцебиению. «Да, а ведь мужичок-то предупреждал… - мрачно думал Саша. – Острые, однако, свёрла делают китайские товарищи.» И тут он почувствовал, как сильно устал за день, хотя вроде бы ничего особенно тяжёлого не делал. Ужинать не хотелось, и, наскоро приняв душ, Саша плюхнулся в постель. Провалился он в сон практически сразу.Проснулся Сашка в первом часу следующего дня совершенно разбитый, с резью в глазах, ломотой в спине и суставах и ватной головой, которая вдобавок ещё и кружилась. Пораненный палец болел и пульсировал, а на повязке проступило небольшое красное пятнышко. Последнее немного напугало, и Саша решил сменить бинт. Он пошёл в ванную, развязал узелок и принялся разматывать повязку. Несколько последних витков бинта пропитались кровью, присохли к пальцу и отдирались весьма болезненно. Палец опух, кожа вокруг пореза покраснела и выглядела воспалённой. Хорошо хоть, что кровь не шла. И тут прямо в ране что-то блеснуло. «Эт-то ещё что такое? - испугался Саша. – Сверло раскололось и кусок в пальце остался? Так вынуть его, наверное, надо…»Сашка взял из инструментов небольшой пинцетик, облил его спиртом для дезинфекции и примерился к кусочку металла, видневшемуся в запёкшейся крови. Руки ходили ходуном, голова шла кругом, а тело сотрясали волны озноба. Вот Саша аккуратно подцепил осколочек пинцетом, легонько потянул… Рука от пальца и до плеча взорвалась вспышкой боли и он потерял сознание...Когда Саша очнулся, за окном уже стемнело. К отвратительному самочувствию добавились тошнота и тупая, ноющая боль в руке. Преодолевая слабость и борясь с паркетом, временами встающим волнами, Александр дотащился до кухни и напился воды. Давненько ему не было так плохо. Да какое там! Никогда Сашке так плохо не было. И с чего всё началось? С пораненного сверлом пальца? Или так совпало, и он просто простудился? Саша открыл один из ящиков, выгреб оттуда кучу всевозможных антигриппинов, упсаринов и прочей шипучей гадости. Большую часть этих порошков и таблеток вообще-то не рекомендовалось употреблять одновременно, но с трудом стоящему на ватных и трясущихся ногах Сашке было на это наплевать. Через полчаса, немного отсидевшись на кухонном стуле, Саша почувствовал себя чуть лучше, взял из холодильника бутылку воды и отправился в спальню, решив взглянуть по пути на злосчастное сверло. Дрель со сверлом в патроне валялась поверх футляра, Саша так и не сподобился её убрать. При ближайшем рассмотрении сверло, торчащее хищным зубом из губок патрона, оказалось совершенно целым, ни малейшей царапинки на его блестящей поверхности не было. Отметив это краешком сознания, Сашка дотащился до вожделенной постели и провалился в темноту раньше, чем его голова коснулась подушки.***Следующие несколько дней (недель? лет?) Сашка плавился на мокрых простынях в горячечном бреду. Изредка выныривая в реальность, он отстранённо отмечал изменения, происходящие с его телом… Вот кусочек металла высунулся из раны уже на пару сантиметров. Это кончик сверла. Вот рядом с ним прорвал кожу ещё один металлический побег. Вот ими покрыта вся кисть. Вся рука до плеча. Боли почти нет, но шевелить пальцами и рукой неудобно, свёрла ограничивают подвижность и неприятно скрежещут друг об друга. Из многочисленных ранок в коже сочится впитывающаяся в простыню сукровица. Вот свёрла взошли на левом плече и левой стороне груди. Ещё несколько стальных колосков раздвинули светлые волосы на макушке. Теперь они выросли из левого бедра и колена.Саша в очередной раз пришёл в себя и отметил, что терять сознание вроде как и не собирается. С трудом повернув голову и заметив, как сильно сузилось поле зрения, он понял, что за окном светло. Он попытался приподнять голову и осмотреть себя. Двигаться было тяжело, будто голова весила целую тонну, и каждое движение сопровождалось металлическим скрежетом. Увиденное совершенно не тронуло Сашку, хотя должно было. Всё тело, за исключением правой руки и правой стороны груди, было сплошь покрыто ужасным металлическим ковром. И тут в ясную и пустую голову Александра пришла чёткая мысль: «Он меня предупредил. Он знал. Идти к нему». Саша попытался встать. Не сразу, но ему удалось. Он пошатнулся, утвердился на бесчувственных и будто бы чужих ногах и, поворачиваясь всем телом, оглянулся на кровать. Изорванные в клочья остатки простыни и одеяла и видневшийся под ними матрас были пропитаны чем-то бурым и давно засохшим. С трудом переставляя покрытые остриями ноги, Саша ковыльнул к платяному шкафу - он хотел увидеть себя в большом зеркале, да и одежду найти не помешало бы. «Вот дверца, ручку на себя, теперь смотрим… М-м-мать… Боже, что это?» - пронеслось у него в голове. Сашка отшатнулся. И это теперь ТАК он выглядит?! Правая часть лица с безумно поблёскивающим воспалённым глазом, левый скрыт под металлическими зарослями, немного кожи светлеет на правом плече, вся правая рука свободна от торчащих свёрел. Всё остальное состоит из них. Свёрла покрывают всё его тело от кончиков пальцев и до макушки. Каждый вдох сопровождается металлическим перезвоном. Каждое движение скованно и озвучено противным скрипом металла об металл. Тут в голове опять выплыла мысль, та, что подняла Александра с кровати: «Идти к нему!».Саша понимал, что в таком виде на улицу лучше не соваться, поэтому полез в шкаф. Через некоторое время, заполненное скрежетом свёрел, тихим Сашиным матом и его же тяжёлым и хриплым дыханием, он облачился в древние широченные треники с белыми полосками по бокам и в такую же просторную полосатую куртку. Натянуть всё это на свёрла, заполонившие почти всё тело, и почти не порвать было тяжело, но стоило того. Теперь он весь был скрыт от любопытных взглядов, а глубокий капюшон очень удачно задрапировал шипастую голову. Только с обувью ничего не вышло, не налезла ни одна пара на ощетинившиеся свёрлами стопы. Пока он собирался и раскачивался, наступил тихий летний вечер. «Да мне это только на руку, - подумал Саша. – Не хватало ещё столкнуться с какой-нибудь глазастой бабкой».Дверь квартиры захлопнулась, позади остался подъезд, несколько дворов и безлюдных переулочков. От магазина с вывеской «Всё для дома» упорно ковыляющего Сашу отделяло совсем небольшое расстояние. С каждым шагом идти было всё труднее и труднее, колени почти перестали сгибаться и ноги едва отрывались от земли. Он уже видел единственным постоянно слезящимся глазом зелёные светящиеся буквы. А вот и крыльцо с тремя ступеньками, кое-как миновав которые, Саша приник к стеклянной двери. Кажется, внутри пусто, только давешний седоголовый крепыш торчит за прилавком. Пора входить. Звякнул колокольчик, и Сашка прошаркал внутрь магазина. Продавец не выглядел удивлённым, он как будто давно ждал Сашу, каждый раз задерживаясь в магазине до позднего вечера.- Привет! Ну, наконец-то! А я заждался. Долго в этот раз что-то… Дня четыре назад должен был приползти… - склонив голову набок, проскрипел он. – Ну, да ладно, неважно. Ходить-то ещё можешь? Ну пошли, сюда, аккуратно…Выйдя из-за прилавка и натянув какие-то блестящие рукавицы, крепыш обошёл Сашку, который уже еле стоял на ногах, подхватил его под локоть и, аккуратно подталкивая, повёл в сторону подсобки. Сашка, вяло сопротивляясь, побрёл в нужную сторону. Силы покидали его, сознание меркло, и глазу, кажется, настал конец, а уж о том, чтобы вымолвить хоть слово, он и не помышлял – рот почему-то не открывался. «Наверное, там теперь тоже свёрла… - пришла ему в голову какая-то чужая и холодная мысль. – Везде теперь свёрла. Я – это они, свёрла…». Тем временем седой крепыш суетился вокруг Сашки, подталкивая его то с одной стороны, то с другой. Сашка слышал его озабоченный скрипучий голос.- Так, аккуратно, ногу вот сюда, молодец! А теперь ручки подними, чуть повыше, вот умница... Теперь держи вот это, – бормотал тот, суетясь и шаркая ногами вокруг Сашки.Он почувствовал, как в ладонь ткнулся какой-то продолговатый предмет, и с трудом свёл пальцы вместе. Это было последнее, что он ощутил. Наступила тьма и Саши не стало.***Лето окончательно и бесповоротно воцарилось на климатическом троне. В городе настало время беззаботных летних каникул и отпусков. Вот и Вадим Аркадьевич собрал всё необходимое, загрузил багажник старенькой Волги и выехал на дачу. Выйдя на пенсию, пожилой бобыль Вадим Аркадьевич уделял своей весьма почтенного возраста «ласточке» много внимания, целые дни проводя в гараже, и машина его ни разу ещё не подвела.«Баржа», плавно покачиваясь на прошприцованной подвеске, неспешно катилась в сторону шоссе. Движок ровно урчал под длинным капотом, шуршали шины, да тихонько поскрипывал в недрах приборки давний «сверчок», привычный настолько, что разбираться с ним у Вадима Аркадьевича не было никакого желания. И тут в поле его зрения попала зелёная вывеска.«Всё для дома… - прочёл Вадим Аркадьевич. – Весьма кстати! Загляну-ка, прикуплю лезвий для электролобзика, а то валяется без дела, адская машинка!»Он включил поворотник и припарковался у тротуара. Вылез из за руля, посмотрел по сторонам и аккуратно перешёл дорогу. Витрина магазина сразу приковала к себе внимание Вадима Аркадьевича. За чисто вымытым стеклом находилось три манекена. Одетые в синие рабочие комбинезоны, они застыли в разных позах – один склонился над жёлтым строительным уровнем, второй забивал гвоздь в боковую стенку, а около третьего, вооруженного зелёным перфоратором, суетился невысокий седоголовый крепыш, консультант или продавец, то поправляя на его плече лямку комбинезона, то убирая из-под ноги электрический шнур. Но привлекла Вадима Аркадьевича не обыденная сценка, а невообразимый внешний вид застывших фигур. Тот манекен, что проверял уровень, был плотно-плотно утыкан коротенькими чёрными саморезами, они торчали остриями наружу и полностью закрывали всю видимую поверхность фигуры. Второй, с молотком и гвоздём, был сплошь утыкан маленькими блестящими обойными гвоздиками, так же остриями наружу. Ну а из тела третьего, вооружённого перфоратором, сплошным матово блестящим ковром торчали узкие и хищные свёрла. От вида этих фигур и их поз у Вадима Аркадьевича по спине пробежали мурашки. Тут седой продавец закончил приготовления, повернулся и , заметив Вадима Аркадьевича, учтиво кивнул тому головой. Кивнув в ответ, Вадим Аркадьевич толкнул дверь и под звяканье колокольчика вошёл внутрь. Продавец как раз выбрался из витрины через узенькую дверку.- Добрый день! – поздоровался он неожиданно хриплым и дребезжащим голосом. – Рад вас видеть в моём магазине. Ищете что-то конкретное?- Здравствуйте… Скажите, а эти фигуры в витрине, я никогда не видел такого! – Вадим Аркадьевич решил сразу удовлетворить своё любопытство. – Откуда вы взяли такие? Или строите их сами? Выглядят весьма необычно…- Эти фигуры я создаю сам. – кивнув головой, ответил продавец. – Способ, с вашего позволения, раскрывать не буду. Это мой профессиональный секрет.- Да? Жаль, мне было бы весьма любопытно узнать, как именно вы их делаете, - улыбнулся Вадим Аркадьевич. – Но секрет есть секрет, тем более профессиональный! А скажите мне, уважаемый, не найдётся ли у вас лезвий для электролобзика?- Всенепременно найдётся, почти для всех материалов и ко всем известным и не очень маркам лобзиков! – откликнулся продавец. – Можете приобрести отдельно, либо взять набор.- А какие наборы есть? – спросил Вадим Аркадьевич. – Я, наверное, набором возьму.- Вот! – и продавец размашистым и выверенным жестом заправского фокусника достал из под прилавка плоскую и широкую пластиковую коробку с прозрачной крышкой…Вадим Аркадьевич вполуха выслушал подробности про «потрясающий сплав, хорошую гибкость, понятную маркировку», расплатился, поблагодарил продавца и пошёл к выходу. Он был почти у двери, когда его догнала фраза продавца:- Будьте аккуратны, не пораньтесь! – сказал тот, упёршись мускулистыми руками в прилавок.- Не волнуйтесь, я тридцать лет токарем на заводе отпахал, и все пальцы на месте! Всего доброго! – со смехом ответил ему Вадим Аркадьевич, распахнул дверь и направился к машине.- До встречи… - прошептал продавец ему вслед...

Ключевые слова: Магазин ремонт рана метаморфозы авторская история

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