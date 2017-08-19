Охотники: Первая встреча

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:01

Fro Просмотров: 40 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 16:01 by

Кто-то считает, что человек - хозяин своей жизни, а кто-то наоборот уверен: все происходящее предначертано судьбой.Группа молодых людей решила съездить за город. Отдохнуть и не только. Маша, девушка двадцати двух лет, переживала личную трагедию: два месяца назад вся ее семья - родители и десятилетний брат - погибла в ужасном ДТП. Как, впрочем, и его виновник, решивший, что состояние сильнейшего алкогольного опьянения никак не помешает ему вести авто. Она все это время и сама была ни живой ни мертвой, и друзья решили, что подруге не помешает хоть немного отвлечься. Сложно сказать, была ли личная трагедия девушки, как и то, что произошло с компанией, чередой случайных совпадений, или же все было предначертано; но случилось то, что случилось.Началось все с того, что машина Сергея, являющаяся их единственным транспортом, заглохла. Благо они не успели уехать далеко от города.- Ну, класс, - проворчал Олег, - съездили отдохнуть… на корыте.Олег мог быть, кем угодно: выпендрежником, задирой, алкоголиком, мечтой всех девушек (исключительно по его мнению), но другом хорошим. И эта фраза была адресована, скорее самому себе, нежели хозяину машины.- Да эта крошка мне от отца досталась, в свое время это была крутая тачка, но, увы, сейчас ждем помощь.Сергей - душа любой компании, весельчак и просто хороший парень, именно он предложил устроить эту поездку после успешно сданной (им самим каким-то чудом) сессии, чтобы поддержать подругу.- Вован, ты в тачках разбираешься?Владимир отрицательно покачал головой. Он был самый старший и, что уж говорить, самый разумный в компании, с этим человеком можно спокойно идти в разведку, спортсмен-дзюдоист, говорит коротко и только по делу. Это был человек дела, и если не мог помочь, то не лез, чтоб еще хуже не стало.- А ты, Янка? - жизнерадостность вновь вернулась к Олегу, и он решил разрядить атмосферу гениальной, как ему казалось, шуткой.- Да, разумеется, - язвительно ответила Яна. Это была девушка двадцати лет, стереотипная модница, но не стереотипно умная: быть одной из главных красоток универа и идти, причем идти очень уверенно, при этом на красный диплом - это уметь надо.- А ты, Маш? - не унимался шутник.- Олег, - спокойным тоном сказал Владимир, но этого хватило, чтобы успокоить не только разошедшегося Олега, но и всю компанию. -Ждем.К счастью, подмога прибыла быстро, достаточно быстро, чтобы планы ребят не накрылись медным тазом, но появилась новая проблема: планировалось прибыть на место до наступления темноты, но уже был закат, а из-за незапланированной остановки ехать было еще часа три, а машина опять начала барахлить.- Ну, блиин, - обреченно произнесла Яна. - Нам что, теперь посреди леса в машине ночевать?- Да нее, дорогая, не волнуйся, - начал успокаивать ее и себя Сергей. - Давай, корыто, не подводи!- Там деревня, - спокойно сказал Вова.- Где?- Там.- О! И правда, может, там переночуем? - приободрилась Яна.- Ага, а если нас никто к себе не пустит? Едем дальше, - настаивал Олег.- Нет, даже если ночевать в машине, лучше там, где есть люди, а не посреди леса. Да и если машина совсем заглохнет, нам, может, помогут.- Вован, ты как всегда прав, - отметил Сергей. - Едем напрашиваться на ночлег.Старенькая девятка подъехала к въезду, деревня оказалась весьма не большой и, похоже, заброшенной.- Я передумала. Давайте в лес: лучше уж волки, чем призраки.- Какие призраки, Янок, ты ж у нас отличница, а веришь в такую чушь?- Нет, конечно! Просто это место… страшновато здесь.- Не бойся, дорогая, я тебя и от волков, и от нечисти защищу, - сказал Сергей, посмотрев на свою девушку.- Люди.- Так, Володя, ты к нам обращаешься или ты кого-то увидел? - Олег, хоть и был другом Вовы, недолюбливал его нелюдимость, поэтому и хотел сесть спереди, но Яна сказала: «Это машина моего парня, и я еду рядом с ним!», поэтому на заднем сиденье сидели сам Олег, Владимир и, между ними, молчаливая в последнее время и слегка осунувшаяся Маша.- Там, - показывая на промежуток между двумя домами, - люди.- О, и правда, - обрадовался Сергей, - не одни мы, значит, здесь.- Ладно, ребятки, сидите здесь, сейчас я, - демонстративно показывая ладонью на себя, произнес Олег, - обо всем разузнаю.Он пошел в сторону двоих незнакомцев, которые выглядели несколько нестандартно, особенно для полуразрушенной деревушки: люди в темно-серых плащах с капюшоном, перевязанных такого же цвета ремнем, в очках, похожих на лыжные, на шее и нижней половине лица было что-то среднее между платками и шарфами, на ногах - берцы, хотя на улице было ясно и даже сейчас, под вечер, довольно, жарковато. У одного была спортивная сумка, у второго - большой рюкзак.Подойдя к ним, Олег, пожалуй, впервые в жизни совсем не знал, что сказать: в обычной ситуации он бы, конечно, выдал какую-нибудь шутку, но сейчас ему казалось, что он попал в какой-то фильм про пришельцев, и перед ним либо секретные агенты, либо сами пришельцы. Это тоже могло бы показаться ему смешным, но было, мягко говоря, жутковато.- Вы что-то хотели, молодой человек? - произнес один из них.- А, что… а, да, мы с друзьями тут… это… самое…- Пойди, - сказал второй тому, который спросил парня, - спроси, есть ли адекватные и что им нужно.- Ночлег! - чуть ли не выкрикнул парень. - У нас машина барахлит, не знаете, есть ли здесь, где переночевать?- Ээх, не очень хорошее место вы, ребятки, выбрали, - сказал первый. - Меня, кстати, Игорь зовут, а это - Иван.- Олег, приятно познакомиться.- Ладно, зови друзей, мы тоже не местные, напросились на ночь к одной старушке, может, она и вас приютит.- Спасибо вам!Олег побежал рассказывать друзьям, как он обо всем договорился, разумеется, опустив некоторые детали.А тем временем двое незнакомцев разговорились:- Ты что творишь?- Да ладно, Вань, наша задача не привлекать внимания, а нелюдимые чудики более заметны, нежели просто чудики.- Чудики?- На улице плюс двадцать пять, а мы в плащах и шарфах.- Ладно, я понял, но зачем их к нам подселять?- Проще будет приглядывать.- Игорек, я не пойму, ты очень умный или не до конца понимаешь суть нашей работы.- Будем считать, что первое, и давайте заканчивать, они идут.Дом Клавдии Петровны оказался достаточно большим, чтобы принять на ночь семерых гостей.- Давненько в этом доме не собиралось столько людей. Вроде сын хотел внучков привезти, да вот все никак. Вы кушайте, кушайте, я сейчас еще приготовлю, - не могла нарадоваться гостям старушка.Что же до незнакомцев, под «масками» были люди. Игорь, мужчина лет тридцати на вид, с рыжими волосами, с полноватым, несоответствующим накачанному телу лицом. Иван же, наоборот, в свои сорок уже успел поседеть и осунуться: впалые щеки, огромные мешки под глазами, от которых не избавишься, проспав лишь одну ночь, и нездоровая бледность делали его похожим на живого мертвеца. Впрочем, гораздо больше пугали три огромных шрама, проходящих вертикально через всю правую половину лица, и повязка на правом глазу.- Так, парни, что вы делаете в такой глуши? - спросил Сергей.- Да так, решили попутешествовать пешком да автостопом и случайно забрели в эту деревушку, - ответил Игорь. - Мы сами-то сюда только сегодня утром пришли.- Да? Что-то одежка у вас не по погоде.- Это уже наше дело, - перебил Иван.- Ну, да, - согласился Сергей.Дальше ужинали в тишине, изредка прерываемой хозяйкой дома. Получив от Игоря совет «Что бы ни случилось, не выходить из дома, нет, из комнаты, до рассвета!», отправились спать. Девушки отдельно, парни отдельно, незнакомцы отдельно. Хозяйка хотела поселить последних вместе, но и Иван, и парни, особенно Олег, наотрез отказались. Поэтому незнакомцы отправились ночевать в предбанник.- Как-то некрасиво вышло, - сказал Сергей, - они пришли раньше нас, а мы их, считай, из дома выгнали.- Да пофиг, - не согласился Олег, - им бабулька одеял принесла, да и у них самих плащи есть, не замерзнут!- Я не об этом!- Да и вообще, мутные они какие-то, особенно этот Иван, вы его шрамы видели? По-любому зэк.- Или бывалый охотник, - в разговор вступил Владимир.- А Вова прав, - согласился Сергей, - больше похоже на шрамы от когтей. Наверное, охотился в лесу да на медведя напоролся. А живой, потому что опытный, и либо убежал, либо подстрелил-таки косолапого.- Возможно, но все равно жуткий тип. Что-то тихо. Девчонки в соседней комнате, а ничего не слышно.- А что слышно-то будет? - перешел на шепот Сергей. - Янка-то ладно, а вот Машка с той аварии говорит реже, чем Вова, и то, бурчит что-то непонятное.- У нее вся родня погибла, а она должна, по-вашему, быть веселой? - не выдержал Вова: ему было все равно, когда друзья прикалывались над ним, но сейчас…- Дайте ей время, два месяца не так уж много.- Ого, кто разговорился.- Олег! - на этот раз угомонить друга взялся Серега.- Ладно-ладно, спокойной ночи.Но ночь не собиралась быть спокойной. Деревня опустела не просто так. Двое, что сейчас были в огороде, это прекрасно знали. Поблизости слышались чьи-то шаги и стоны. За забором виднелся не один десяток покачивающихся силуэтов.-Ну что, Ванек, приступим? Ох, и непросто будет, главное - ребятишек не разбудить. А если из дому побегут? Хана им.- Сами виноваты, не надо в опустевшие деревушки на ночь глядя заезжать.- Ты как всегда добр, - саркастично сказал Игорь.В руках их блеснули два небольших ножа. Нажатие кнопки, и три свернутых ранее лезвия разворачиваются, превращаясь в мечи. Началась бойня: руки, ноги, головы - летели все части тела. Два человека вступили в неравную схватку с полчищем упырей. И побеждали.Но это было не все.В доме ребята уже спали, все, кроме Маши. Она и сама считала, что ее депрессия затянулась, что нужно жить дальше и все тому подобное, что говорят якобы умные люди. Но она не могла. Ее давно мучают кошмары, один из которых разбудил ее пару минут назад. Услышав шум на улице, она решила посмотреть в окно. Увидев настоящую бойню, она решила разбудить подругу:- Ян, вставай!- Ммм, ма, у меня каникулы, дай поспать.- Яна, подъем!- А? Что? Машка? - зевнув, спросила девушка. - Ты чего?- В окно посмотри!- Твою ж…нужно будить ребят.Все-таки судьба - та еще тварь, иначе как объяснить, что именно в тот момент, когда девушка решила еще раз взглянуть в окно, с другой стороны в него врезалась отрубленная голова. Крови, как ни странно, на стекле не было, а вот вопль в доме был жутким.- Черт, проснулись.- Это ерунда, а вот то, что они привлекли внимание, - проблема.Игорь побежал в сторону дома.- Отставить! - отдал приказ Иван. - Наша задача - уничтожить некроманта, а не спасать кучку идиотов.- Да, Иван Сергеевич. Но спасение гражданских - долг, а не задача.- Хех, - улыбка - редкое явление на лице Смирнова, - меняемся, - он кинул напарнику свой меч: - Дай мне свой пояс.Уруми - эффективное, но опасное оружие: используя его ранее, охотники могли в пылу битвы убить друг друга. Но теперь Иван был один, и его ничего не сдерживало. С гибкими мечами в обеих руках он бросился в толпу упырей.Тем временем в доме все ребята проснулись (в основном из-за крика Яны) и обдумывали, что им делать.- Бежать отсюда надо! Эти психи нас прикончат! - в голосину орал Олег.- Не ори! Тот рыжий сказал не высовываться, - напомнила товарищу Мария.- Даа? Это тот, который на улице людей мочит?- Это не люди, не люди… - не могла прийти в себя Яна.- А кто?! Зомби, что ли?- Да…- Нет! Так не бывает! Я тоже их вижу: похожи, но так не бывает! А если это и так, этим двоим не нужны свидетели.- То есть, нам все равно конец? - подытожил Сергей.- Ожидание лишь удваивает волнение, - вмешался Владимир. - Нужно попытаться пробраться к машине.Выйдя из комнаты, компания встретилась с хозяйкой дома:- Детишки, идемте за мной.- Вы знаете, что происходит на улице? - спросил ее Сережа.- Да, - на кухне она убрала коврик, под которым оказалась дверца.- В погреб? Вы уверены?- Да, милок, не впервой уж. Надеюсь, те двое молодцев найдут дверцу в предбаннике.- А вы не видели? - удивилась Маша. - Им-то как раз помощь не нужна. И что здесь происходит?- Ясное дело, - произнесла старушка, спускаясь в погреб, - прокляли нас, давно уж, с тех пор мертвецы встают по ночам.- Мертвецы? - в этот момент послышался звук в коридоре. Дверь слетела с петель. Упыри залезли в дом.- Быстрее!Дальше все происходило очень уж быстро: сначала спустились девушки, затем Сергей и Олег. Толпа ужа проникла на кухню. Владимир решил прикрыть друзей, взяв кочергу и закрыв подпол.- Вован! - закричал Олег. - Открой! Залезай сюда!- Спокойно, молодой человек, он наверняка уже не слышит.- Как…это?- Идемте, - хозяйка открыла дверцу, за которой был проход. Он вел вниз и был довольно старый, судя по подгнившим деревянным балкам, но часто используемым, судя по относительно малому количеству пыли. - Когда все только началось, почти все жители-сельчане были убиты. Мы не могли ни сбежать, ни позвать на помощь. Выжившие сначала прятались в погребах, затем соорудили под своими домами проходы. Мой муж возглавил их, соорудил центральное убежище, а потом… - в этот момент они вышли в какое-то широкое помещение. Подземная пещера довольно просторная, но с относительно низким потолком. Метров пять, не меньше.- А потом? - спросила Яна.- Мы всех убили… - резкий короткий крик. Ребята обернулись и увидели, как из груди Олега, идущего последним, торчала окровавленная рука. Резкий рывок, и бездыханное тело падает на землю. Сергей попытался ударить нападавшего, решив, что перочинный ножик сможет ему помочь. Но не помог. Второе тело со свернутой шеей упало на первое.- Сережа! - Яна зарыдала. - Как же…так?- Добро пожаловать, - нападавший говорил шепотом, - простите за эту беготню по тоннелям, но я боялся, что наши зверушки съедят вас, не оставив нам ни кусочка, - в этот момент он облизнул окровавленную руку. Кожа его была бледной, местами сгнившей, местами ее вообще не было, обнажая мышцы и кости.- Дорогой, - сказала бабка, - как их разделим? По мальчику и девочке каждому?- Почему бы и… - договорить ему не дал удар по голове, который хоть и не вырубил, но слегка оглушил его. Вова нанес удар кочергой. Еще один и еще. Старик схватил ее и вырвал из рук парня. Спросив с ехидной улыбкой:- Ну, что теперь будешь делать?- Я ничего.Что-то сверкнуло в полумраке пещеры. Голова упыря слетела с тела. Игорь подоспел вовремя и спас Вову на кухне в последний момент. К сожалению, спасти двух парней он не успел.- Клавааа, убей их! - прокричала валяющаяся на земле голова.- Придите, слуги мои!С потолка пещеры начала сыпаться земля, а затем показались тела от подгнивших скелетов до относительно целых. Живые тела.- Черт, - Игорь снял свой плащ и накинул на девушек, Вове же дал серебряный нож, не ахти, но лучше, чем ничего, - парень, выведи их! А я здесь потолкую.- Думаешь, сможешь нас победить?- Ты слишком много о себе возомнил, - Игорь сам был болтуном по натуре, но слушать брюзжание ведьмы и упыря ему не хотелось.Один меч вонзился в лежащую на земле голову, вторым он попытался отрубить голову бабки. Уворот. Проворная для своих лет. Побежала за ребятами. Игорь попытался ее остановить, но путь ему перекрыли мертвецы. Это была еще одна проблема: некромант поднимает мертвецов на одну ночь, а с рассветом они погибают. И вновь, по велению, в данном случае, ведьмы встают следующей ночью. Даже если убить некроманта, упыри не умрут. А значит, нужно продержаться до рассвета.Бежать, главное для троих ребят было бежать по узкому тоннелю и не останавливаться. Ведьма гналась за ними. Они не знали, что им делать: спереди дом, заполненный живыми мертвецами, сзади - ведьма, способная легко убить их. Бежать. Яна спотыкается. Фатальная ошибка. Удар ногой по шее, хруст. Позвоночник сломан. Вова пытается ударить ведьму ножом. Безуспешно. Она хватает его за руку. Сжимает. Хруст. Нож выпадает. Крик вперемешку со смехом эхом отдает от стен тоннеля. Удар в грудь. Еще, еще, еще. Вова едва дышит, задыхается в собственной крови. Маша хватает с пола нож, пытается ударить. Не получается: ее руку так же перехватывает старуха. Не может сломать. Почему? Может, дело в плаще, что дал Игорь. Выхватывает нож другой рукой. Едва успевает вонзить в глаз. Теперь кричит ведьма. Удар, еще, еще, еще… Маша приходит в себя, когда от головы противника остается лишь кровавое месиво.- Вова, Вова, очнись! - она пытается его поднять. -Давай же!- Кх…Маша? - он говорит с трудом. - Беги…хах…выживи хотя бы ты.- Нет, мы вместе выживем, слышишь?- Ошибаешься, - спокойный голос отдает эхом.Девушка смотрит в темноту, из которой появляется второй охотник:- Он не жилец.- Не может быть. Вы здесь, значит, снаружи безопасно, мы можем уйти! - она была уже на грани истерики.- Да, но у него сильное легочное кровотечение, помочь ему может лишь профессиональный хирург, ближайший из которых не ближе, чем в десяти километрах. Я не не хочу ему помочь, я не могу… мы не можем ему помочь. К тому же, он уже не дышит.Маша проверила все, что знала: пульс, дыхание, зрачки, хотя какой должна быть реакция последних, она и не знала, но ясно точно: он погиб.- Нет, пожалуйста, нет. Почему опять я? Почему опять именно я осталась живой?- Ты веришь в судьбу?- Нет.- Правильно, та еще хрень, - мужчина обошел ее, направляясь туда, где его должен был ждать напарник. И он ждал. Окровавленный, лежа на полу. Он убил их всех, но дорого за это заплатил.- Иван…мы победили?- Ведьма мертва, но убил ее не я. Девушка, у нее есть потенциал… твоя шея... с такими ранами он все же вполне мог выжить, но…- Кх…да, рана небольшая, но эта зараза попала в сонную артерию, и уже в мозгу. Иван, прошу вас, я не хочу становиться таким, как они. Эта ведьма мертва, но до рассвета еще больше часа. Я уже чувствую, как меняется мой мозг.- Тише, - Иван взял меч, который, стоило ему нажать кнопку стал размером, скорее, с нож. - Ты хочешь, чтобы я что-то сделал?- Банально, но…скажите семье, я люблю их…- Да, я скажу, что ты погиб, как герой. Ты и правда герой, не каждый готов отдать жизнь за посторонних людей.- Спасибо вам… - в этот момент Иван вонзил нож в голову напарнику.- Видишь? - обратился он к Маше. - Не ты одна живешь, когда остальные умирают. Он был…хорошим солдатом. Что будешь делать?- У меня есть выбор?- Да, тебе в любом случае придется проехать со мной. Проведут обследование. Если со здоровьем и психикой все в порядке… достаточно, чтобы жить в обществе, тебя отпустят при условии, что ты будешь молчать. Будут нарушения или будешь болтать, отправят на принудительное лечение.- А где же выбор?- Если тебя отпустят, тебе будут поначалу помогать реабилитироваться или… можешь занять его место, - он указал на тело Игоря. - В смысле, стать охотницей.- Чего?- Ты убила ведьму, учитывая, что у тебя нет какой-то особой подготовки, это довольно неплохо. Как я уже сказал, у тебя есть потенциал. Ну, что скажешь?Никто не может сказать наверняка: есть судьба или нет. Но в любом случае, все, что происходит в нашем мире: события, встречи, слова и прочее - все это не случайно.

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