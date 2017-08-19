Красный телефон

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:01

Причина: Стилистика автора сохранена

Mr.Nos Просмотров: 98 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 12:01 by

Парень с темными волосами торопился домой. Билет на самолет лежал в его кармане. Осталось еще купить новый телефон взамен старого. Новую сим-карту он уже приобрел по поддельному паспорту. Так его точно не вычислят.Молодой человек уже подбегал к дому, в котором снимал квартиру. Сегодня он собирался навсегда покинуть эту страну. У него еще было около трех часов, а предстояло еще столько всего сделать.Неожиданно он чуть не запнулся об развязавшийся шнурок. Быстро присев, он стал вязать бантик на ботинке. Когда дело было сделано, молодой человек хотел уже встать, но вдруг заметил телефон, лежащий под лавочкой возле его дома. Красный смартфон. Парень посмотрел по сторонам – никого не было. Аккуратно взяв телефон, он нажал на кнопку с зеленой трубкой – экран загорелся. Телефонная книга пуста, фотографий, видео и аудиозаписей нет. Связи тоже нет. Совсем новый. Слева был слот под сим-карту. Просмотрев его со всех сторон, он не нашел надписи фирмы, выпустившей телефон. Но он был точь-в-точь похож на тот, что юноша хотел купить, даже такого же красного цвета, как он хотел. «Может, брак из-за того, что фирма телефона не написана? – подумал он. – Главное, чтобы работал…»Уже придя домой, он вставил свою новую симку в телефон, вверху загорелся значок мобильных данных - появилась связь. Он нажал на загрузку браузера, чтобы выйти в Интернет, но вместо стартовой страницы высветился красный прямоугольник, в центре которого белыми буквами было написано слово "МАРС".Молодой человек хотел попробовать позвонить, но, взглянув на часы, понял, что времени на это пока нет и стоит поторопиться. Он сунул телефон в карман куртки и стал собираться…Анна уже ложилась спать. Она не любила оставаться дома одна, но муж Сергей с ночевкой уехал к друзьям на дачу, а ей завтра рано утром на работу, и было бы глупо ехать с мужем, чтобы с утра будить всех и мчаться в город.Она надела ночную рубашку, погасила везде свет, завела будильник на телефоне и легла. Среди ночи ее разбудили будто выстрелы, а затем звук разбитого стекла на кухне. Потом Анна услышала, как щелкнул замок, и балконная дверь открылась. Тот, кто залез в квартиру через балкон, тяжело дышал и прислушивался. Потом послышались медленные шаги по битому стеклу. Страх и ужас охватил девушку. Кто-то прошел к входной двери, открыл ее и вышел на площадку. Дверь не захлопнулась за ним. Будто бы тот, кто вышел, не ушел совсем, а вышел оглядеться. В квартире воцарилась пугающая тишина. Анна не понимала, что происходит, но выходить из спальни боялась, прислушиваясь к звукам.Потихоньку она встала с кровати и медленно подошла к двери спальни, но тут входная дверь скрипнула. Чье-то тяжелое дыхание вновь вернулось в ее квартиру. Анна вжалась к шкафу и услышала, что кто-то вошел внутрь квартиры. Тяжелые шаги направились в ее сторону. Анна увидела в щель двери свет от фонаря в коридоре, блуждающий по стенам. Грабитель, маньяк, убийца – кто это? Она спряталась в шкаф-купе, за навешенными в нем платьями и костюмами, и затаилась.Кто-то ходил по квартире, проверяя одну комнату за другой. Анна набрала смс мужу: «В квартире кто-то есть. Он ходит по дому. Я спряталась в шкафу. Помоги мне», а затем отправила. Кто-то в доме рыскал по квартире: стучали двери шкафов и ящиков. Тяжелые шаги приближались к спальне. О, Господи, как же страшно. Телефон в руке Анны завибрировал. Пришло смс от мужа: «Ты шутишь? Если да, то это вовсе не смешно».Кажется, звук вибрации привлек слух того, кто ходил по квартире. Он вошел в спальню, встал около шкафа и стал прислушиваться. «Сейчас Сергей будет мне звонить. Позвонит, и ОН услышит это».Анна резко вжала кнопку сбоку и выключила телефон. Она слышала его страшное дыхание совсем рядом и замерла, стараясь даже не дышать. Гость прошел по комнате, сбросил одеяло с кровати, открыл шторы на окне, подошел совсем рядом к ней… и вот он уже открыл дверь шкафа и посмотрел внутрь. Незнакомец некоторое время стоял, светя фонариком по стенкам шкафа, а затем резким движением сдвинул платья и костюмы, висящие на штанге, за которыми пряталась Анна, в сторону …Человек был лысый, со шрамом на правой щеке, щетина и маленькие узкие глазки, наводящие ужас. Казалось, что он на время оцепенел. Явно, что он ожидал увидеть что-то другое. Но там была Анна. Вытащив ее из шкафа, он лишь повторял одну фразу: «Где он?». Анна поняла, что пришедший гость искал Сергея.- Он на даче у друзей… - заплакала она.- Кто у друзей?- Сергей… – стоя на коленях, рыдала Анна.- Все ясно… - сказал верзила и ударил ее в затылок чем-то тяжелым, отчего она потеряла сознание….Сергей постоянно звонил на телефон жены, но в ответ слышал только одну и ту же фразу: «Абонент недоступен или находится вне зоны действия сети…». Черт возьми, что же это? Друзья отговаривали его ехать, так как он уже изрядно выпил сегодня, но он их не послушал. Сел в машину и поехал домой. Всю дорогу он звонил жене в надежде, что она ответит ему.Машина летела по загородной трассе, скорость была достаточно высокой. Все мысли были только о супруге. Никак не выходила из головы это дурацкая смс, что кто-то есть в квартире. Кто это может быть? И что ему надо? Вор? А может, какой-то ненормальный, который узнал, что сегодня Анна будет одна дома? Все это пугало его.И вот уже машина заехала в город. Сергей немного снизил скорость, чтобы не привлекать внимание каких-нибудь патрулирующих полицейских машин.Пустынные дороги, темные силуэты домов, едва освещенные тусклым светом фонарей ночные улицы. Город спал, только одинокая машина спешила на помощь. Телефон неожиданно зазвенел. Это звук входящего сообщения. Сергей с волнением схватил его и прочитал: «Я люблю тебя. Прости и… прощай». Смс была с незнакомого номера. В этот момент кто-то выбежал на дорогу, Сергей не успел среагировать – визг тормозов, удар, хлопок раскрывающейся подушки безопасности - тишина…Сергей вылез из машины и прошел вперед. В голове шумело и немного шатало. Он с трудом пока понимал всю ясность происходящего. В мозгу всплывали какие-то обрывистые кадры: машина, смс на телефоне, человек на пешеходном переходе, удар, боль. Благодаря подушке безопасности он отделался ушибами правой ноги, грудной клетки и разбитым носом. На асфальте лежал молодой парень в синей куртке, в руках у него была сумка. Не нужно было быть экспертом, чтобы определить, что парень был мертв. Он лежал, широко раскинув руки, на лице его застыла агония, взгляд был стеклянным. Вмятина на машине и погнутый бампер могли лишь говорить о том, что, похоже, при столкновении с автомобилем парню отбило внутренние органы. От полученных травм которых, скорее всего, он и умер. Крови почти не было.Еще едва пьяный разум Сергея разом прояснился. Что делать? Он оглянулся по сторонам. Тихо и пустынно. В этом месте не было жилых домов. С одной стороны парк, с другой завод. Все далеко, машин за все время, что Сергей был, – не было.Недолго думая, он решил действовать. Он взял труп и потащил к машине. Уже через несколько минут, упаковав тело в багажник, выехал дальше в путь. Он уже абсолютно забыл об смс жены, теперь его мыслями завладел страх и опасность за собственную жизнь. Куда вывезти труп и где закопать, чтобы его никто не нашел. Но проехав несколько минут, справа от него вдруг зажглись фары патрульной машины, которая стояла вдоль дороги, по которой он двигался. Включив сирену, полицейская машина выехала позади Сергея. «О, Господи! - пронеслось в голове. – Кто-то видел, как я сбил человека, и сообщил в полицию… Черт возьми! Кто-то видел, как я спрятал труп в багажнике!». В голове сразу пронеслось всё то, что теперь будет с ним, если его остановят. Езда в нетрезвом виде, сбил человека насмерть, пытался скрыться с места ДТП с трупом в багажнике – в общем, ничего хорошего ему встреча с теми парнями, которые ехали сзади с проблесковым маячком, не обещала.Тем временем полицейская машина уже нагнала автомобиль Сергея. Медлить больше нельзя и парень вжал педаль газа в пол, устремляясь на полной скорости прочь от полицейского преследования…Маша была хорошей. Слишком хорошей, чтобы иметь серьезные отношения с бабником и гулякой. Где-то в глубине души она понимала, что так и будет. Что однажды он ее бросит. Так и произошло. Но, Господи, как же тяжело и невыносимо пережить эту повисшую в глубине ее боль. Боль отчаяния, ненужности, одиночества…Она вышла из квартиры в одной легкой розовой водолазке, джинсах и тапочках. Так обычно, по-домашнему. От слез тушь растеклась по лицу, но это уже совершенно неважно. Она направилась наверх, на крышу. Именно там она сделает то, что задумала.Пронзительно скрипнула дверь с чердака, и Маша оказалась на крыше дома. Она подошла к краю и села на холодную строительную плиту. «Ах, Родион! Почему не я? Почему ты выбрал другую?» - она вспоминала и снова переживала всю сегодняшнюю историю. Полтора года встреч, романтики и любви. Он из-за нее даже снял квартиру в ее доме, чтобы быть ближе к ней. Говорил, что собирается позвать ее замуж. И вот его сегодняшние слова. «Извини. Давай останемся просто друзьями. Ты очень хорошая и обязательно найдешь себе кого-то лучше меня. Прости меня, но я больше не могу тебя обманывать» - словно ножом по телу звучало в голове Марии. Он нашел себе другую? Как он мог так поступить? Как теперь ей жить дальше? Нет! Ей незачем жить…Ночь разбросала звездную крупу на небе. Легкий ветерок раздувал ее волосы. Она встала на строительную плиту на крыше дома, и ее внимание привлек телефон, лежащий прямо возле этой плиты, на которой она сидела. Обычный красный смартфон, такой же, какой он хотел себе купить. Маша подошла и подняла его, нажав кнопку с зеленой трубкой – экран загорелся. Он работает. Маша открыла телефонную книгу, но в ней было пусто. Кто же это потерял совершенно новый телефон? Судя по значку на верху экрана, даже симка в телефоне есть. «А может, это знак?» - подумала Маша. Ветер обдувал ее стройное тело, от холода и страха руки дрожали.Девушка снова подошла к краю крыши. «Такой же, как хотел купить себе Родион. Это знак, что… я должна попрощаться с ним прежде... чем уйду». И она стала писать смс: «Я люблю тебя. Прости и…прощай». Осталось ввести его номер. 8911... Она помнила его телефон наизусть. От всего происходящего вновь слезы проступили на ее лице. Боль пронзила ее душу от обиды и безысходности. Холод и страх проник в нее, дрожащими пальцами она набирала его номер… Остались последние две цифры 29. Девушка нажала 2, а потом палец предательски дернулся, соскочив с цифры 9, и нажал на цифру 6, но Маша этого не заметила из-за слез и холодного ветра, из-за своих внутренних переживаний, из-за боли, затаившейся где-то глубоко.Девушка нажала кнопку «Отправить» и сжала телефон в руке. Она будет ждать, что он ей ответит… немного… полчаса. Совсем немного она подождет его ответа… прежде чем уйти из этой жизни… Возможно, он остановит ее от этого поступка…или же ему просто все равно?Девушка твердо решила, если он не ответит… значит ему все ровно, что будет с ней… Значит ей незачем жить без него…Ничего тогда уже не остановит ее сделать шаг вперед с крыши дома…Сумка была собрана. У него было меньше получаса, чтобы покинуть квартиру, потому что через 30 минут к нему приедут они. Им нужны деньги, которых у него нет. Родион сильно проигрался в карты и сегодня вышел срок, до которого ему необходимо их было отдать. Теперь у него нет другого выхода, кроме как свалить из города, а лучше из страны. Билет на руках, немного наличных на первое время, сумка с вещами. Даже новый красный смартфон, который он нашел и сменил симку. Есть все, чтобы начать новую жизнь. Пора! Он снова вспомнил ее, свою любовь, брошенную из-за его глупостей. Ах, да. Он хотел заработать на свадьбу и на предложение любимой, а в итоге вынужден бросить ту, которую любит.«Прости, Маша… но так надо…» - подумал он про себя.- Я вернусь за тобой, когда все наладится. Ты только подожди… - повторял он почти вслух, надевая куртку и обувь.Он вышел из квартиры и побежал вниз по лестнице, но на втором этаже Родион застыл. У подъезда стояла черная машина, и из нее уже вышли люди. Он знал этих людей. Они приехали за ним. «Черт! Почему они приехали раньше? Они убьют меня». Двери подъезда открылись, и трое крепких мужиков поднимались по лестнице на встречу парню. Родион попятился назад, но потом, сообразив, резко рванул вверх по лестнице. Видимо, громкие торопливые шаги парня привлекли внимание «собирателей долгов». Один из них со шрамом на щеке посмотрел наверх и в пролетах увидел Родиона, бежавшего на крайний этаж. Что-то крикнув остальным, он устремился за Родионом в погоню. Парень выбежал на чердак, а затем вылез на крышу. В темноте он не заметил проволоки, натянутой на крыше, запнулся ногой и упал, ободрав ладони рук. Красный телефон вывалился из кармана его синей куртки, но Родион этого даже не заметил. Где-то совсем рядом за ним уже бежали три головореза. Вскочив, он устремился в конец дома, там должна быть пожарная лестница. Но лестницы не было, она находилась с другой стороны дома. Черт! Он в ловушке. Теперь его не просто убьют, а он ощутит все муки ада…Внизу был козырек над балконом последнего этажа. Это его шанс. Он прыгнул на него. Ноги парня предательски заскользили по мелким камням и песку, и тело понесло к краю козырька, едва не сваливая Родиона в самый низ. Слава Богу, балкон не застеклен. На крыше над ним уже стояли преследователи, и один из них вынимал пистолет с глушителем из-под полы пиджака. Родион одним движением зацепился за край козырька, вторым толкнулся ногой вперед и, делая кувырок, оказался на чьем-то балконе. Раздались выстрелы, от которых парня защитил козырек. Ни форточка, ни дверь не были открыта. Сняв куртку и обмотав ей свою руку, Родион с силой ударил в дверь. Стекло вдребезги разлетелось. Хватая ручку балкона со стороны квартиры и открывая дверь, парень вошел внутрь.Немного прислушавшись и обождав, он рванул к входной двери, открыл ее и выбежал на площадку. Где-то на чердаке слышались голоса догонявших его верзил. Родион сбежал вниз, выбежал на улицу и устремился вглубь кустов и деревьев парка. Одна лишь жажда к жизни вела его вперед и давала сил бежать прочь от этого дома. Тихо, пусто, слышно было даже собственное дыхание. Он бежал и не мог остановиться. Да, никого вокруг, но страх сковал его всего. Он бежал, забыв про всё, кроме того, что надо бежать дальше, чтобы его никто не нашел. Впереди свет фонарей, автомобильная дорога, пешеходный переход. Родион выбежал на нее, но вдруг откуда-то слева яркий свет фонарей ослепил его, послышался визг тормозов и удар, пронзающий болью каждый кусочек тела. Темнота…Когда Анна очнулась, она лежала на полу. В квартире было тихо и свежо от врывающегося внутрь ночного прохладного воздуха с улицы. Где-то внизу возле дома в стекла балкона отсвечивали огни проблесковых маячков полицейской машины. Сирены не было – час ночи. Анна прошла все комнаты, включая свет везде – никого не было. Входная дверь была закрыта. Она вышла на балкон и посмотрела вниз. Анна увидела автомобиль, врезавшийся в припаркованный черный внедорожник, почти заскочивший внутрь него. Она узнала этот автомобиль – это машина ее мужа Сергея. Ни о чем не думая, она бросилась вниз прямо в ночной рубашке. Выбежав из подъезда, она замерла, прямо под козырьком подъезда увидев разорванное тело супруга, размазанное по осколкам лобового стекла. Сзади стояла полицейская машина.В глазах Анны потемнело, слезы сами по себе покатились по щекам, во рту стало сухо, разум отказывался верить в происходящее перед ней. Она хотела закричать от увиденного, но ком, застрявший где-то в глубине ее горла, не давал ей сделать это. У машин ходил полицейский. По рации он сообщал дежурному что-то, но девушка не слышала всего – только некоторые фразы словно током врывались в ее сознание…«Патрульная машина номер… находясь на ночном дежурстве… получили сообщение о стрельбе по адресу … и выехали по месту происшествия…Пытаясь обогнать автомобиль… гос. номер... данный автомобиль внезапно ускорился … Так получилось, что машина следовала по тому же маршруту, что и наш автомобиль… Когда мы приехали по указанному адресу... врезался на полном ходу в выезжающий из двора Land Cruiser гос.номер… в котором находились 4 человека… все погибли на месте… предположительно, эти четверо и стреляли...»Анна вышла из-под козырька крыльца, чтобы направиться в сторону машины мужа, и услышала вскрик сверху. Подняв голову и посмотрев наверх, она увидела тело летящей девушки в розовой водолазке…Она не успела отойти в сторону. Удар, боль и темнота…Красный телефон вывалился из рук упавшей девушки, сим-карта вылетела из слота телефона, отлетела в сторону и исчезла в глубине колодезного люка. Сам телефон закатился под скамейку возле дома. От легкого удара об угол скамейки экран включился.На экране, на белом фоне, красными буквами было написано слово "МАРС", словно первые буквы имен его жертв сегодня ночью: Мария, Анна, Родион и Сергей. Буквы, как капли крови, стекали вниз, превращая открытую страницу браузера в красный прямоугольник до тех пор, пока экран телефона не погас…

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