Два шамана. Часть №5

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Мелкий косой дождь, подхваченный порывами ветра, с размаху бился в оконные стёкла и стекал по ним ручьями, оставляя после себя еле различимые дорожки, которые вскоре тоже исчезали. На это место вновь падали капли и вновь стекали вниз, чтобы через несколько секунд повторить весь круговорот заново. И лишь на балконе у шамана Александра было сухо и тепло, потому что именно в это время сам шаман пил там свой любимый утренний чай. Листья смородины уже достаточно напитались горячей водой, чтобы сейчас отдавать чаю свой неповторимый терпкий вкус.- Так что, не надумал пока? - в мысли Александра беспардонно вторгся с вопросом кот.- Нет пока ещё. Думаю, не меньше чем через полгода, - неспеша попивая чай, ответил ему Александр.- Через полгода? Да он уже сейчас старый и бесполезный, а ты собрался его терпеть и дальше?Легким покалыванием в висках Александр почувствовал приближение Анны, но в очередной раз прерывать разговор было уже явно неуважительно по отношению к Дмитрию.- Давай в комнате продолжим, - махнул рукой в сторону дверей шаман и, пропустив кота перед собой, покинул балкон, куда тут же хлынул дождь. Аня была уже в комнате и даже хотела что-то сказать, но видя, что друзья о чём-то спорят, просто молча села на диван.- Ты говоришь, что он старый, - продолжил Александр, лёгким поцелуем поприветствовав любимую, - а я считаю, что он может послужить нам ещё долго.- А я считаю, что он старый и его уже давно пора заменить! - не сдавался кот.- Я тоже уже не молодой, может, ты и меня скоро захочешь заменить? - ехидно спросил у него Александр.- Нет, коты людей никогда не бросают. Бросать друзей - это, скорее, удел человека.Анна, видя серьёзность дискуссии, тихонько исчезла из комнаты. Проследив за ней глазами, шаман поинтересовался у кота:- Наверное, Аня решила, что мы обсуждаем что-то важное, и поэтому решила не мешать. Но почему она не спросила об этом у нас самих?- Возможно, такт и воспитание.- Может быть. Хотя именно они зачастую и становится самыми тяжёлыми оковами, которые мы надеваем на себя добровольно.- Ты, как всегда, ушёл в философию, - недовольно поморщился кот, - а я из тебя уже час не могу выбить конкретный ответ на конкретный вопрос. Мы в итоге меняем коврик для ног под дверью?- Думаю что не стоит, он у нас ещё не старый, к тому же….От дальнейших рассуждений шамана отвлёк треск создаваемого портала. Через несколько секунд из криво прочерченных синих линий в комнату ввалились Григорий и Анна. На теле девушки было несколько больших колотых ран, а у мужчины было прожжёно левое плечо. Александр тут же кинулся к любимой и, подхватив её на руки, перенес в своё кресло, стоявшее, как обычно, у окна. Кот в это время бегло обнюхал пришедших, обменялся взглядом с шаманом и, бросив кошачье тело прямо посреди комнаты, напрямую нырнул в портал, не утруждая себя переходом в междумирье. Проводив взглядом Дмитрия, Александр сосредоточил усилия на Анне. Её тело с каждой секундой становилось всё прозрачнее и прозрачнее, будто бы стираемое неведомым ластиком. Александр взмахом руки сорвал с противоположной стены большой шаманский бубен и, поймав его на лету, стал сосредоточенно выбивать какой-то странный ритм. По мере того как ускорялся темп, тело девушки обретало цвета и четкость, а раны начинали срастаться. Через несколько минут музыкальной терапии на теле девушки осталась только одна единственная рана, которая когда-то и послужила причиной её смерти. Шаман кивнул Григорию, и когда тот подошел к креслу, провел ритуал уже для него. Мужчина с любопытством смотрел, как затягивается прожжённая в плече рана, а на её месте вновь появляются кожа и одежда.- Спасибо! - поблагодарил он, когда Александр отложил бубен и сел на диван.- Не за что! Лет тридцать уже не лечил астральные тела. С живыми людьми всё -таки проще, - проговорил шаман и с беспокойством посмотрел на потрескивающий синими молниями портал.- Александр, может быть, есть смысл сходить на помощь твоему коту? Если он нашел ту ведьму, что напала на Анну, то ему явно не поздоровится. Она его уничтожит на раз-два! - проговорил гость.- Что за ведьма?- Злая! - подала голос пришедшая в сознание Аня, - как собака злая! А ещё подлая, напала на меня со спины. И кстати, она явно живая, но в междумирьи движется очень быстро, как мёртвая.- Ну, положим, Диму победить далеко не каждому по зубам, он же кот, а значит в каждом мире свой и живучий, опять же, как кот. Хотя, если…Но что именно если, шаман договорить не успел, так как в это время в портал вперед спиной ввалился Дима и тут же стер за собой проход одним привычным движением руки. После чего вернулся в кошачье тело и, задумчиво чеша себя за ухом, принялся рассказывать.- Саня, я аж умилился! Там так классно! Какая-то тётка полоумная против нас целую армию собрала! Немного упырей, немного демонов, колдунов покойных, сущностей разных со всего междумирья, одержимые есть, живые колдуны есть, и вся эта ватага анархистов собрана против нас! Чувствую, будет на редкость интересно!- Здорово! - восхитился шаман, - вот такой продуманный подход вызывает уважение!- А то, что если бы не Гриша, она бы меня порезала на куски, у тебя тоже вызывает уважение? – досадно удивилась Анна.- Пойми, я её не оправдываю, но как враг она не может не вызывать уважения, ведь она потратила столько сил и времени, чтобы подготовить эту атаку, собрать целую команду, а мы о ней ровным счетом ничего и не знаем. И поэтому мы сейчас слабее. Григорий! - обратился шаман к мужчине. — Вам сейчас безопаснее будет покинуть нас!И словно бы в подтверждение его слов, что-то глухо ударило в защиту, возведенную Александром вокруг дома.- В конце концов, это не Ваша война!Дух заулыбался и сквозь смех объяснил удивлённо смотрящим на него Ане и Дмитрию:- Хоть моя фамилия Кац, но я сдаться вовсе не предлагаю! Кстати, всегда хотел сказать эту фразу, но при жизни как-то не удалось, видно, для этого нужно было сначала умереть! Короче, ребята, я остаюсь и с радостью поучаствую в предстоящей битве!В это время с улицы послышался треск ломаемой защиты, и нападающие, пробив брешь, устремились к квартире шамана.- Как знаете. А битва предстоит эпическая, хоть и местами скучноватая! - улыбнулся Александр, снимая со стены свой рыцарский меч и под испуганным взглядом Ани водружая его на стол. Туда же были перемещены и маски со стен, и фигурки животных из шкафа. В это время в дверь ударили с такой силой, что на потолке качнулась люстра. Анна решительно встала посреди комнаты и зажгла на кончиках пальцев синие молнии. Рядом с ней встал Григорий, не особо понимая, как же ему биться в среднем мире, где нападающие его, скорее всего, даже и не увидят, да и вреда не почувствуют. Кот флегматично хмыкнул и уселся на кресло рядом со столом, после чего не спеша принялся вылизывать шубейку, лапки, и намывать ими свою двухцветную мордашку.- Аня, Гриня! - обратился он к стоящим посреди комнаты духам, - вы так стоите, что прямо вот хочется вручить вам серп и молот, ну чтобы на рабочего и колхозницу уже совсем были похожи! Ну вы чего, сделали из рядового нападения целое событие? До развлечения ещё рано, чего суетитесь-то? Нас убивать приходят раз в полгода. Сидите, ждите и не суетитесь.- Да, весело вы живете! - протянул Григорий и сел на свободное кресло. Аня же села к коту. Шаман молча кивнул, подтверждая слова друга, и принёс из кухни кружку с водой, а также горсть сушеных смородиновых листьев. В дверь ударили, после чего истошно закричали и временно всё смолкло. Второй удар был сильнее, но и крик врага был ещё более громким.- Саша! Они уже ломятся к нам в дверь! - немного растерянно обратилась к Александру девушка, видя, что его эта ситуация совсем не смущает.- Ну да, слышу, - ответил он и начал не спеша расставлять вокруг стола свечи, - Анхен! Они дверь, конечно, выбьют и защиту мою, конечно же, сломают, но на всё это им нужно как минимум минут пятнадцать – двадцать, так что время у нас ещё есть, а вот без чая утром я оставаться не намерен! Пусть они пока поразвлекаются с Димиными зеркальными заклятиями! Слышишь вопли? Это они вместо двери попадают сами в себя!Тем временем удары и крики участились, и в ответ им зазвенели стекла в окнах. Кот лишь довольно ухмылялся. Шаман расставил вокруг стола свечи, после чего взял мел и подписал около каждой свечи несколько слов на непонятном языке, и соединил слова лучами так, что получилось какое-то странное заклинание.- Это случайно не на шумерском? – спросил, удивлённо рассматривая диковинную надпись, Григорий.- Это специально не на шумерском, - любезно пояснил Александр и, немного приподнявшись в воздухе, начал изображать на потолке зеркальную проекцию заклинания с пола, - это аккадский, именно на нём говорили строители Вавилонской башни и именно его фонетика дошла до нас максимально точно. По крайней мере, мы с вавилонянами друг друга понимаем неплохо.Когда проекция была готова, Александр опустился вниз и сотворил на ладони синий светящийся шар. Покатав его на руке, шаман увеличил шар до размеров волейбольного мяча и с силой бросил его в потолок, где тот целиком впитался в люстру, не оставив после себя ни малейшего следа. Подвесив к люстре деревянный амулет в виде фигурки коня, шаман раскинул руки и начал по-аккадски читать написанное на полу заклинание. Каждое произнесённое им слово тут же загоралось синим цветом, а стоящая рядом с ним свеча вспыхивала и выбрасывала вверх всполох огня, который воспламенял соответствующее слово на потолке. Когда все слова на полу сияли, а на потолке горели, Александр резко свёл перед собой раскинутые руки, и в ту же секунду круги вверху и внизу устремились навстречу друг другу и, встретившись, образовали зеленый искрящийся барьер, отгородивший Александра с друзьями от всего остального мира. Анна и Григорий заворожено смотрели на образовавшуюся стену и лишь кот меланхолично зевал, прикрывая пасть мягкой пушистой лапкой. Александр поудобнее уселся в кресле, взглядом вскипятил в кружке воду и, бросив в неё смородиновые листья, приготовился к представлению.- Как ты это делаешь? - поразился Григорий.- Ускоряю Броуновское движение молекул, - хмыкнул шаман, - никакое волшебство не возможно без знания физики и химии.Из прихожей раздался грохот и послышался топот множества ног. Анна приготовилась увидеть исчадия ада, со множеством рук и страшными лицами, но в комнату вбежали трое самых обычных спецназовцев в форме, с оружием и в масках. Первый же вбежавший, после секундного замешательства, бросился к Александру, на ходу вынимая пристегнутый на ноге нож. Шаман отхлебнул чай и с интересом стал следить за нападающим. Кот подпёр мордочку лапкой, а другой зачерпнул из стоящей рядом миски горсть сухого корма. Спецназовец тем временем в несколько прыжков преодолел расстояние до барьера и с громким гортанным криком, выставив нож перед собой, бросился на Александра. Анна вскрикнула, а Григорий, не выдержав, бросился наперерез нападающему, но всё это оказалось напрасным. Соприкоснувшись с барьером, спецназовец за секунду превратился в горстку золы, даже не успев понять, что же с ним произошло. На полу остались лежать бронежилет и нож, да легкое облачко дыма несколько секунд повисело около барьера, пока не растворилось совсем. Два других спецназовца ошеломлённо остановились, не добежав до барьера около метра. Перехватив недоумённый взгляд Анны, шаман отхлебнул чай и не спеша объяснил:- Барьер защищает скрытый в нашей квартире источник силы и нас самих от любой внешней угрозы. Тот, что бросился сейчас с ножом - это обычный бес в человеческом облике. Вот он и сгорел. И другие сгорят, если к барьеру прикоснутся.- А почему они так нарядились? - спросил Григорий.- Всё просто. Если дверь в квартиру выносит спецназ, то у соседей, как правило, не возникает вопросов, да и лица их никто не запомнит. А если будет ломиться кто-то другой, то это сразу вызовет много вопросов. Что нашим врагам явно ни к чему.Квартира тем временем начала наполняться странными существами. Тут были несколько вампиров с холодным блеском неживых глаз, пара одержимых с нарушенной координацией движений, пятеро тёмных магов-некромантов с группой управляемых ими зомби, несколько слабеньких молодых ведьм и множество бесов. Довершали картину какие-то мелкие сущности с длинными крючковатыми когтями на тонких узловатых пальцах. При взгляде на них Анна вскрикнула:- Саша, а почему у них нет лица?- Потому что они безликие, - вместо Александра ответил на её вопрос кот, - они могут принять любой облик, в этом их сила. А ещё у них нет души, но ведь это не так бросается в глаза?- Ну вообще-то да, - неуверенно проговорила девушка и продолжила: - среди людей таких тоже полно. У которых души нет, но ты прав, зачастую это совсем не заметно…Маги тем временем попытались пробить брешь в барьере с помощью зомби, но те раз за разом сгорали от соприкосновения с барьером не хуже беса-спецназовца. И тогда некроманты начали бить в барьер молниями. От их ударов по барьеру расходились трещины, которые, впрочем, сразу же исчезали, но всё-таки немало пугали Анну. Дима нырнул в междумирье и, вернувшись, радостно отрапортовал шаману:- Там тоже всё обложили! Куча демонов, мёртвые колдуны и так, разный сброд из междумирья собрался. Тоже в барьер долбятся как дятлы в мёрзлый… хвост! – еле подобрал цензурный эпитет кот.- Я знаю, - с лёгкой улыбкой ответил шаман, - я послеживаю.- Александр, - поинтересовался Григорий, - ты не боишься, что в любой момент они могут сломать барьер? Он уже весь в трещинах…Барьер тем временем и вправду представлял собой довольно жалкое зрелище, содрогаясь от ударов молний, из-за чего всё многочисленное воинство нападающих пребывало в радостной эйфории и состоянии полной боевой готовности, ожидая крушения барьера в любую секунду. Шаман, чтобы не кричать, наклонился к Григорию и спросил:- А ты как думаешь, если бы барьер не трещал, били бы они в него молниями, уже полчаса почти без остановки? Вряд ли! - сам ответил на свой вопрос Александр, - а так они и выдыхаются быстрее, и мне барьер подпитывать уже не нужно. Он ведь вовсю работает на их энергии, которая поглощается от каждой молнии!- Хитро! - поразился дух.Неожиданно нападающие заволновались и начали расступаться перед кем-то неизвестным. Вы видели, как идёт след за кораблем? Когда волны спешат из одной точки в разные стороны, догоняя друг друга, наскакивая одна на одну, обгоняя и успокаиваясь только вдалеке от первоначальной точки. Здесь же ситуация отличалась лишь тем, что волны из воинов растекались не после, а перед идущим. И всё многочисленное воинство жалость по углам, лишь бы дорога перед командиром была максимально свободна. Последними отбежали в сторону маги, разрушающие барьер. Без грохота их молний в комнате воцарилась тишина, которую нарушал лишь стук каблучков. Загадочным неизвестным оказалась девушка на вид лет тридцати, с приятным улыбчивым лицом и копной роскошных рыжих волос, уложенных в простую, но очень подходящую ей причёску. Одета девушка была в чёрное длинное платье, с боковым разрезом и массивной золотой брошью. Впрочем, брошь, скорее всего, использовалась не для украшения, а как артефакт. Равно как и лёгкая, почти незаметная заколка с бриллиантом, небрежно сияющая в волосах. Всё это Анна успела рассмотреть буквально за пару секунд.- Саш! Это она на меня напала! - негромко подумала девушка.- Я так и понял, - так же мысленно ответил ей шаман, а вслух обратился уже к рыжей, при этом максимально ядовитым тоном:- Мрыся, дорогая! Как плечико? Не болит?- Нет, Саша, зажило за сто лет, только ручки чешутся с тобой подраться! - так же едко ответила та, - да твоих слуг помучить долго и старательно! Особенно вон ту, резаную. Кстати, зачем тебе такая бестолковая служанка?- А ты, никак, для себя вакансию ищешь? - показательно удивился Александр, - неужели после Рея Блэка ты стала никому не нужна?- А ты всё такой же ехидный! - искренне рассмеялась ведьма.- Стараюсь! Смех продлевает жизнь, вот тысячу лет уже ехидничаю без перерыва, да и останавливаться не хочу!- Извини, но придётся. За Рэя мне придётся убить вас всех. И ты меня уже не остановишь!- Так вот он я, тут. А вот и мои друзья. Подойди да убей, если сможешь! - махнул рукой шаман, приглашая гостью пройти сквозь барьер.- Вышел бы вначале ко мне, да подал даме кресло! Никакой галантности! А ещё француз…- Проходи сюда, я предложу тебе своё.- Оно и так станет моим!... Ой!Договорить девушка не успела. Пока всё её войско, затаив дыхание, слушало разговор своей предводительницы и главного врага, чуть послеживая за Анной и Григорием, кот не спеша гулял вокруг стола, распушив хвост и гладясь о ножки мебели. Вскоре на него уже никто не обращал внимания. Выждав удачный момент, он воровато высунул за барьер когтистую лапу и несколько раз наотмашь ударил ведьму чуть ниже талии. Та от неожиданности вскрикнула, отскочила в сторону и, поскользнувшись, упала на пол. Кот в это время уже сидел на кресле и, крутя головой влево - вправо, с интересом наблюдал за суетой, поднявшейся в рядах противника. Маги вновь обрушили на барьер свои молнии, бесы потрясали оружием, а мелкие пакостные сущности крыли кота отборнейшим матом, не в силах ему хоть как-то навредить.- Навёл ты шороху! - обратился Александр к коту, а тот лишь довольно пригладил усы и гордо хмыкнул:- Я мужчина одинокий, вот и шлепнул её пару раз по заду! И чего она раскудахталась, делов то? – кот кивнул на рассвирепевшую ведьму.- Саш, а кто она такая? – судя по голосу, Анна восприняла все угрозы ведьмы буквально и всерьез. Шаман подошёл к любимой и, приобняв её, объяснил:- Её зовут Мрыся, и она подруга Рэя Блэка, которого вы с Димой в междумирье на ноль помножили. Она ведьма, и не самая плохая, по крайней мере была, пока не встретила Рэя. А теперь я и не знаю, может быть, она за него действительно мстит, а может быть, ей просто была нужна сила, в обмен на которую Мрыся и возглавила это войско. Знаю я точно только то, что бояться её нам с тобой не стоит.- Но ведь они того и гляди разрушат барьер!- Если бы они могли его разрушить, они бы сделали это ещё полчаса назад. Барьер не так прост, как кажется. Да и я, кстати, тоже! - улыбнулся Александр и провел рукой по призрачным волосам девушки.Тем временем Мрыся при помощи своих воинов поднялась на ноги и, выругавшись так, что оставшиеся зомби удивлённо уставились на неё, начала творить огромный красный шар из сильнейшей разрушительной энергии. Пока она плела заклинания и увеличивала мощность шара за счет сил некромантов, шаман не спеша отдавал распоряжения.- Аня и Григорий! Вы переходите в междумирье и, когда я разрушу барьер, держите оборону там, - Александр протянул к духам свои руки, и из открытых ладоней к ним потянулись тёмно-синие тягучие нити силы, - это будет ваше оружие. Как будет выглядеть - решите сами. Анют, береги себя, и не верь тёмным. Комиссар! Ты будешь помогать там, где сильнее нужен. Хоть в этом мире, хоть в том, ведь ты единственный из нас, кто везде свой. Дима!Но кот в это время уже вовсю охотился. Он снова просунул пушистую лапку сквозь барьер и, уцепив зазевавшегося вампира когтем, с силой приложил его об искрящуюся зелёную стену. От контакта с барьером вампир вспыхнул, как факел, и уже через пару секунд осыпался пеплом прямо на паркетный пол в гостиной.- В принципе, Дима уже занят! - резюмировал шаман, наблюдая, как несколько вампиров пытаются дотянуться до кота через барьер сорванной со стены гардиной.- Саш, я тут подумала, а разве они не могут пробраться к источнику силы через нижний этаж? - спросила Аня. - Ведь под нами пять этажей и ещё три сверху, а мы защищаем тут только один?- Анют, источник, как и барьер, проходит через все этажи, под землей, в облаках и во всех измерениях одновременно.Тем временем кот ухватился двумя лапами за гардину, которой его пытались ударить вампиры, и резко дернув её на себя, уменьшил численность кровососов в квартире ещё на две особи.- А может быть, нам лучше куда-нибудь отойти? - спросил Александра Григорий, - а то ведьма сейчас разнесёт нас этим шаром по самые носки. Второй раз умирать как-то не очень хочется.- Не разнесёт. После того как я сломаю барьер, мы идём в бой. В это время неприятель будет истощен энергетически. Так что, друзья…В эту секунду Мрыся обрушила на друзей всю свою ярость, всю злобу и ненависть. Огромный, как колесо грузовика, красный искрящийся шар врезался в барьер с грохотом настоящей грозы. Стена из зелёной стала сначала белой, а потом полупрозрачной, затем растянулась и прогнулась внутрь большим пузырем, уступая напору шара. Александр прошёл мимо заворожено смотрящей на прорывающий защиту шар Анны и со всей силы ударил эту надувающуюся каплю двумя руками. От удара шар вылетел в обратную сторону, будто пущенный из пращи камень, и сметая на своём пути бесов, вампиров и прочую нежить, вылетел в коридор, продолжая сеять вокруг себя смерть и панику. Такого развития событий не ожидал никто, кроме Александра, который, не теряя ни секунды, схватил со стола свой меч, со свистом крутанул его над головой и одним махом разрушил барьер. Анна и Григорий моментально пришли в себя и тут же перешли в междумирье, а кот, выпустив когти, набросился на мелких сущностей, каждый из которых, к слову, был крупнее его самого. Шаман ловким ударом отсёк привязанную к люстре деревянную фигурку коня, и в тот же миг на головы нападающих обрушился синий искрящийся свет шара, испепеляя их не хуже солнечных лучей. Огромный тяжёлый меч порхал в руках Александра как пёрышко, разя врагов с невероятной скоростью. Кот умудрялся переходить из мира в мир, не прекращая атак, используя для этого разное течение времени в измерениях.- Как там Аня? – крикнул шаман.- Орудует двумя мечами, как мясорубка! – хохотнул в ответ Дима, цепляя лапой очередного мага, - а Гриня битой демонов хлещет!Мрыся, видя быструю и бесславную гибель своего отряда в среднем мире, попыталась сотворить портал и сбежать, но не смогла одновременно защищаться от губительных лучей шара и плести заклинание. В итоге обожжённая ведьма, закрываясь куском чьего-то плаща, кое как сумела проскочить мимо Александра, увлечённо шинкующего мечом молодого одержимого. Дима попытался было её остановить, но Мрыся защитилась от него магом, швырнув последнего прямо на разъяренного кота. И хоть кот не только лихо перехватил в воздухе вопящего от испуга колдуна но и ударил его об пол, так что несчастный тут же потерял сознание, но Мрыси в квартире уже не было.- Вот же заррраза! - ругнулся Дима и огляделся по сторонам. В углу жались несколько не успевших сбежать сущностей, под стулом скулил раненый вампир, а в центре шаман отражал мечом огненные пасы двух колдунов и всё сильнее и сильнее теснил их в угол комнаты. Все остальное пространство было заполнено ранеными и убитыми врагами, и лишь на общем фоне выделялся всё ещё дымящийся след от отражённого Александром удара Мрыси. Кот прыгнул за диван и ещё в полёте перешёл в междумирье. Здесь разгром был даже более впечатляющим, так как бой продолжался несколько часов, если судить по земному времени. Дмитрий хоть и был тут не так давно, но масштаб разрушений заставил его присвистнуть. Всё помещение было выжжено, мебель была разбита, а на стенах отпечатались силуэты сгоревших демонов. Посреди комнаты стоял не менее ошеломленный Григорий.- Где Аня? - бросился к нему бывший комиссар, - и что тут случилось?- Ведьма приходила, - мрачным голосом ответил ему дух и бессмысленно уставился на дымящуюся биту, - на Аню вот напала.- Ну?! - требовательно крикнул ему Дмитрий.- Загну! - огрызнулся Григорий, - Аня свои мечи сложила вместе и начала тут всё огнём жечь, демоны как спички горели, а вот колдуны тлели дольше.Дух неопределённо махнул рукой на закопченные стены с отпечатанными силуэтами врагов и продолжил рассказ.- Ведьма, правда, всё же успела свалить, но Аня пошла за ней.- Какого чёрта ты её отпустил?Комисар прикрыл глаза и мгновенно перешел в нижний мир, а уже через секунду вынырнул вместе с Анной в мире людей, перед кухней шамана.- Ты что делаешь? - закричала него девушка, - Я Мрысю почти поймала! Где её теперь искать?- Поймала? Это она тебя почти поймала! Ты кто? Ты хранительница! Ты что делаешь? Ты хранишь! Где тот, кого ты хранишь? Где то, что ты хранишь? Тут! Всё тут! Здесь ты и Страж, и Хранительница, и его жена, и ещё не знаю кто! А там ты просто молодая неопытная шаманка и легкая добыча! - закричал на Аню в ответ кот и, помолчав, добавил уже более миролюбиво:- Задумайся над пословицей «Дома и стены помогают».- Дима прав, - вступил в разговор подошедший Александр, - и ещё добавлю. Незачем нам Мрысю искать, месть ничего хорошего не несет. Если мстить каждому встречному, то чем мы будем лучше наших врагов? Ничем.- Простите, ребята... - потупила взгляд Аня, - я, кажется, опять чуть было дров не наломала.- В пылу боя охотник нередко становится добычей, если заранее упивается своей победой, - резюмировал кот и добавил, обращаясь к шаману: - пойду Гриню позову!После того как кот исчез, Аня обняла Александра и, чмокнув его в небритую щеку, сказала:- С мечом ты был неподражаем! Кстати, это же ты мне дал силы жечь огнём?- Нет. Ты сделала это за счёт своего предназначения Стража источника силы.- А в чём тогда моё предназначение? – спросил появившийся в сопровождении кота Григорий.- Ты демон света. Да-да, и не удивляйся, это именно так. Ты сражаешься с тёмными демонами, и твои силы проявляются именно в сражении. Добрые духи не любят воевать, они предпочитают договориться, а ты, защищая нас, сам полез в бой. Ты светлый демон. А в прошлых жизнях ты был солдатом, муллой, палачом. Только с девятой попытки ты обрел себя, демон, Но это теперь навсегда.- Так что, я теперь остаюсь с вами?- Нет, у тебя свой путь, - покачал головой шаман.- Но мы же еще встретимся?- Конечно. Ведь многим этот источник силы не дает покоя, да и я многим тёмным уже не одну сотню лет как бельмо на глазу.- Не боись, Мрыся сделает всё, чтобы у тебя был повод вернуться! – негромко засмеялся кот и пожмигнул Григорию. После чего новоиспеченный демон пожал руки ему и Александру, порывисто обнял Анну и, создав белоснежный портал, покинул друзей.- Какие наши планы на вечер? - спросила Аня.- Посмотреть, кто там жив остался, да пусть порядок наводят. Белят, чистят, красят... Дверь опять же надо вставить, - кивнул на зияющий пустотой дверной проём Александр. Дмитрий, уже вернувшийся в теле кота, поднял с пола несколько тлеющих кусков неизвестно чего и, показав на них взглядом, обратился к Александру:- Знаешь, а в войне всё-таки есть красота. И она заключается в определенности. Тебе становится точно ясно, кто твой друг, кто враг. Кто с тобой, а кто против тебя. Война убирает полутона, оставляя только чёрное и белое. Хотя чёрного, пожалуй, больше. Какую определённость дал нам сегодняшний бой? Лично мне теперь абсолютно ясно, что ковер под дверью менять всё-таки пора! - с этими словами Дмитрий швырнул остатки коврика на пол и прошёл в гостиную, откуда тут же послышался его крик:- Недобитки! Стройся! Объявляется набор плотников, маляров и уборщиц! Нет, магией пользоваться нельзя! Только руками! Что значит не согласен? А стать кучкой пепла и кусков камуфляжа согласен? Нет? Тогда твоя задача - сбор мусора, остальные собирают тела! Ррразрешаю пррриступить!Автор: Kotij (Тимофей Клименко).

Ключевые слова: Шаман кот ведьма нападение демон света

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