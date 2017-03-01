Шаман наших дней. Часть десятая

Летяга Просмотров: 6 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:50 by

«...Лицом к лицуЛица не увидать.Большое видится на расстоянье...» сказал когда-то классик. Да, этим классикам только дай волю, враз столько всего наговорят, что хоть стой, хоть падай. А зачастую ещё и прямо противоположного насоветуют... Но в этом случае всё верно. И действительно, смотря в упор, невозможно увидеть всей картины события, происшествия или на что мы там смотрим. Чтобы иметь более полное представление о проблеме, от неё нужно дистанцироваться. Отойти. Тогда видно всё целиком, но теперь уже становится не видно деталей. А чтобы увидеть их, нужно вновь приблизиться. Но опять ускользнёт общая ситуация. Зачастую, выбрав один из двух вариантов, мы подменяем отсутствие другого опытом, знаниями и... стереотипами. И вот уже мы обманулись собственными иллюзиями!По лестнице в большом красивом подъезде бежал молодой парень. Это был брюнет лет двадцати, среднего роста, чуть склонный к полноте, одетый в чёрные джинсы и чёрную водолазку. Добежав до нужного этажа, он остановился на лестничной площадке и отдышался. Кровь ещё пульсировала в висках, а грудь ходила ходуном, но он пригладил волосы и, шумно выдохнув, шагнул к нужной двери, которая тут же перед ним и открылась. На пороге стоял хозяин квартиры. Высокий худощавый мужчина с землистым цветом лица и лёгкой небритостью.- Здравствуйте! Я к Александру, шаману.- Проходите.- Он принимает?- На лестничной площадке точно нет. Поэтому Вам всё же придётся пройти в квартиру.- Извините! - смущённо пробормотал гость и зашёл в полутемную прихожую. Переобувшись в тапочки, он прошёл вслед за шаманом в комнату и уселся в предложенное кресло, а сам хозяин расположился напротив так, чтобы солнечный свет падал на лицо собеседника.- Здравствуйте, меня зовут Александр! И прежде чем Вы озвучите свою просьбу, я хотел бы услышать всю предысторию обращения ко мне.Парень недоверчиво посмотрел на него, потом чуть заметно пробежался глазами по комнате со странными масками, чучелами животных и большим рыцарским мечом на стене.- А ты его, Александр, не впечатлил! - захохотал в голове у шамана кот, - сейчас про бубен спросит, потом про костюм. Такому лучше самому дать в бубен, и пущай себе ходит, звенит!- Не будь так строг, - возразил шаман, - люди всегда мыслят стереотипами, борются за них до последнего и обижаются, если кто-то не соответствует их представлениям. Ты, кстати, где?Александр посмотрел на пустой диван.- Ну, правильно, где же мне ещё быть, как не там! - вновь послышались мысли кота, - это же так… стереотипно!Спрыгнув с окна за спиной у шамана, кот прошёл по комнате и запрыгнул... на диван.- Вы шаман? А где бубен? - негромко спросил гость.- А Вы человек, произошедший от обезьяны? - спросил серьёзным голосом шаман, - а где хвост? Отпал в процессе эволюции, когда научились обходиться без него? – и, глядя на растерянное лицо молодого человека, улыбнувшись, добавил - надеюсь, я ответил на Ваш вопрос?- Да, извините... Я не хотел обидеть... Просто, Вы не похожи на шамана, Вы какой-то обычный!- А Вы знаете многих не похожих на меня шаманов?- Нет. Только в телевизоре видел!- Ааа! - понимающе протянул Александр, - ну в телевизоре-то всегда правду говорят, да?- Нет...- Ну, вот Вы сами себе и ответили!- Извините...- Артём, прекратите извиняться и расскажите уже, с чем пришли?- Откуда Вы знаете моё имя?- Духи сказали.- Ну да, я Артём, и я пришёл, чтобы Вы приворожили мне девушку. Справитесь?Шаман отметил тут же появившийся в глазах у парня лихорадочный блеск и машинальное движение пальцев, будто бы Артём начал перебирать чётки. Глаза блестели, как положено, а вот пальцы...- Мур, - подтвердил его догадку кот, - Тёма сам себя накручивает. Аутотренинг такой. Самовнушение.- Без сахара подойдёт? - вслух спросил Александр.- Что, простите? – растеряно переспросил Артём и его пальцы замерли.- Чай. Без сахара чай. Будете? - всё также не отрывая взгляда, спросил Александр.- Нет. Да. Немного. - вконец запутался гость.- Пару минут. - и шаман ушёл на кухню.- Эх, кот, кот… - грустно покачал головой Артём - понимал бы ты чего!- Семь языков, включая язык мёртвых и язык зверей, квантовая механика, с десяток различных философий, живопись и ранний Бродский, - подумал в ответ кот, - а что Вы можете противопоставить этому, молодой человек? То, что в совершенстве владеете набором штампов о шаманизме? Плюс махровый шовинизм по пушисто-хвостатому признаку?- Смотришь, будто что-то понимаешь! Кыс-кыс-кыс! - продолжил сюсюкаться Артём. Кот прикрыл глаза, дёрнул шерстью на загривке и от души ударил хвостом по дивану.- Ну почему!? Почему ты считаешь себя умнее? Я то понял всё, что ты сказал! А если я сейчас мяукну? Ты же не хвоста не поймёшь! И кто из нас вершина эволюции, а кто её руины?- Ты сегодня необычайно ворчлив! – отметил вошедший с чаем в комнату шаман.Кот открыл глаза, проследил как Александр поставил на стол две кружки с чаем.- Официант Александр! Осетринку мне, да поживее!- Не перегибай!- Какие мы тонкие натуры! - кот закатил глаза и развернулся на диване, демонстративно усевшись спиной к собеседникам.- Итак,- уже говорил в это время Артём, попивая смородиновый чай, - прошу Вас приворожить мне девушку, которую я люблю. Её зовут Саша, мы вместе учились. Вы не подумайте, что я мямля, нет. Я пытался её завоевать по-обычному и не раз. Но цветы она выбрасывает, в кино со мной не идёт, только лишь насмехается. Вы моя последняя надежда.- Артём! Вы видели роботов-собачек?- Да. А причём это? - спросил парень, но шаман проигнорировал его вопрос.- С какой собачкой интереснее? С живой или с роботом?- С живой.- Вот именно. А приворот убьёт у девушки и индивидуальность, и человечность. Неживая она станет. Но ещё раньше Вы сами таким станете, ведь решиться вытравить душу из живого человека, это жестоко, низко и... мерзко!- То есть Вы отказываетесь?- Само собой. А скажите, Вы эту Сашу любите? Или считаете, что любите?- Да как Вы смеете? - начал возмущаться Артём.- Так и смею. А давайте встретимся повторно, в пятницу, в десять утра? А Вы пока подумайте над словами «Этот пыл не называй судьбою!»- А что случится в пятницу?- Либо ничего не изменится и я извинюсь, либо я помогу Вам, но по-другому. И последний вопрос: Вас в честь деда назвали? Да?- Да. А что?- Да нет, ничего...Артём попрощался и покинул квартиру шамана. А при выходе из подъезда больно толкнул в плечо дверью девушку. В ответ на его извинения она только хмыкнула и пошла дальше, лишь неопределённо махнув рукой и даже не дослушав извинений. Наталья, а именно так звали девушку, спешила к Александру и тут же забыла про инцидент. В отличие от Артёма, которого такое пренебрежение к своей персоне взбесило и весь вечер и следующий день он мысленно упрекал неизвестную ему девушку в снобизме и высокомерии.- Проходите! - Александр распахнул дверь перед гостьей, и она смело шагнула в полутёмную прихожую. Переобувшись в тапки, девушка послушно прошла в комнату и уселась в указанное кресло.- Красивая! - с лёгкой завистью в голосе протянула Аня, вернувшаяся в квартиру пять минут назад. Сейчас же она по обыкновению сидела на диване с котом, поглаживая его пушистый бок и запуская прозрачные пальцы в густую чёрно-рыжую шерсть. Кот сносил это со стойкостью истинного революционера-подпольщика. Но сейчас её рука замерла, и Аня с интересом рассматривала визитёршу. Первое, что сразу же обращало на себя внимание, это глаза. Огромные зелёные глаза, обрамлённые длинными ресницами. Тонкие брови на высоком открытом лбу и пухлые, чуть приоткрытые губы дополнялись каскадом светло-русых волос, вьющихся локонами по плечам, будто бы у Венеры Боттичелли. Кот осмотрел обеих девушек, зевнул и зажмурился, являя собой образец невозмутимости.- Меня зовут Александр, и прежде чем Вы озвучите мне свою просьбу, я бы хотел знать всю предысторию обращения ко мне.- Здравствуйте! Меня зовут Наташа, я считаю, что меня прокляли. Вы можете это проверить и снять с меня проклятие?- Видите ли, Наталья, настоящее качественное проклятие накладывается очень сложно. Для того, чтобы его наложить, нужен очень веский повод. Или очень много денег. Почему Вы считаете, что Вас прокляли? - шаман прикрыл глаза и слегка помассировал переносицу.- Дело в том, что мне двадцать восемь лет и последний роман в моей жизни случился одиннадцать лет назад. Я не страшная, не глупая, но почему-то одинокая. Ко мне даже знакомиться никто не подходит. Смотрят, а как взгляд их перехвачу, так сразу же его и отводят. Мне подруга на картах нагадала, что меня прокляли, наложили венец безбрачия. Вы его сможете снять?- Бедняжка! - пожалела девушку Аня, а кот лишь согласно зажмурился. Впрочем, жмурился он и в том случае, если был принципиально не согласен.- Знаете, Наташа, какие карты самые точные?- Таро? Натальные?- Географические! Хотя и там бывают... спорные моменты. Гадание - это просто набор красочных расплывчатых формулировок.- Не скажите! Очень часто то, что подруга мне гадала, сбывалось!Александр вновь потёр переносицу и возразил.- А давайте без карт, просто так погадаем о погоде? Вы как считаете, в пятницу дождь будет?- Думаю, что нет. А причём здесь дождь? - удивилась неожиданному повороту разговора девушка.- Секундочку, сейчас поймёте. Я просто в пику Вам говорю, что дождь всё-таки будет. И один из-за нас в итоге будет прав, а точность предсказания у нас на данный момент пятьдесят процентов! Не слабо так, да?- То есть Вы считаете, что карты это... - девушка замялась, подбирая слова, а шаман тут же негромко подсказал:- Фигня! Да, именно это я Вам и говорю! Но на предмет порчи и сглаза я Вас всё-таки проверю.Александр прикрыл глаза и мысленно обратился к смеющимся коту и Ане:- Ребята, вы отвлекаете! Будьте тише!- Тебе с такой точностью прогнозов пора экономикой страны всерьёз заняться! А Наташу возьми к себе секретарём! - при внешней невозмутимости, в мыслях кот заходился смехом.- Без секретаря обойдётся! – засмеялась Аня.- Да ну вас! - Шаман едва справился, чтобы и самому не засмеяться слух, - лучше бы её на проклятие проверили!- Да проверил я её! Там за последние пятнадцать лет самое страшное пожелание было от одноклассницы, и то, как видишь, не сбылось. Всё, что надо, всё-таки выросло!Аня отвесила коту оплеуху, а тот хоть и почувствовал её только на уровне энергии, всё же прижал уши и показал белоснежные клычки, чем немало испугал визитёршу.- Ну, тогда мне всё понятно! - сказал шаман и открыл глаза. Наталья тут же устемила на него взгляд.- Приходите в пятницу в десять утра. Думаю смогу Вам помочь.- Ты же на это время Артёма позвал! – удивилась Аня.- Извинюсь, - мысленно ответил Александр, - сейчас Наташа уйдёт, предлагаю прогуляться по Парижу. Покажу несколько интересных мест. Ты как?- А я опять останусь дома за старшего? - возмутился кот.- Не опять, а снова, - мысленно парировал Александр, подавая руку гостье.- Я за! - радостно воскликнула Аня и на радостях чмокнула кота между ушей. - жаль только кофе на Эйфелевой башне не попить. Ты мне покажешь свой дом?- Ну, а что всё-таки со мной? – поинтересовалась Наташа.- Глобально ничего страшного. Но в пятницу я Вас жду. Надеюсь, после этого Ваша жизнь изменится в лучшую сторону.- Надеетесь? Я слышала, что шаманы знают!- Видите ли, Наташа, я знаю достаточно много, чтобы позволить себе сомневаться. Ведь зачастую знания бывают ошибочными. Когда Вы шли ко мне сегодня, Вы точно знали, что на Вас наложен венец безбрачия. И это было ложное знание. В которое Вы, тем не менее, верили. Так что, до пятницы! - Александр слегка поклонился уже вышедшей на площадку Наталье.- Ну, а всё же, что со мной?- До пятницы! - ещё раз повторил шаман, закрывая дверь.Утро пятницы выдалось хмурым. Высоко в небе ветер гнал тёмные дождевые облака, грозившие пролиться на землю холодными крупными каплями дождя. Под окном, будто в вальсе, кружилась пыль, то собираясь в маленький ураганчик, то неожиданно бросаясь вперед, пролетала несколько метров и растворялась без следа, чтобы через пару минут собраться вновь. Ветви растущих у подъезда деревьев, увлекаемые порывами ветра, с размаху хлестали по балкону, на котором стояли Александр и Анна.- Саша, помоги этой Наташе! Прошу тебя, помоги ей, пожалуйста! Я вижу, что на ней нет проклятия, но она просто в себя не верит. Девчонка привыкла уже, что её никто не любит и дальше её жизнь будет только хуже!Шаман погладил любимую по волосам, от чего они засветились лёгким синеватым светом и, посмотрев ей в глаза, с улыбкой ответил:- Всё будет хорошо, Анют! Я знаю, что делаю. А что ты скажешь про Артёма?Девушка задумалась и машинально прикусила нижнюю губу, отчего Александр залюбовался ей, будто увидев впервые.- Я думаю, что он эгоист и подлец. Он ищет не любовь, а послушную игрушку. Это низко!- Анхен! – на пороге балкона появился кот, - мальчишка убедил себя, что он несчастный влюблённый и ведёт себя так, как велит образ. Хотя лучше всего ему дается образ дурачка, ему для этого и играть не нужно! Достаточно просто быть собой, а до подлеца ему ещё расти и расти. Это, с позволения сказать, что-то вроде звани, и его ещё нужно заслужить! Что же касается Натали, это она...- Уже пришла! – перебил шаман, - пойду встречу.Нежно поцеловав Аню, он прошёл в прихожую и впустил поднимающуюся по ступеням гостью.- Доброе утро, Наталья, проходите!- Здравствуйте! - девушка прошла в квартиру и переобулась в тапки, с интересом посмотрев на стоящего, будто в нерешительности, Александра.- В комнату?- Нет... Я сейчас не могу Вас принять. Будьте добры, подождите тут! - и Александр кивнул в сторону кухни, - не более получаса, надеюсь. С меня чай! Подождёте?- Может быть, я просто позже зайду?- Я Вас очень прошу подождать!- Хорошо! – и девушка лёгкой походкой прошла на кухню. А шаман в это время уже открывал входную дверь, чтобы впустить Артёма.- Доброе утро, Артём! Проходите!- Доброе! Тут такое дело, похоже, что я передумал...- Артём, я Вас очень прошу, проходите и немного подождите. По очень серьёзным причинам я сейчас ужасно занят. Но нам обязательно нужно побеседовать! Очень нужно!- Да я собственно-то пришёл чтобы...- Нет, проходите и подождите! Так надо! Духи требуют! Проходите на кухню, это ненадолго.Артём, испуганно кивнув, зашёл в квартиру, и шаман закрыл за ним дверь. А на улице в это время начинался ливень. Огромные серые облака затянули небо так, что оно стало с асфальтом одного цвета, а тяжёлые холодные капли ложились на стекло будто кляксы и всего за несколько минут скрыли улицу и создали в комнате полумрак, будто пеленою накрыв город. Шаман, кот и Анна стояли на балконе и любовались на буйство стихии.- Красиво! Но зачем ты этот дождь устроил? Его же не должно было быть!- Ну, во-первых, для меня это тренировка. Во-вторых, я Наташе обещал! - лукаво улыбнулся шаман, - а в-третьих, из-за этого они с Артёмом уже час сидят у меня на кухне и уходить не торопятся. Так что, судя по всему, мы присутствуем при рождении новой ячейки общества.- Ты не Страж, а сводня! - засмеялась Анна и, шутя, толкнула Александра в грудь.- Нет, солнышко, я всё же Страж и охраняю этот мир. А пока в нём есть любящие сердца, пока эти сердца продолжаются в детях, мир выстоит против любой угрозы. Кот!- Что? Опять Есенина подходящую строчку подсказать? Изволь:Далекие милые были!..Тот образ во мне не угас.Мы все в эти годы любили,Но, значит,Любили и нас.- Спасибо! Но я сейчас о другом. Тебе Артём никого не напоминает? А?- Да узнал я его. Он же один в один похож на своего деда, того, что меня застрелил в прошлом веке. Только какие могут быть претензии, эту судьбу я когда-то сам себе выбрал. Так что возвращай солнечный день и выпроваживай этих поверивших в себя голубков.И, встав на задние лапы, кот пошёл с балкона в комнату, гордо задрав вверх роскошный пушистый хвост.Автор: Kotij.

Ключевые слова: Шаман кот дождь пятница

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