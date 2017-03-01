Шаман наших дней. Часть десятая«...Лицом к лицу
Лица не увидать.
Большое видится на расстоянье...» сказал когда-то классик. Да, этим классикам только дай волю, враз столько всего наговорят, что хоть стой, хоть падай. А зачастую ещё и прямо противоположного насоветуют... Но в этом случае всё верно. И действительно, смотря в упор, невозможно увидеть всей картины события, происшествия или на что мы там смотрим. Чтобы иметь более полное представление о проблеме, от неё нужно дистанцироваться. Отойти. Тогда видно всё целиком, но теперь уже становится не видно деталей. А чтобы увидеть их, нужно вновь приблизиться. Но опять ускользнёт общая ситуация. Зачастую, выбрав один из двух вариантов, мы подменяем отсутствие другого опытом, знаниями и... стереотипами. И вот уже мы обманулись собственными иллюзиями!
По лестнице в большом красивом подъезде бежал молодой парень. Это был брюнет лет двадцати, среднего роста, чуть склонный к полноте, одетый в чёрные джинсы и чёрную водолазку. Добежав до нужного этажа, он остановился на лестничной площадке и отдышался. Кровь ещё пульсировала в висках, а грудь ходила ходуном, но он пригладил волосы и, шумно выдохнув, шагнул к нужной двери, которая тут же перед ним и открылась. На пороге стоял хозяин квартиры. Высокий худощавый мужчина с землистым цветом лица и лёгкой небритостью.
- Здравствуйте! Я к Александру, шаману.
- Проходите.
- Он принимает?
- На лестничной площадке точно нет. Поэтому Вам всё же придётся пройти в квартиру.
- Извините! - смущённо пробормотал гость и зашёл в полутемную прихожую. Переобувшись в тапочки, он прошёл вслед за шаманом в комнату и уселся в предложенное кресло, а сам хозяин расположился напротив так, чтобы солнечный свет падал на лицо собеседника.
- Здравствуйте, меня зовут Александр! И прежде чем Вы озвучите свою просьбу, я хотел бы услышать всю предысторию обращения ко мне.
Парень недоверчиво посмотрел на него, потом чуть заметно пробежался глазами по комнате со странными масками, чучелами животных и большим рыцарским мечом на стене.
- А ты его, Александр, не впечатлил! - захохотал в голове у шамана кот, - сейчас про бубен спросит, потом про костюм. Такому лучше самому дать в бубен, и пущай себе ходит, звенит!
- Не будь так строг, - возразил шаман, - люди всегда мыслят стереотипами, борются за них до последнего и обижаются, если кто-то не соответствует их представлениям. Ты, кстати, где?
Александр посмотрел на пустой диван.
- Ну, правильно, где же мне ещё быть, как не там! - вновь послышались мысли кота, - это же так… стереотипно!
Спрыгнув с окна за спиной у шамана, кот прошёл по комнате и запрыгнул... на диван.
- Вы шаман? А где бубен? - негромко спросил гость.
- А Вы человек, произошедший от обезьяны? - спросил серьёзным голосом шаман, - а где хвост? Отпал в процессе эволюции, когда научились обходиться без него? – и, глядя на растерянное лицо молодого человека, улыбнувшись, добавил - надеюсь, я ответил на Ваш вопрос?
- Да, извините... Я не хотел обидеть... Просто, Вы не похожи на шамана, Вы какой-то обычный!
- А Вы знаете многих не похожих на меня шаманов?
- Нет. Только в телевизоре видел!
- Ааа! - понимающе протянул Александр, - ну в телевизоре-то всегда правду говорят, да?
- Нет...
- Ну, вот Вы сами себе и ответили!
- Извините...
- Артём, прекратите извиняться и расскажите уже, с чем пришли?
- Откуда Вы знаете моё имя?
- Духи сказали.
- Ну да, я Артём, и я пришёл, чтобы Вы приворожили мне девушку. Справитесь?
Шаман отметил тут же появившийся в глазах у парня лихорадочный блеск и машинальное движение пальцев, будто бы Артём начал перебирать чётки. Глаза блестели, как положено, а вот пальцы...
- Мур, - подтвердил его догадку кот, - Тёма сам себя накручивает. Аутотренинг такой. Самовнушение.
- Без сахара подойдёт? - вслух спросил Александр.
- Что, простите? – растеряно переспросил Артём и его пальцы замерли.
- Чай. Без сахара чай. Будете? - всё также не отрывая взгляда, спросил Александр.
- Нет. Да. Немного. - вконец запутался гость.
- Пару минут. - и шаман ушёл на кухню.
- Эх, кот, кот… - грустно покачал головой Артём - понимал бы ты чего!
- Семь языков, включая язык мёртвых и язык зверей, квантовая механика, с десяток различных философий, живопись и ранний Бродский, - подумал в ответ кот, - а что Вы можете противопоставить этому, молодой человек? То, что в совершенстве владеете набором штампов о шаманизме? Плюс махровый шовинизм по пушисто-хвостатому признаку?
- Смотришь, будто что-то понимаешь! Кыс-кыс-кыс! - продолжил сюсюкаться Артём. Кот прикрыл глаза, дёрнул шерстью на загривке и от души ударил хвостом по дивану.
- Ну почему!? Почему ты считаешь себя умнее? Я то понял всё, что ты сказал! А если я сейчас мяукну? Ты же не хвоста не поймёшь! И кто из нас вершина эволюции, а кто её руины?
- Ты сегодня необычайно ворчлив! – отметил вошедший с чаем в комнату шаман.
Кот открыл глаза, проследил как Александр поставил на стол две кружки с чаем.
- Официант Александр! Осетринку мне, да поживее!
- Не перегибай!
- Какие мы тонкие натуры! - кот закатил глаза и развернулся на диване, демонстративно усевшись спиной к собеседникам.
- Итак,- уже говорил в это время Артём, попивая смородиновый чай, - прошу Вас приворожить мне девушку, которую я люблю. Её зовут Саша, мы вместе учились. Вы не подумайте, что я мямля, нет. Я пытался её завоевать по-обычному и не раз. Но цветы она выбрасывает, в кино со мной не идёт, только лишь насмехается. Вы моя последняя надежда.
- Артём! Вы видели роботов-собачек?
- Да. А причём это? - спросил парень, но шаман проигнорировал его вопрос.
- С какой собачкой интереснее? С живой или с роботом?
- С живой.
- Вот именно. А приворот убьёт у девушки и индивидуальность, и человечность. Неживая она станет. Но ещё раньше Вы сами таким станете, ведь решиться вытравить душу из живого человека, это жестоко, низко и... мерзко!
- То есть Вы отказываетесь?
- Само собой. А скажите, Вы эту Сашу любите? Или считаете, что любите?
- Да как Вы смеете? - начал возмущаться Артём.
- Так и смею. А давайте встретимся повторно, в пятницу, в десять утра? А Вы пока подумайте над словами «Этот пыл не называй судьбою!»
- А что случится в пятницу?
- Либо ничего не изменится и я извинюсь, либо я помогу Вам, но по-другому. И последний вопрос: Вас в честь деда назвали? Да?
- Да. А что?
- Да нет, ничего...
Артём попрощался и покинул квартиру шамана. А при выходе из подъезда больно толкнул в плечо дверью девушку. В ответ на его извинения она только хмыкнула и пошла дальше, лишь неопределённо махнув рукой и даже не дослушав извинений. Наталья, а именно так звали девушку, спешила к Александру и тут же забыла про инцидент. В отличие от Артёма, которого такое пренебрежение к своей персоне взбесило и весь вечер и следующий день он мысленно упрекал неизвестную ему девушку в снобизме и высокомерии.
- Проходите! - Александр распахнул дверь перед гостьей, и она смело шагнула в полутёмную прихожую. Переобувшись в тапки, девушка послушно прошла в комнату и уселась в указанное кресло.
- Красивая! - с лёгкой завистью в голосе протянула Аня, вернувшаяся в квартиру пять минут назад. Сейчас же она по обыкновению сидела на диване с котом, поглаживая его пушистый бок и запуская прозрачные пальцы в густую чёрно-рыжую шерсть. Кот сносил это со стойкостью истинного революционера-подпольщика. Но сейчас её рука замерла, и Аня с интересом рассматривала визитёршу. Первое, что сразу же обращало на себя внимание, это глаза. Огромные зелёные глаза, обрамлённые длинными ресницами. Тонкие брови на высоком открытом лбу и пухлые, чуть приоткрытые губы дополнялись каскадом светло-русых волос, вьющихся локонами по плечам, будто бы у Венеры Боттичелли. Кот осмотрел обеих девушек, зевнул и зажмурился, являя собой образец невозмутимости.
- Меня зовут Александр, и прежде чем Вы озвучите мне свою просьбу, я бы хотел знать всю предысторию обращения ко мне.
- Здравствуйте! Меня зовут Наташа, я считаю, что меня прокляли. Вы можете это проверить и снять с меня проклятие?
- Видите ли, Наталья, настоящее качественное проклятие накладывается очень сложно. Для того, чтобы его наложить, нужен очень веский повод. Или очень много денег. Почему Вы считаете, что Вас прокляли? - шаман прикрыл глаза и слегка помассировал переносицу.
- Дело в том, что мне двадцать восемь лет и последний роман в моей жизни случился одиннадцать лет назад. Я не страшная, не глупая, но почему-то одинокая. Ко мне даже знакомиться никто не подходит. Смотрят, а как взгляд их перехвачу, так сразу же его и отводят. Мне подруга на картах нагадала, что меня прокляли, наложили венец безбрачия. Вы его сможете снять?
- Бедняжка! - пожалела девушку Аня, а кот лишь согласно зажмурился. Впрочем, жмурился он и в том случае, если был принципиально не согласен.
- Знаете, Наташа, какие карты самые точные?
- Таро? Натальные?
- Географические! Хотя и там бывают... спорные моменты. Гадание - это просто набор красочных расплывчатых формулировок.
- Не скажите! Очень часто то, что подруга мне гадала, сбывалось!
Александр вновь потёр переносицу и возразил.
- А давайте без карт, просто так погадаем о погоде? Вы как считаете, в пятницу дождь будет?
- Думаю, что нет. А причём здесь дождь? - удивилась неожиданному повороту разговора девушка.
- Секундочку, сейчас поймёте. Я просто в пику Вам говорю, что дождь всё-таки будет. И один из-за нас в итоге будет прав, а точность предсказания у нас на данный момент пятьдесят процентов! Не слабо так, да?
- То есть Вы считаете, что карты это... - девушка замялась, подбирая слова, а шаман тут же негромко подсказал:
- Фигня! Да, именно это я Вам и говорю! Но на предмет порчи и сглаза я Вас всё-таки проверю.
Александр прикрыл глаза и мысленно обратился к смеющимся коту и Ане:
- Ребята, вы отвлекаете! Будьте тише!
- Тебе с такой точностью прогнозов пора экономикой страны всерьёз заняться! А Наташу возьми к себе секретарём! - при внешней невозмутимости, в мыслях кот заходился смехом.
- Без секретаря обойдётся! – засмеялась Аня.
- Да ну вас! - Шаман едва справился, чтобы и самому не засмеяться слух, - лучше бы её на проклятие проверили!
- Да проверил я её! Там за последние пятнадцать лет самое страшное пожелание было от одноклассницы, и то, как видишь, не сбылось. Всё, что надо, всё-таки выросло!
Аня отвесила коту оплеуху, а тот хоть и почувствовал её только на уровне энергии, всё же прижал уши и показал белоснежные клычки, чем немало испугал визитёршу.
- Ну, тогда мне всё понятно! - сказал шаман и открыл глаза. Наталья тут же устемила на него взгляд.
- Приходите в пятницу в десять утра. Думаю смогу Вам помочь.
- Ты же на это время Артёма позвал! – удивилась Аня.
- Извинюсь, - мысленно ответил Александр, - сейчас Наташа уйдёт, предлагаю прогуляться по Парижу. Покажу несколько интересных мест. Ты как?
- А я опять останусь дома за старшего? - возмутился кот.
- Не опять, а снова, - мысленно парировал Александр, подавая руку гостье.
- Я за! - радостно воскликнула Аня и на радостях чмокнула кота между ушей. - жаль только кофе на Эйфелевой башне не попить. Ты мне покажешь свой дом?
- Ну, а что всё-таки со мной? – поинтересовалась Наташа.
- Глобально ничего страшного. Но в пятницу я Вас жду. Надеюсь, после этого Ваша жизнь изменится в лучшую сторону.
- Надеетесь? Я слышала, что шаманы знают!
- Видите ли, Наташа, я знаю достаточно много, чтобы позволить себе сомневаться. Ведь зачастую знания бывают ошибочными. Когда Вы шли ко мне сегодня, Вы точно знали, что на Вас наложен венец безбрачия. И это было ложное знание. В которое Вы, тем не менее, верили. Так что, до пятницы! - Александр слегка поклонился уже вышедшей на площадку Наталье.
- Ну, а всё же, что со мной?
- До пятницы! - ещё раз повторил шаман, закрывая дверь.
Утро пятницы выдалось хмурым. Высоко в небе ветер гнал тёмные дождевые облака, грозившие пролиться на землю холодными крупными каплями дождя. Под окном, будто в вальсе, кружилась пыль, то собираясь в маленький ураганчик, то неожиданно бросаясь вперед, пролетала несколько метров и растворялась без следа, чтобы через пару минут собраться вновь. Ветви растущих у подъезда деревьев, увлекаемые порывами ветра, с размаху хлестали по балкону, на котором стояли Александр и Анна.
- Саша, помоги этой Наташе! Прошу тебя, помоги ей, пожалуйста! Я вижу, что на ней нет проклятия, но она просто в себя не верит. Девчонка привыкла уже, что её никто не любит и дальше её жизнь будет только хуже!
Шаман погладил любимую по волосам, от чего они засветились лёгким синеватым светом и, посмотрев ей в глаза, с улыбкой ответил:
- Всё будет хорошо, Анют! Я знаю, что делаю. А что ты скажешь про Артёма?
Девушка задумалась и машинально прикусила нижнюю губу, отчего Александр залюбовался ей, будто увидев впервые.
- Я думаю, что он эгоист и подлец. Он ищет не любовь, а послушную игрушку. Это низко!
- Анхен! – на пороге балкона появился кот, - мальчишка убедил себя, что он несчастный влюблённый и ведёт себя так, как велит образ. Хотя лучше всего ему дается образ дурачка, ему для этого и играть не нужно! Достаточно просто быть собой, а до подлеца ему ещё расти и расти. Это, с позволения сказать, что-то вроде звани, и его ещё нужно заслужить! Что же касается Натали, это она...
- Уже пришла! – перебил шаман, - пойду встречу.
Нежно поцеловав Аню, он прошёл в прихожую и впустил поднимающуюся по ступеням гостью.
- Доброе утро, Наталья, проходите!
- Здравствуйте! - девушка прошла в квартиру и переобулась в тапки, с интересом посмотрев на стоящего, будто в нерешительности, Александра.
- В комнату?
- Нет... Я сейчас не могу Вас принять. Будьте добры, подождите тут! - и Александр кивнул в сторону кухни, - не более получаса, надеюсь. С меня чай! Подождёте?
- Может быть, я просто позже зайду?
- Я Вас очень прошу подождать!
- Хорошо! – и девушка лёгкой походкой прошла на кухню. А шаман в это время уже открывал входную дверь, чтобы впустить Артёма.
- Доброе утро, Артём! Проходите!
- Доброе! Тут такое дело, похоже, что я передумал...
- Артём, я Вас очень прошу, проходите и немного подождите. По очень серьёзным причинам я сейчас ужасно занят. Но нам обязательно нужно побеседовать! Очень нужно!
- Да я собственно-то пришёл чтобы...
- Нет, проходите и подождите! Так надо! Духи требуют! Проходите на кухню, это ненадолго.
Артём, испуганно кивнув, зашёл в квартиру, и шаман закрыл за ним дверь. А на улице в это время начинался ливень. Огромные серые облака затянули небо так, что оно стало с асфальтом одного цвета, а тяжёлые холодные капли ложились на стекло будто кляксы и всего за несколько минут скрыли улицу и создали в комнате полумрак, будто пеленою накрыв город. Шаман, кот и Анна стояли на балконе и любовались на буйство стихии.
- Красиво! Но зачем ты этот дождь устроил? Его же не должно было быть!
- Ну, во-первых, для меня это тренировка. Во-вторых, я Наташе обещал! - лукаво улыбнулся шаман, - а в-третьих, из-за этого они с Артёмом уже час сидят у меня на кухне и уходить не торопятся. Так что, судя по всему, мы присутствуем при рождении новой ячейки общества.
- Ты не Страж, а сводня! - засмеялась Анна и, шутя, толкнула Александра в грудь.
- Нет, солнышко, я всё же Страж и охраняю этот мир. А пока в нём есть любящие сердца, пока эти сердца продолжаются в детях, мир выстоит против любой угрозы. Кот!
- Что? Опять Есенина подходящую строчку подсказать? Изволь:
Далекие милые были!..
Тот образ во мне не угас.
Мы все в эти годы любили,
Но, значит,
Любили и нас.
- Спасибо! Но я сейчас о другом. Тебе Артём никого не напоминает? А?
- Да узнал я его. Он же один в один похож на своего деда, того, что меня застрелил в прошлом веке. Только какие могут быть претензии, эту судьбу я когда-то сам себе выбрал. Так что возвращай солнечный день и выпроваживай этих поверивших в себя голубков.
И, встав на задние лапы, кот пошёл с балкона в комнату, гордо задрав вверх роскошный пушистый хвост.
Автор: Kotij.
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Сегодня, 08:50 by ЛетягаПросмотров: 6Комментарии: 0
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