Рогатый череп 4

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:49

Estellan Просмотров: 48 Комментарии: 8 +5 Сегодня, 13:49 by

В итоге, на планирование и подготовку ушел весь день и большая часть вечера. Предстояло провернуть довольно большую работу до часу ночи. Самым сложным было выклянчить у администрации черепушку вместе с аквариумом, тут не обошлось без клятв вернуть все в целости и сохранности, закладывания партбилета и внушительного материального залога.Вскоре после полуночи мы с Розой встретились у входа в отель. Вроде как все было готово, но неприятное ощущение все же не собиралось успокаиваться и нетерпеливо ворочалось где-то внутри. Никто из нас прежде не сражался с демонами. И причиной тому было не то, что из нас фиговые борцы с нечистью, а то, что демонов, по-хорошему, не существует. Ага. А также призраков и людей, которые видят прошлое или будущее, прикасаясь к человеку или предмету. В общем, мы или станем первопроходцами в этой области… или не станем.- Повтори-ка, почему я должна быть наживкой на возможного демона, пока ты, слюнтяй, будешь отлеживаться в засаде? - в очередной раз нетерпеливо спросила Роза, небрежно поигрывая выдающимся крестом на шее, слишком здоровым, чтобы быть золотым, но достаточно внушительным, чтобы в случае чего огреть им демона по черепушке, гарантируя последнему неслабое сотрясение.- Ты в город ездила церковь грабить? – оценил я по достоинству нововведение в облике девушки. – Повторяю, наживкой будешь ты, потому что я явно не в его вкусе, а блондинка-призрак не наш пациент, вместо того чтобы наезжать на марионетку, нам нужно обесточить кукловода. Еще вопросы?- А ты уверен, что это сработает?- Нет, но до развязки тянуть не хочу. К тому же, в первую очередь он все равно придет за тобой. Выбирая между «лечь и умереть» или «умереть, пытаясь что-то изменить», извини, конечно, но я выбираю второй вариант. Если не хочешь пытаться, можешь уехать, безопасности я тебе гарантировать не могу, но и тащить силой не намерен. Борьба с демонами - это, знаешь ли… дело сугубо индивидуальное.- Нет уж. Тебя тут одного я не оставлю. А вдруг тебя убьют? Меня же без премии точно оставят, - наигранно фыркнула Роза, нервно теребя крест, который легко мог бы стать достойным основным украшением небольшого деревенского храма.Помимо креста ее шею и запястья обвивали разнообразные цепочки и веревочки, на которых болталось множество подвесок и амулетов, в которых, в свою очередь, угадывалась идея защиты от зла. Я не слишком верил, что это нам поможет, потому обошелся без религиозной символики, зато разжился плотными перчатками и не менее плотной одеждой, целью которой было уберечь меня от случайного прикосновения к кому-то из них.К концу первого получаса я понял, что лежание в засаде это явно не мое. Ноги и нос замерзли, какой-то камешек больно впивался в бок, и, кажется, кто-то беззастенчиво ползал по моей тушке с целью забраться под одежду и полакомиться моей же плотью. Шевелиться было нельзя, чтобы не открывать карты раньше времени, посему пришлось смириться и лежать тихо, мысленно матеря всех известных мне демонов, насекомых, кусты роз и камушки за компанию.Совсем уже было смирившись с глупостью этой затеи, я собирался встать и предложить перенести засаду на другой день, когда послышались шаги. Пришлось полностью обратиться в слух и замереть еще более неподвижно, стараясь даже дышать пореже. Ага. Он, точно он. Только вот ракурс неудачный, Розу я вижу, а его нет. А чтобы что-то сделать, мне следовало бы оказаться у него за спиной.Пришлось переползать, прикидываясь то ли очень неуклюжим котом, то ли просто крупным червяком. Когда я уже совсем было добрался до лучшей точки обзора, неожиданно для себя наткнулся на препятствие. Препятствием оказались туфли.- Здрасте, - поздоровался я с туфлями удивленным шепотом и ощупал их. Туфли как туфли, темные, лучше при этом освещении не рассмотреть. Смутило только то, что к туфлям прилагались ноги. Красивые такие женские ноги, узкие в щиколотке, то ли в чулках, то ли в колготках - не понять. Решив, что даже в этом отеле ноги отдельно от хозяйки не ходят, пришлось задрать голову и попытаться рассмотреть владелицу туфлей и ног, соответственно.- Млин, - радушно поприветствовал я уже знакомую блондинку в черной блузке и красной юбке и несколько смутился. Подозрение, что меня рано или поздно поймают, – было. Только я не ожидал, что это произойдет так скоро.- А почему вы на земле? - обратилась ко мне блондинка, давая понять, что мои манипуляции не остались незамеченными, но вот будут ли меня за это бить сразу?- Я тут… это… потерял.- Совесть?- Нееет, - протянул я, отпуская чужие туфли, и сел на землю, перетянув со спины вперед рюкзак, в котором была предусмотрительно спрятана рогатая черепушка.- Надеюсь, вы достаточно налюбовались на мои ноги, так что теперь можете подняться и поприветствовать даму как следует. Вы первый, кто осмелился на подобное на первом свидании.- Ну, что вы, я вообще не такой.Пришлось встать, заодно появился повод глянуть на Розу с блондином. Демон отнесся к моему появлению более чем спокойно, а вот Роза всячески о чем-то сигнализировала, строя непонятные рожицы. Хотя… нет, все понятно. Переведя взгляд немного в сторону, я увидел, что одна из банок находилась как раз в шаге от меня, оставалось только продраться через ощетинившиеся шипами кусты роз. Фигня-война. В свою очередь попытавшись передать ей сигнал «отведи его немного в сторону, пулять банками непонятно с чем демону в морду может оказаться высокотравматично», я широко улыбнулся блондинке и даже осмелился подхватить ее под руку, сделав несколько небольших шагов в нужную мне сторону, прежде чем рыбкой нырнуть в кусты, вцепившиеся в неприкрытое лицо стаей злых кошек, подхватить банку с тем, что мы начерпали из аквариума с черепом, и кинуть ее вдогонку сладкой парочке.Недовольный вопль почему-то раздался за спиной, и следом мою же спину полоснуло чем-то острым, вызвав вспышку боли. Это отвлекло меня достаточно для того, чтобы демон, услышавший или почуявший мой выпад, уклонился от снаряда. «Жаль банку», - успел я подумать, прежде чем мою тушку раскатало танком, по крайней мере, именно такими были ощущения. Удар отбросил меня от кустов с припрятанными оставшимися банками и отшвырнул на несколько метров по газону. «Тут-то меня и прикончат». Приступ ясновидения был донельзя не в тему.Оторвав голову от земли, за несколько секунд я успел оценить свое состояние, выяснить, что тушка в относительной, но целости, и это не мои конечности художественно раскиданы по округе. Удивился, что демон просто не убил меня так же, как того детектива. В руках почему-то все еще был рюкзак с черепом, расстегнутый, правда, но это и к лучшему.- План «Б», - хрипло рявкнул я Розе и попытался откатиться от снова обрушившегося на меня демона. А каким, кстати, был план «Б»?Откатиться далеко не удалось, нечто похожее на кинжалы впилось в плечо, разрывая с одинаковой легкостью и одежду, и плоть и пригвоздило к земле, вновь уложив на лопатки. Ну, конечно, лапа демона.- Покорись мне, и я убью тебя быстро, - выдохнуло чудовище, обдав мою тушку запахом, от которого начинало мутить сильнее, чем от очевидного сотрясения, после подобного падения.- Фиг тебе.Дыхнуть на него у меня с той же легкостью не получилось, скорей всему тому виной были габариты демона, утратившего свой человеческий вид почти полностью. Свободной рукой мне удалось выпростать из недр рюкзака черепушку и метнуть в сторону каменной дорожки, помолившись про себя всем богам, чтобы она долетела и раскололась на миллион осколков. Боги были на перекуре или очень крепко спали в эту ночь, но череп до дорожки не долетел, упал на траву и, прокатившись немного, остановился. Проводив его взглядом, демон ощерился в оскале и вновь повернул башку ко мне. «Трындец».Однако в этот раз моим надеждам не суждено было воплотиться. Сначала со стороны спины демона раздался визг дикой кошки, потом звон разбившегося стекла, а сразу за ними недовольный вопль самого демона. Рывком отшвырнув меня еще на несколько метров, он скинул оседлавшую его Розу и отвлекся на попытки стряхнуть с себя бывшее содержимое аквариума с черепом, которым девушка щедро облила рогатого.- Это – план «Б»? - успел я спросить рыжую, пока она помогала мне сгрести конечности в кучу и подняться на ноги.- Ничем не хуже плана «Б». Ты же понимаешь, что я бы тебя не бросила ему на растерзание.Сгруппировавшись, мы успели даже отойти на несколько шагов, прежде чем демон вновь обратил на себя наше внимание:- Так это ты – видящий? Твое тело станет отличным вместилищем для моей сущности. Редко встречаются люди с даром. Ты не уйдешь отсюда, не сбежишь от моих жрецов.- Овощ в помощь. Живым не дамся, - привычно огрызнулся я, искренне надеясь, что Роза догадалась захватить хотя бы еще одну банку со святым маслом, водой или что там было в том аквариуме.- А с чего ты взял, что нужен мне живым? Мне нужна лишь твоя душа, запертая в твоем же теле, чтобы впустить мою сущность, а оно не обязательно должно быть живо для этого, - рассмеялся рогатый и снова рванул в нашу сторону.Все, на что мне хватило сил, это оттолкнуть Розу и сгруппироваться, падая на землю. Похоже, именно это и спасло мне жизнь. Ожидавший сопротивления демон не успел затормозить, наступил на меня и пролетел чуть дальше, чем планировалось. Там и затих.Несколько удивительно долгих мгновений ничего не происходило, а потом он словно стал таять. Его, совсем еще недавно плотное тело превращалось то ли в дымку, то ли в туман и втягивалось куда-то в осколки рогатого черепа, на который, как оказалось, он и приземлился.- Если бы я знала, что все так просто, я бы расколошматила эту дрянь еще в первый же вечер, - недовольно шипела сквозь зубы рыжая, поднимаясь с земли и осматривая свое, еще вечером бывшее прекрасным платье. А я лежал на земле, смотрел на звезды и понимал, что так просто отсюда уже не встану. Последним, что мне запомнилось, был невесть откуда взявшийся пожилой садовник с метлой в одной руке и совком - в другой:- Ну, и намусорили вы тут, ребятки. Закурить не найдется?В себя я пришел, что удивительно и разнообразно, на больничной койке. Врачу, как выяснилось впоследствии, пришлось изрядно потратиться на шовный материал, чтобы залатать мою спину и плечо. А так же изрядно обколоть мою тушку антибиотиками.Руководство отеля было крайне недовольно порчей собственного имущества и возвращать залог отказалось. Собиралось даже судиться с нашим руководством, правда, быстро передумало, когда в первое же полнолуние у них появилось вместо одной и неказистой черепушки целых три всамделишних призрака. Дочки владельца дома, что томно вздыхая, бродила вокруг фонтана, «детектива», который, хмуря бесплотный лоб, бродил то внутри сарая, то возле него, чтобы ровно в час ночи исчезнуть с леденящим душу воплем, и писательницы этот призрак обосновался в библиотеке и метко кидался в пришедших понаблюдать книгами, а потом садился за древнюю пишущую машинку.Когда руководство отеля выяснило, что явление призраков предсказуемо и регулярно, претензий к нам оно более не имело, так как от туристов в ночь полнолуния отбоя не было вовсе. А более слабонервным щедро демонстрировались видеозаписи.В больнице я провел около недели, за нашими вещами пришлось ездить Розе, вызвавшей на помощь Тома. Я в тот отель вряд ли еще когда-либо вернусь. Да и работу надо бы поменять на более спокойную: крокодилов там кормить с рук, акул душить голыми руками, диких львов дразнить. В общем, любая работа хороша, где в одну прекрасную ночь мне не встретится недовольный демон, чтобы оставить на моей шкурке и свои шрамы на память

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