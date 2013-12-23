Рогатый череп 3

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:24

Estellan Просмотров: 39 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 19:24 by

Утро наступило, по крайней мере для меня, весьма предсказуемо. В двери кто-то неистово колошматил, явно добиваясь того, чтобы на стук сбежался весь персонал. Недовольно ворча, пришлось вставать, и затаскивать в номер вяло сопротивляющуюся рыжую.- Ядрены пассатижи, Роза! Когда уже за тобой явится тот дракон, которому ты задолжала половину королевства? И сожрет. Видят Боги, я, как вернусь, попрошу другого напарника. Который хотя бы иногда спит.Радушно поприветствовал я девушку, и принялся одеваться, зная, что просто так ее теперь не выгнать. А сама она никогда не отстанет, пока не добьется своего.- Ну ты спать, конечно, горазд. А ничего что уже десять, а мы с самого с ранья собирались на поиски интернета, а то в этой дыре и телефон не всегда ловит? Мне такие кошмары снились, я с шести на ногах. А ты все спишь и спишь, и стыда у тебя нету.Упрекнула меня в толстокожести девушка, на что мне оставалось только невыразительно ворчать, и вяло отбиваться.Дождавшись, пока я оденусь, Роза, проявляя недюжинную энергичность для человека, спавшего три часа, поволокла мою тушку прочь из отеля, в городок неподалеку. В городке мы успешно нашли и сотовую связь, и, что наиболее удивительно – интернет. Оставив ТЗ помощнику в штабе, попытались что-то нарыть и сами, но интернет был отвратного качества, и, угрохав почти весь день, мы лишь немного узнали о рогатых черепах. И то в основном то, что они не более, чем подделки, ну и пару-тройку совершенно непонятных легенд. Ничего такого, на чем можно было бы задержать внимание.Окончательно расстроившись, мы отужинали в городе, попытались дозвониться до Тома, узнали, что какую-то конкретную информацию он достанет только к утру, и поехали обратно в отель.Отель нас встретил непредсказуемой пустотой и очередным полным отсутствием персонала в холле. «Странно все это.» Успел я удивиться мысленно, так как на вечер у меня был запланирован скандал с управляющим, администрацией, и вообще, любым, кто попадет под руку. Они это явно чувствовали, и под руку не попадались. В остальном все вроде как обычно, стойка, какой-то фикус в кадке, закрытые двери в столовую, ныряющая в аквариум к черепушке Роза, еще один фикус, закрытые двери в бар… Стоп! Что? Опять?- Роза! Жеваный крот, в самом деле?Несколькими стремительными шагами приблизившись к рыжей, я дернул ее за локоть, оттаскивая от резервуара, но второй рукой она уже крепко держала многострадальную черепушку.- Марк, сгинь.Махнула она в мою сторону черепом, вынуждая отступить, потом предприняла попытку один из рогов от черепа отломать. Рог оказался крепким, и уже через пару минут девушка сдалась.- Не понимаю. Ясно вижу, что реквизит, потому что рогатых черепов не бывает, да и легкий слишком, но как он сделан – не понимаю. На, посмотри.С последними словами она метнула череп в меня, а меня неожиданно посетил приступ ясновидения, и в этом приступе я увидел, как черепушка падает на каменный пол, и разлетается на множество осколков, а потом приходит персонал, и затыкивает нас этими рогами насмерть. Потом хоронят наши останки под фонтаном, и наши кости никто и никогда не находит. Именно благодаря этому приступу я черепушку поймал. «Вот же северная лисичка,» - успел трогательно подумать о своей напарнице до того, как меня накрыло новое видение. Пожалуй, раз в день для таких развлечений - это уже явный перебор.На этот раз я был в том самом сарае, который увидел от прикосновения к блондинке. Да и блондинка была тут, правда, не одна. Компанию ей составлял какой-то незнакомый дядька, смахивающий на детективов из меряканских фильмов сороковых годов. О чем они говорили я слышал так, словно находился под водой. Вроде какой-то гул проходит, но слов не разобрать. Сначала они вроде как вполне мило беседовали, потом дядька стал проявлять некое нетерпение, а потом свет в сарае мигнул, интересно, какой может быть свет в сарае? А когда зажегся снова, сарай предстал передо мной в первичном виде, исписанные кровью стены, развешанный по стенам и под потолком инвентарь, и сама обитательница. Теперь я был уверен, что это именно обитательница. Всклоченное, грязное и оборванное существо. «Детектив» отступил к двери и попытался это существо расстрелять. Не слишком успешно, впрочем. Как только он уперся в дверь, та распахнулась, а на пороге обозначился уже явно где-то мною виденный блондин. Блондин поднял руку, несколько видоизменившуюся в четырехпалую и когтистую лапу, и запустил ее в грудь «детектива». Вытащил из груди того нечто, похожее на небольшой светящийся шарик, сожрал этот шарик, брезгливо посмотрел на валяющееся на полу тело… А потом перевел взгляд на меня. Как он может меня видеть? Это мое видение.- Я – Легард-Пьющий души.Веско заявил блондин и принялся видоизменяться полностью. «По крайней мере, теперь не осталось сомнений в том, кому принадлежит череп. Но я, скорей всего, ни с кем не успею этим поделиться.» Дальше все завертелось как-то слишком быстро, рогатый скакнул ко мне, потом меня словно переехало танком, а открыв глаза, я обнаружил себя все в том же холле, с Розой. Для разнообразия, в этот раз моя тушка лежала на одном из низких диванчиков.- Что ты видел?Без предисловия обратилась ко мне рыжая, и я понял, что одним плевком в кофе она не отделается. Такие выходки тянут как минимум на оттеночную краску в шампунь… синюю.- Так, ты мне оплачиваешь абонемент к психиатру, неврологу, и травматологу. А еще покупаешь большую пиццу и... что я там всегда хотел?- Ролекс?- Да. Два.- Побойся Бога, Марк. Может, один и китайский?- Три и швейцарских, Роза. Иначе я клятвенно обещаю тебе, что когда, твоими же усилиями, помру, я вернусь с того света исключительно с целью испортить тебе жизнь. И плевать в кофе.Скорчив недовольную мордашку, она какое-то время сидела и дулась, но, довольно быстро смирившись с тем, что когда я в плохом настроении, из меня ей ничего не выудить, поволокла в сторону наших номеров.- Не забудь закрыть балкон, и никаких вылазок в сад.Напомнил Розе основные правила, за что почти получил закрывшейся дверью по носу. Вот так вот и будь с ними заботлив и вежлив.Вернувшись в свой номер, и стоически проигнорировав новый конверт с цветком на столике, я проверил все пусти проникновения в номер, подпер дверь стулом, и, не раздеваясь, бухнулся на кровать. Надо позволить себе хоть немного поспать.К тому времени, как я проснулся, мобильный уже выбрался из кармана куртки, брякнулся на пол и стремительно удирал под кровать на виброзвонке, со звуком, смахивающим на визг сверла.- Роза, я сегодня же солью твои контакты инквизиции, и мне не будет стыдно.Хрипло выдохнул я в трубку, как только смог дотянуться до телефона, и поднести его к уху, не глянув на дисплей.- Марк, ты что, спишь что ли?Раздался из трубки несколько смущенный голос Тома. На автомате я перевел взгляд на часы. Три часа ночи. Дежа вю, блин.- Нет блин, у меня еженочная, трехчасовая ламбада. У тебя что-то важное? Потому что если нет, не обижайся, но мне придется срочно приехать и надавать тебе в бубен.- Нет. То есть, да. Я забыл, что у нас с вами разница четыре часа. В общем, я, как и обещал, кое-что нарыл.- Ну, жги.Заснуть мне сегодня явно никто не даст, оставалось только с этим смириться. Заодно появился повод встать, включить свет, и переодеться.- Значит так, по рогатым черепам я нарыл не так уж и много. Где-то говорят, что находили их в основном в Африке. Но уцелел вроде один, и тот хранится сейчас в музее. Вроде как находили еще и в Мексике, но там они так и не добрались до археологов, пропали по дороге. А вот ваш отель и в самом деле занимательное место. Помимо того, что ты мне написал про дочку владельца и писательницу, есть еще как минимум одна странная смерть. Лет семьдесят назад в этот отель с целью расследовать смерть писательницы приехал какой-то доморощенный детектив. Кем он ей приходился, мне так и не удалось узнать, но пару фото я тебе на почту скинул, как и ее, по крайней мере то, что удалось найти. Нам повезло, что он вел дневник и делал записи. По делу там не так уж и много, зато есть описание того самого черепа, который он нашел в библиотеке, спрятанным в какой-то нише в стене. Через пару дней наш герой познакомился в саду с некой очаровательной дамой. Она рассказывала ему про отель, про сарай, даже что-то про писательницу, прикрываясь местными легендами. Он в своих записях каждый раз удивлялся тому, как она проникает в его номер, и подкладывает письма с предложением встретиться в саду. Последняя его запись по делу - это то, что сегодня белокурая бестия пригласила его в сарай с целью показать нечто, что ответит на все его вопросы. На следующий день его находят мертвым на пороге того самого сарая. Полицейское расследование не приводит ни к чему. Никто в отеле не видел, или не помнит, ту блондинку, с которой он коротал ночи, никто ничего не видел и не слышал. Травм на теле нет. Словно человек просто лег и умер.Управляющий отелем, крайне религиозный человек, после этого хотел найденную черепушку вообще уничтожить под шумок, но руководство решило ее оставить как есть, Он бы, наверное, все же нашел способ ее случайно сломать, но успокоили его тем, что пригласили священника, все это место освятили, а череп замариновали в каких-то то ли священных маслах, то ли чём-то и святой воде. Не суть. Но с тех пор больше никаких упоминаний о странных смертях. А теперь – колись, во что вы там вляпались?- Спасибо Том, я как узнаю, обязательно тебе сообщу.Сбросив вызов, я задумался. Настоящий череп настоящего демона? А что у нас есть против демонов? И что еще более интересно, последует он за нами, если мы съедем, или он действует только на своей территории? И сколько еще мы получим записок, прежде чем нас постигнет судьба предыдущих счастливчиков, активировавших череп?Поломав голову и так и эдак и не придя к единому знаменателю, я все же переоделся и направился к Розе. Предстояло составить план на выход в сад на следующую ночь.

Ключевые слова: Отель череп демон легенды авторская история

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