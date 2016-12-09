Рогатый череп

Estellan Просмотров: 19 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 07:56 by

Люди всегда будут искать способ пощекотать себе нервы. Выброс адреналина приятно будоражит, и заставляет задуматься о многом. Наверное, именно поэтому человек всегда ищет что-то, чему испугаться. Для кого-то такой способ встряхнуться – гонки, для кого-то чтение страшных историй, для кого-то нечто совершенно иное. Отдельной категорией стоят люди, обожающие призраков, дома с призраками, и, само собой, отели с призраками. Именно для последней категории мы и работаем. Мы - это я и моя коллега Роза.В принципе, работа не тяжелая: посетить, осмотреть, отчитаться и написать очерк. Как бы это ни было прискорбно, большая часть таких отелей - не более чем выдумка с целью завлечь туристов. Но кто в праве винить их владельцев?С именно такой целью мы и оказались здесь. Здесь - это в отеле «Рогатый череп», который был знаменит одним единственным своим экспонатом, «Настоящей головой демона», выставленной на обозрение гостей прямо в фойе, в большом стеклянном сосуде, издалека смахивающем на аквариум. Сам отель представлял собой довольно мрачное здание с закосом под старину: маленькие окна, длинные темные коридоры, крепкие двери, и собственный сад в английском стиле, с небольшим фонтаном, спрятанным среди кустов роз.Голова нас разочаровала в самый день заселения, так как оказалась всего лишь черепом. Человеческим черепом, правда, с двойными рогами, но судить о его подлинности я бы не взялся. В итоге, в первую пару дней ничего интересного не происходило, и мы с Розой успели несколько заскучать. Как оказалось, она скучала значительно сильней меня, так как однажды ночью, возвращаясь с ночного перекура (в номерах было строго запрещено курить), я застал мою коллегу за приступом вандализма. Открыв «аквариум», она ловко подцепила череп за рог, и я застал ее как раз в момент выуживания добычи.- Роза! С ума сбреднила?Вокруг не было персонала, из чего я сделал вывод, что они все же спят и сразу нас за подобное никто не убьет. Но никто не отменял присутствия камер наблюдения.- Расслабься. Это просто подделка. Обычный реквизит. Я думала, он лучше сделан.- На этом реквизите они неплохой бизнес организовали. А если тебя тут кто-то поймает, ему никто не помешает нас с тобой этим реквизитом забить насмерть, чтобы не болтали. Полож на место!Шипя на коллегу, чтобы никого не разбудить, я подошел к ней, и попытался отобрать череп, ухватив его за второй рог. Тут меня и накрыло. Не знаю, говорил ли я, но большая часть наших исследований с Розой зависит от моего, несколько странного, таланта. Порой, прикасаясь к вещам или человеку, я вижу сцены из его прошлого или будущего. Обычно все было банально, но не в этот раз. В этот раз я почувствовал себя Фродо, на которого таращится глаз Саурона. В накрывшей меня темноте нечто открыло глаза, и посмотрело на меня. И ладно, если бы просто посмотрело. Оно меня увидело!В себя я пришел на полу фойе. Роза от души хлестала меня по щекам, приговаривая что-то в стиле:- Бурундук жеваный, опоссум безухий, скунс пупырчатый… а ну пришел в себя и перестал меня так пугать! Да что б тебя… что б ты…- Я тебя тоже люблю.Успел я перехватить руку рыжей до того, как она вновь отвесила мне оплеуху. Лицо и так горело, а за шиворотом хлюпало, из чего я сделал вывод, что предложенный мной еще в позапрошлый раз вариант с водой она уже опробовала.Обведя взглядом фойе и снова не увидев персонала, я сделал вывод, что мы все же никого не разбудили. Черепушка с рогами снова плавала в своем аквариуме, и выглядела как обычно.- Сколько меня не было?Все же отвесив мне новую оплеуху, Роза помогла мне сесть и, разрыдавшись, уткнулась в мое же плечо.- Минут десять. Я так испугалась! Ты только за эту штуку взялся, как побледнел, глаза стали такие… злые. Выдернул череп у меня из рук, запихнул его обратно, потом посмотрел на меня, сказал, что сожрешь мою душу и отключился. Ты… ты гад! Обормот, оболтус… о… о… опоссум!Как мог, я успокаивал Розу и пытался переварить услышанное, одновременно. Надо же. Такого со мной еще не было. Отключался – да. Но только, если видел нечто совсем уж ужасное. Обычно «Провалы» проходят менее болезненно, я словно погружаюсь в транс на пару минут. Но вот чтобы говорить?- Что ты видел?Неожиданно спросила девушка уже нормальным голосом, отстранившись от меня, и испытующе заглянула в лицо.- Не знаю… не помню. Ты меня что, ведром воды окатила? Я мокрый до нитки. Помоги встать.Коллега помогла мне подняться из лужи, и я понял, что с ведром я явно приуменьшил. Судя по луже на полу, тут не обошлось без пожарной цистерны. Правда, проявить инициативу и убрать наш беспорядок я не мог физически, а Роза боялась оставить меня без присмотра. Пришлось вернуться в номера и готовиться морально и финансово к тому количеству люлей, которое прилетит нам от администрации отеля.Остаток ночи, проведенный в стенах этого отеля был, пожалуй, самым ужасным за всю мою предыдущую жизнь. Сны то были или видения, я не мог понять, но раз за разом выныривая из кошмарных грез, проваливался в них вновь, так и не сумев толком зацепиться за реальность.Трудно описать то, что я видел. Я видел пламя и чернокожих людей, я видел незнакомые ритуалы и крики, видел светлокожего человека с двойными рогами, но человеческая форма не была его единственной, он кутался в темноту и пламя, его тело состояло их камней и крови, его заперли в человеческом облике, убили и отсекли голову. Запечатали дух в черепе, и только эта печать держала его в бездействии. И он ждал, копил злость и ждал. Даже будучи запертым, он призывал тьму и пламя… и мучился от голода.Наутро, больше похожий на бомжа, избитого гопниками, чем на приличного человека, я спустился в столовую, и обнаружил там Розу. Девушка выглядела значительно лучше меня, следовательно, администрация до нее еще не добралась. Мне, впрочем, встреченный персонал тоже не сделал замечаний. Странно.- Выглядишь так, словно тебя дракон пожевал и выплюнул.Учтиво подчеркнула все мои недостатки одной фразой Роза, и заказала кофе на мою персону тоже.- Он подавился. А тебе я советую не отходить попудрить носик, потому что девушек бить нельзя, но в кофе я тебе определенно плюну, за вчерашнее.- А мне такой чудесный сон снился!Оглушила меня Роза волной восторга, и ослепила сиянием глаз и улыбки. Меня слегка контузило, и пришлось отодвинуться вместе со стулом на полметра от пышущей энергией девушки.- Я слишком мертв для таких разговоров.Вцепившись в появившуюся передо мной чашку кофе, я еще немного отодвинулся от Розы, и уже оттуда воззрился на коллегу.- Нет, ты послушай.Рыжая вцепилась в мой рукав мертвой хваткой, и легко подвинула меня к себе вместе со стулом.- Все было так красиво, так романтично. Я была с незнакомцем, прямо здесь, в саду у фонтана, ночью, сияли звезды, он был так галантен, мы говорили и целовались, а розы так пахли, а луна… сияла. А он такой красивый, глаза голубые, волосы золотистые, и не как сейчас принято – под ежик, а длинные, как я люблю…- И кожа белая, как мел. Король эльфов? – Вставил я свои три копейки, вспомнив свои сны, и заставил Розу на мгновение замолчать, чтобы позволить мне отпить свой кофе.- А как ты узнал?- Угадал. Вон, на тебя описанный тобой кадр из за стойки таращится.Роза рывком развернулась, чтобы увидеть того, кого мне уже подробно описала. Может быть, это всего лишь совпадение, только я в совпадения не верю, и от одного взгляда на этого человека меня невольно посетил приступ мурашек по всей шкуре. Почему-то резко захотелось покинуть столовую, отель, а в идеале, и эту половину земного шара. На всякий случай.- С ума сойти. Он мне приснился. Как думаешь, мне к нему подойти? Или пригласить к нам?- Знаешь, мозг порой подкидывает во сны образы людей, которых мы уже видели. Даже если видели мельком, мозг их запоминает. Может, вчера он попался тебе на глаза, а потом уже и приснился. Я ни коим образом не собираюсь мешать тебе завести курортный роман, дай мне только допить кофе, и я уйду.- Какие планы на сегодня?- Умереть.- Понятно. А потом?- А потом пойти, и поговорить с местными, может быть, узнаю что-то полезное.- Ну, как хочешь.Роза на меня фыркнула и упорхнула в сторону стойки. Мне оставалось только расплатиться и покинуть столовую, потому что как минимум одному из нас двоих стоит все же заняться делом. Для начала стоит обследовать территорию. Неплохо бы поймать кого-нибудь из окрестных фермеров-старожилов. Может быть, остались какие-то истории или легенды. Кто-то же должен что-то знать про эту голову демона.- Простите, вы Марк?На выходе меня поймала за рукав юная хрупкая блондинка, одетая в нечто похожее на черную корсетную блузку, и красную юбку.- Да. Мы знакомы?Ответила она что-то или нет, я уже не услышал. Ее пальцы скользнули по руке, и коснулись моих пальцев, а меня накрыло новое видение.Стены, вокруг деревянные, грубо сколоченные стены, под потолком и на стенах болтается какой-то инвентарь. Место похоже на сарай. Но точно не определить. Слишком темно, слишком пыльно. Горит только одна свеча. Я вижу фигуру в полутьме, возможно женскую. Определить трудно, потому что она одета в какое-то грязное и рваное тряпье, на голове гнездо и опять же не определить, какими волосы были первоначально. Фигура смеется, всхлипывает и бормочет, снова смеется и повторяет одну и ту же фразу, как заклинание «Иди ко мне» шепчет и кричит, сбивается и повторяет снова. И пишет, пишет ту же самую фразу, я вижу, даже в темноте вижу, что все стены сарая исписаны этой фразой, ее руки изрезаны и исцарапаны. Она пишет эту фразу на каждом свободном участке стены раз за разом. Пишет своей кровью.- С вами все в порядке?Вытащил меня из транса чей-то голос, и я снова увидел перед собой ту же блондинку, правда на этот раз она крутила в руках розу, перевязанную у бутона ленточкой. По крайней мере, больше не касалась меня.- Да. Все чудесно.Стоит признать, до этого раза я никогда с такой прытью не удирал от женщин. Особенно – красивых женщин. Но в этой конкретной девушке было что-то такое, что заставило меня проявить подобное малодушие. Словно в бездну заглянул.Очень надеясь, что встреча не повторится, я добрался до сада, и, найдя там лавку, бухнул на нее свои кости. Потратил какое-то время на то, чтобы отдышаться. Закурил. На запах дыма ко мне приблудился старик, с целью стрельнуть сигаретку, и примостился рядом.- Вы из гостей? Да?- Угу, – ответил на автомате. – Я пишу истории отелей.- Сколько лет я здесь работаю, столько историй слышал. Прабабка моя и та была здесь служанкой. Мать служила прачкой, бабка нянчилась с дочкой хозяина. До того, как та сошла с ума и покончила с собой. Это было до того, как здесь сделали гостиницу. А теперь и я… слежу за садом.- Покончила с собой?А вот это уже интересно. Не все истории появляются в туристических проспектах. А персонал всегда знает то, чего не знают гости.- Да, прямо тут. Вооон в том сарае. Красивая была девка, но глупая. Что не редкость у богатеньких родителей. Отец ее ездил по Африке, возил оттуда всякие безделушки. Баловал ее, как мог, ну она и разбаловалась. В последнюю поездку отец ее как раз тот череп с рогами приволок, выменял у какого-то племени, но не мое это дело. Очень приглянулся рогатый этой девке, совсем сбрендила, носила с собой, не расставалась. Чуть ли не спала с ним. В то же время отец снова уехал, а у нее и кавалер появился, сбегала она ночью от бабок-нянек, и прямиком сюда, в сад. Да недолго. Чуть больше недели они встречались, а там то ли он ее опорочил, то ли срочно вернувшийся папенька жениха отвадил, только больше не появлялся он в саду, и записки писать перестал. Видимо, от тоски девка и сошла с ума. Запиралась в сарае, и все говорила «Иди ко мне, иди ко мне» сначала нечасто, а потом чуть ли не днями там сидела. Обозлился ее отец, и череп рогатый отобрал, да и спрятал. Девчонка совсем свихнулась, однажды заперлась в сарае том, да и повесилась, только прежде кровью своей все стены исписала. Все звала кого-то. А потом сделала петлю из проволоки и повесилась.Докурив, садовник стрельнул у меня еще одну сигарету, и ушел, оставив меня наедине с моими мыслями.

Ключевые слова: Череп демона отель самоубийство авторская история

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