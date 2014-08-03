Хроники Харона. Часть 2

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 00:05

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Сколько времени прошло с тех пор, как я в последний раз видел своих родных, став пленником этого безумного мира?Кажется, прошла целая вечность, хотя может так и было – в этом месте время течет весьма своеобразно. Минута здесь может тянуться бесконечно долго, а может оборваться в один миг. Думаю, в действительности я существую здесь не более нескольких дней, за которые мне удалось познать лишь страх и отчаяние, от чего, кажется, мой разум начал сходить с ума. Я схожу с ума в месте, где только сумасшедший и сможет выжить! Так что, может, это и к лучшему…На первый взгляд, по эту сторону нет никакой логики и нет никаких правил. Лишь страх, уродливые жители и постоянный полумрак, достаточный для того, чтобы воображение рисовало страшные образы, но недостаточный для того, чтобы развеять их. Жуткое местечко, но я теперь часть этого безумия. И раз так случилось, мне необходимо разобраться в законах этого мира, если я хочу сохранить свой рассудок и не уподобиться местным жителям, которые прячутся в тёмных переулках, словно жалкие загнанные звери!Находиться там, где каждое очертание будило во мне болезненные воспоминания о прошлой жизни, не было ни сил, ни желания, поэтому я двинулся вперёд по улице, не особо задумываясь о направлении. Какая разница куда идти, если с каждой из сторон это место представляло собой живое воплощение страха и уныния? Оставалось надеяться, что скоро окружение станет настолько незнакомым, что мне удастся начать новую жизнь, вдали от призраков прошлого.- Хм… Это случилось быстрее чем я думал…Один из переулков, куда я свернул с центральной улицы моего района, вывел меня в совершенно незнакомое место. Я стоял посреди длинной и широкой улицы неизвестного мне мегаполиса, вернее того, что от него осталось. Видимо, что-то ужасное прошлось по улицам этого, некогда огромного, города и превратило его в руины. Какое бы бедствие не настигло это место, оно обладало огромной разрушающей силой. Большинство домов были полуразрушены, а некоторые и вовсе опрокинуты, словно кукольные домики. Целых зданий практически не было, лишь грязь и разруха… Мрачновато… В прочем, это место порождало скорее тревогу и страх, нежели отчаяние и тоску, как тот район, откуда начался мой путь, а значит, полностью мне подходило.Побродив по улицам странного города, я понял, что жители здесь немногим отличаются от увиденных мной ранее. Мою спину то и дело прожигали их затравленные взгляды, но стоило лишь мне обернуться, как они исчезали в тёмных переулках или разбитых окнах. Существа явно не горели желанием показываться мне, и лишь их тени периодически играли с моим разумом…Найдя среди руин одно, наименее разрушенное здание, я забрался в относительно целую комнату на первом этаже и уселся в угол, посреди грязи и обломков, равнодушно смотря на стены, из которых на меня пялились чьи-то отвратительные рожи. По всей видимости, я занял чью-то жилплощадь, и теперь её хозяева, вопреки своей обычной скрытности, сверлили меня безумными глазами и, искажая морды злобными гримасами, что-то непрерывно бормотали себе под нос.Разобрать их бормотание я не мог. Хоть я и отчётливо слышал их речи, они велись на каком-то странном языке. Первое время мне было даже интересно слушать их, ибо мёртвая тишина этого мира настолько давила на рассудок, что даже безумное бормотание этих уродцев становилось отрадой для моих ушей. Однако они довольно скоро мне наскучили. Я уже понял, что, несмотря на ярко выраженную недоброжелательность, эти существа явно опасались вступать со мной в свару. А раз так, у меня появилось время всё спокойно обдумать и решить, что же делать дальше…Интересно, что с человеком должно произойти в этом безумном мире, чтобы он стал таким же, как они? Не было сомнений, что когда-то эти уроды, подобно мне, покинули мир живых, попав сюда, и уже после по какой-то причине мутировали, потеряв свой облик. Хоть у меня и не было фактов, подтверждающих мою догадку, но предположение выглядело вполне логичным. Ведь, в противном случае, помимо этих уродцев на этих мрачных улицах можно было бы увидеть и таких, как я…А пока что единственный, кого я видел в образе человека среди переступивших черту, был тот парень, что находился рядом с тварью по имени Странник. Этот парень, как и Странник, явно были врагами этого мира. Значит ли это, что я должен стать таким же? Что, сущности, по какой-то причине сохранившие себя – изгои этого мира, и должны вести с ним войну? Я не желал вреда жителям этого мира, и, судя по всему, они тоже не были моими врагами. То существо, которое я принял за своего палача, спасло меня, и если бы не этот Странник, оно могло бы дать мне те ответы, которых мне сейчас так сильно не хватало!После встречи с ним я пытался получить ответы на вопросы от тех, чьи образы видел в окнах, но все они исчезали, стоило лишь мне приблизиться. Конечно, были и такие чудики как те, что прямо сейчас пялились на меня из стен моего временного убежища, но и от них добиться чего-либо было нереально, сколько я бы ни пытался. Лишь злобное бормотание на неведомом языке и безумный взгляд, устремлённый на меня. Получается, что единственный, кто мог мне помочь, погиб от рук живого существа. Бред какой-то!- Кто ты?! Что ты тут делаешь?! – Человеческий голос прервал безумное бормотание существ, прогремев как гром среди ясного неба.Вздрогнув от удивления, я встретился глазами с испуганным взглядом молодого парня, стоящего посреди чисто убранной комнаты. От развалин и мусора, царивших здесь, не осталось и следа, да и интерьер вокруг довольно сильно изменился: большая кровать, пара кресел, старый шкаф, какие-то плакаты, наклеенные на стенах, поверх обоев. Сами же стены радовали отсутствием на них отвратительных морд местных жителей… Интересно… Даже размеры комнаты как-то изменились, она стала значительно больше и просторней того места, где я остановился. Но ведь я не покидал своего убежища! Этот мир не переставал удивлять меня своими причудами…- Кто ты? Я сейчас вызову полицию, и тебя вышвырнут отсюда! – Голос парня, несмотря на гневную тираду, был полон страха и неуверенности.Поднявшись и подойдя к незнакомцу, я пристально всмотрелся в его испуганные глаза. На чудовище явно не похож... Даже если они и могут принимать облик человека в своих целях, у этого парня в глазах читался разум, что выделяло его из числа существ, населявших этот мир. Значит ли это, что он только что попал сюда?- Проблема не в том, что я тут делаю, - я даже не представлял, как начать этот диалог, как объяснить только что умершему человеку, куда он попал. – Проблема в том, что тут делаешь ты?- Я тут живу, ведь это мой дом, чёрт возьми! И как ты пробрался сюда?! Ты – вор?!Пока я думал над ответом, из стен комнаты начал доноситься издевательский скрипучий смех, так хорошо знакомый мне. Парень испуганно завертелся, смотря по сторонам и пытаясь найти его источник, но я уже знал, что поиски будут тщетны. Смех всё набирал и набирал громкость, и вот, спустя пару секунд, новая жертва уже стояла на коленях, зажав уши руками и крича от боли. Как ни странно, но больно было только ему. Я на удивление легко перенёс очередное появление «весельчака»…- Что это… Что это была за чертовщина? – с трудом поднявшись с колен, паренёк добрёл до кровати и без сил опустился на неё.- Представления не имею, кто этот весельчак, но зато я могу тебе сказать, куда ты попал. Добро пожаловать за грань жизни… Проще говоря, ты попал в ад. Сочувствую…- Что за бред ты несёшь? Какой в жопу ад! Я у себя дома, а ты со своими друзьями решили надо мной пошутить, и вы за этот поплатитесь!- Моими друзьями? Ну что ж… Им это и скажи. - Грустно улыбнувшись, я взглядом указал за спину парня, где начали проявляться те уродливые рожи, что не так давно сверлили меня безумными взглядами. Теперь они с плотоядным интересом разглядывали его, безумно скалясь и пуская слюну из зубастых пастей прямо на пол комнаты.Обернувшись, хозяин комнаты побледнел, и, судорожно хватая ртом воздух, попятился назад. Кажется, до него начинал доходить весь ужас ситуации, и хотя он понимал, что это не мог быть розыгрыш, поверить в мои слова он даже не пытался.- Это просто сон, это сон… Я скоро проснусь, - забившись в угол, парень тихо заплакал, закрыв лицо руками.- Увы, я тоже хотел бы в это поверить. - Я грустно посмотрел на испуганного человека, сломленного тем местом, в котором ему придётся признать свой новый дом. - Ты по другую сторону, друг. Ты умер…– Это ты, - он поднял на меня полные отчаяния и страха глаза, переходя на крик, - это всё ты! Когда я проснулся, я первым делом увидел тебя! Это ты меня сюда перенёс! Верни меня! Верни меня обратно!!!Испуганно вопя, новый житель этого безумного мира кинулся к входной двери, не смотря на мои попытки его остановить. Нельзя было позволить ему покинуть здание в таком состоянии, ибо истинный вид мира, где он оказался, мог окончательно сломить его разум. Решив перехватить его на выходе, я прыгнул в открытое окно, но стоило лишь мне коснуться асфальта, дверь подъезда распахнулась, и из него на улицу начал выбираться очередной монстр. Тощие руки с крючковатыми пальцами схватились за дверной косяк и начали вытягивать само тело, вернее то, что некогда было им. Сейчас это был лишь скелет обтянутый местами сгнившей кожей, одетый в лохмотья, которые, может, много лет назад и представляли собой одежду, но сейчас выглядели довольно жалко. Лысая голова была лишена рта, вместо него была лишь сросшаяся кожа, вместо носа - две дырки, а матово белые глаза равнодушно взирали перед собой. По всей видимости, этот уродец был слеп, и, выбравшись за пределы здания, он начал вертеть своей уродливой башкой, втягивая воздух и принюхиваясь.- Блин! – Мне и в голову не могло прийти, что в здании могут скрываться опасные существа. – Что ты сделало с парнем, чудовище? Он ещё там?!Услышав мой голос, сущность быстрее завертела головой, и попятилась назад, тыча в мою сторону пальцем и испуганно скуля. По всей видимости этот монстр боялся меня… Так же как и…Осознав происходящее, я лишь грустно хмыкнул. Воспоминания о том, как я покинул свою квартиру, были ещё свежи. Длинный коридор, ведущий в никуда на долгие-долгие дни и не имеющий ни конца, ни края… Интересно, сколько дверей пропустил этот паренёк, отрицая безумную реальность, прежде чем превратился в подобную мерзость и потерял всю человечность? Вот она - своеобразная дверь в другой мир. Длинный коридор, но без света в конце туннеля, лишь робкая надежда в виде боковой двери, открывающая мир, полный страха и тоски… Увы, всё оказалось не так красиво, как в легендах и сказках.Что ж, по крайней мере, я получил ответ на один из своих вопросов, поняв, как люди, попадающие сюда, становятся теми, кого я тут видел. Теряя свой разум, они теряли и то, что делало их людьми, превращаясь в сущностей, которые правят этим кошмарным местом. Страх и отчаяние здесь убивают не только разум, они убивают всё человеческое, что остаётся после смерти, а остаётся и так не многое…Существо тем временем затравленно пятилось от меня, и стоило мне сделать шаг к нему, как оно, громко скуля, кинулось бежать прочь по пустынной улице разрушенного мегаполиса, панически размахивая своими крючковатыми конечностями. Однако далеко убежать ему не удалось…Огромная туша появилась из мрака и, напрыгнув на убегающего, схватила его в огромные лапищи, оскалив свою пасть. Пасть туши была усеяна зубами в несколько рядов, а само чудовище напоминало по габаритам медведя, разве что лапы его были в разы длиннее. К тому же оно было покрыто кровью и слизью, стекавшей с него на асфальт. Я не сразу понял, почему оно так мерзко выглядит, и лишь спустя пару секунд осознал, что ни кожи, ни шерсти на туше не было. Лишь голое мясо и мышцы… Отвратительное зрелище!Тем временем жертва, скуля, брыкалась в сильных лапах монстра, который жадно обнюхивал её, после чего, довольно заурчав, сунул несчастного в неестественно широко открывшуюся пасть и принялся, как удав, поглощать свою дичь. Небольшие глазки туши безумно следили за жертвой, которая, извиваясь, исчезала в её пасти. И когда жертва полностью скрылась из виду, туша медленно повернула свою уродливую голову в мою сторону…Как только наши взгляды встретились, эта мерзость с неестественной для её массы скоростью, подскочила ко мне, и, замерла в нескольких сантиметрах от моего лица.- Мммммм… Человеееечек… - протянула тварь писклявым голосом, дохнув на меня гнилью из своей пасти. – Ты не вкусный человееечек… Ещё ранооо… Но мы увидимся позже… Обещааааю…После чего туша, мерзко захихикав, погладила меня своей огромной, склизкой лапой по голове и, не сводя с меня плотоядного взгляда, пошла волнами, растворяясь на месте. Когда она полностью растворилась, готов поклясться, что услышал испуганный женский крик, однако рядом никого больше не было, я стоял один посреди улицы. Эта тварь растворилась, так же как и мои родители, но мои родители-то остались по другую сторону…- Может ли это значить, что и эта тварь может пересекать грань, появляясь по иную сторону жизни рядом с живыми? – В своих рассуждениях я не заметил, как начал бормотать вслух.- Определённо может, так же как и я могу стоять по твою сторону.Обернувшись, я увидел того, кого именовали Странником. На этот раз он был один, и сидел на бордюре чистого и ухоженного тротуара, которого ещё минуту назад здесь не было. Снова окружение незаметно для меня изменило свой облик…Парень сидел и спокойно смотрел перед собой, пока я судорожно думал, как начать этот заведомо проигрышный бой. Сомнений не было, что его силы хватит на то, чтобы разорвать меня, как и в том, что ждать от него пощады нет смысла. Не думаю, что мне снова удастся убежать, так как теперь его внимание было целиком и полностью сосредоточенно на мне. Но почему же он не нападает?- Желай я твоей смерти, ты был бы уже уничтожен, – голос Странника был тих и спокоен, в нём не было той угрозы, что исходила при первой нашей встрече.- В таком виде я безобиден для тебя, как и ты для меня. Я тут один, как, собственно, и ты…- Зачем тебе ещё показываться по эту сторону, если не для уничтожения?- Уничтожения их, но не тебя. Ты не такой, как они, и поэтому я хотел бы с тобой поговорить.Странник поднялся с бордюра и пошёл в мою сторону, не сводя с меня пристального взгляда.– Те, кого я уничтожаю, давно потеряли рассудок. Они безумные охотники, и если бы они уничтожали только в пределах твоего мира, мне было бы насрать на действия этих мудаков. Думаю, ты уже понял, что существа здесь делятся на две категории: одни как затравленные звери прячутся по углам, а другие холодно и расчётливо находят первых и уничтожают, чтобы набраться сил для путешествий в мой мир…- И к какой категории отношусь я? – В словах этого парня был резон, но не думаю, что он до конца понимал строение этого мира.- Ты как раз исключение. Исключение из всех тех, кого я постоянно вижу за гранью. Именно поэтому я хочу предложить тебе встать на мою сторону и помочь защитить мир живых. От тех, кто… - На какое-то время Странник замолчал.- Договаривай, Странник. От тех, кто умер? Ты это хотел сказать? От тех, кто, как и я, нашёл свой дом по эту сторону?- Пойми, парень, нам не зачем враждовать…- Может и так, но и дружить нам нет смысла! Ты такой же убийца, как и они, и это ваша война. Я не желаю участвовать в истреблении, ни с твоей стороны, ни с какой-либо ещё!- Ты не желаешь воевать, и я тебя понимаю. Однако, существуя среди этого безумия без цели, ты скоро станешь таким же, как те, кого потребляют мои враги на обед, после чего доставляют проблемы мне и другим живым людям. Отчаяние скоро полностью захватит твой разум. Это твоя цель? Стать очередной жертвой Охотника?В его словах был резон. Действительно, какова моя цель? Пока мой разум не стал жертвой этого мира, я не интересен и его обитателям. Но как долго я смогу бесцельно слоняться здесь? С каждым шагом давление этого мира всё больше и больше оказывало на меня влияние. Я ещё помнил свои эмоции, когда мои родные пошли волнами, растворяясь на моих глазах, но их лица практически утратили очертания в моей памяти, хотя прошло не так много времени, чтобы забыть самых дорогих мне людей. И если ничего не предпринять, скоро я потеряю ту нить, что делает меня человеком. Как тогда защитить рассудок, если я перестану быть собой? Действительно, мне нужна была цель, которая позволит оставить хотя бы убеждения, даже когда я полностью потеряю себя, растворившись в этом безумном мире. Но война не могла стать этой целью. Кем бы я ни стал, моим правом было сохранить в своей душе отвращение к уничтожению…Какое-то время я молчал, смотря вдаль чистой, ухоженной улицы, понимая, что это лишь иллюзия и что скоро я вернусь к тому безумию, которое ныне стало моим домом. Странник терпеливо стоял рядом, ожидая моего решения.- Знаешь… Сегодня я увидел, как люди пересекают грань, и сегодня я увидел то, во что они могут превратиться. Это ужасное зрелище. Такое же ужасное, как и война, которую ты ведёшь. Ты спрашиваешь – какова моя цель? Моя цель - искать тех, кто только-только пересёк грань, и защищать их! Защищать их разум и их сущности от этого мира до тех пор, пока они не будут готовы жить в нём! Я хочу, чтобы те, кто попадает сюда, имели выбор…- Это невозможно, и скоро ты поймёшь, почему, – грустно вздохнув, парень хотел что-то добавить к сказанному, но передумал. - Что ж, думаю, мы ещё встретимся, и к тому времени, полагаю, ты изменишь свою точку зрения. Ты знаешь, как меня зовут, как обращаться к тебе?- Да, я уже знаю о тебе… Меня… - И тут я задумался о том, кто же я? Моё реальное имя ничего не значило по эту сторону, и я не желал его использовать, так как оно умерло вместе с моим телом. – Меня можешь звать Харон.- Как? – усмехнулся Странник, - Харон? Возомнил себя героем греческой мифологи?- Ты хочешь обсудить позывные, человек по имени Странник?! – его надменность начинала меня раздражать.- Уел, спору нет, – собеседник поднял руки вверх в знак примирения, - что ж, Харон, так Харон. Не самое бессмысленное имя, учитывая твои цели. Береги себя, парень. До встречи!Не дождавшись моего ответа, Странник мгновенно исчез, вернувшись, как я полагаю, в свой мир, а я снова побрёл в неизвестном направлении. С его исчезновением мир вокруг начал принимать истинные очертания, и чистая улочка, на которой мы только что беседовали, растворялась на глазах, превращаясь в уже привычные развалины неизвестного города.Ещё многое мне предстояло узнать об этом мире. Каким бы уверенным в себе не был этот Странник, было очевидно, что он знает лишь общие моменты загробной жизни. Моя же цель предполагала полное познание этого мира. Познание этого мира и спасение тех, кто наполненный отчаянием и страхом попадёт сюда. Пока есть шанс сохранить рассудок и сущность почивших, я буду идти вперёд вместе с ними, до тех пор, пока они не смогут назвать это место своим домом.Пусть всё оказалось не так романтично как в различных мифах, рассказывающих о жизни после смерти, но, полагаю, я ещё смогу перетряхнуть это местечко вверх дном!

Ключевые слова: Загробный Мир чудовища Призраки Харон Монстры авторская история

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