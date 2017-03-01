Утро в подарок, часть первая (продолжение)- Дашка, не смей! – раздался голос Эльмиры. – Она и тебя порвёт!
И тут рядом со мной появилась Силенская.
- А ну пошла отсюда, сука! - завопила она, догнала перепуганную псину и хорошенько приложилась поленом по её спине. Собака заскулила, проползла по земле на брюхе, вскочила на лапы и дала дёру. – Только появись здесь! Убью, нахрен! – не успокаивалась Дашка.
Вот это был номер! Ещё пару минут назад она больше всех показывала нам свой страх, а теперь вытворила такое. Девушка – бомба! Я даже на миг в неё влюбился. Она стояла, сжав кулаки, с мокрыми растрёпанными волосами и тяжело дышала. В свете фонарика было видно, как она раскраснелась. Со стороны сарая раздался утробный вой. И тут же в ответ прогремел грозный рёв. Элька завизжала. Я схватил Дашку за руку, и мы рванули в сторону коттеджа.
- Бежим в дом! – крикнул я Эльке на ходу. Она развернулась и кинулась на крыльцо. Рёв повторился уже ближе, где-то на поляне. Лучи фонариков причудливо прыгали по стене коттеджа, вырисовывая страшные тени. Никто даже не думал оборачиваться. Мы влетели на крыльцо, открыли дверь и ввалились в коттедж.
И только тогда я оглянулся. Справа на дорожке свет моего фонарика выхватил громадную лохматую фигуру. Поначалу, я подумал, что это просто высокий человек. Но когда этот «ужас» опустился на передние лапы и скрылся в темноте ночи, я понял, что это зверь. И очень похоже, что медведь. Очень большой медведь.
- Что там за зверь? - заскулила Элька и застучала зубами. - Кто так ревёт и воет?
Бег немного очистил мой организм от адреналина. Меня бил озноб, но зубы уже не стучали.
- Это волки, - выдала свое предположение Дашка и прошла по гостиной, освещая её фонарем. - А может и дикие собаки.
Я не стал говорить о фигуре на дорожке.
- А ты смелая, - сказал я Силенской. - Спасибо за помощь.
-У меня так бывает, - решила оправдаться Дашка. - Сначала страшно, а потом как накатит и пофигу. Я так с парашютом прыгала. Первый раз меня инструктор кое-как вытолкал из самолёта. А дальше понеслось, я по три прыжка в день делала.
- Ты молодец, - прошептал я и прислушался к звукам за дверью. На крыльце было тихо, если не считать шума от ветра.
Дашка подошла к окну и посветила фонарем.
- Полина что-то задерживается.
- Действительно, - пробубнила Элька и опасливо взглянула в сторону окна, - Все, кто ушёл в подвал, так и не вернулись.
- Может, это они нас пугают? – предположила Дашка и отвернулась от окна.
- Не стали бы они собаку на нас спускать, - ответил я. - Это уже не шутки.
- Это тоже верно, - согласилась Силенская. - Надо кому-то в подвал идти.
Я вспомнил громадную фигуру на дорожке, и меня всего покоробило только об одной мысли об этом.
Дашка посмотрела на меня, потом на Эльку.
- Иначе мы не узнаем, розыгрыш это или нет. Кто пойдёт?
Элька тут же замотала головой.
- Я не пойду. Я умру от страха прямо на крыльце.
- Ладно, пойду я, - решила Дашка и снова посветила фонариком за окно. - На крылечке пусто, рядом тоже.
- Я пойду, - произнёс я с дрожью в голосе. - Как только я выйду, вы сразу закройте дверь на засов и ждите.
- Чего ждать? - не поняла Эльмира.
- Меня ждите, - я постарался, чтобы мой голос звучал как можно беззаботнее, даже попытался усмехнуться. - Или кого-то из наших.
Дашка повернулась ко мне.
- Давай все вместе, - произнесла она, и я понял, что начинаю влюбляться неё. Вот что-то было в ней такое, что тянуло магнитом.
Я выставил вперёд левую руку.
- Нет! Я пойду один.
Проверив пистолет, я снял его с предохранителя.
- Настоящий? - спросила Дашка.
- Нет, травматический, - ответил я. - Но хоть что-то.
Я подошёл к двери, выдохнул и отодвинул засов. Прислушался. За дверью было тихо. Сжав до хруста зубы, я начал открывать дверь. Давно не смазанные петли протяжно заскрипели.
10.
Я не знал точно, где находился вход в подвал. И поэтому просто побежал в том направлении, в котором ранее двинулись мои друзья. Я обогнул угол коттеджа и увидел деревянные двери, потянул одну из них на себя, и передо мной предстала лестница, ведущая вниз. Серые стены, сырость и затхлый запах создавали неприятные впечатления об этом месте. Я быстро спустился вниз и вошёл в длинный узкий коридор. Абсолютная тишина вызвала ощущение, что я вообще спустился не туда, куда надо.
- Пацаны! – закричал я. – Вовка, вы тут?
Никто мне не откликнулся. Самое время было повернуть назад и поискать другой вход в подвал, но я двинулся дальше по длинному коридору. Первый звук, который меня основательно напугал – это хлопок двери. То ли это ветер ею грохнул, то ли кто-то вошёл. Я затаил дыхание и прислушался. Не похоже, чтоб кто-то спускался по ступенькам.
«Ши-шить», - раздался неожиданный, но уже знакомый мне звук. Я вздрогнул и обернулся. Никого рядом не было. Это нервное, решил я. И чуть не подскочил на одном месте, когда увидел камень, очень похожий на тот, что лежал на поляне, разница была только в размерах, этот был намного меньше. Его тоже покрывала блестящая слизь.
- Серёга! Вовка! – завопил я. – Да, откликнитесь же вы! Это ж не шутки.
И опять никакого ответа. Я продолжил путь по коридору. Он разветвлялся в двух направлениях. Я выбрал одно из них, и вскоре очутился возле металлической двери, сквозь замочную скважину струился свет, и я предположил, что за дверью спрятались мои друзья. Я потянул дверь на себя, и она мне поддалась. Удивлению моему не было границ: комната, в которую я вошёл, освещалась не лампами, а камнями. И если быть точнее, то слизью, находящейся на них. Камней в комнате было шесть штук.
От стены бесшумно отделилась какая-то серая тварь, размером с ворону, и, пролетев, над моей головой, устремилась в темноту коридора. «Ши-шить», - вновь раздалось возле моего уха.
Я понял, что тут мне не место и надо выбираться из подвала. Вышел из комнаты, и тут же – с той стороны, откуда я пришёл, раздался вой. Я оцепенел от ужаса. Меня парализовало на какое-то время.
Сердце моё колотилось в ушах. Я слышал, как оно там громыхало.
Душонка через пятки ушла в пол. Я весь напрягся, готовясь к самому худшему. Я потушил фонарик и стал ждать, что будет дальше, надеясь, что мне повезёт, и воющая тварь не найдёт меня в темноте.
Раздался громкий стук, словно кто-то со всей дури кулаком влупил в нескольких метрах от меня в стену, и такой же звук прогремел над моей головой, видимо, следующий удар пришёлся по потолку. Всё затихло. Я ощутил на своём лице холодное дыхание и двинул травматическим пистолетом по невидимому противнику. Моя рука впустую рассекла воздух, и я рванул со всех ног по коридору, не понимая куда.
Я обо что-то спотыкнулся и полетел вперёд носом. Проехался ладонями, локтями и подбородком по холодному бетонному полу. Прямо перед моими глазами – в метрах трёх от меня появилось нечто похожее на голограмму. Вспыхнуло, и тут же исчезло. Я так и не понял, что это было.
Дрожащими пальцами я включил фонарик и повернулся, чтоб посмотреть, обо что я спотыкнулся, и прямо перед собой увидел лицо жутко обезображенной женщины.
- Ааааа! – завопил я и выронил фонарик, свет его тут же погас.
И тогда я нажал на спусковой крючок. Прогремел выстрел, и вслед за ним на пять секунд воцарилась полная тишина. Её прервал женский визг:
- Жека, ты дурак?! Ты что совсем того?!
А за спиной раздались голоса друзей:
- Happy Birthday To You! - и дальше и в том же ключе завыли они.
Меня колотило до такой степени, что я не мог ничего сказать им в ответ. Вовка, Сергей и Полина приближались ко мне с подносом. Только вместо торта на этом подносе была стопка книг, и вокруг неё горело три больших свечи, прикреплённых к подносу.
Мне всучили в руки поднос с книгами. Расширенными от шока и ужаса глазами я смотрел на друзей, и не мог поверить в то, что они сотворили со мной такую жесть. Жутко обезображенной женщиной оказалась Милка, на её лице красовалась ужасающая маска.
- Жека, ты точно дурак, - хохотнула она и стянула с лица маску. Губы у неё скривились, она вот-вот была готова расплакаться, но сдержалась. Просто покрутила пальцем у виска и отошла от меня в сторонку.
Автором книг был Стивен Кинг. Я каждые два месяца покупал по книге, и у меня уже собралась небольшая коллекция. Видимо, мои друзья решили её пополнить.
Вовка похлопал меня по плечу.
- С праздником тебя, дружище! Я надеюсь, что ты наш подарок запомнишь на всю жизнь.
- Я сама не знала про их задумку, - стала объяснять Полина. – Они меня посвятили в неё десять минут назад. Я сама в штаны чуть не наделала, когда столкнулась лоб в лоб с Милкой.
- Эй, Санёк, выходи! – закричал Старостин. – Хватит там уже выть! Честно скажу, ты через чур вжился в роль, даже мне не по себе было. Кудым Ош ты сраный!
Санёк ему не откликнулся.
- Хочет ещё нас попугать, - пояснил Вовка, когда мы стали выбираться из подвала.
- Ребята, а я ведь чуть не убил Милку, - пробормотал я, не разделяя веселья своих друзей.
На миг воцарилась тишина.
- Ну, не убил же, - захохотал Сегун. – Предупреждать надо, что ты с такими игрушками ходишь.
- Это счастье, что я промахнулся.
- Забей, - сказала Милка. – Я сама виновата.
- А идея с камнями кому пришла в голову? – спросил я.
- С какими камнями? - не понял Сегун, и удивлённо посмотрел на меня, а затем на Вовку.
- Джонни, ты головушкой не ударялся? - хохотнул Старостин. – Какие камни тебе ещё привиделись?
11.
- Я говорю про каменюки, которые все в какой-то склизкой фигне, и светятся в темноте, - я передал поднос с книгами Сегуну. – Пойдём, покажу.
- Веди нас, Сусанин! - заржал Старостин. - Посмотрим на твои глюки.
Мы подошли к металлической двери. Я с усилием потянул её на себя. Когда она достаточно открылась, я повернулся и сделал приглашающий жест Вовке.
- Ну и где твои артефакты? – спросил Старостин.
Я зашёл за ним и огляделся. Передо мной была обычная комнатушка с дизельным движком по правой стороне. На стене висел распределительный щиток, из него шли пучки проводов, стянутые синей изолентой. В прошлый раз я всего этого не разглядел, потому что мой взгляд приковали к себе светящиеся камни.
Я пожал плечами. Камней в комнате не было. Они куда-то исчезли. В ушах у меня появился странный гул, словно в голове включили ультразвуковой отпугиватель грызунов. Уши мягко заложило, как будто я стремительно набирал высоту, сидя в салоне самолёта. Краем глаза я заметил, что в генераторную вошёл Сегун и заговорил с Вовкой. За ним в комнату одновременно протиснулись Мила и Полина.
Старостин повернулся ко мне и быстро заговорил, это было видно по его мимике, но я абсолютно ничего не слышал из-за мерного гула в своей голове. Вовка замахал растопыренной пятернёй перед моим лицом. Я напряг слух, чтобы понять, что говорит мне мой друг. На моём лбу выступила испарина, а по спине потекли холодные ручейки пота, хотя в генераторной было отнюдь не жарко.
Вовка хлопнул меня по плечу.
- Жека, проснись!
- А! - вскрикнул я и недоумённо посмотрел на Старостина. - Что? Что ты сказал?
- Ну, ты даешь, старик, - хохотнул Вовка, он достал из-за пазухи фляжку и протянул мне. – На, глотни, а то на тебе лица нет. Как будто привидение увидел.
- Ага, Кудым Оша увидел, - поддержал его Сегун и отдал мне поднос с книгами. – Кстати, Вовчик, куда он запропастился?
- Кто его знает, - усмехнулся Старостин. – Понял, наверное, что с нами уже не интересно, и пошёл Дашку с Эльмирой пугать.
Гул в ушах постепенно стихал. Я взял фляжку, отвинтил пробку и, выдохнув, сделал три больших глотка.
- Вот это по-нашему, - заржал Старостин, забирая фляжку. - Вот уж не думал, что ты у нас такой впечатлительный. Знал бы, организовал твою днюху в ТЮЗе.
Сделав несколько глотков, он передал фляжку Сегуну, а сам подошёл к щитку и защёлкал автоматами. После чего завёл дизель.
- Да будет свет, - сказал он и повернул ручку основного рубильника.
В генераторной и в коридоре стало светло.
- Ты представляешь, Жека, сколько времени мы потратили, чтобы всё это подготовить, - стал делиться своими впечатлениями Вовка. - Краску налили в вагончике для обслуги и на улице.
Старостин рассказал, как они Александру мерили шкуру медведя. Сегун рассказал, что во время первой ночёвки он встречался с ряженым Кудым Ошем и обговаривал план нашего пути.
- А мужичок из местных, которого я в лесу встретил? – спросил я у Сегуна. - Он тоже в этом участвовал?
- Наверное, - неуверенно ответил Серёга. - Я его раньше не видел. Скорее всего, его Александр подговорил, чтоб он развёл тебя для убедительности.
- Конечно он, - засмеялся Старостин. - Санёк ещё тот выдумщик.
- Да уж, - усмехнулась Милка. - Занятный типок.
Полина почесала нос.
- А где он так натурально выть научился? Я бы в жизни не подумала, что человек может так завывать.
- Тренировался много, - засмеялся Вовка. – Правда, без нас. Времени у него для этого было предостаточно.
Полина показала Старостину кулак.
- А про остальных ты не думал?!
Кровь стучала у меня в висках, в голове была пустота от пережитого ужаса.
- Даже не знаю, как ко всему этому относится, - севшим голосом сказал я. - Устроили вы здесь шоу.
- Да, брось ты, старик, - Вовка хлопнул меня по плечу, - Это же так прикольно было? Когда ты ещё так взбодриться сможешь?
- А Александр, он, что, реально два метра ростом? – спросил я.
- Нет, - засмеялся Сегун. - Он конечно не карлик, но двух метров точно не будет. Метр восемьдесят или восемьдесят пять не больше.
- Поверьте мне, тварь, которую я видел, была гораздо больше двух метров.
- Ну-ну, - заржал Старостин. - У страха глаза велики. Скоро ты увидишь эту тварь.
Вовка выглянул из генераторной.
- Санёк! Ты где там?! Выходи, тебя видеть хотят!
Я схватил Вовку за рукав.
- Подожди, Вован! Пойми, он там не один был. Когда вы ушли, и он завыл, ему кто-то ответил. Таким же жутким воем. А потом кто-то ещё заревел, как медведь.
- И что с того? Саня явно привлёк к розыгрышу кого-то из обслуги или корешей своих.
- Всё, Женька, хорош, - сказала мне Милка. - Кончай загоняться.
- Это был розыгрыш, дружище! Сейчас весь напряг снимать будем. Водка, баня, гармонь и стриптиз. Правда, Милка?
Милка показала Старостину кукиш.
- Шиш вам, товарищи. В мои планы стриптиз не входит. Я собираюсь всю ночь водкой стресс снимать, пока не полегчает. Шоу на самом деле удалось. Не знаю, как Жеке, а мне оно точно на всю жизнь запомнится.
- Не переживай, красавица, я сам для тебя станцую.
12.
Когда мы вышли из подвала, ночь встретила нас порывами ветра и косым стегающим дождём. Увидев кислое выражение моего лица, Старостин хлопнул меня по плечу.
- Джонни, будь проще. Нельзя ко всему относиться серьёзно.
Я бы ему ответил, но в моих руках был поднос с книгами. Я, конечно, мог бросить их на землю, но не стал портить всеобщего весёлого настроения. Внутри меня всё кипело.
Сегун протянул мне открытую фляжку.
- Жека, держи микстуру. От всех болячек спасает.
Я сделал несколько хороших глотков с надеждой, что они поправят моё депрессивное состояние. Пацаны дружно заржали.
Старостин взял под руки Милу и Полину, и стал им рассказывать, как же они сейчас оторвутся, имея в распоряжении целую базу отдыха. Я невольно оглядывался по сторонам, но ничего подозрительного не замечал.
- Ты чего? – спросил меня Сегун. - Увидел кого?
- Да нет, - ответил я и глотнул ещё жидкости из фляжки. - Тревожно просто.
Сегун забрал у меня фляжку и тоже глотнул.
- Не бзди, Джонни. Сейчас Санька найдём, и всё будет тип-топ.
- Скажите, пацаны, а идея насчёт Кудым Оша чья была? Саньки или ваша?
- А это что-то меняет? - удивилась Милка.
- Мне просто хочется знать.
- Мы когда купили тебе книжки, - стала объяснять Мила, - поняли, что просто так их дарить будет не прикольно. Вот и родилась идея тебя попугать.
- И всех остальных за компанию, - хохотнула Полина. - Ничего, мы вам ещё отомстим.
Милка развела руки в сторону.
- Ещё должна была быть прикольная голограмма. Я всё для этого подготовила. Но заряда в проекторе не хватило. Он сдох в самый неподходящий момент.
- Вы не ответили на вопрос, - сквозь зубы пробормотал я. – Кому пришла идея про Кудым Оша?
- Эй-эй, не заводись, - тут же отреагировала Милка. - Извини, конечно, что тебе не понравилось. Но мы старались, честное слово. Хотели сделать тебе праздник.
То ли водка подействовала, то ли слова Милки немного меня успокоили, но я почувствовал, что меня отпускает.
- Про Кудым Оша нам Александр наболтал, - пояснил Вовка. - Мы посвятили его в свои планы, а он нам хорошую страшилку реализовать предложил.
- Саня! – закричал Сегун. – Где тебя черти носят? Покажись людям!
Старостин сложил ладони рупором и тоже прокричал во тьму:
- Сашок, выходи!
- Не выходит гад, - беззлобно констатировал Серёга.
- Да куда он денется, - махнул рукой Вовка и поднялся по ступенькам крыльца. - Жрать захочет, прибежит, Кудым Ош недоделанный.
Дашка и Элька встретили нас глазами полными удивления и затаённого страха.
- Где вы пропали? – гневно топнула ногой Дашка. - Мы задолбались тут торчать в темноте.
Вовка обвёл руками вокруг себя.
- Какая темнота, радость моя. Посмотри, здесь светло, как в июньский полдень.
Дашка в ответ гневно сверкнула глазами.
- Это сейчас! А до этого вы где были?
Старостин подошёл ко мне и положил руку на плечо.
- Мы Джонни поздравляли. Он у нас теперь большой мальчик и может с девочками хороводиться.
Дашка упёрла кулачки в бока.
- А нас вы не могли предупредить, что всё это подстава?!
- Тогда бы сюрприза не получилось, - засмеялся Старостин.
Элька с опаской поглядела в окно.
- А выл тогда кто? И по лесу за нами бегал?
- Это Александр, - торжественно сообщил Старостин. - И скоро он к нам присоединится.
- Выл сразу в нескольких местах?
- Значит, ему его друзья помогали.
- И, значит, он присоединится к нам не один, - подвела итог Дашка. – А с друзьями.
Мила и Полина перекинулись взглядами, им эта мысль не понравилась.
- Вроде про своих друзей он нам ничего не говорил, - пробормотала Милка. - Честное слово, я ни про каких друзей его ничего не слышала.
Я осмотрелся, мы стояли в небольшой прихожей с одним окном. На стене висели крючки для верхней одежды и полка под шапки. Здесь же была металлическая подставка под обувь с проходившей под ней трубой отопления.
Вовка отрыл дверь в соседнюю комнату.
- Вперёд друзья! Нас ждут великие дела! Спать никто не собирается?
- Не надейся, - ответила Милка и первая вышла из прихожей. Остальные потянулись за ней.
Мы попали в большую комнату с тремя окнами. В центре неё стоял деревянный стол, а вокруг него расположились деревянные стулья с высокими резными спинками.
- Кто сидел на моём стуле и сдвинул его? – грозно прорычала Милка.
- Пойдём, я тебе ещё покажу, кто спал в твоей кроватке и помял её, - засмеялся Старостин.
- Иди ты, - весело отмахнулась Милка.
- А где тут у нас жратва? - сказал Сегун и зашагал в левое крыло комнаты, где за имитацией барной стойки располагалась кухня. Он открыл один из двух стоящих там холодильников и присвистнул. - Ого, да, здесь на роту солдат хватит. И выпивона и закусона.
Старостин подошёл к Сегуну.
- Санька не соврал. Девчонки, мойте руки и вперёд, накрывать на стол, а мы вам поможем.
Я подошёл к окну. За ним была неприглядная сырая темень. Я вновь ощутил тревогу. У меня появилось такое чувство, что за мной из этой ночной тьмы кто-то внимательно наблюдает. «Ши-шить», - резко кто-то шепнул мне в ухо, и я тут же обернулся. Никого рядом со мной не было.
Что это могло быть? Психическое что-то?
Я украдкой посмотрел на ребят. Они, весело переругиваясь друг с другом, накрывали на стол. Никого абсолютно не тревожил тот факт, что в ночи может кто-то быть. Один я сходил с ума.
Внезапно за окном, на границе света, который падал из комнаты, что-то мелькнуло. Я вздрогнул и отскочил от окна.
- Джонни! - крикнул Старостин. - Ты там, что, привидение увидел?
- Нет, - ответил я, чувствуя, как на спине у меня вновь оживились мурашки-мутанты. - Показалось.
- Креститься надо, когда кажется, - хохотнул Вовка и повернулся к Сегуну. – Сашок там наверняка бродит. Не знает, как нас ещё пугануть.
Сегун бросил взгляд на окна.
- Шёл бы уже за стол. И охота ему по такой погоде блудить.
- А он этот, - заржал Старостин. – Ночной блудень.
Я стал успокаивать себя. Это ведь на самом деле мог быть Александр. Или собака его, или птица какая-нибудь ночная, залетевшая на огонёк.
Мурашки постепенно уменьшались в размерах. Чтобы не искушать судьбу и дать им исчезнуть, я отошёл от окна. Однако тут же вспомнил про камни, которые видел, и беспокойство вновь навалилось на меня. Что-то не так. Неужели никто этого не видит и не ощущает?
Наконец-то девчонки накрыли стол, и Вовка поднял стакан с налитым в нём коньяком.
- На правах хозяина, пока тот не объявился, объявляю наш праздничный ужин открытым.
Силенская посмотрела на меня, потом на Вовку.
- А когда он появится?
Старостин сел на стул.
- А вот этого, сударыня, никто не знает. Мы с ним договаривались попугать всех до начала застолья, а он что-то заигрался.
- Ему просто Кудым Ошем быть понравилось, - со смехом заявила Милка. - Ходи себе по тайге, да вой, никаких обязанностей.
- Нет уж, - не согласилась с ним Полина. - В такую погоду хороший хозяин собаку из дому не выгонит.
- А он и не собака, - загоготал Старостин. - Он медведь.
За окном раздался протяжный вой. Я вздрогнул, а у подвыпивших друзей этот вой вызвал приступ хохота.
- Он просто увидел, какой мы здесь стол из его продуктов накрыли, - прикольнулся Сегун. - Вот и завыл от ужаса.
Его голос потонул в новом приступе хохота. Вой за окном повторился, только теперь уже ближе к правому углу дома.
- Чем ходить там и выть, - фыркнула Эльмира, - лучше бы за стол уже шёл.
Вовка поднял очередной стакан.
- Джонни, за тебя! За твою днюху! Ура!
Все дружно поддержали Старостина, а я всё не мог успокоиться. Зачем Александр выпустил собаку из вольера, когда знал, что мы придём? Вдруг бы она покусала кого-нибудь. Почему-то не вязались у меня все произошедшие события с банальным розыгрышем. Камни эти светящиеся, которые никто кроме меня не видел. И шум этот странный в голове, и шёпот на ухо один и тот же. Я уже тысячу раз пожалел о том, что решил отпраздновать свой день рождения с друзьями на этой чёртовой базе. Не нравилось мне это место, и всё, что здесь происходило.
Вовка встал и подошёл к окну.
- Что-то он перестал выть. Чёрт, и не видно ничего.
- Устал, наверное, - сказала Милка. - Ещё замерз и промок. Скоро заявится проводить профилактику простудных заболеваний.
Я встал из-за стола и подошел к Вовке. За окном всё также бушевала ненастная погода. Тьма стояла непроглядная. Оставив Старостина у окна, я подошёл к барной стойке и увидел на краю кухонного гарнитура, за раковиной, стоящую рацию.
Наверняка, эта штуковина Александра, подумал я, или кого-нибудь из обслуги. Я подошел и взял рацию в руки, она стояла на втором канале, но была выключена. Ребята не обращали на меня внимание.
Я повернул барашек включения и прислушался. Из рации был слышен только треск помех. Добавив громкости, я нажал тангенту, и произнёс в рацию:
- Александр, вы меня слышите? Александр, алло!
Старостин подошёл ко мне и увидел рацию.
- Жека, ты чего там делаешь? – заплетающимся языком спросил он. - Ты там с кем разговариваешь?
- Да, так, рацию нашёл, - ответил я. - Пытаюсь с вашим Александром связаться.
- И как? Связь есть?
- Пока никак.
- А я всегда говорил и буду говорить, что самая надёжная связь, половая. Главное не забывать использовать изоляцию.
Старостин громко заржал и отошёл к столу.
Я ещё несколько раз покричал в рацию, но ответом мне был только треск помех.
Подошёл Сегун.
- Может каналы попереключать?
- Не знаю, - пожал я плечами и подал ему рацию. - Попробуй.
Но попытки Сегуна вызвать Александра не увенчались успехом. Он поставил рацию на барную стойку.
- Да, и чёрт с ним! Сам придёт, когда нагуляется. Пойдёмте лучше выпьем.
13.
Ночь продолжилась бурным застольем. Никто за окном больше не выл. Зато погода старалась на славу: было слышно, как с треском подломилось дерево и рухнуло в чащу. Пару раз мигал свет, на что ребята отпускали шутки про неугомонного Сашка. Порядком подустав, я решил подняться на второй этаж и посмотреть, где можно поспать, хотя бы чуток.
- Ты куда? – окликнула меня Силенская, когда я поднимался по лестнице на второй этаж.
- Занять спальное место, - улыбнулся я. - Потом может не хватить апартаментов.
Я махнул рукой в сторону веселившихся друзей. Дашка догнала меня на лестнице и нежно улыбнулась.
- Я тоже хочу осмотреть второй этаж. Ты не против?
- Нет, конечно, - неуверенно ответил я. - Вдвоем веселее будет.
Дашка рукой поправила волосы.
- Вот и славненько, - сказала она и стала подниматься впереди меня.
Я, открыв рот, смотрел на её аппетитную попку, обтянутую светлыми джинсами.
- Ты учишься или работаешь? – задал я первый пришедший в голову вопрос, облизнув пересохшие губы.
- У меня свой салон красоты, - не оборачиваясь, ответила Дашка. - Но там есть управляющая, а я только контролирую. Закончила юридический, - она достигла второго этажа и повернулась ко мне, - с отличием и без помощи папочки.
- Молодец!
- Да ладно, все считают, что я всего добиваюсь благодаря богатому папочке. И никто не считает, что я чего-то могу добиться сама.
Я подошёл к Силенской и осторожно взял её за руку.
- Я тебя сегодня впервые увидел, и мне абсолютно не важно, кто твой отец. Ты бесстрашно кинулась защищать меня от собаки, совершенно не беспокоясь о своей безопасности.
- Я же тебе говорила, что при стрессовой ситуации страх у меня исчезает.
- А сейчас у тебя стрессовая ситуация?
- Сейчас нет, - Дашка щелкнула мне пальцем по носу. - Но ты можешь попытаться меня напугать.
Дашка освободила свою руку, и двинулась осматривать второй этаж. Он представлял собой длинный коридор с четырьмя дверями с одной стороны и тремя с другой. Коридор заканчивался пластиковой дверью, за стеклом которой бушевала ночная непогода. За дверью была небольшая терраса, окруженная перилами.
Дашка по очереди открывала двери по левой стороне. Она без умолку болтала о себе и о том, как она проводит свободное время. За дверями находились небольшие спальни по две кровати в каждой. По правой стороне за дверями оказалось две душевых кабинки, совмещённых с туалетом. За крайней дверью оказалась комната с большой кроватью посредине, застеленная красным покрывалом.
- Вот это траходром! – вскрикнула Дашка и с разбега плюхнулась на кровать, - Женя, посмотри, тебе понравится.
Я вошёл в комнату. Над огромной кроватью в потолке было вмонтировано зеркало, напротив кровати стоял столик также с большим зеркалом. Дашка лежала на кровати, раскинув руки, и смотрела на своё отражение на потолке.
Я уставился на неё, понимая, что моё первое впечатление о ней было обманчивым, на самом деле она была обаятельной девчонкой. Если Эльмира мне всегда казалось какой-то неестественной, то Дашка была полной её противоположностью.
Я уже хотел присесть на кровать рядом с Дашкой, но в комнату неожиданно ввалился пьяный Старостин.
- Чем это вы здесь занимаетесь? – выпалил он. - Вот это станок!
Вовка с размаху уселся на кровать и попрыгал на ней, проверяя надёжность.
- Класс! – восхищённо пробормотал он и подозрительно посмотрел на меня. - Что это вы тут затеяли?
Я пожал плечами.
- Просто вымотался. И решил найти себе место для отдыха.
- А Дашку в качестве гида прихватил?
- Старостин, уймись, - фыркнула Силенская. - Ты же не создан для длительных отношений, и вообще у нас просто дружба. Или я тебя неправильно поняла на реке?
- Вот язва, - буркнул себе под нос Старостин. – Всё, ребятушки, подъём! Там водка стынет, а вы тут спать собрались!
Вовка стащил Дашку с кровати и вытолкал нас из комнаты в коридор.
- Вперёд, к столу! – он изобразил горниста и пьяно заорал. - Взвейтесь кострами синие ночи! Мы пионеры, дети рабочих! Близится эра светлых веков! Клич пионера: «Всегда будь готов»!
Вернувшись к столу, я вновь угодил в водоворот поздравлений, пьяных объятий и поцелуев. Празднование моего дня рождения продолжалось с вселенским размахом. Выпивки и закуски было столько, что мы могли в течение дней трёх просто не выходить из-за стола. Тосты следовали друг за другом со скоростью света, и я от выпитого и пережитого за день начал терять связь с реальностью. И поэтому я пошёл на кухню заварить себе чайку покрепче.
Старостин, до этого пытавшийся изображать индейские пляски у костра, теперь мирно спал на ковровом покрытии, подложив под голову Милкин свитер.
- Джонни, - заплетающимся языком проговорил Сегун. - За тебя, дружище.
- Ага, - пробормотал я, наливая в кружку с пакетиком чая кипяток.
- Предлагаю найти более приятное место для дальнейшего времяпровождения, - сказал Сегун и обнял Милку, а она уронила ему голову на плечо.
- Я согласна. Ты же не воспользуешься тем, что я пьяная одинокая девушка?
- Конечно, воспользуюсь, и мне кажется не один раз.
Сегун повернулся ко мне.
- Джонни, мы спатеньки.
- Давайте, - я отсалютовал им кружкой с чаем, которую уже ополовинил. Сознание постепенно возвращалось к реальности.
- Ребята, - вскрикнула Полина, встала со стула, но её тут же повело, и она грохнулась обратно. - Вам третий не нужен?
- Ползи к Вовану, - усмехнулась Милка. - Будешь у него сегодня первой.
Дашка и Элька засмеялись. Полинка, икнув, опустилась со стула на пол и на четвереньках поползла к Старостину. Когда она добралась до Вована, силы её покинули, и она уткнулась ему в грудь лицом, а затем рухнула на бок. Мы все невольно захохотали. Старостин спал на спине, широко раскинув руки, а на животе у него покоилась Полинкина голова.
Милка помахала нам рукой со второго этажа.
- Счастливо оставаться, - прокричала она и повисла на Сегуне. – Вперёд, мой друг, нас ждут великие дела!
Я допил остатки крепкого чая, и тут же на барной стойке ожила рация. Сквозь треск помех я услышал голос: «Помогите! Кто-нибудь!»
- Что за чёрт? - я удивлённо посмотрел на рацию, затем на девчонок. Они тоже услышали этот голос.
Сквозь треск помех снова пробился голос: «Вовка, дружище, выручай… Встрял, до утра не дотяну…».
- Я вас слышу! – закричал я в рацию, нажимая тангетку. - Кто говорит?! Какая помощь вам нужна?!
Дашка и Эльмира нетвёрдой походкой приблизились ко мне. Отпустив тангетку, я с нарастающей тревогой смотрел на динамик.
«…В яме…», - треск помех и шипение забивали эфир, - «…Решётка надо мной …».
- Александр, это ты?! – спросил я в рацию и посмотрел на девчонок. Элька испуганно улыбнулась, встретившись со мной глазами. Дашка стояла, закусив губу.
«Я…»,- раздалась новая порция шипения, - «Лесу… Воют, рядом совсем…».
- Где?! - спросил я.
В этот раз ответа не последовало, только пару раз моргнул зелёный светодиод, да раздалось шипение из динамика.
Я посмотрел на девчонок. Благодаря крепкому чаю и встряске с рацией, хмель немного выветрился из моего организма. Девчонки были пьяны, но на ногах держались уверенно и подавали признаки мыслительной деятельности.
- Что будем делать?
- Надо помочь, - неуверенно сказала Элька. - Только где его искать?
- А если это очередная шутка вашего Сашки? - Дашка посмотрела в сторону окна. - Сидит где-нибудь в тепле и забавляется. А мы будем по лесу бегать и яму с решётками искать. Пока сами куда-нибудь не навернёмся.
Я стукнул кулаком по барной стойке
- Чёрт! Я об этом даже не подумал.
- Надо сообщить остальным, - сказала Дашка и посмотрела на Вовку с Полинкой. - Или хотя бы той части, которая ещё может что-то соображать.
- Согласен, - пробормотал я и тоже посмотрел на сплавщиков, мирно спавших у стены. - Эти два товарища нам не помощники.
Рация снова ожила, и сквозь нарастающий треск помех послышался голос: «Вовка, ты меня слышишь? Долго я не протяну, выручай. Воды в яме уже по пояс, и она все течёт и течёт».
Продолжение следует...
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:09
Сегодня, 07:09 by БулаховПросмотров: 14Комментарии: 0
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