Утро в подарок, часть первая (продолжение)

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:09

Булахов Просмотров: 14 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 07:09 by

- Дашка, не смей! – раздался голос Эльмиры. – Она и тебя порвёт!И тут рядом со мной появилась Силенская.- А ну пошла отсюда, сука! - завопила она, догнала перепуганную псину и хорошенько приложилась поленом по её спине. Собака заскулила, проползла по земле на брюхе, вскочила на лапы и дала дёру. – Только появись здесь! Убью, нахрен! – не успокаивалась Дашка.Вот это был номер! Ещё пару минут назад она больше всех показывала нам свой страх, а теперь вытворила такое. Девушка – бомба! Я даже на миг в неё влюбился. Она стояла, сжав кулаки, с мокрыми растрёпанными волосами и тяжело дышала. В свете фонарика было видно, как она раскраснелась. Со стороны сарая раздался утробный вой. И тут же в ответ прогремел грозный рёв. Элька завизжала. Я схватил Дашку за руку, и мы рванули в сторону коттеджа.- Бежим в дом! – крикнул я Эльке на ходу. Она развернулась и кинулась на крыльцо. Рёв повторился уже ближе, где-то на поляне. Лучи фонариков причудливо прыгали по стене коттеджа, вырисовывая страшные тени. Никто даже не думал оборачиваться. Мы влетели на крыльцо, открыли дверь и ввалились в коттедж.И только тогда я оглянулся. Справа на дорожке свет моего фонарика выхватил громадную лохматую фигуру. Поначалу, я подумал, что это просто высокий человек. Но когда этот «ужас» опустился на передние лапы и скрылся в темноте ночи, я понял, что это зверь. И очень похоже, что медведь. Очень большой медведь.- Что там за зверь? - заскулила Элька и застучала зубами. - Кто так ревёт и воет?Бег немного очистил мой организм от адреналина. Меня бил озноб, но зубы уже не стучали.- Это волки, - выдала свое предположение Дашка и прошла по гостиной, освещая её фонарем. - А может и дикие собаки.Я не стал говорить о фигуре на дорожке.- А ты смелая, - сказал я Силенской. - Спасибо за помощь.-У меня так бывает, - решила оправдаться Дашка. - Сначала страшно, а потом как накатит и пофигу. Я так с парашютом прыгала. Первый раз меня инструктор кое-как вытолкал из самолёта. А дальше понеслось, я по три прыжка в день делала.- Ты молодец, - прошептал я и прислушался к звукам за дверью. На крыльце было тихо, если не считать шума от ветра.Дашка подошла к окну и посветила фонарем.- Полина что-то задерживается.- Действительно, - пробубнила Элька и опасливо взглянула в сторону окна, - Все, кто ушёл в подвал, так и не вернулись.- Может, это они нас пугают? – предположила Дашка и отвернулась от окна.- Не стали бы они собаку на нас спускать, - ответил я. - Это уже не шутки.- Это тоже верно, - согласилась Силенская. - Надо кому-то в подвал идти.Я вспомнил громадную фигуру на дорожке, и меня всего покоробило только об одной мысли об этом.Дашка посмотрела на меня, потом на Эльку.- Иначе мы не узнаем, розыгрыш это или нет. Кто пойдёт?Элька тут же замотала головой.- Я не пойду. Я умру от страха прямо на крыльце.- Ладно, пойду я, - решила Дашка и снова посветила фонариком за окно. - На крылечке пусто, рядом тоже.- Я пойду, - произнёс я с дрожью в голосе. - Как только я выйду, вы сразу закройте дверь на засов и ждите.- Чего ждать? - не поняла Эльмира.- Меня ждите, - я постарался, чтобы мой голос звучал как можно беззаботнее, даже попытался усмехнуться. - Или кого-то из наших.Дашка повернулась ко мне.- Давай все вместе, - произнесла она, и я понял, что начинаю влюбляться неё. Вот что-то было в ней такое, что тянуло магнитом.Я выставил вперёд левую руку.- Нет! Я пойду один.Проверив пистолет, я снял его с предохранителя.- Настоящий? - спросила Дашка.- Нет, травматический, - ответил я. - Но хоть что-то.Я подошёл к двери, выдохнул и отодвинул засов. Прислушался. За дверью было тихо. Сжав до хруста зубы, я начал открывать дверь. Давно не смазанные петли протяжно заскрипели.10.Я не знал точно, где находился вход в подвал. И поэтому просто побежал в том направлении, в котором ранее двинулись мои друзья. Я обогнул угол коттеджа и увидел деревянные двери, потянул одну из них на себя, и передо мной предстала лестница, ведущая вниз. Серые стены, сырость и затхлый запах создавали неприятные впечатления об этом месте. Я быстро спустился вниз и вошёл в длинный узкий коридор. Абсолютная тишина вызвала ощущение, что я вообще спустился не туда, куда надо.- Пацаны! – закричал я. – Вовка, вы тут?Никто мне не откликнулся. Самое время было повернуть назад и поискать другой вход в подвал, но я двинулся дальше по длинному коридору. Первый звук, который меня основательно напугал – это хлопок двери. То ли это ветер ею грохнул, то ли кто-то вошёл. Я затаил дыхание и прислушался. Не похоже, чтоб кто-то спускался по ступенькам.«Ши-шить», - раздался неожиданный, но уже знакомый мне звук. Я вздрогнул и обернулся. Никого рядом не было. Это нервное, решил я. И чуть не подскочил на одном месте, когда увидел камень, очень похожий на тот, что лежал на поляне, разница была только в размерах, этот был намного меньше. Его тоже покрывала блестящая слизь.- Серёга! Вовка! – завопил я. – Да, откликнитесь же вы! Это ж не шутки.И опять никакого ответа. Я продолжил путь по коридору. Он разветвлялся в двух направлениях. Я выбрал одно из них, и вскоре очутился возле металлической двери, сквозь замочную скважину струился свет, и я предположил, что за дверью спрятались мои друзья. Я потянул дверь на себя, и она мне поддалась. Удивлению моему не было границ: комната, в которую я вошёл, освещалась не лампами, а камнями. И если быть точнее, то слизью, находящейся на них. Камней в комнате было шесть штук.От стены бесшумно отделилась какая-то серая тварь, размером с ворону, и, пролетев, над моей головой, устремилась в темноту коридора. «Ши-шить», - вновь раздалось возле моего уха.Я понял, что тут мне не место и надо выбираться из подвала. Вышел из комнаты, и тут же – с той стороны, откуда я пришёл, раздался вой. Я оцепенел от ужаса. Меня парализовало на какое-то время.Сердце моё колотилось в ушах. Я слышал, как оно там громыхало.Душонка через пятки ушла в пол. Я весь напрягся, готовясь к самому худшему. Я потушил фонарик и стал ждать, что будет дальше, надеясь, что мне повезёт, и воющая тварь не найдёт меня в темноте.Раздался громкий стук, словно кто-то со всей дури кулаком влупил в нескольких метрах от меня в стену, и такой же звук прогремел над моей головой, видимо, следующий удар пришёлся по потолку. Всё затихло. Я ощутил на своём лице холодное дыхание и двинул травматическим пистолетом по невидимому противнику. Моя рука впустую рассекла воздух, и я рванул со всех ног по коридору, не понимая куда.Я обо что-то спотыкнулся и полетел вперёд носом. Проехался ладонями, локтями и подбородком по холодному бетонному полу. Прямо перед моими глазами – в метрах трёх от меня появилось нечто похожее на голограмму. Вспыхнуло, и тут же исчезло. Я так и не понял, что это было.Дрожащими пальцами я включил фонарик и повернулся, чтоб посмотреть, обо что я спотыкнулся, и прямо перед собой увидел лицо жутко обезображенной женщины.- Ааааа! – завопил я и выронил фонарик, свет его тут же погас.И тогда я нажал на спусковой крючок. Прогремел выстрел, и вслед за ним на пять секунд воцарилась полная тишина. Её прервал женский визг:- Жека, ты дурак?! Ты что совсем того?!А за спиной раздались голоса друзей:- Happy Birthday To You! - и дальше и в том же ключе завыли они.Меня колотило до такой степени, что я не мог ничего сказать им в ответ. Вовка, Сергей и Полина приближались ко мне с подносом. Только вместо торта на этом подносе была стопка книг, и вокруг неё горело три больших свечи, прикреплённых к подносу.Мне всучили в руки поднос с книгами. Расширенными от шока и ужаса глазами я смотрел на друзей, и не мог поверить в то, что они сотворили со мной такую жесть. Жутко обезображенной женщиной оказалась Милка, на её лице красовалась ужасающая маска.- Жека, ты точно дурак, - хохотнула она и стянула с лица маску. Губы у неё скривились, она вот-вот была готова расплакаться, но сдержалась. Просто покрутила пальцем у виска и отошла от меня в сторонку.Автором книг был Стивен Кинг. Я каждые два месяца покупал по книге, и у меня уже собралась небольшая коллекция. Видимо, мои друзья решили её пополнить.Вовка похлопал меня по плечу.- С праздником тебя, дружище! Я надеюсь, что ты наш подарок запомнишь на всю жизнь.- Я сама не знала про их задумку, - стала объяснять Полина. – Они меня посвятили в неё десять минут назад. Я сама в штаны чуть не наделала, когда столкнулась лоб в лоб с Милкой.- Эй, Санёк, выходи! – закричал Старостин. – Хватит там уже выть! Честно скажу, ты через чур вжился в роль, даже мне не по себе было. Кудым Ош ты сраный!Санёк ему не откликнулся.- Хочет ещё нас попугать, - пояснил Вовка, когда мы стали выбираться из подвала.- Ребята, а я ведь чуть не убил Милку, - пробормотал я, не разделяя веселья своих друзей.На миг воцарилась тишина.- Ну, не убил же, - захохотал Сегун. – Предупреждать надо, что ты с такими игрушками ходишь.- Это счастье, что я промахнулся.- Забей, - сказала Милка. – Я сама виновата.- А идея с камнями кому пришла в голову? – спросил я.- С какими камнями? - не понял Сегун, и удивлённо посмотрел на меня, а затем на Вовку.- Джонни, ты головушкой не ударялся? - хохотнул Старостин. – Какие камни тебе ещё привиделись?11.- Я говорю про каменюки, которые все в какой-то склизкой фигне, и светятся в темноте, - я передал поднос с книгами Сегуну. – Пойдём, покажу.- Веди нас, Сусанин! - заржал Старостин. - Посмотрим на твои глюки.Мы подошли к металлической двери. Я с усилием потянул её на себя. Когда она достаточно открылась, я повернулся и сделал приглашающий жест Вовке.- Ну и где твои артефакты? – спросил Старостин.Я зашёл за ним и огляделся. Передо мной была обычная комнатушка с дизельным движком по правой стороне. На стене висел распределительный щиток, из него шли пучки проводов, стянутые синей изолентой. В прошлый раз я всего этого не разглядел, потому что мой взгляд приковали к себе светящиеся камни.Я пожал плечами. Камней в комнате не было. Они куда-то исчезли. В ушах у меня появился странный гул, словно в голове включили ультразвуковой отпугиватель грызунов. Уши мягко заложило, как будто я стремительно набирал высоту, сидя в салоне самолёта. Краем глаза я заметил, что в генераторную вошёл Сегун и заговорил с Вовкой. За ним в комнату одновременно протиснулись Мила и Полина.Старостин повернулся ко мне и быстро заговорил, это было видно по его мимике, но я абсолютно ничего не слышал из-за мерного гула в своей голове. Вовка замахал растопыренной пятернёй перед моим лицом. Я напряг слух, чтобы понять, что говорит мне мой друг. На моём лбу выступила испарина, а по спине потекли холодные ручейки пота, хотя в генераторной было отнюдь не жарко.Вовка хлопнул меня по плечу.- Жека, проснись!- А! - вскрикнул я и недоумённо посмотрел на Старостина. - Что? Что ты сказал?- Ну, ты даешь, старик, - хохотнул Вовка, он достал из-за пазухи фляжку и протянул мне. – На, глотни, а то на тебе лица нет. Как будто привидение увидел.- Ага, Кудым Оша увидел, - поддержал его Сегун и отдал мне поднос с книгами. – Кстати, Вовчик, куда он запропастился?- Кто его знает, - усмехнулся Старостин. – Понял, наверное, что с нами уже не интересно, и пошёл Дашку с Эльмирой пугать.Гул в ушах постепенно стихал. Я взял фляжку, отвинтил пробку и, выдохнув, сделал три больших глотка.- Вот это по-нашему, - заржал Старостин, забирая фляжку. - Вот уж не думал, что ты у нас такой впечатлительный. Знал бы, организовал твою днюху в ТЮЗе.Сделав несколько глотков, он передал фляжку Сегуну, а сам подошёл к щитку и защёлкал автоматами. После чего завёл дизель.- Да будет свет, - сказал он и повернул ручку основного рубильника.В генераторной и в коридоре стало светло.- Ты представляешь, Жека, сколько времени мы потратили, чтобы всё это подготовить, - стал делиться своими впечатлениями Вовка. - Краску налили в вагончике для обслуги и на улице.Старостин рассказал, как они Александру мерили шкуру медведя. Сегун рассказал, что во время первой ночёвки он встречался с ряженым Кудым Ошем и обговаривал план нашего пути.- А мужичок из местных, которого я в лесу встретил? – спросил я у Сегуна. - Он тоже в этом участвовал?- Наверное, - неуверенно ответил Серёга. - Я его раньше не видел. Скорее всего, его Александр подговорил, чтоб он развёл тебя для убедительности.- Конечно он, - засмеялся Старостин. - Санёк ещё тот выдумщик.- Да уж, - усмехнулась Милка. - Занятный типок.Полина почесала нос.- А где он так натурально выть научился? Я бы в жизни не подумала, что человек может так завывать.- Тренировался много, - засмеялся Вовка. – Правда, без нас. Времени у него для этого было предостаточно.Полина показала Старостину кулак.- А про остальных ты не думал?!Кровь стучала у меня в висках, в голове была пустота от пережитого ужаса.- Даже не знаю, как ко всему этому относится, - севшим голосом сказал я. - Устроили вы здесь шоу.- Да, брось ты, старик, - Вовка хлопнул меня по плечу, - Это же так прикольно было? Когда ты ещё так взбодриться сможешь?- А Александр, он, что, реально два метра ростом? – спросил я.- Нет, - засмеялся Сегун. - Он конечно не карлик, но двух метров точно не будет. Метр восемьдесят или восемьдесят пять не больше.- Поверьте мне, тварь, которую я видел, была гораздо больше двух метров.- Ну-ну, - заржал Старостин. - У страха глаза велики. Скоро ты увидишь эту тварь.Вовка выглянул из генераторной.- Санёк! Ты где там?! Выходи, тебя видеть хотят!Я схватил Вовку за рукав.- Подожди, Вован! Пойми, он там не один был. Когда вы ушли, и он завыл, ему кто-то ответил. Таким же жутким воем. А потом кто-то ещё заревел, как медведь.- И что с того? Саня явно привлёк к розыгрышу кого-то из обслуги или корешей своих.- Всё, Женька, хорош, - сказала мне Милка. - Кончай загоняться.- Это был розыгрыш, дружище! Сейчас весь напряг снимать будем. Водка, баня, гармонь и стриптиз. Правда, Милка?Милка показала Старостину кукиш.- Шиш вам, товарищи. В мои планы стриптиз не входит. Я собираюсь всю ночь водкой стресс снимать, пока не полегчает. Шоу на самом деле удалось. Не знаю, как Жеке, а мне оно точно на всю жизнь запомнится.- Не переживай, красавица, я сам для тебя станцую.12.Когда мы вышли из подвала, ночь встретила нас порывами ветра и косым стегающим дождём. Увидев кислое выражение моего лица, Старостин хлопнул меня по плечу.- Джонни, будь проще. Нельзя ко всему относиться серьёзно.Я бы ему ответил, но в моих руках был поднос с книгами. Я, конечно, мог бросить их на землю, но не стал портить всеобщего весёлого настроения. Внутри меня всё кипело.Сегун протянул мне открытую фляжку.- Жека, держи микстуру. От всех болячек спасает.Я сделал несколько хороших глотков с надеждой, что они поправят моё депрессивное состояние. Пацаны дружно заржали.Старостин взял под руки Милу и Полину, и стал им рассказывать, как же они сейчас оторвутся, имея в распоряжении целую базу отдыха. Я невольно оглядывался по сторонам, но ничего подозрительного не замечал.- Ты чего? – спросил меня Сегун. - Увидел кого?- Да нет, - ответил я и глотнул ещё жидкости из фляжки. - Тревожно просто.Сегун забрал у меня фляжку и тоже глотнул.- Не бзди, Джонни. Сейчас Санька найдём, и всё будет тип-топ.- Скажите, пацаны, а идея насчёт Кудым Оша чья была? Саньки или ваша?- А это что-то меняет? - удивилась Милка.- Мне просто хочется знать.- Мы когда купили тебе книжки, - стала объяснять Мила, - поняли, что просто так их дарить будет не прикольно. Вот и родилась идея тебя попугать.- И всех остальных за компанию, - хохотнула Полина. - Ничего, мы вам ещё отомстим.Милка развела руки в сторону.- Ещё должна была быть прикольная голограмма. Я всё для этого подготовила. Но заряда в проекторе не хватило. Он сдох в самый неподходящий момент.- Вы не ответили на вопрос, - сквозь зубы пробормотал я. – Кому пришла идея про Кудым Оша?- Эй-эй, не заводись, - тут же отреагировала Милка. - Извини, конечно, что тебе не понравилось. Но мы старались, честное слово. Хотели сделать тебе праздник.То ли водка подействовала, то ли слова Милки немного меня успокоили, но я почувствовал, что меня отпускает.- Про Кудым Оша нам Александр наболтал, - пояснил Вовка. - Мы посвятили его в свои планы, а он нам хорошую страшилку реализовать предложил.- Саня! – закричал Сегун. – Где тебя черти носят? Покажись людям!Старостин сложил ладони рупором и тоже прокричал во тьму:- Сашок, выходи!- Не выходит гад, - беззлобно констатировал Серёга.- Да куда он денется, - махнул рукой Вовка и поднялся по ступенькам крыльца. - Жрать захочет, прибежит, Кудым Ош недоделанный.Дашка и Элька встретили нас глазами полными удивления и затаённого страха.- Где вы пропали? – гневно топнула ногой Дашка. - Мы задолбались тут торчать в темноте.Вовка обвёл руками вокруг себя.- Какая темнота, радость моя. Посмотри, здесь светло, как в июньский полдень.Дашка в ответ гневно сверкнула глазами.- Это сейчас! А до этого вы где были?Старостин подошёл ко мне и положил руку на плечо.- Мы Джонни поздравляли. Он у нас теперь большой мальчик и может с девочками хороводиться.Дашка упёрла кулачки в бока.- А нас вы не могли предупредить, что всё это подстава?!- Тогда бы сюрприза не получилось, - засмеялся Старостин.Элька с опаской поглядела в окно.- А выл тогда кто? И по лесу за нами бегал?- Это Александр, - торжественно сообщил Старостин. - И скоро он к нам присоединится.- Выл сразу в нескольких местах?- Значит, ему его друзья помогали.- И, значит, он присоединится к нам не один, - подвела итог Дашка. – А с друзьями.Мила и Полина перекинулись взглядами, им эта мысль не понравилась.- Вроде про своих друзей он нам ничего не говорил, - пробормотала Милка. - Честное слово, я ни про каких друзей его ничего не слышала.Я осмотрелся, мы стояли в небольшой прихожей с одним окном. На стене висели крючки для верхней одежды и полка под шапки. Здесь же была металлическая подставка под обувь с проходившей под ней трубой отопления.Вовка отрыл дверь в соседнюю комнату.- Вперёд друзья! Нас ждут великие дела! Спать никто не собирается?- Не надейся, - ответила Милка и первая вышла из прихожей. Остальные потянулись за ней.Мы попали в большую комнату с тремя окнами. В центре неё стоял деревянный стол, а вокруг него расположились деревянные стулья с высокими резными спинками.- Кто сидел на моём стуле и сдвинул его? – грозно прорычала Милка.- Пойдём, я тебе ещё покажу, кто спал в твоей кроватке и помял её, - засмеялся Старостин.- Иди ты, - весело отмахнулась Милка.- А где тут у нас жратва? - сказал Сегун и зашагал в левое крыло комнаты, где за имитацией барной стойки располагалась кухня. Он открыл один из двух стоящих там холодильников и присвистнул. - Ого, да, здесь на роту солдат хватит. И выпивона и закусона.Старостин подошёл к Сегуну.- Санька не соврал. Девчонки, мойте руки и вперёд, накрывать на стол, а мы вам поможем.Я подошёл к окну. За ним была неприглядная сырая темень. Я вновь ощутил тревогу. У меня появилось такое чувство, что за мной из этой ночной тьмы кто-то внимательно наблюдает. «Ши-шить», - резко кто-то шепнул мне в ухо, и я тут же обернулся. Никого рядом со мной не было.Что это могло быть? Психическое что-то?Я украдкой посмотрел на ребят. Они, весело переругиваясь друг с другом, накрывали на стол. Никого абсолютно не тревожил тот факт, что в ночи может кто-то быть. Один я сходил с ума.Внезапно за окном, на границе света, который падал из комнаты, что-то мелькнуло. Я вздрогнул и отскочил от окна.- Джонни! - крикнул Старостин. - Ты там, что, привидение увидел?- Нет, - ответил я, чувствуя, как на спине у меня вновь оживились мурашки-мутанты. - Показалось.- Креститься надо, когда кажется, - хохотнул Вовка и повернулся к Сегуну. – Сашок там наверняка бродит. Не знает, как нас ещё пугануть.Сегун бросил взгляд на окна.- Шёл бы уже за стол. И охота ему по такой погоде блудить.- А он этот, - заржал Старостин. – Ночной блудень.Я стал успокаивать себя. Это ведь на самом деле мог быть Александр. Или собака его, или птица какая-нибудь ночная, залетевшая на огонёк.Мурашки постепенно уменьшались в размерах. Чтобы не искушать судьбу и дать им исчезнуть, я отошёл от окна. Однако тут же вспомнил про камни, которые видел, и беспокойство вновь навалилось на меня. Что-то не так. Неужели никто этого не видит и не ощущает?Наконец-то девчонки накрыли стол, и Вовка поднял стакан с налитым в нём коньяком.- На правах хозяина, пока тот не объявился, объявляю наш праздничный ужин открытым.Силенская посмотрела на меня, потом на Вовку.- А когда он появится?Старостин сел на стул.- А вот этого, сударыня, никто не знает. Мы с ним договаривались попугать всех до начала застолья, а он что-то заигрался.- Ему просто Кудым Ошем быть понравилось, - со смехом заявила Милка. - Ходи себе по тайге, да вой, никаких обязанностей.- Нет уж, - не согласилась с ним Полина. - В такую погоду хороший хозяин собаку из дому не выгонит.- А он и не собака, - загоготал Старостин. - Он медведь.За окном раздался протяжный вой. Я вздрогнул, а у подвыпивших друзей этот вой вызвал приступ хохота.- Он просто увидел, какой мы здесь стол из его продуктов накрыли, - прикольнулся Сегун. - Вот и завыл от ужаса.Его голос потонул в новом приступе хохота. Вой за окном повторился, только теперь уже ближе к правому углу дома.- Чем ходить там и выть, - фыркнула Эльмира, - лучше бы за стол уже шёл.Вовка поднял очередной стакан.- Джонни, за тебя! За твою днюху! Ура!Все дружно поддержали Старостина, а я всё не мог успокоиться. Зачем Александр выпустил собаку из вольера, когда знал, что мы придём? Вдруг бы она покусала кого-нибудь. Почему-то не вязались у меня все произошедшие события с банальным розыгрышем. Камни эти светящиеся, которые никто кроме меня не видел. И шум этот странный в голове, и шёпот на ухо один и тот же. Я уже тысячу раз пожалел о том, что решил отпраздновать свой день рождения с друзьями на этой чёртовой базе. Не нравилось мне это место, и всё, что здесь происходило.Вовка встал и подошёл к окну.- Что-то он перестал выть. Чёрт, и не видно ничего.- Устал, наверное, - сказала Милка. - Ещё замерз и промок. Скоро заявится проводить профилактику простудных заболеваний.Я встал из-за стола и подошел к Вовке. За окном всё также бушевала ненастная погода. Тьма стояла непроглядная. Оставив Старостина у окна, я подошёл к барной стойке и увидел на краю кухонного гарнитура, за раковиной, стоящую рацию.Наверняка, эта штуковина Александра, подумал я, или кого-нибудь из обслуги. Я подошел и взял рацию в руки, она стояла на втором канале, но была выключена. Ребята не обращали на меня внимание.Я повернул барашек включения и прислушался. Из рации был слышен только треск помех. Добавив громкости, я нажал тангенту, и произнёс в рацию:- Александр, вы меня слышите? Александр, алло!Старостин подошёл ко мне и увидел рацию.- Жека, ты чего там делаешь? – заплетающимся языком спросил он. - Ты там с кем разговариваешь?- Да, так, рацию нашёл, - ответил я. - Пытаюсь с вашим Александром связаться.- И как? Связь есть?- Пока никак.- А я всегда говорил и буду говорить, что самая надёжная связь, половая. Главное не забывать использовать изоляцию.Старостин громко заржал и отошёл к столу.Я ещё несколько раз покричал в рацию, но ответом мне был только треск помех.Подошёл Сегун.- Может каналы попереключать?- Не знаю, - пожал я плечами и подал ему рацию. - Попробуй.Но попытки Сегуна вызвать Александра не увенчались успехом. Он поставил рацию на барную стойку.- Да, и чёрт с ним! Сам придёт, когда нагуляется. Пойдёмте лучше выпьем.13.Ночь продолжилась бурным застольем. Никто за окном больше не выл. Зато погода старалась на славу: было слышно, как с треском подломилось дерево и рухнуло в чащу. Пару раз мигал свет, на что ребята отпускали шутки про неугомонного Сашка. Порядком подустав, я решил подняться на второй этаж и посмотреть, где можно поспать, хотя бы чуток.- Ты куда? – окликнула меня Силенская, когда я поднимался по лестнице на второй этаж.- Занять спальное место, - улыбнулся я. - Потом может не хватить апартаментов.Я махнул рукой в сторону веселившихся друзей. Дашка догнала меня на лестнице и нежно улыбнулась.- Я тоже хочу осмотреть второй этаж. Ты не против?- Нет, конечно, - неуверенно ответил я. - Вдвоем веселее будет.Дашка рукой поправила волосы.- Вот и славненько, - сказала она и стала подниматься впереди меня.Я, открыв рот, смотрел на её аппетитную попку, обтянутую светлыми джинсами.- Ты учишься или работаешь? – задал я первый пришедший в голову вопрос, облизнув пересохшие губы.- У меня свой салон красоты, - не оборачиваясь, ответила Дашка. - Но там есть управляющая, а я только контролирую. Закончила юридический, - она достигла второго этажа и повернулась ко мне, - с отличием и без помощи папочки.- Молодец!- Да ладно, все считают, что я всего добиваюсь благодаря богатому папочке. И никто не считает, что я чего-то могу добиться сама.Я подошёл к Силенской и осторожно взял её за руку.- Я тебя сегодня впервые увидел, и мне абсолютно не важно, кто твой отец. Ты бесстрашно кинулась защищать меня от собаки, совершенно не беспокоясь о своей безопасности.- Я же тебе говорила, что при стрессовой ситуации страх у меня исчезает.- А сейчас у тебя стрессовая ситуация?- Сейчас нет, - Дашка щелкнула мне пальцем по носу. - Но ты можешь попытаться меня напугать.Дашка освободила свою руку, и двинулась осматривать второй этаж. Он представлял собой длинный коридор с четырьмя дверями с одной стороны и тремя с другой. Коридор заканчивался пластиковой дверью, за стеклом которой бушевала ночная непогода. За дверью была небольшая терраса, окруженная перилами.Дашка по очереди открывала двери по левой стороне. Она без умолку болтала о себе и о том, как она проводит свободное время. За дверями находились небольшие спальни по две кровати в каждой. По правой стороне за дверями оказалось две душевых кабинки, совмещённых с туалетом. За крайней дверью оказалась комната с большой кроватью посредине, застеленная красным покрывалом.- Вот это траходром! – вскрикнула Дашка и с разбега плюхнулась на кровать, - Женя, посмотри, тебе понравится.Я вошёл в комнату. Над огромной кроватью в потолке было вмонтировано зеркало, напротив кровати стоял столик также с большим зеркалом. Дашка лежала на кровати, раскинув руки, и смотрела на своё отражение на потолке.Я уставился на неё, понимая, что моё первое впечатление о ней было обманчивым, на самом деле она была обаятельной девчонкой. Если Эльмира мне всегда казалось какой-то неестественной, то Дашка была полной её противоположностью.Я уже хотел присесть на кровать рядом с Дашкой, но в комнату неожиданно ввалился пьяный Старостин.- Чем это вы здесь занимаетесь? – выпалил он. - Вот это станок!Вовка с размаху уселся на кровать и попрыгал на ней, проверяя надёжность.- Класс! – восхищённо пробормотал он и подозрительно посмотрел на меня. - Что это вы тут затеяли?Я пожал плечами.- Просто вымотался. И решил найти себе место для отдыха.- А Дашку в качестве гида прихватил?- Старостин, уймись, - фыркнула Силенская. - Ты же не создан для длительных отношений, и вообще у нас просто дружба. Или я тебя неправильно поняла на реке?- Вот язва, - буркнул себе под нос Старостин. – Всё, ребятушки, подъём! Там водка стынет, а вы тут спать собрались!Вовка стащил Дашку с кровати и вытолкал нас из комнаты в коридор.- Вперёд, к столу! – он изобразил горниста и пьяно заорал. - Взвейтесь кострами синие ночи! Мы пионеры, дети рабочих! Близится эра светлых веков! Клич пионера: «Всегда будь готов»!Вернувшись к столу, я вновь угодил в водоворот поздравлений, пьяных объятий и поцелуев. Празднование моего дня рождения продолжалось с вселенским размахом. Выпивки и закуски было столько, что мы могли в течение дней трёх просто не выходить из-за стола. Тосты следовали друг за другом со скоростью света, и я от выпитого и пережитого за день начал терять связь с реальностью. И поэтому я пошёл на кухню заварить себе чайку покрепче.Старостин, до этого пытавшийся изображать индейские пляски у костра, теперь мирно спал на ковровом покрытии, подложив под голову Милкин свитер.- Джонни, - заплетающимся языком проговорил Сегун. - За тебя, дружище.- Ага, - пробормотал я, наливая в кружку с пакетиком чая кипяток.- Предлагаю найти более приятное место для дальнейшего времяпровождения, - сказал Сегун и обнял Милку, а она уронила ему голову на плечо.- Я согласна. Ты же не воспользуешься тем, что я пьяная одинокая девушка?- Конечно, воспользуюсь, и мне кажется не один раз.Сегун повернулся ко мне.- Джонни, мы спатеньки.- Давайте, - я отсалютовал им кружкой с чаем, которую уже ополовинил. Сознание постепенно возвращалось к реальности.- Ребята, - вскрикнула Полина, встала со стула, но её тут же повело, и она грохнулась обратно. - Вам третий не нужен?- Ползи к Вовану, - усмехнулась Милка. - Будешь у него сегодня первой.Дашка и Элька засмеялись. Полинка, икнув, опустилась со стула на пол и на четвереньках поползла к Старостину. Когда она добралась до Вована, силы её покинули, и она уткнулась ему в грудь лицом, а затем рухнула на бок. Мы все невольно захохотали. Старостин спал на спине, широко раскинув руки, а на животе у него покоилась Полинкина голова.Милка помахала нам рукой со второго этажа.- Счастливо оставаться, - прокричала она и повисла на Сегуне. – Вперёд, мой друг, нас ждут великие дела!Я допил остатки крепкого чая, и тут же на барной стойке ожила рация. Сквозь треск помех я услышал голос: «Помогите! Кто-нибудь!»- Что за чёрт? - я удивлённо посмотрел на рацию, затем на девчонок. Они тоже услышали этот голос.Сквозь треск помех снова пробился голос: «Вовка, дружище, выручай… Встрял, до утра не дотяну…».- Я вас слышу! – закричал я в рацию, нажимая тангетку. - Кто говорит?! Какая помощь вам нужна?!Дашка и Эльмира нетвёрдой походкой приблизились ко мне. Отпустив тангетку, я с нарастающей тревогой смотрел на динамик.«…В яме…», - треск помех и шипение забивали эфир, - «…Решётка надо мной …».- Александр, это ты?! – спросил я в рацию и посмотрел на девчонок. Элька испуганно улыбнулась, встретившись со мной глазами. Дашка стояла, закусив губу.«Я…»,- раздалась новая порция шипения, - «Лесу… Воют, рядом совсем…».- Где?! - спросил я.В этот раз ответа не последовало, только пару раз моргнул зелёный светодиод, да раздалось шипение из динамика.Я посмотрел на девчонок. Благодаря крепкому чаю и встряске с рацией, хмель немного выветрился из моего организма. Девчонки были пьяны, но на ногах держались уверенно и подавали признаки мыслительной деятельности.- Что будем делать?- Надо помочь, - неуверенно сказала Элька. - Только где его искать?- А если это очередная шутка вашего Сашки? - Дашка посмотрела в сторону окна. - Сидит где-нибудь в тепле и забавляется. А мы будем по лесу бегать и яму с решётками искать. Пока сами куда-нибудь не навернёмся.Я стукнул кулаком по барной стойке- Чёрт! Я об этом даже не подумал.- Надо сообщить остальным, - сказала Дашка и посмотрела на Вовку с Полинкой. - Или хотя бы той части, которая ещё может что-то соображать.- Согласен, - пробормотал я и тоже посмотрел на сплавщиков, мирно спавших у стены. - Эти два товарища нам не помощники.Рация снова ожила, и сквозь нарастающий треск помех послышался голос: «Вовка, ты меня слышишь? Долго я не протяну, выручай. Воды в яме уже по пояс, и она все течёт и течёт».Продолжение следует...

Ключевые слова: Молодёжная страшилка оборотни камни авторская история

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