Проводник 2

Летяга Просмотров: 45 Комментарии: 1 +5 Вчера, 19:35 by

Когда я очнулся, я лежал на полу. В кармане играл телефон. Та мелодия, которая еще несколько минут назад разрывала весь вагон, оказалась мелодией моего будильника.Голова раскалывалась от боли. Вернулась зубная боль. Лежа на полу, я почувствовал, как стало тепло в вагоне. Вспомнив про собаку, я вскочил на ноги и запрыгнул на верхнюю полку.- С вами все в порядке? – Спросил женский голос.Я посмотрел вниз. Картина в купе кардинально отличалась от той, которая запомнилась мне при падении. За окном светло. В вагоне тепло. На нижних полках две женщины смотрят перепуганными глазами на меня.- Вы не сильно ушиблись? – Спросила вторая.«Приснилось» - подумал я.- Да, да. Все в порядке. – Ответил я, хотя боль продолжала пульсировать в голове. – Сколько мы едем? Какая следующая остановка?- Следующая Лойга. Сейчас 7 утра. Вы все время спали и ворочались во сне, а когда у вас зазвонил телефон, то вы упали.Я понял, что проспал около 16 часов. Видимо, снотворное действовало хорошо. Я понемногу стал приходить в чувства. Будильник, который спас меня от этого кошмара, все еще звенел в кармане. Я потянулся к нему и почувствовал резкую боль в ладони, которую до этого заглушала головная. Поднеся ладонь к лицу, я застыл от ужаса. Вся кожа была красная, как при ожоге. Задрав рукав, я увидел огромный синяк на предплечье.Я просидел, рассматривая свою руку около минуты.- Извините, вы не знаете где проводник? – Обратился я к женщинам.- Должен быть в своем купе. Он недавно приносил нам чай. – Ответила одна из них.Увидев два звенящих на столе стакана, я понял, что меня не обманывают.Мне нужно было все выяснить. Спрыгнув с полки, я осмотрелся, но ничего необычного не заметил. Проходя вдоль других купе, никто меня не боялся. Заглянув в первое купе, я не обнаружил своего брата, а лишь семью с двумя детьми.Стоя перед дверью в купе проводника, я собирался с мыслями. В итоге я постучал.Дверь открылась. На пороге стоял тот древний старик, который проверял мой билет перед вагоном.- Что вы хотели? – Спросил он, после некоторой паузы.Я не знал с чего начать. И как спросить, что бы не сойти за сумасшедшего.- Вы единственный проводник в этом вагоне? – Спросил я.- Я единственный проводник этого вагона, вот уже 45 лет. – Ответил он спокойно и с нескрываемой гордостью.- А есть в других вагонах проводник высокого роста, в сильно потрепанной форме и с кожной болезнью на руках?Добродушное лицо старика резко помрачнело.- Такого проводника тут нет. Вам показалось. – Резко ответил дед.По его реакции я понял, что он что-то скрывает. Проводник попытался закрыть дверь, но я задержал ее, схватив за ручку. Я взглянул на ручку и вспомнил, как видел ее в последний раз с остатками моей кожи. На лбу у меня проступил пот.- Подождите! Вы что-то не договариваете. –Крикнул я в практически закрытую дверь. – Я видел его несколько минут назад. И брата моего видел.Я не успел договорить все, что хотел, как дверь раскрылась и он силой затащил меня в купе.- Тихо! Всех пассажиров распугаешь. – Приказал мне старик. – Рассказывай, что ты видел.Я выложил ему все события, которые, как мне казалось еще несколько минут назад, мне просто приснились.Когда я закончил, дед какое-то время сидел молча.- Твой брат умирает? – Спросил он.- Он в коме, после аварии. – Ответил я не понимая, как он догадался.- И все равно, я не понимаю, как ты туда попал. – Бормотал он себе под нос.- Что вы не понимаете? Расскажите? Что с моим братом? – Умолял я старика.- Тот, кого ты видел - это проводник в потусторонний мир. Его задача – переправлять души людей из нашего мира в загробный.Старик рассказывал очень тихо, как будто боялся, что нас услышат. Еще пару дней назад, я бы не поверил уже первой его фразе, но боль в руке убеждала меня в обратном.- Все пассажиры того поезда – это души людей, находящихся в пограничном состоянии. Есть какая-то связь между вагоном, на котором я работаю уже много лет и тем вагоном, в котором ты побывал. Возможно, на каком-то участке их пути совпадают в параллельных мирах, поэтому грань между ними стирается. Длительное нахождение на этом маршруте, позволило мне иногда заглядывать за эту грань. Периодически, меня мучают видения, о происходящем там и это ужасно. За долгие годы я насмотрелся на разных пассажиров. Многие не понимают, что с ними происходит. Темный проводник не церемонится с ними. Как ты туда попал, я не знаю.- Что там делает мой брат?- Если он там, значит его душа уже отправилась в путь.- Неужели никак ему нельзя помочь? Я видел, как проводник вышвырнул из вагона мужчину, который искал своего сына.- Да, - печально вздохнул старик, - таких счастливчиков не много. Они не понимают, как им повезло и судорожно мечутся по вагону, в поисках своих близких. Обычно это те, кого врачи в нашем мире спасают или как говорится «достают с того света». Они попадают в вагон, но проводнику приходится их вышвыривать обратно в наш мир.- Значит, шанс, все же есть? – С надеждой спросил я. – Если брат выберется из вагона, он выживет?- Ну, теоретически, да. – Ответил старик после некоторых раздумий. – Но темный проводник никогда не позволит тебе сделать этого.- Почему они меня боятся?- Души людей являются нам иногда в виде призраков и мы их боимся. Таким же они видят и тебя.- Я должен что-то придумать и спасти своего близнеца.- Вы близнецы! – Сказал старик и улыбнулся. – Тогда все становится на свои места. Помимо связи конкретно этого вагона с потусторонним миром у вас есть своя незримая связь, благодаря которой ты и смог туда перенестись.- Как мне туда вернуться?- Не знаю. Попробуй проделать все то же, что ты делал перед первым перемещением.Я вспомнил о таблетках обезболивающего и снотворном.- Как можно справиться с темным проводником? – Спросил я у деда уходя.- За все время я ни разу не видел, чтобы он чего-то боялся, или кто-то от него улизнул.- Значит, я буду первым. – Сказал я открывая дверь. – Кстати, у вас есть медик в вагоне?- Есть, конечно, а что? – Обеспокоенно спросил дед.- Ничего, просто интересуюсь. – Сказал я уходя.Вернувшись в свое купе, я взобрался на верхнюю полку и выпил все оставшиеся таблетки снотворного. В моей голове уже созрел план, осталось только его осуществить.- Я посплю, немного, разбудите меня через два часа, если я будильник не услышу. – Попросил я женщин снизу.Я лег и стал прислушиваться к биению сердца. Через несколько минут я уснул.Когда я открыл глаза и повернул голову, я опять увидел иней и лед на стекле. За окном была ночь. Я прибыл куда надо. В этот раз страшного холода я не чувствовал, значит, все идет по плану. Спустившись на нижнюю полку, я еще раз поздоровался с семьей, которые в этот раз были более приветливы.Времени было мало.Пройдя вдоль коридора, я оказался в первом купе.Уже знакомые мне мужики, даже не обращали на меня внимания. Мой брат, спал отвернувшись.- Мужики! Есть предложение для вас. – Обратился я к ним шепотом. – Вы понимаете кто вы и где вы?Все кивнули в ответ головой.- Остались ли у вас какие-то незавершенные дела?Все переглянулись, но не понимали, что я имею ввиду.- Я не из этого мира и легко могу вернуться, что бы передать ваши послания близким или доделать какие-нибудь дела.Все сразу оживились и закивали.- Так, вот листочек пишите, что нужно передать.Я выложил на стол блокнот и ручку. Трое мужчин, включая калеку с верхней полки, написали записки с адресами и сообщениями для родни. Я сложил аккуратно все в карман.- Я все передам, только вы должны сделать то, что я от вас потребую.- Все что хочешь! – Прохрипел калека.- Вот это мой брат, - указал я на спящего, - сейчас я его разбужу и вытолкаю в проход, а сам займу его место. Вы все должны делать вид, что он не от сюда. Ты будешь стучать в дверь и звать проводника. Ты кричать, что бы он убирался. Ты просто будешь его бояться.Переглянувшись, они все кивнули головами.Я начал тормошить брата. Он проснулся, но был в полуобморочном состоянии.- Почему он такой сонный? – Спросил я у остальных?- Он еще не совсем здесь. – Ответил калека. – Видимо врачи все еще борются за его жизнь.- Тогда ты, - я указал на самого крепкого из них, - будешь делать вид, что у вас завязалась драка.Мы все заняли исходные позиции. Мужик с боковой полки стоял возле купе проводника, готовый стучать в дверь. Другой стоял в проходе, поддерживая моего брата. Я лег на нижнюю полку и накрылся одеялом.- Начали! – Скомандовал я.Раздался громкий стук в дверь и крики : «Чужой!»Через несколько секунд дверь распахнулась. Показался проводник.- Что вы тут устроили! – Заорал он.- Чужой пробрался в вагон и пытается нас избить. – Заорал калека и указал на борющихся в проходе.Темный проводник рассвирепел, увидев моего брата.- Я же приказал тебе убираться!Он подошел к дерущимся и схватил обоих за горло, приподнимая над полом.Мужика он сразу отшвырнул вглубь купе, и тот как тряпичная кукла врезался в стену и свалился на меня.Проводник рассматривал моего брата, который был без сознания. Это был самый ответственный момент. Калека заорал – «Вышвырни его из вагона, он не наш!».- Вы что, держите меня за идиота? Я вас насквозь вижу. Эта душа моя.План провалился.- Где этот чужак?! – Обратился он к калеке, бросив моего брата на пол.Тот лишь указал пальцем вниз.Медлить было нельзя.Я отбросил одеяло, накинув его на голову проводника. Воспользовавшись его замешательством, я сорвал с его пояса ключ от тамбура и кинул его мужику с боковой полки.- Бегите! – Крикнул я.Оттолкнувшись от верхней полки, я запрыгнул на его шею и что есть мочи стал бить по черепу. Голова проминалась под моими ударами. Череп под одеялом деформировался, как пластилин. Проводник стоял неподвижно.В это время двое моих сообщников тащили моего брата по направлению к тамбуру.Проводник отошел от шока и начал оказывать сопротивление.Сначала он не мог дотянуться до меня руками, но когда ему удалось вцепиться в мою куртку, я был сброшен в проход. Еще раз я убедился в невероятной силе этого существа.Когда проводник скинул одеяло, я увидел его изуродованную голову. Весь череп был вмят внутрь, один глаз так и оставался глубоко внутри еще после нашей первой схватки. Кожа, слезшая клоками, свисала с щек.- Как я тебя не заметил? – Сказал он мне спокойно. – Кто ты? Почему выглядишь, как один из наших?Не давая мне ответить, он заметил, как трое его пассажиров копаются возле выхода из вагона.Он растеряно ощупал свой ремень и, не обнаружив ключи, ринулся к выходу.В этот момент, я предпринял последнюю попытку атаки. Нащупав в своей куртке ключи от квартиры, я выбрал самый большой и с силой вонзил его в ногу проводника.Истошный вопль разразился на весь вагон. Его нога подкосилась, и он упал на колено. Я выдернул ключ и нанес еще один удар в район шеи. Из раны полилась черная густая жидкость.Я поднял голову и увидел, что мои сообщники уже открыли дверь, но стояли и смотрели на нашу схватку.- Прыгайте! – Закричал я.Схватив моего брата под руки, они выпрыгнули из вагона.Это зрелище придало проводнику новых сил и он, не обращая внимания на свои раны, поднялся на ноги. Я продолжил висеть на нем, одной рукой обхватив шею, а другой продолжая загонять ключ глубже.Сильным рывком проводник ударил меня об верхнюю полку и я опять оказался на полу.Мой противник вытащил ключ из своей шеи и долго его рассматривал.- Что это? – Обратился он ко мне. – Ты притащил это из своего мира?Вместо ответа, я со всего размаху ударил его в колено, которое лишь выгнулось в обратную сторону.- Ты ранил меня оружием из своего мира, за это я покажу тебе кое-что из моего. – Он громко свистнул, и я услышал уже знакомый лай пса.В проходе показалась собака, которая остановилась возле проводника, скаля свои зубы.- Взять! – Скомандовал проводник.Пес бросился на меня и вцепился своей мощной челюстью в мою руку.Боль пронзывала все тело, а пес продолжал работать челюстью из стороны в сторону, все глубже загоняя свои зубы в мою плоть, прокусив куртку.Проводник наблюдал за этим с улыбкой. Ногами я пытался отбить атаку, но хватка пса не ослабевала. Я прибегнул к своему старому приему и обхватив череп, надавил на глаз собаки. Пес разжал челюсть и в следующий момент сомкнул ее уже на запястье руки, которой я пытался выдавить ему глаз.- Ты в моем вагоне не числился, поэтому меня не сильно накажут, если я тебя не довезу. – Сказал проводник, доставая из своего кармана тонкую металлическую струну.Он обошел меня и, нагнувшись, накинул удавку на шею.Сопротивляться я не смог. Его железная хватка сделала мою голову абсолютно неподвижной.Вдохнуть не было ни малейшей возможности. Постепенно я начал терять сознание.- Нет! Нет! Нет! – Услышал я голос проводника, перед тем, как думал, что теряю сознание окончательно.Проводник отбросил удавку, встал и оттащил пса.Он был сильно разъярен. Закрыв собаку в своем купе, он схватил меня за ногу и потащил в сторону выхода.Возле открытой двери тамбура он поднял меня на уровень своего единственного глаза.- Мы с тобой еще увидимся. – Сказал он и выбросил из вагона.Долгое падение в темноте – единственное, что я тогда запомнил.Очнулся я в карете скорой помощи.«Значит, все получилось» - подумал я и тут же в добавок ко всему ощутил забытую зубную боль. Впервые в жизни я ей обрадовался.Перед тем, как отключиться в вагоне, я выпил все снотворное, что сильно замедлило мой пульс и, практически, довело меня до предсмертного состояния. Это позволило мне незаметно стать одним из пассажиров вагона темного проводника.Я попросил двух женщин разбудить меня через два часа, а сам написал прощальную записку и положил пустую пачку от снотворного рядом с собой.Расчет сработал верно. Женщины подумали о попытке самоубийства и вызвали санитара, который оказал мне первую помощь, а на ближайшей станции меня переместили в скорую.На следующий день в больнице, я практически пришел в себя.Первым делом, я потянулся к своему телефону. Увидел там много пропущенных звонков и несколько СМС. В одной из них, жена брата сообщила, что он вышел из комы и его состояние нормализуется. По времени это сообщение совпадало с моим попаданием в больницу.Через два дня, я добрался до Воркуты.В больнице я встретился с братом, состояние которого постепенно улучшалось.- Как твои дела? – Спросил я, когда мы остались одни.- Все будет нормально. – Прохрипел он в ответ и улыбнулся.- Это хорошо. Ладно, отдыхай. Приду к тебе завтра.Он закрыл глаза, а я направился к выходу.- Поезд! – Услышал послышалось мне на пороге.- Что? – Сказал я повернувшись.- На поездах больше ездить не надо. – Сказал он, улыбнулся и подмигнул одним глазом.- Хорошо. Об этом мы еще успеем поговорить.- Поехали к нам? – Спросила его жена в коридоре.- Вы поезжайте, а мне тут кое-кого надо еще навестить.Выйдя из больницы, я вызвал такси. Садясь в машину, я назвал водителю первый адрес из трех, который был написан на аккуратно сложенном листочке бумаги из блокнота.Автор: Say2626.

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