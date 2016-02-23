27. Запредельная сенсация. Часть вторая

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:41

Причина: Стилистика автора сохранена

Mister Slime Просмотров: 28 Комментарии: 3 +1 Вчера, 23:41 by

Евгений медленно кивнул. Ситуация приняла неприятный вид, и Евгений уже не знал, чью сторону выбрать. Объективно Сергей был неправ, однако Олег в данный момент нарушал многие правила журналистики. В конце концов, Евгений решил, что лучше бы им скорее выиграть конкурс и забыть про всё это. Там, глядишь, и Олег остынет, и Серёга вернётся в штат. Евгений начал печатать.Прошло около трёх недель с тех пор, как статья о маньяке, что терроризирует провинциальный город на протяжении десяти лет, была отослана на конкурс лучшей студенческой газеты и в скором времени появилась во многих других изданиях. Несомненно, проведённое расследование впечатляло, и выпуск занял первое место. О исчезновениях уже говорил почти весь город. Потихоньку поднимала свою отвратительную голову паранойя.Когда на город опускалась темнота, большинство людей стремилось покинуть улицу, пока на часах не появились зловещие цифры. Ведь, как выяснилось впоследствии, именно в 00:27 люди исчезали чаще всего. Правоохранительные органы не могли не отреагировать. Снова возбудили дело о поиске Меньшикова. Полиция была в шаге от того момента, чтобы ввести комендантский час.Однако, ни в редактуру, ни к главному редактору газеты «Вестник», которая сотворила весь этот резонанс, полиция не заявлялась. Именно это больше всего беспокоило Олега. Его просто разрывало надвое. С одной стороны, его разум захватывало чувство триумфа, которое он не испытывал с того момента, как ушёл из бокса. С другой стороны, он знал, что ничто не остаётся безнаказанным, а рано или поздно ему воздастся. Из-за этой двойственности он не мог нормально спать, не мог нормально есть. Он всё ждал кары небесной, и в его мозг уже прокралась шальная мысль сдаться полиции самому. Впрочем, опасения его были вовсе не беспочвенные.- Вставай.Громкий голос выдернул Олега из сна. Какого чёрта, где он? Олег огляделся. О, чёрт, он опять засиделся в редактуре допоздна и заснул на рабочем месте. Только кто пробрался к нему? Он закрыл дверь за всеми, и ключи были только у него и коменданта…- Просыпайся резче, мать твою!Резкий удар в скулу. Сильно поставлен. Олег уже и забыл, что такое хороший джеб. Он стряхнул остатки сна и посмотрел на побеспокоивших его людей. Работала только настольная лампа Олега, потому разглядеть двоих было очень трудно. Было ясно видно, что оба были в совершенно непримечательной одежде – куртки без логотипов, джинсы, кроссовки. Один из них, кажется, был блондином, второй имел тёмные волосы с глубокими залысинами. Оба стояли прямо рядом с его столом.- Кто вы такие? – спросил Олег.- Неважно, кто мы, – сказал лысоватый. – Важно, что ты поднял тему, которую не стоило поднимать.- Это из-за статьи? Про маньяка? – спросил Олег.- Какой ты догадливый. Да, мы пришли из-за твоей сраной статьи. Ты расшатал весь город. Такого не должно было быть. Что ты сделал? Базу взломал?- Конкретно я ничего не делал. У меня большой штат, – сказал Олег.- Про них мы тоже знаем, и их очередь настанет, поверь мне, – заверил темноволосый.- Нет, стойте. Я ведь главный редактор, потому отвечать буду только я, – сказал Олег и попытался встать.Оба человека, как по команде, резко пододвинули стол к Олегу, он ударил его в живот, и Олег был вынужден снова сесть.- Посиди пока! Короче, ты пойдёшь с нами. Будешь объяснятся главному. Если случится чудо, сохранишь свою паршивую жизнь.- Какого чёрта? За что? – взорвался Олег. – Если вам была неугодна тема, почему вы пропустили её? Зарезали бы статью, не было бы огласки!Блондин рассмеялся.- Да нет, этого нам как раз делать не придётся. Понимаешь ли, версия, которую вы изложили, очень нравится главному. Сойдёт за официальную. Но это же всё равно значит, что вы копали под это дело, так? И мы уверены, что вы добрались до сути, но изложить её яиц не хватило. Нам же лучше. Так что, статье теперь быть, а тебе не быть, бородатый.Олег шумно вдыхал воздух, раздувая ноздри. Он восстанавливал дыхание, следил за обоими людьми и ждал хорошего момента… Если их сейчас расслабить, то, возможно…- Так что же, – сказал Олег, – это было правдой? Про измерение?- Не притворяйся глупым, не поможет, – с презрением бросил блондин. – И сам всё знаешь. Только вот поможет ли тебе это знание?- Кончай с ним базарить, – пригрозил лысоватый. – Главный сказал, что он может и ничего не знать, незачем оказывать ему усл…Короткий звук удара и лысоватый отлетает в угол комнаты. Правая рука раздаётся болью, но хук получился очень хорошим, и Олег, подключая левую, выводит из строя блондина, даже не успевшего отреагировать на нападение. Да, он всё такой же быстрый и, хотя правой руки хватило буквально на один удар, удар был ровно таким, как и нужно. Олег полностью встал и посмотрел на двоих. Нокаутированы.Олег вышел из-за стола, подошёл к блондину, обшарил карманы. Ничего, ни бумажника, ни телефона, ни даже чёртовых ключей. Обшаривая лысого, Олег наткнулся пальцами на холодный металл. Дрожащими руками он вытащил из кобуры агента пистолет. На вид вполне настоящий, Олег проверил обойму. Полностью укомплектован боевыми боеприпасами. Олег нервно сглотнул. Он сунул пистолет за ремень брюк, от греха подальше. У лысого были так же ключи от редактуры, и, когда Олег вырвал их из его пальцев, лысоватый застонал и попытался встать. Резким прямым ударом левой Олег отправил его досыпать.Ситуация была очевидной. До Олега добрались, судя по обстоятельствам, некто выше обычной полиции. Возможно, ФСБ. Олег встал и спешно ушёл из редактуры. Времени не было или было, но крайне мало. Сотрудники неназванной организации сказали, что знают про всех коллег Олега, а значит, упустив его, они попытают счастья у одного из них. Значит, нужно объявлять всеобщий сбор. О том, что Олег будет делать дальше, он не думал. Его больше занимала одна важная деталь – визитёры сказали, что версия с маньяком фуфло, а значит, что Сергей действительно не врал. Это изумляло и пугало Олега.Серёга, Дима и Лиза жили в общаге, разыскать их было нетрудно. Именно к ним Олег и направлялся, по пути вызванивая Евгения и Юлю – она жила дальше всех от универа.- Какого хрена? – осоловело оглядываясь, спросил Дмитрий, когда главный редактор забарабанил в дверь блока.Дмитрий жил один в комнате, однако из соседней комнаты возмущённо зашуршали.- На нас вышли, вот какого хрена, – выпалил Олег. – У меня в редактуре сейчас валяются два мужика без сознания, которые до этого пытались увести меня к какому-то «главному». За разъяснениями.- Ты сейчас не шутишь, Олег? – спросил Дмитрий, натягивая толстовку.- У меня совершенно нет настроения для шуток, – сказал Олег. – Я собираю всех, потому что они сказали, что придут за всеми из «Вестника».- Кто, они? – спросил Дмитрий.- Выяснить не удалось, но в серьёзности их намерений я не сомневаюсь. У одного вот что было, – Олег вытащил пистолет.- Твою налево! – воскликнул верстальщик.- Вот именно, – сказал Олег. – Пойдём, поможешь мне собрать всех.Через пятнадцать минут все собрались в круглосуточном кафе, находящимся неподалёку, на красном полукруглом диванчике за черным квадратным столиком. Дмитрий налегал на кофе с маффинами, Евгений взял себе полноценный ужин, все остальные вяло цедили уже остывший чай. Олегу есть вообще не хотелось.- Значит, ты говоришь, за нами охотятся? – спросил Сергей.- По твоей милости, говнюк, – ответил Олег. – Если ты знал, кто повязан на этом деле, зачем вообще завёл эту канитель?- Поначалу я не предполагал такой исход, – спокойно ответил Сергей. – Не понимаю, что там было такого, что заинтересовало такие уровни власти. Всего-лишь история про маньяка.- Кончай гнать пургу! – взорвался Олег. – Эти двое мне рассказали про все эти параллельные измерения! И фигня с маньяком уже не катит.Сергей откинулся на спинку дивана.- Так ты мне теперь веришь? – усмехнулся он.- Верю я или нет - это неважно, – сказал Олег, – но из-за тебя мы все в дерьме. Решай, как нам вылезти.- А что я? – равнодушно сказал Сергей. – Я отстранён от работы в штате, моё дело теперь архив.Дмитрий оторвался от кексов.- Хей, Серый, не будь говнюком, – сказал он. – Не думаешь о нас, подумай хотя бы о девчонках.- А что девчонки? – спросила Лиза. – Думаешь, я не смогу себя защитить? Забей на них Серёга.Олег удивлённо повернулся к девушке.- Какого дьявола? – спросил он.- Вот такого, – ответила Лиза. – Ты вышвырнул его из штата, но всё же опубликовал его работу, ещё и сокрыв истину. В этой ситуации виноват ты, вот и расхлёбывай. Скажи мы правду, ещё неизвестно, как всё повернулось бы. В мире есть люди и поважнее твоих преследователей, которые могли предоставить нам защиту.- Я думаю, нам всем нужно успокоиться, – сказал Евгений. – Раздор – не то, что нам сейчас нужно.- Ты бы помалкивал, – огрызнулась Лиза.- Нет, он прав, – вступила Юлия. – Сейчас нужно оставить эмоции. Потом, когда разрешим всю ситуацию, можно поорать друг на друга, поискать виноватых. А сейчас нам нужно устроить мозговой штурм и найти решение. Правильно?- Всё верно! – закивал Дмитрий. – Устроим брейншторм! Ребята, вы с нами?Все нехотя согласились. Олег бросил злобный взгляд на Сергея.- Итак, – начала Юля, – что мы имеем? Проблема такова – мы связались не с теми людьми и теперь нас преследуют. На кого работают преследователи – неизвестно. Что нам прежде всего нужно?- Увести опасность, – ответил Олег, – или уйти от неё.- Как нам это сделать? – спросила Юлия.- Свалить из города? – предложил Дмитрий.- Не катит, – сказал Олег. – Люди серьёзные, они нас найдут. Они сегодня добыли ключи от редактуры, а они есть только у коменданта.- Они что, убили коменданта? – спросила Лиза.- В том то и дело, что нет, – сказал Олег. – Я встретил невредимого коменданта в коридоре, пока искал вас. Он убежал от меня, гнаться за ним не было времени.- Хорошо, наши преследователи вооружены и имеют некую власть над комендантами, – констатировал Дмитрий.- На что намекаешь? – спросил Олег.- Думаю, ты сгущаешь краски, Олег, – ответил Дмитрий. – Заныкаемся где-нибудь и нас не найдут. Насколько огромна организация? Да ты видел только двоих.- Здравая мысль, – заметила Юлия. – Мы пока не нашли подтверждения того, что преследователи так опасны. Может, это просто два психа решили поразвлекаться.- Поразвлекаться с заряженным оружием? – спросил Олег.- Два вооружённых психа решили поразвлекаться, – поправилась Юлия.- Это уже отрицание, – возразил Олег. – Я знаю, о чём говорю. Поверьте мне, сейчас их было двое, но потом их будет больше! Я с самого начала знал, что всё это к добру не приведёт!- Однако всё равно опубликовал расследование, – подвёл итог Сергей.- Отставить склоки! – серьёзно сказала Юля. – Мы решаем проблему. Нельзя сразу так ставиться, будто проблема, названная Олегом, надуманная. В нашем положении, чтобы проработать все варианты, лучше предположить, что мы в реальной опасности. Готовься к худшему, как говорится. Так, ещё вопрос. Какие требования выдвигали агенты этой организации? Убрать статью?- Нет, статью хотят оставить, – ответил Олег. – Версия, придуманная нами, хорошо выглядит как официальная. Они хотели только нашей смерти, я полагаю, поскольку нам известна правда, пусть даже мы её и не опубликовали.- Почему тебя сразу не убили? – спросил Евгений.- Сказали, что меня отведут к «главному», - ответил Олег, - и если случится чудо, то я останусь живым.- Почему же не пошёл? – спросил Сергей.- Ты шутишь? – спросил Олег. – Они явно не скрывали, что хотят меня прикончить и прикончат с наибольшей вероятностью. А полагаться на случай я очень не люблю, особенно, когда дело касается моей жизни!- Короче, договориться тоже не вариант, – констатировала Юля. – Выскажу довольно банальную мысль, но, может, нам обратиться в полицию?- Ни в коем случае! – запротестовал Олег. – Они тоже повязаны!- Ты не можешь быть уверен, – сказала Юля.- Я знаю! – беспомощно ответил Олег.- А что, мысль неплохая, – заметил Евгений. – Клин клином. Ты извини, Олег, но не похожи твои ночные визитёры на каких-то суперагентов. В конце концов, ты их в одиночку уделал, разве это работа профессионалов?- Они могли недооценить меня, – упрямился Олег. – Следующие могут быть подготовлены и вооружены!Зажужжал чей-то телефон. Это был телефон Лизы, с предусмотрительно выключенным звуком. Девушка взяла трубку.- Алло, кто это?- Какого чёрта, лучше времени не нашлось? – возмутился Олег.- Тихо, это моя соседка по блоку! – шикнула на главреда Лиза.Выражение лица девушки медленно сменилось с отстранённого на испуганное.- Да, всё понятно, – коротко ответила Лиза и положила трубку.- Соседка говорит, ко мне в комнату проникли какие-то люди. Очень сильно шумели, сейчас ушли.- Они открыли дверь ключом? – спросил Олег.- Откуда мне знать? – раздражённо бросила Лиза.- Уверен, что ключом, – сказал сам себе Олег.Тут зажужжали и другие телефоны сотрудников газеты. Все живо похватали телефоны и разбрелись по углам кафе. За столом остались только Олег и Сергей. Олегу никто не звонил, а Сергей спокойно сидел на диванчике, игнорируя звонок.- Не ответишь? – спросил Олег.- Я и так знаю, что мне скажут, – вздохнул Сергей.- Ты нас в это впутал, – сказал Олег. – Не желаешь принять участие в обсуждении? Ты же собирал информацию, ты осведомлён в деле лучше всех нас вместе взятых!- Перестань утверждать, что я во всём виноват, – сказал Сергей, глядя главному редактору прямо в глаза.- Хорошо, – сдался Олег. – Моя вина здесь тоже есть. Извини за то, что разместил материал. Он просто реально был хорош, я совершенно не предполагал, к чему всё приведёт.- Ладно, замяли, – сказал Сергей, придвигаясь к столу. – На самом деле, я знаю на самую малость больше вас, однако информация всё равно может быть полезной.- Тогда я хочу знать всё, – сказал Олег, тоже придвигаясь к столу.- Кто эти люди – я точно не знаю, – признался Сергей. – Можно сказать, что это некое сообщество, которое оберегает секрет существования 27-го измерения. По крайней мере, в другой деятельности я их не заметил. Насколько они опасны – тоже не знаю. В этой группе очень много людей и, что самое главное, совершенно разных людей – разных социальных групп, политических. Среди них есть, например, представители силовых структур, но они далеко не самые главные даже в городе. Короче, у них есть понемногу людей в разных сферах.- Разреши поинтересоваться, – сказал Олег, – откуда ты всё это знаешь?- Культ, назовём его так, противостоял мне ещё на том этапе расследования, когда я делал всё один. Это было множество разных людей – журналисты в небольших газетах, библиотекари, полицейские ППС-ники, все пытались мне помешать в силу своих возможностей – не давали доступ к литературе, ловили по пути домой и забирали в вытрезвитель. Те, у кого не было даже самой малой власти, пытались подставить мне подножку, когда я шёл по улице, надеюсь, ты понимаешь, о чём я. Но их объединяет одно – все они действуют очень осторожно, строго в рамках полномочий, и сохраняют анонимность. За многие годы расследования я не вычислил ни одного члена культа стопроцентно. На некоторых людей падало подозрение, но, в силу их осторожности, они могли оказаться и обычными людьми, исполняющими долг. В чём их интерес - не знаю, это явно не указка правительства, но некоторая сила у них есть. Идти в полицию нельзя, тут ты прав. Любой мент может оказаться как обычным ментом, так и членом культа.Олег задумчиво подёргал бороду. Все потихоньку рассаживались по местам и вливались в беседу. Большинству сообщили о незнакомцах в их жилище. Евгению позвонила соседка, сказала, что кто-то ломился в его квартиру, но не смог проникнуть внутрь – дверь была железной. Каков будет следующий шаг, Евгений даже боялся предположить. Ему могли запросто спилить петли болгаркой.- Что делать? У тебя есть план? – спросила Дмитрий.- План есть, он вам не понравится, – сказал Сергей.- Сейчас подойдёт любое решение, – сказала Юля.Сергей вздохнул и сцепил руки в замок.- Значит так… Я уже сказал, что члены культа действуют анонимно, а главная их цель – утаение информации о 27. Значит, обнародование информации разрушит культ, грубо говоря. По крайней мере, если мы сделаем заявление, то можем рассчитывать на протекцию от государства. Но… всегда есть «но».- Дай угадаю, – сказал Дима. – Нам нужны доказательства. А лучшее доказательство – это видео, конечно же, с места происшествия.- Абсолютно точно, – сказал Сергей. – Нам нужно отправиться в 27 и доказать факт его существования.- Ожидаемо, – произнёс Дмитрий. – Только идея мне не совсем нравится. Точнее, совсем не нравится. Это очередной грёбаный способ заманить нас в эту херню.- Других идей нет, – сказал Сергей. – Есть идеи получше – высказывай.- У меня есть просто замечательная идея, – заверил Дмитрий. – Я просто возьму вещички и свалю отсюда. Хороший веб-дизайнер везде нужен, думаю, не пропаду.- Хороший план, – поднял большой палец вверх Сергей. – Надёжный, прямо как швейцарские часы.Евгений сидел в прострации. Его пока беспокоили две вещи – не вынесли ли ему дверь, которая немало стоила для его родителей, и двое людей, что только что вошли в кафе. Выглядели они крайне непримечательно – один в сером пальто с полосатым шарфом, другой в обычной джинсовой куртке. Однако их поведение вызывало у Евгения определённые подозрения. Потому что именно сейчас оба смотрели в сторону их стола, и «пальто» полез в карман.- …выезд из города не обсуждается! – продолжал разглагольствовать Олег. – Вы слышали Серёгу, любой встречный мент может оказаться врагом!- Все, живо пригнитесь, – скомандовал Евгений.- Что? – отвлекшись, спросил Олег.- На пол, живо! – крикнул Евгений и схватил стол, роняя его на пол.Угол стола прямо рядом с головой Евгения тут же разорвался фонтаном щепы. Все сотрудники газеты живо попадали на пол, ища укрытия за диванчиком, на котором все сидели, и столом.Бах, бах, бах! В закрытом маленьком помещении кафе каждый выстрел сильно бил по ушам. Завоняло порохом. Послышался щелчок.- У него кончились патроны! – заорал Олег.Из-за контузии все слышали его очень приглушённо.- Все на выход! Через чёрный ход! – крикнул Сергей и рванул в дальний угол кафе, где был вход на кухню.Все ринулись за ним, Евгений был последним. Как раз, когда он побежал, мужчина в пальто зарядил новую обойму и выстрелил навскидку. Пуля с жужжанием пролетела рядом со спиной Евгения, обдав его жаром.Журналисты вывалились из кафе кучей и побежали прочь. Никто не указывал конкретного направления, однако группа не рассыпалась, и все в итоге прибежали в конкретное место. К общежитию, где располагалась редактура.- Стоп! – сказал Олег. – Внутрь нельзя. Там может быть засада.- Чёрт, да всё наше положение — это дикая засада! – крикнула Лиза. – Какого хрена делать?- Не знаю, как вы, а я направляюсь в 27, – отдышавшись сказал Сергей. – Исполнить мой план. Кроме того, там мы можем скрыться от преследования.- Они, эти культисты, не зайдут туда? Они же поклоняются этому месту, нет? – удивлённо спросил Олег.- Да, но внутрь никогда не заходят. Может, из соображений безопасности, может, для них это святотатство, как произносить имя Бога всуе для христианина.- Раз даже они боятся туда заходить, может, и нам не стоит? – спросила Юля.- Я устал обсуждать это. Я пойду туда сейчас, все, кто хочет – идёт со мной, кто не хочет – спасайтесь своими силами.Начал накрапывать дождь. Серые тучи скрыли луну. На часах было без пяти двенадцать. Все стояли и мокли под дождём в нерешительном молчании.- Я отказываюсь. Буду спасаться своими силами, как ты изволил выразиться, – сказала Юля.- Я тоже подумал, – сказал Дмитрий. – Я не хочу в этом участвовать.- Ну, нет уж, – сказал Олег. – Она может отказаться, мне всё равно. Но ты пойдёшь с нами.- Какого хрена? – удивился Дима. – Ты меня не заставишь!- Такого, – сказал Олег. – Сколько раз я тебя выручал? Да ты бы без меня и восстановиться не смог бы! Я за тебя диплом написал!- Тебе не кажется, что помощь по драной учёбе немного не коррелирует с риском для жизни и рассудка? – истерично спросил верстальщик. – Я валю из города и тебе того же советую.- Если ты хоть немного помнишь добро, то ты этого не сделаешь, Дима, – уверенно сказал Олег.Дмитрий был ошарашен. Олег не стал угрожать, не применял физическую силу и даже назвал его по имени. В момент опасности он снова начал напоминать того самого главного редактора, который завлёк его на службу в газету шесть лет назад, который убедил его вернуться в ВУЗ после отчисления и службы, хотя для Дмитрия это было сильное потрясение, и после армии он не хотел вообще ничего делать.- Ладно, грёбаный говнюк, – сдался Дмитрий, – я тебя ненавижу. Это будет самое короткое путешествие в мире, вы все поняли?- Не волнуйся, я всё устрою, – заверил Сергей. – От тебя будет требоваться только съёмка. Ты же всё ещё таскаешь с собой свою «соньку»?- Агась, – сказал Дмитрий.Камера нужна была ему для довольно примитивных целей – записи роликов для своего канала с совершенно разнообразным контентом, чтобы рубить копеечку с партнёрки. Выходило немного, но это были очень лёгкие деньги.- Ещё кто-нибудь хочет уйти? Лиза? – серьёзно спросил Сергей.- Я с тобой, чувак, – сказала Лиза. – Мне было это интересно, ещё с момента посещение той психички.- Её зовут Кристина, – терпеливо поправил Сергей. – Олег?- Конечно же! – удивился Олег. – Мне нужно спасать репутацию «Вестника». Представь, какую информационную бомбу создаст это видео.- Смутно представляю, – ответил Сергей. – Женя?- Я, как и все, – сказал Евгений.У него было дикое желание последовать за Юлей, назначить второе свидание той первокурснице, залечь дома спать. Но он не мог бросить команду, уж тем более - он не мог бросить Олега.- Ну, на этом наши пути расходятся, – сказал Сергей Юле. – Ни в коем случае не осуждаю твоё решение. В какой-то мере оно разумное.- Ага, – сказала Юля. – Тогда я пойду в одну сторону, а вы в другую. Если встретите вооружённых мужиков, постарайтесь увести их на себя.- Пойдём, – скомандовал Олег.Группа развернулась и последовала за Сергеем. На полпути Дмитрий развернулся и крикнул Юле:- Будь осторожней!- Хорошо, – ответила она на ходу.Некоторое время вся группа шла в молчании. Дождь зарядил на полную, длинные волосы Дмитрия полностью промокли и висели словно ветви ивы у реки.- Что это было? – спросил Олег, пихая Дмитрия локтём в бок.- О чём ты? – спросил Дмитрий, поднимая голову.- «Будь осторожней!», - передразнил Олег.- Просто напутствие! – взорвался верстальщик. – Она же друг, член команды. Мы пять лет знакомы.- Ага, – улыбаясь, сказал Олег.Евгений тем временем набрал скорость и подошёл к Сергею.- Серёга, насколько там опасно? – спросил Евгений.- Если будете слушаться меня, всё будет хорошо, – сказал Сергей вроде бы уверенным голосом, в котором всё равно проскакивало волнение. – Самое главное – держаться вместе, не разбредаться.- Как долго там нужно будет находиться? – спросила Лиза.- Для нас самое главное - переждать облаву, – сказал Сергей. – Время в измерении несколько иное от нашего. Я до сих пор не разобрался, какова зависимость, но знаю точно, что чем дольше мы там пробудем, тем лучше. Мы можем выйти через несколько недель после отбытия, а можем на пару минут позже. Но самое главное – уйти до рассвета. Солнце там смертельное.- Ну и дерьмо, – пробормотал Дмитрий.- А что возмущаешься? – спросил Олег. – Напомнить мне, как вы все меня под орех разделали, когда я сказал, что дело опасное?- Только не притворяйся, будто это твоя невероятная дальновидность, – закатила глаза Лиза. – Тогда ты банально испугался.- Пфф, - бросил Олег. – Все имеют право боятся. Это совершенно нормальный человеческий инстинкт.- Мы пришли, – оборвал спор Сергей.Перед сотрудниками высилось шестнадцатиэтажное здание из серого и красного кирпича. На стене красовалась табличка с числом 27.Вся компания забилась в грузовой лифт. Сергей посмотрел на часы. Двадцать шесть минут первого. Секундная стрелка движется слишком медленно. Проходя мимо минутной, кажется, зацепилась за неё. Сергей мысленно подгонял лентяйку, держа палец у кнопки второго этажа. Примечательно, в большинстве домов на второй этаж лифт не ездит.Стрелка добралась до десяти. Время ещё никогда не текло так медленно. Сергей волновался, поскольку в их распоряжении была всего минута, а если не воспользоваться сейчас, то шанс представится только на следующие сутки, которых у них, конечно же, нет. Стрелка дошла до одиннадцати. Ещё пять ходов. Три, два, один… Сергей нажал на кнопку. Лифт послушно поднялся на этаж и довольно быстро. Не дав ему открыть двери, Сергей нажал кнопку с цифрой семь. Лифт поехал. Сергей выдохнул. Всё, что от него требовалось на данный момент, он сделал. Как вообще можно было попасть в это измерение случайно при таких условиях? Невероятное стечение обстоятельств, очень подозрительное стечение.- До сих пор не могу поверить, что мы это делаем, – сказал Дмитрий. – Точно сработает?- Увидишь, – лаконично ответил Сергей.- А ты сам хоть раз это делал? – спросила Лиза.- Я не идиот.Лифт медленно остановился. Момент истины. Двери начали открываться. За ними Сергей увидел всё те же серые стены с побелкой наверху. На одну секунду Сергей потерял веру во всё, что он долгими годами расследовал – идея о параллельном измерении показалась ему настолько бредовой, что даже наспех собранная версия про маньяка-Меньшикова виделась ему вполне правдоподобной.Но тут дверцы раскрылись полностью, и лифт озарила яркая вспышка изумрудно-зелёного цвета. На мгновение все потеряли ориентацию в пространстве, но зрение вернулось тут же, не оставив даже ожидаемых цветных пятен, что плывут перед глазами, когда долго смотришь на свет.Архивариус медленно вышел из лифта. Всё будто бы и осталось прежним, но в тоже время изменилось. Стены были более обшарпанные. Побелка посерела, местами отвалилась. Электрощит пропал. И самое главное – вместо цифры 7 была цифра 27. Сергей подбежал к подъездному окошку. Всё верно – здание, в которое они попали, было на одиннадцать этажей выше «оригинального» дома номер 27. И они находились на верхнем этаже.- Поздравляю вас, господа, – сказал Сергей. – Мы теперь пионеры журналистики. Мы первые писаки, что попали сюда… Если, конечно, кто-то из множества пропавших не был журналистом. Это маловероятно. Наверное, мы всё же не пионеры.- Да какая нахрен разница? – поражённо сказал Олег. – Мы в грёбаном параллельном измерении, оно существует, да мы озолотимся! Дима, ты снимаешь?- А? Да, конечно, – сказал Дмитрий, доставая из кармана портативную камеру.Его волосы абсолютно высохли, как и одежда остальных сотрудников «Вестника». От волос шёл парок. Сергей протёр очки.- Ну что же, удивительное светопреставление, конечно, но пока внушительной разницы от нашего мира я не вижу, – сказала Лиза. – Даже дома такие же, как у нас.- Ты серьёзно? – спросил Евгений. – Мы, блин, очутились на несколько метров выше, чем были!- Критическое мышление, пацан, – сказала Лиза, – полезная штука. Может, это просто телепорт, и мы где-нибудь в городе. Сам факт телепортирования примечателен, но я-то другого ждала.- Будет тебе другое, – заверил Сергей, поправляя очки. – Ну, друзья, нам нужно выйти.- Воспользуемся лифтом? – спросил Дмитрий.- Лифт отправит нас обратно, – пояснил Сергей, – так что придётся по ступенечкам. Ну, сейчас ещё ничего, а вот когда будем возвращаться, будет весело. Кстати, советую не нестись на всех парах. Это заброшенное измерение, здания здесь соответствующие. Идём осторожно и цепочкой.- Какой важный курица, – пошутил Дмитрий, но шутку никто не оценил.Он пожал плечами и пошёл за остальными.Уже через три этажа им встретился небольшой провал. Его можно было без риска перепрыгнуть, что журналисты и сделали, но у Евгения немного тряслись ноги. Он побаивался высоты и, чтобы отвлечься, вертел головой, рассматривая окружение. Дом выглядел обычным зданием советской эпохи, но с небольшими отличиями. Ни на одной стене не висели счётчики электричества, не было щитков. Большинство дверей были вынесены, те, что стояли, имели довольно вычурный цвет – от лилового до болотно-зелёного, хотя краска потускнела, выглядело всё равно пёстро. Заброшенность тоже ощущалась – везде обшарпанные стены и вздувшаяся, словно живот тифозника, краска, а перила местами отсутствовали.Когда команда добралась до шестнадцатого этажа, Евгений увидел, что огромного куска здания здесь просто нет, и лестничный пролёт заканчивается просто обрывом. Сергей задержался здесь и подошёл к краю. Евгений тоже подошёл, от увиденного его замутило, но сюрреалистичность и красота картины, которую он увидел, заставила его стоять на месте. Весь мир представлял собой какое-то буйство красок. Тёмное небо заволокло красными тучами, нечто похожее на то, что бывает в снежную ночь, но здесь тучи были более насыщенного красного цвета, почти кровавого. Они пребывали в постоянном движении, и периодически из-за них выглядывала синяя луна цвета индиго. Небо было чёрного цвета, не как в нормальном мире - тёмно-синее, а реального чёрного цвета. Картина захватывала дух и немного омрачалась пейзажем, что простирался по земле. Это был покинутый город, очень похожий на «классический» город из нормальной вселенной, но разрушенный и заброшенный. Многие здания обвалились, в некоторых зияли провалы, всё вокруг опутывали лианоподобные чёрные растения неизвестного происхождения, некоторые их стволы были толщиной с хороший мост и, наверное, по ним можно было даже ходить. Вдалеке виднелось очень высокое здание, упирающееся крышей в покрывало туч. Оценить высоту не представлялось возможным, здание явно продолжалось над облаками. Ощущение «знакомости» места тут же пропало. Теперь Евгений и другие сотрудники «Вестника» явно видели – перед ними чуждая вселенная, в которой иные законы физики и астрологии.- Неплохой пейзаж, да? – прервал молчание Сергей. – Но в тоже время выглядит довольно опасным.- Хватит глазеть, – сказал Олег. – Спускаемся.Команда спустилась по частично целой лестнице. На удивление, внизу не оказалось почтовых ящиков. Это можно было спихнуть на вандализм, но на стенах не было даже следов присутствия ящиков. Подъездной двери не было, все вышли в проём на улицу. Она была практически точной копией улицы, на которой герои оказались в поисках нужного дома. Дмитрий отчаянно вертел камерой, пытаясь запечатлеть как можно больше.- Чёрт побери, какая же красота! – бормотал он.- Тебя воодушевляют старые развалюхи? – спросила Лиза.- Женщина, тебе никогда не понять человека, выросшего на первом и втором "Фаллауте" и "Сталкере". Это постиндустриал, детка, и это стильно! – сказал верстальщик, отбрасывая волосы назад.- Каков план? – спросил Олег.- Я собирался… - Сергей запнулся, – собирался прогуляться в одно место, неподалёку.- Ага… - протянул Олег. – К той надписи?Сергей кивнул.- Знаешь, я тебя не осуждаю. Видимо, Рязанцев был тебе настоящим другом, раз ради него ты готов на такое, и, чёрт, я готов даже пойти с тобой. Но, перед этим я хочу тебе сказать кое-что, возможно, тебе не понравится… Увидев ту надпись, я почувствовал… что-то нехорошее… Я думаю, тебе не стоит искать его, не могу объяснить, почему… Но результат тебя не порадует.Сергей только промолчал. Он совершенно не слушал Олега, а медленно погружался в пучину воспоминаний. Вспоминал, как свояк отбил его от хулиганов, как учил себя защищать. Рязанцев отнёсся к нему, как к родному брату, и Сергей не мог не отплатить.Жутко захотелось курить. Сергей выудил сигарету из пачки и прикурил дешёвой зажигалкой. Пламя было синим. Сергей удивлённо покрутил его и задул.- Нужно идти, – отрывисто сказал он. – Нельзя стоять, нельзя разбредаться. Здесь опасно.- Всё, за нами, – скомандовал Олег.Они пошли по пустынной улице. От каждого шага разлетались облачка серой пыли, которой здесь было равномерно покрыто практически всё. Группа из пяти человек создавала здесь неплохую дымовую завесу. Пыль оседала на журналистах и оставляла неприятное ощущение после себя. Команда прибавила в шаге.- Чёрт, знал бы я специфику работы, взял бы респиратор, – пожаловался Дмитрий.- Надеюсь это не асбест или свинец, – пробормотал Евгений.- Всем стоять! – шикнул Сергей.Группа остановилась. Впереди, на перекрёстке, среди ржавых остовов сгнивших машин ходили твари, похожие на людей. Но похожи на людей они были только издалека. При близком рассмотрении было понятно, что это были какие-то сгустки чёрной энергии в форме человеческого тела. На этом теле имелись два белых пятна размером с апельсин – жуткая пародия на глаза. Твари неуклюже ковыляли, шипели, как старые радиоприёмники, и пытались друг друга ударить. Было их довольно много, штук десять.- Что это за тени? – удивлённо прошептала Лиза.- Демоны, – сказал Сергей. – Они живут здесь, питаются людьми. К ним нельзя прикасаться, ни в коем случае.- Их можно убить? – спросил Олег.- Не знаю. Лучше не пытаться. Очень тихо пройдём мимо.- Тихо? – спросил Дмитрий. – Они типа могут нас услышать? У них даже ушей нет.- Хватит паясничать, – приказал Олег. – Идём.Вся группа пригнулась и на полусогнутых начала обходить существ по широкой дуге.- Может, поищем путь в обход? – прошептал Евгений, переставляя ноги.- Я не знаю здешней архитектуры, мы можем прийти в тупик, – замотал головой Сергей.- Чёрт, это очень стрёмно, – пожаловался Евгений.Команда дошла до середины дороги. Твари продолжали заниматься своими делами и не замечали их. Сергею начало казаться, что «прыжок» будет более чем успешен. Возможно, он даже встретит Диму и вернёт его домой. Как же будет радоваться сестра. Впервые за восемь лет они наконец нормально поговорят.Резкий скрежет. Такой бывает, когда кто-то на сцене настаивает микрофон. Сергей завертел головой. Репродукторы, куча столбов с динамиками на улицах. Сергею и в голову не приходило, что они работают. И только сейчас он заметил, что на улице горят фонари. Как он мог так оплошать, вот дурак!Резкие перекаты барабанов. И тут начала играть синтезированная музыка. Запел мужской голос, дальше его сменил женский.- Будь я проклят, если это не «Nothing’s gonna stop us now», - поражённо пробормотал Олег.Зазвучал припев.- Ты прав, чувачок, это оно, – сказал Дмитрий. – Нам конец.Твари тут же повернулись в сторону звука и заметили их. Ковыляющей походкой они направились к ним, и шли они уж больно стремительно. Евгений тут же подорвался и побежал в проулок.- Стойте! – прокричал Сергей. – Не разбегаться!Но его уже мало кто слушал. Евгений убежал в даль со спринтерской скоростью, Лиза рванула назад, дальше от тварей. Дмитрий тоже попытался убежать, но его схватила сильная рука за капюшон. Он поднял глаза – его держал Олег, который стоял, как скала, рядом с Сергеем.- Дальнейшие действия, – громко сказал он.- Вперёд, – сказал Сергей.- Ты сошёл с ума, – сказал Олег, не отрывая взгляда от приближающихся тварей. – Мы возвращаемся, мы отсняли достаточно.- Нет, только вперёд! – упрямо прокричал Сергей. – Давай же, идём.Олег молча стащил с себя рубашку, оставшись в одной белой футболке без логотипов. Разорвал её на две части, намотал на кулаки.- Говоришь, к ним нельзя прикасаться? – сказал он. – Сейчас проверим, хорошо ли они держат удар.- Это безумие! – крикнул Сергей.- Кто бы говорил, – огрызнулся Олег.И тут он резко подскочил к ближайшей твари и кулаком, замотанным в примитивную перчатку, врезал ей прямо по предположительной голове. Тварь упала на асфальт, поднимая пыль и вдруг резко распалась на жирный чёрный дым, который вонял бензином и испарилась. Олег усмехнулся.- А их довольно легко гасить! – удовлетворённо сказал он и подскочил к следующему существу.Снова удар, демон падает и рассыпается, даже не пытаясь ответить. Олег пошёл в разнос, переходя от одного демона к другому. С другой стороны улицы начали подтягиваться другие существа чёрного цвета, привлечённые звуками баталии.- Олег, остановись! – прокричал Сергей.- Его не остановить! – проорал Дмитрий. – Уносим ноги!Сергей развернулся и побежал, увлекая за собой Дмитрия. Олег продолжал драться, весь окружённый смрадным чадом.Евгений бежал дальше от пугающих тварей, не разбирая дороги. Только минут через пять он понял, что совершенно заблудился.- Чёрт, какой же я идиот! – сказал он, закрыв голову руками.Нужно срочно вернуться к группе. Один он здесь долго не протянет, это факт. Евгений развернулся и попытался примерно определить направление. Кажется, прибежал оттуда. Или нет? Женя чуть не плакал. Он не хотел здесь подыхать. И тут он увидел неподалёку высокое здание. Дрожащей рукой посчитал этажи. Двадцать семь. Это то самое здание, из которого они пришли! Он сейчас просто вернётся обратно, ну а ребята сами справятся. Они-то по-любому никуда не стали убегать, а остались группой. Евгений взял курс на здание. У самого здания замерцали какие-то огоньки. Интересно, что это? Евгений пошёл в их сторону, всё равно по пути. Он чувствовал в них что-то притягательное.Лиза бежала, как только могла. Воздух обжигал легкие, в боку кололо, и она совершенно не понимала, где теперь находится. Она нарушила главное правило – не разбегаться, а теперь заблудилась. Чёртовы твари! И это грёбаное ретро играло теперь повсюду. Зачем она вообще сюда попёрлась, отказалась бы от затеи, как и Юля. Теперь подохнет здесь.Впрочем, зачем она сюда пошла, Лиза прекрасно понимала, и причина была вовсе не в праздном интересе, как и причина того, что она всем не рассказала сразу о безумных мыслях Сергея.Лиза встала, упёрла руки в колени, начала шумно дышать. Сможет ли Сережа с группой найти её? Или они все разбежались? Женя точно убежал, она видела. Но уж никак не ожидала от себя подобной реакции. Одышка никак не проходила. Лиза сплюнула комок загустевшей слюны.- Когда делаешь забег на длинные дистанции, важно не выкладываться полностью на старте, а приберечь силы для финального рывка, – вдруг раздался хриплый голос.Лиза подняла голову. Под неработающим фонарём, весь скрытый в тени, стоял человек. Судя по очертаниям силуэта, это был высокий мужчина, кажется, в пальто и вроде как у него был шарф.- Кто вы? – спросила она.Громыхнула молния. Она была изумрудно-зелёной. Пошёл дождь. Лиза машинально растёрла каплю между пальцев. Прозрачная жидкость, на вид вода. Хоть что-то здесь нормального цвета.- Я тот, кто здесь живёт, – спокойно объяснил силуэт, – а ты я вижу, потерялась? Ай-яй-яй. Здесь тяжело выжить одному, по себе знаю.- Ну, ты же выжил, – неожиданно для себя пошутила Лиза и тут же пожалела об этом.- О-о-о, я был не один, – заверил силуэт. – У меня был друг. Он и сейчас со мной.Мужчина поднял руку с каким-то квадратным маленьким предметом. От предмета тянулись провода к голове мужчины. «Это плеер что ли?» - подумала Лиза.- Ага, ясно, – натянуто улыбаясь сказала она.- Ладно, сегодня я добрый, – сказал силуэт. – Выведу тебя.- А моя команда? – спросила Лиза.- Сами справятся, – бросил силуэт.В любезном тоне начали проскакивать нотки агрессии.- Что мне нужно будет сделать? – осторожно спросила Лиза.- Совершенно ничего, я помогаю путникам на безвозмездной основе, – сказал силуэт. – Подойди поближе.- Я даже не знаю… - неуверенно пробормотала Лиза.- Походи же, мать твою! – резко сорвался на крик мужчина.Лиза вздрогнула, отошла на пару шагов.- Прошу меня извинить, – снова любезным голосом, – но таковы правила. Подойди сюда, не бойся.Лиза стояла в нерешительности. Она точно знала, что не вернётся сама, но сам факт наличия этого человека здесь сбивал с толку. Кто он такой, как он здесь оказался? Вопросы обуревали Лизой, но с другой стороны, она чувствовала, что всё сильнее хочет подойти к незнакомцу. Он вызывал чувство доверия и безопасности. Лиза медленными шагами подошла к мужчине. Он протянул руку. Она тоже.- Я отведу тебя домой, – мягко сказал он и высунул часть лица на свет.На вид обычный человек, рыжеватая щетина, каштановые волосы, немного худоватое лицо. Но глаза… на некоторое время они показались Лизе странными. Кажется, они были… красные. Но это уже было не так важно. Она взяла незнакомца за руку, и они вместе пошли по дороге.Дмитрий и Сергей добежали до злосчастного дома. Остановились, отдышались. Над головами загремел гром. Пошёл дождь. Шевелюру Дмитрия снова начало заливать.- Твою мать, грёбаный ты урод! – зашелся в кашле и ругательствах Дмитрий. – Ты привёл меня к этому сраному дому! Верни нас домой!- Не сейчас, – выдыхая, сказал Сергей. – Я должен проверить… иначе всё бессмысленно.- Всё ради твоей сраной прихоти! – не унимался верстальщик. – Я понял, что ты за человек! Притворялся добрым и воспользовался нами!- Я должен найти Диму, – повторил Сергей,не слыша верстальщика.- Да я здесь, идиот! – неожиданно выдал Дмитрий и гомерически расхохотался. – Ох, чёрт… какая же шутка! Мать его, я просто король! Уху-у-у!Сергей резко, буквально наотмашь, ударил Дмитрия по лицу. Тот перестал смеяться и врезал Сергею в ответ. Из губы архивариуса потекла струйка крови, размываемая дождём по всему подбородку.- Угомонился? – спокойно спросил он, вытирая кровь. – Получил сатисфекшен?Дмитрий выпрямился, поставил руки так, будто держит воображаемую гитару.- Ай кен гет ноу! Сатисфекшен! – пропел он. – Эх, почему здесь играет только сраное ретро, а не рок? В восьмидесятых же тоже был рок! Смените пластинку, выродки!- Пошли за мной, – сказал Сергей и схватил за руку Дмитрия.Он, однако, не стал сопротивляться. Они вошли в дом и стали подниматься по лестнице на нужный этаж.- Знаешь, ты мне сразу не понравился. – сказал Дмитрий. – Замкнутый, такой вредный зануда. Ты не пойми, я тоже был хикканом, но ты-то был злобным хикканом, из тех, кто приходит на работу с кучей пушек и расстреливают коллег. Все эти пять лет я боялся, что ты так сделаешь.Сергей не отвечал.- Да что с тобой общаться, – махнул рукой Дмитрий.Они дошли до нужного этажа. На стене красовалась та же надпись, что Дмитрий видел на картинке. Если бы на надпись сейчас посмотрели Олег или Евгений, они бы отметили, что надпись располагается ровно на том же месте, что и в реальном мире. Сергей провёл рукой по побелке, что была чуть выше надписи. Растёр на пальцах.- Эта очень свежая, – пробормотал Сергей.- Значит этот дом попал под программу капитального ремонта, – сказал Дмитрий.- Нет. Смотри, зелёное свечение вокруг, – показал Сергей на область вокруг надписи.Там действительно был слабый зелёный ореол.- Это маленький портал в нашу вселенную. Дима им воспользовался, чтобы оставить послание.- В таком случае, послание неинформативное, – сказал верстальщик. – Мог бы указать свои координаты, сказать, что он в беде. Здесь же полно места!- Значит он не хочет возвращаться, – упавшим голосом произнёс Сергей.- Дошло наконец-то, – возвёл руки к небесам Дмитрий.Сергей стоял с поникшим видом. Дмитрий опустил руки и глубоко вздохнул. Предстоял разговор по душам. Он подошёл к Сергею, положил руку на плечо. Сергей возражать не стал.- Послушай, – начал Дмитрий, – я думаю, раз он остался в этом жутком месте на долгих девять лет и остался живым, с ним произошло нечто страшное. Я думаю, если бы он хотел, он бы давно воспользовался порталами, как мы, и пришёл бы к вам.Сергей постоял немного и сбросил руку Дмитрия.- Хватит нести херню, идём домой, – коротко бросил он.Олег разносил тварей в щепки. Они были легкими соперниками, но своё качество компенсировали количеством. С улиц стекались всё новые и новые существа. Но Олег не давал им подойти и на метр. Демоны были медлительные, мелкие, хрупкие как хрусталь. И, самое главное, Олег совершенно не чувствовал боль в правой руке! Он полностью ощущал удар, будто бил по живому, плотному противнику, но рука не завывала после каждого хука или апперкота. Олег снова чувствовал себя бойцом. Забытое чувство триумфа возвращалось к нему. Он уже почти забыл про тот провальный бой, что перечеркнул его карьеру…И тут произошло нечто необъяснимое. Твари перестали наступать. Олег встал, шумно вдыхая и выдыхая. Ему, что, решили обеспечить передышку? Твари образовали круг. Олег ударил пару монстров, но их место быстро заняли другие. И тут он увидел, что из задних рядов продирается нечто. Оно было выше обычных демонов, даже выше Олега на пару десятков сантиметров. По силуэту большая тварь напоминала хорошего культуриста. И оно было пурпурного цвета, с синими глазами. Олег понял, в чём дело. Отправили против него лучшего бойца! Только они не учли, что Олег эту хрень раскатает прямо по асфальту. Главный редактор встал в стойку, прикрывая голову. Пурпурная тварь вышла в круг.- Ну, потанцуем! – крикнул Олег и нанёс первый удар правой рукой.Существо только выбросило руку вперёд и сразу же перехватило удар Олега, крепко сжав его кулак. Рука захрустела, боль вернулась. Олег закричал и открылся для удара. Демон сделал замах своей огромной рукой. «Господи, он же меня убьёт», - подумал Олег, когда пурпурная рука врезалась в его челюсть с огромной силой.Тяжёлый удар тяжёлой руки. Олег помотал головой, не понимая, что происходит. Только что он на тёмной улице сражался с порождениями зла, и вдруг оказался… на ринге? Олег повертел головой. Да, он действительно на ринге, снова в строю. Олег повернул голову и посмотрел на своего противника. Лицо показалось знакомым... Это же был тот самый говнюк, что наступил ему на руку после первого нокдауна! Здоровенный амбал, чёрные курчавые волосы, очень коротко подстриженные, черная борода без усов. Он еле дотягивал до весовой категории Олега, но их всё равно поставили вместе. Олег провел рукой в перчатке по подбородку, утирая кровь. Рука проскользила по лицу, не встретив препятствий. Олег удивился. Он носил бороду уже восемь лет и сразу почувствовал её отсутствие. Он провёл рукой по голове. И точно, там была густая шапка чёрных волнистых волос, которые начали выпадать уже в двадцать один. Это означает только одно – он снова молодой и снова на том самом поединке. Значит ему дали возможность изменить ход битвы! Олег рассмеялся и ринулся в атаку. «Действуй резче, ты же знаешь теперь все его приёмчики!» - скомандовал он себе. В мгновение ока он оказался рядом с оппонентом и врезал ему от души в челюсть. Рука раздалась болью, амбал и не пошевелился. Вместо этого он усмехнулся и ударом огромной ручищи по дыхалке бросил Олега в угол ринга. Олег, задыхаясь, попытался подняться, но здоровяк подбежал к нему и врезал ногой по животу.- Это не по правилам… это не по правилам… - пробормотал он, увидев судью в полосатой футболке.Судья наклонился к нему и поднёс лицо вплотную к его лицу. От него несло смрадом разложения, и Олег заметил, что весь судья покрыт лиловыми трупными пятнами, сквозь которые просвечивали осклизлые мышечные волокна, а в серой плоти соединительной ткани копошились опарыши. От лица судьи отслаивались куски кожи и свисали, как рваные обои, нос был готов отвалиться и повиснуть на ниточке сухожилия.- Какие к чёрту правила? – спросил судья каркающим голосом, разбрасывая опарышей. – Правила созданы не для неудачников вроде тебя! Правила – для победителей! Именно поэтому этот джентльмен сейчас раздавит тебе руку, получит дисквалификацию на год и продолжит сражаться, а ты уйдёшь из спорта в занюханную газету! Нравится быть большим человеком в маленьком городе, Олег?Амбал рывком положил Олега на спину, вытянул его правую руку, прижал левым коленом. Его глаза засветились синим светом, из под кожи здоровяка тоже начал проступать свет, но пурпурный. Казалось, ещё немного и эта энергия разорвёт его на куски. Амбал занёс ногу над правой рукой Олега.- Нет, не надо! – закричал Олег.- Так и знал, что ты станешь умолять, слизняк! – расхохотался амбал и опустил ногу.Дикая боль. Эта боль не напоминала Олегу ту боль, что он перенёс тогда на ринге. Эта боль была помножена на тысячу, и она не прекращалась. Фонари на трибунах погасли, ринг остался единственным пятном света посреди бесконечной черноты, и был ещё белый прямоугольник света в том месте, откуда выходили бойцы. Олег, сходя с ума от боли, с надеждой посмотрел туда. Амбал уже целиком светился пурпурным и больше напоминал того демона, чем человека.- Теперь ты мой навечно, – сказал Олегу демон.И прямоугольник света, обозначающий дверь, сузился до щёлки, а потом пропал.Евгений бежал за белыми огоньками. Его уже не интересовало то самое здание и выход из измерения номер двадцать семь. Всё, что он хотел – догнать ангельские колокольцы. Когда Евгений приближался к группе белых огоньков, витающих в воздухе, он чувствовал блаженство и счастье. Что-то, похожее на то, чувство, которое он испытывал, когда тусовался с Олегом и компанией, когда они были детьми. У него были друзья, им было весело. Никаких забот, никакой сессии. На школу плевать, на родителей плевать. Только подлейте мне той бурды, что зовёте алкоголем. И дайте затягу этих странных сигарет с сладковатым дымом.Но огоньки не давались так просто. Они то замедлялись, позволяя Евгению подойти близко, то резко ускорялись так, что Евгений бежал просто из последних сил, ощущая покалывание в селезёнке. Но они никогда не терялись из вида. Они его выбрали - понял это Евгений. Теперь он их избранный. Потому что он всегда был добрый, не матерился, не оскорблял всех, как этот верстальщик, не пытался доминировать, как пытался Олег… О нет, Олег же друг… К чёрту друзей. Они все грешники, а он праведник. Дайте мне скорее послушать божественный перезвон!И тут огоньки остановились. Евгений сначала подумал, что это опять уловка, и, как только он подойдёт слишком близко, они убегут. Но сколько бы шагов он не делал, огоньки не улетали. Неужели он добился их расположения? Евгений протянул руку. Где это он? Вокруг один мусор и серые здания. Наплевать, где он. Он нашёл то, что искал. Евгений прикоснулся к огонькам, и его обдало жаром.- Вставай, Жека! – гомон голосов вырвал Женю из сна.Он осмотрелся. Вокруг его друзья, впереди восемнадцатилетний Олег, ещё совсем малой и с чёрными волнистыми волосами до шеи, в футболке, надетой поверх свитера – старая мода нулевых.- С тебя штрафная за сон! – весело выкрикнул Олег, наливая Евгению красную жидкость в пластмассовый стаканчик.Евгений взял из рук Олега стакан, осушил его. «Красный виноград». Пойло отвратное, но по шарам даёт знатно. Где это они? Женя осмотрелся. Плазма на стене, евроремонт, современный комп в углу. Квартира его родителей. Предки у Жени часто уезжали, оставляя парня одного. Этот день был одним из тех, и Женя снова собрал тусовку. В основном были друзья Олега – его ровесники, но Евгению нравилось тусоваться с ребятами постарше. Особенно ему нравились девчонки из круга общения Олега. Хотя он и понимал, что шансов у него мало.- Хей, Жека, не хочешь пыхнуть? – спросил длинноволосый приятель Олега с косяком.- Не откажусь, – сказал Женя и принял из его рук дымящуюся самокрутку.Затянулся. О, да… Ощущения напоминают те же, но в тысячу раз лучше. Жека развалился на диване. Вот он - рай. Должно быть, он умер и попал в рай. Да, это то, что он хотел.- Ещё по одной? – спросил Олег.- Нет, я пока не хочу ,– отмахнулся Евгений.- А ну-ка пей, ублюдок, – вдруг злобно сказал Олег и схватил Женю за шею.- Какого хрена ты творишь? – испуганно спросил Женя.- Это же твоя тусовка! Наслаждайся, мелкий ты говнюк! – сказал Олег руками разжал челюсти Жене.Другой парень начал заливать пойло Евгению прямо в рот. Женя захлебнулся красной жидкостью.- Что на вас нашло? – спросил он, откашливаясь.- Ты недостаточно тусуешься! – закричал длинноволосый парень. – Больше кайфа!И выдохнул на Женю огромный клуб сладковатого дыма. Евгений закашлялся, размахивая руками, разгоняя дым. Сквозь завесу дыма он увидел, что двое девушек начали кидать в плазму бутылки. Плазма покрылась паутиной трещин.- Перестаньте крушить технику! – воспротивился Женя и попытался встать.Две пары крепких рук усадили его на место. Олег оказался прямо перед лицом.- Переставай гундеть! Это невесело! Я тебе не говорил, что мы тусуемся с тобой только потому, что у тебя богатые предки? Сам-то ты из себя ни черта не представляешь! И вырос в невыразительное говно! До сих пор не можешь отсосаться от моей титьки!- Мы же друзья, – слабым голосом произнёс Женя.- Это да, – согласился Олег. – Я припас для тебя подарок, дружище.Он достал из кармана грязный шприц с мутной коричневой жижей внутри.- Пробовал героин? Конечно же, не пробовал, зачем я спрашиваю. Ты же целка! – рассмеялся Олег, его поддержали остальные гости. – Ну, мы это исправим! Знаешь, куда лучше колоть? Туда, где крупная вена! Спустите ему штаны!Руки, что держали Евгения, начали снимать с него брюки. "Это всё сон, - думал Женя. - Сейчас я проснусь. Ну же. СЕЙЧАС!". Евгений услышал хлопок. Это закрылась входная дверь. Теперь он не проснётся.Дмитрий и Сергей бежали по прямой дороге, перепрыгивая через сгнившие машины, перевёрнутые почтовые ящики, рекламные баннеры. Дождь хлестал упругими струями, гром грохотал каждые две минуты, и с боковых улиц Дмитрий замечал подтягивающихся демонов. И не все из них были чёрные, и не все были такие же медленные, как те чёрные. Это и беспокоило Дмитрия. Он уже был просто на пределе, его физические данные никогда не были отличными, и сейчас Дмитрий просто задыхался.Он бежит по плацу в полной выкладке. Каска сползает на глаза, автомат больно бьёт по спине, броник, кажется, стал весить тонну. Старшина орёт на него.- Рядовой, ты самое медленное говно в моей роте! Ты будешь драить толчки до самого дембеля! И после дембеля тоже, потому что ты медленное, несоциализированное говно! Неужели ты думаешь, что диплом решит твои проблемы? Да никому не нужен аутист вроде тебя! Так и будешь посасывать на фрилансе!Дмитрий мотнул головой. Нет, он не в армии, он всё ещё здесь, убегает от порождений параллельного измерения.- Какого хрена сейчас только что было? – выкрикнул Дмитрий.- Видел кино? Это галлюцинации, не больше, – задыхаясь пояснил Сергей. – Вселенная пытается пролезть в твои мозги. Она может такое во время грозы. Остановить, мы добежали.- Нихеровые такие галлюцинации, – пробормотал Дмитрий.Дмитрий встал у высокого здания. Да, именно то, что им было нужно.- Не хочешь исповедаться? – спросил Дмитрий.- О чём это? – спросил Сергей, вытирая нос.- Неужели ты думаешь, что я поверю, что всё это ты нашёл на форумах? Серёга, я тоже есть в Дарквебе и знаю, что ничего такого там нет. Откуда ты так много знаешь о 27?Сергей отдышался и пригласил Дмитрия под крышу. Они вошли внутрь и начали нелёгкий подъём наверх.- Я прыгал сюда да этого, – сказал Сергей. – Много раз. Раз за разом, всё это время я искал своего свояка. Но не находил. Я решил, что с командой будет лучше. А оно вот как вышло.- Не твоя вина, – сказал Дмитрий. – Все, кто хотели, отказались.Они дошли до десятого этажа.- Да, но я вас использовал, ты прав, – сказал Сергей.- Ты не виноват, это был просто твой «белый кит». Человек твоего склада может пойти на всё ради своей цели. Не забывай, я говорил, что мы похожи, – Дмитрий подмигнул Сергею.И в этот момент верстальщик почувствовал, как кто-то схватил его за волосы очень крепкой хваткой. Сергей обомлел. Дмитрия держал демон страха – существо отвратительно серого цвета, по форме напоминающее очень худую, скелетообразную женщину с тонкими острыми пальцами, длинной в два раза больше нормы. Сейчас эта тварь держала Дмитрия за волосы, которые медленно седели от кончиков до корней.- Не трогай его, – уверенно сказал Сергей.Тварь зашипела, и Сергей бросился на них. Образовалась куча мала, и вот уже Сергей держал голыми руками демона, а Дмитрий очухивался в углу. Руки сильно жгло, в грудь пробиралось чувство обжигающего ужаса, но Сергей не ослаблял хватку.- Я помогу тебе, – сказал уже полностью седой Дмитрий.- Беги, мать твою, – прокряхтел сквозь боль Сергей. – Нажмешь семь и потом два на лифте. Опубликуй запись… расскажи людям.Дмитрий вскочил на ноги и побежал вверх по лестнице. Он должен был помочь, но он не мог снова заставить себя прикоснуться к существу. Это было хуже, чем погрузить руку в банку с тарантулами, хуже, чем быть закопанным заживо, это был настоящий животный ужас. Снова испытать его Дмитрий не мог. Снизу раздались крики Сергея, а это значит, что с ним разделались. Времени мало.Дима поднял все резервы своего тела и просто взлетел на последний этаж. Тварь, невероятно быстрая, буквально проплыла по воздуху за ним. Дмитрий с шумом врезался в стенку лифта и судорожно нажал кнопки семь и два. Лифт захлопнулся прямо перед мордой существа. Лифт поехал. Дмитрий сполз по стенке в угол и разжал правую руку. Оттуда выпала камера, всё это время Дмитрий сжимал её в руке, и запись велась. Двери раскрылись, предоставив взору привычный подъезд с электрощитами и цифрой два на стене. Дмитрий выдохнул. Он дома.В дверь позвонили. Юля отложила в сторону книгу и поднялась с кресла. Кто мог заявится так поздно? Может, знакомые родителей? Юля не знала почти никого, она вернулась в отчий дом после пяти лет отсутствия и ощущала себя пока немного неловко. Вчера она занималась документами на перевод – учёбу бросать не хотелось. Юля подошла к двери.- Кто там? – спросила она.- Это Дима, верстальщик, – послышался знакомый голос.Юля обрадовалась. Если он пришёл, значит у них всё получилось. Но особенно её радовал тот факт, что к ней пришёл именно Дима.Она открыла дверь. На пороге стоял молодой парень, в котором угадывались черты её старого знакомого, за некоторыми исключениями. У этой версии Димы не было бороды, он был наспех коротко подстрижен с пробором направо, и его причёска с бровями была цвета луны.- Серьёзно? – спросил он – Ты просто вернулась к родителям?- Что… Что ты с собой сделал? – удивилась Юля. – Почему ты седой? Тебе, конечно, идёт, но всё же…- Ко мне прикоснулось нечто ужасное, – признался Дима. – Я больше не мог носить тех волос. Постоянно ощущал её мерзкие пальцы.- Значит так, – сказала Юля, – проходи внутрь. Я хочу знать всё.У героев состоялся долгий и неприятный разговор. Юля мрачнела с каждым словом, Дмитрию тоже было не по себе от воспоминаний. История вышла без счастливого конца.- И потом я добрался домой, наплевав на все засады, срезал гриву, собрал вещи и уехал за тобой. Адрес я нашёл в архиве.- Значит это всё действительно правда? – спросила Юля.- Есть видео, – сказал бывший верстальщик. – Я снимал всё.- Так… - сказала Юля. – И что теперь собираешься с этим делать?- Я бы не хотел делать ничего, – сказал Дмитрий, – но последняя воля Серёги была такова – обнародовать записи.- Нас могут опять засечь и преследовать, – напомнила Юля.- Я знаю, – заверил Дмитрий. – Поэтому я придумал кое-что… Помнишь, Сергей упоминал про Дарквеб?Поздним вечером, на одном форуме, куда не доберёшься с помощью поисковика, и регистрация на котором возможна была только по инвайтам, появился пост странного содержания. Напоминал он типичную утку, но к нему прилагалось довольно качественное видео. Содержание поста было следующим:"Привет, аноним. Я не могу раскрыть своей личности - в целях безопасности. Дело в том, что за информацию, которую я сейчас поведаю, тебя вполне могут преследовать и даже попытаться убить. Если желание отпало – сворачивай страничку. Впрочем, я думаю, местный контингент этим не отпугнуть. Так слушайте.Из-за секретного эксперимента в одном непримечательном городе нашей страны была открыта дыра в параллельное измерение. Не спеши сомневаться, доказательства есть, и они приведены в виде ссылки на видео, которое я со своей командой снял собственноручно. Моя команда погибла в ходе «прыжка», и я считаю своим долгом поведать всему миру об этом месте. Начну с этой дыры.Опасайтесь Измерения 27. Всё, что связанно с числом 27, скорее всего, связанно с Измерением. В Измерение можно попасть только в определённое время – 00:27, так что старайтесь быть дома в это время, так как способов «провалиться» очень много, и все они нами не изучены. Я буду продолжать собирать информацию и выкладывать её здесь для вашей безопасности. Распространяйте этот пост!".Первое время комменты заполонили боты и тролли. Люди отчаянно спорили на тему наркотического опьянения автора и его навыках в видеомонтаже. Тем временем уже ночью количество просмотров поста перевалило за сто тысяч.

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