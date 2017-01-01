Мертвый ползьователь ВК

Мертвый ползьователь ВКЭто случилось в 2014 году. Сидел в ВК. Решил тогда посмотреть, что нового в новостях. Вижу: новая заявка в друзья - Евгений Кордоненко. Переписывались с ним.
ЕК: Привет.
Я: Привет, вы кто?
ЕК: Ваш новый друг.
Я: Ясно, как у вас дела?
ЕК: Райское, а у вас?
Я: Ну так, не очень.
ЕК: В школе с задирами проблема?
Я: Да, откуда знаете?
ЕК: У большей половины детей такая проблема. Я с этим разберусь.
Я: Извините, а вы откуда?
ЕК: С Хабаровска, еще что-то хотели?
Я: Нет, до свидания.
ЕК: И вам не хворать.
На следующий день пришел в школу и странно, что мой задира не пришел в школу. Расспросил всех одноклассников, никто ничего не знает. Так продолжалось в течение недели. Потом по новостям рассказали, что моего задиру нашли в горном массиве мертвым. Как он туда попал, никто не знает до сих пор. Спустя месяц я забыл про этот ужас. Но после школы заглянул в вк и офигел от переписки:
ЕК: Я сделал все, теперь сделай мне одолжение.
Я: Какое?
ЕК: Надо поговорить, буду ждать на кладбище.
Я: На входе?
ЕК: Нет, возле могилы с медной плитой. Одна там только одна.
Я: Хорошо, ко скольки подойти?
ЕК: К 23:30, сможешь?
Я: Да, попробую.
В 22:30 пришел туда, ждал его несколько часов. Решил посмотреть, чья это богатая могила, и сильно ужаснулся. На плите было написано:
Кордоненко Евгений Сергеевич 21.05.1979 - 30.12.2013. Любим, помним, скорбим. Я сначала впал в ступор, потом понял, что это все розыгрыш. Пошел домой, чтобы в вк написать этому говнюку, что он идиот. Но странно то, что когда зашел на его страницу, то она была удалена. Последнее его сообщение было в 00:00.
ЕК: Прости, я настолько одинок, что меня никто не навещает. Спасибо.
Я не поверил этому и про эту историю забыл через месяц и больше не вспоминал.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:48
Сегодня, 08:48 by сталкер мракПросмотров: 45Комментарии: 0
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