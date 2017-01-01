Мертвый ползьователь ВК

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:48

сталкер мрак Просмотров: 45 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 08:48 by

Это случилось в 2014 году. Сидел в ВК. Решил тогда посмотреть, что нового в новостях. Вижу: новая заявка в друзья - Евгений Кордоненко. Переписывались с ним.ЕК: Привет.Я: Привет, вы кто?ЕК: Ваш новый друг.Я: Ясно, как у вас дела?ЕК: Райское, а у вас?Я: Ну так, не очень.ЕК: В школе с задирами проблема?Я: Да, откуда знаете?ЕК: У большей половины детей такая проблема. Я с этим разберусь.Я: Извините, а вы откуда?ЕК: С Хабаровска, еще что-то хотели?Я: Нет, до свидания.ЕК: И вам не хворать.На следующий день пришел в школу и странно, что мой задира не пришел в школу. Расспросил всех одноклассников, никто ничего не знает. Так продолжалось в течение недели. Потом по новостям рассказали, что моего задиру нашли в горном массиве мертвым. Как он туда попал, никто не знает до сих пор. Спустя месяц я забыл про этот ужас. Но после школы заглянул в вк и офигел от переписки:ЕК: Я сделал все, теперь сделай мне одолжение.Я: Какое?ЕК: Надо поговорить, буду ждать на кладбище.Я: На входе?ЕК: Нет, возле могилы с медной плитой. Одна там только одна.Я: Хорошо, ко скольки подойти?ЕК: К 23:30, сможешь?Я: Да, попробую.В 22:30 пришел туда, ждал его несколько часов. Решил посмотреть, чья это богатая могила, и сильно ужаснулся. На плите было написано:Кордоненко Евгений Сергеевич 21.05.1979 - 30.12.2013. Любим, помним, скорбим. Я сначала впал в ступор, потом понял, что это все розыгрыш. Пошел домой, чтобы в вк написать этому говнюку, что он идиот. Но странно то, что когда зашел на его страницу, то она была удалена. Последнее его сообщение было в 00:00.ЕК: Прости, я настолько одинок, что меня никто не навещает. Спасибо.Я не поверил этому и про эту историю забыл через месяц и больше не вспоминал.

Ключевые слова: Переписка странность могила кладбище авторская история

Другие, подобные истории: