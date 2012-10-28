Возвращение с того света

Сделано_в_СССР Просмотров: 122 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 09:05 by

Меня коллеги по работе и одногруппники всё спрашивают о том дне, когда я вернулся с того света. Я бы рассказал всю правду, но им знать не надо да и не поверят, но здесь вам поведаю.Расскажу немного о себе: я обычный человек, учусь на юрфаке, работаю распиловщиком пиломатериала, люблю с детства играть в шахматы, благодаря им у меня сложился хороший, быстрый аналитический ум, который всегда мне помогает как на работе, так в учёбе и в будущей профессии тоже пригодится.Живу, так сказать, обычной жизнью, но бывали случаи, когда меня знакомые видели в десяти местах одновременно, но я всё это сводил к тому, что они просто обознались.Но они ссылались на то, что меня трудно с кем-то перепутать. Внешность у меня такая — специфическая.А я всегда их спрашиваю, почему они тогда не поздоровались и не попытались заговорить с тем, кто так похож на меня?Я к этому привык, но всё хотелось бы увидеть своего двойника.Это было небольшое отступление, теперь перейду к самой истории.В тот день ничего необычного не происходило, работа прошла как обычно, перед окончанием работы я наточил цепь, продул компрессором воздушный фильтр и продул всю бензопилу, сдал оборудование, переоделся, дождался конца рабочего времени и пошёл домой.За проходной кого-то ждала женщина с ребенком, возможно, мужа, подумал я. А ребёнок всё бегал вокруг неё. Отойдя подальше, я стал ждать своего друга, он меня всегда подвозит до дома.Пока я ожидал друга, произошло страшное — этот ребёнок выбежал на дорогу, и как назло, по дороге навстречу мчался грузовик на очень большой скорости.Я рванул, чтобы попытаться поймать и оттолкнуть ребенка в сторону, но сам понимал: мне смерть. Так и произошло.Когда я пришёл в себя, если можно так выразиться, я увидел, что иду по коридору с другими людьми, наверное, такими же как я, недавно умершими, подумал я.Вижу впереди привратников, которые всех записывают в какую-то книгу, и вдруг какой-то голос говорит:— Всем только что прибывшим не волноваться, сначала идёте через ад, потом через рай, а затем и на суд.Когда я начал подходить, один привратник направился в мою сторону и говорит мне:— Мархорис, что ты делаешь среди вновь прибывших?Я ему отвечаю:— Я не Мархорис, вы меня путаете, — и называю своё имя.Он рассмеялся и говорит:— Опять, поди, водку с пивом смешал!Я опять ему говорю, что я не Мархорис.Он не верит, говоря:— Ну и юмор у тебя, ты хоть задание своё выполнил?Я, обладая хорошим аналитическим умом, понимаю, что он меня путает.Это мой шанс вернуться, и я ему отвечаю:— Да, я Мархорис, что-то я и вправду перебрал с алкоголем, не напомнишь мне моё задание?Привратник ответил мне:— Конечно, найти людей с более чистыми душами, которые готовы их продать, а потом не додумаются оспорить сделку.Я ответил:— Конечно.Привратник мне говорит:— Тогда отчёт напиши и сдай его.Я говорю:— Понял и прошу напомнить мне, как всё это сделать. По причине хорошего алкогольного опьянения я всё забыл. Привратник мне всё рассказал с пожеланием больше не перебирать так. Дальше я пошёл в архив.Посмотрев на другие отчёты, я сделал свой.Подходя ответственно, написал всё, но по сути ничего. Там же я узнал, что моя внешность пользуется у них большой популярностью, поэтому меня часто везде видели. Потом начал в их архиве искать способ, как вернуть душу в своё тело, исцелить его, оставить при этом пару ушибов, как говорится, чтобы меньше вопросов было, и попасть в то время, когда я погиб.Нашёл, всё сделал как надо. Получилось!Когда я вернулся в своё тело и сделал резкий вздох, находился я уже в катафалке.Полицейские показания свидетелей записывали, врач фиксировал мою смерть.То, что все были удивлены, это ничего не сказать, некоторые чуть ли в обморок не упали.Я спросил, сколько сейчас времени у того врача.Он смог только показать свои часы, чтобы я увидел.Оказалось, что с момента ДТП и моего возвращения прошло около двадцати минут.Как все пришли в себя, врач меня повторно осмотрел, пару ушибов нашёл, но отправил сразу на осмотр в больнице на более детальный, где мне дали больничный на две недели.Потом был суд над водителем, он получил наказание, но в его глазах было видно: он сам себя наказал более сурово.Видя это, я к нему претензий не имел.С ребёнком всё в порядке, пара царапин на нём была. Про меня даже в газете писали и в местных новостях репортаж сделали, а после всего этого я вернулся к своей обыденной жизни.Автор: Алексей.

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