Властелин страны кошмаров

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:39

Сделано_в_СССР Просмотров: 14 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 10:39 by

События, о которых я хочу вам рассказать, произошли со мной осенью прошлого года, а, точнее, в канун Дня всех святых. Возможно, некоторые из вас захотят узнать, почему я ждал целый год и никому об этом не рассказывал – конечно же, вы получите объяснение этому обстоятельству, но всему своё время.…Той серой и промозглой осенью я работал сторожем в одном из дачных особняков Подмосковья. Владелец дома ещё в конце сентября перебрался со всей своей семьёй в столицу, так что весь особняк был полностью в моём распоряжении, а, если говорить точнее, полностью на моём попечении. Из всех комнат огромного двухэтажного дома я пользовался только кухней, ванной с туалетом и маленькой комнатушкой в левом крыле верхнего этажа. Именно в этой каморке я спал и проводил практически всё своё время. Одно-единственное окно в этой комнате располагалось прямо над кроватью. Рядом с моим спальным местом располагалась небольшая тумбочка, а вдоль стены стоял старый шкаф для одежды – вот, можно сказать, и всё убранство моей каморки.Невзирая на столь аскетичный образ жизни, в моём распоряжении были безлимитный высокоскоростной интернет и тысяча рублей в сутки на питание. Так что мне не приходилось оплачивать своё проживание из собственного кармана, а, значит, не только сохранить свою зарплату полностью, но и слегка её приумножить. Тысячу рублей в сутки я, естественно, не «проедал», а в местный продуктовый магазин наведывался только за самым необходимым. Вечера я обычно проводил за ноутбуком, который очень удобно расположился на прикроватной тумбочке. Благодаря этому островку развлечений у меня была возможность каждый вечер, перед сном, посмотреть фильм или провести пару часов за онлайн-игрой, на которую я подсел пару лет назад.Я прекрасно помню тот осенний вечер тридцать первого октября, когда, шарясь по мировой паутине в поисках нового триллера, я случайно наткнулся на один из многочисленных сайтов, так или иначе связанных с мистикой. Браузер выделил его среди прочих чёрно-красным шрифтом и поместил в самый верх страницы. Возможно, из-за того, что рядом с названием сайта висел значок «Конкурс!»Как и для многих других, для меня слово "конкурс" ассоциировалось с призами за победу в каком-либо состязании, что, в свою очередь, не могло не подогреть моё любопытство. Сайт предлагал выбрать одну из нескольких неоконченных мистических историй и завершить её по-своему, а сам конкурс громогласно назывался «Властелин страны кошмаров». Главным призом этого конкурса была небольшая денежная сумма, однако, её явно хватило, чтобы пробудить моё воображение.Усевшись поудобней перед ноутбуком, я стал просматривать истории, которые предлагал сайт для конкурса. Вскоре среди всякой бурды о призраках и вампирах я отыскал рассказ, в котором шла речь о парне, оставшемся в канун Хэллоуина в полном одиночестве в огромном особняке. Сначала я даже глазам своим не поверил: ситуация, описываемая в рассказе, практически копировала мою нынешнюю действительность! Возможно, именно по этой причине я выбрал именно этот рассказ.Мне потребовалось всего около часа, чтобы повернуть сюжетную линию в нужное мне русло и завершить рассказ. Персонаж моей истории, в отличие от большинства других, остался жив. Вероятно, потому, что я ассоциировал его с самим собой. Поэтому, несмотря на ужасное существо, которое напало на него среди ночи в абсолютно пустом доме, парню всё же удалось избежать участи быть заживо съеденным.Проверив несколько раз орфографию и пунктуацию, насколько позволяла мне собственная грамотность, я добавил свою концовку к рассказу и выложил всё это на сайт. Спустя пару минут жуткое кукольное лицо, расположенное в правом верхнем углу страницы сайта, улыбнулось, а под ним появилась надпись: «Ваша история принята к участию в конкурсе». Довольный собой, я закрыл ноутбук и, допив остатки чая, растянулся на кровати. Плафон, висящий на потолке и рассеивающий мягкий желтоватый свет, вскоре обрёл образ размытого пятна. Сон мягко, но неумолимо взял меня в свои объятия.Я проснулся от того, что почувствовал, как что-то очень сильно сдавливает мои ноги. Кое-как открыв глаза, я пришёл в дикий ужас от происходящего. Что-то огромное со множеством каких-то непонятных конечностей стояло у моих ног. Самое ужасное было в том, что эта тварь заталкивала меня к себе в рот, издавая при этом леденящий душу стон!Когда моё сознание полностью вернулось ко мне, я уже по колено находился во рту этого отвратительного создания. Закричав во всё горло, я стал извиваться как змея на горячем камне, пытаясь высвободить свои ноги. Чудовище, почувствовав сопротивление с моей стороны, злобно зарычало и стало с удвоенной силой заталкивать меня к себе в пасть. В панике я схватил ноутбук с тумбочки и, что было силы, швырнул его в эту тварь. Чудовище лишь на секунду разомкнуло свою пасть, но этого мгновения мне хватило, чтобы освободить свои ноги и отскочить к окну. Расставив в стороны все свои лапы, монстр с жутким рычанием двинулся на меня.Когда монстр оказался в круге лунного света, проникающего через окно, меня чуть не стошнило от ужаса. Даже в воображении больного психопата вряд ли могло привидеться что-либо подобное: три вертикально расположенных глаза, а под ними - беззубая пасть, усеянная омерзительными присосками и щупальцами. Не раздумывая ни секунды, я кинулся в окно. Звон разбитого стекла и сопровождающий его полёт со второго этажа ярким клеймом остался в моей памяти. Как и образ того жуткого чудовища. Рухнув на землю, я встряхнулся и на негнущихся ногах, что есть мочи, помчался к воротам, возле которых был припаркован мой автомобиль.Только доехав до центральной улицы города, мне хватило духу припарковаться возле круглосуточного супермаркета и заглушить мотор. Выкурив несколько сигарет, я кое-как успокоился и унял дрожь в руках. На мгновение мне даже показалось, что весь этот кошмар всего лишь приснился мне, но, задрав штанины форменных брюк, я увидел на своих ногах ужасные, кровоточащие гематомы, которые не оставляли никаких сомнений в реальности произошедшего. Закурив очередную сигарету, я вдруг с ужасом осознал, что всё, произошедшее со мной, я описал в том дурацком рассказе. Даже то отвратительное существо, которое пыталось заживо меня сожрать, было плодом моей собственной фантазии. Ведь даже внешним видом оно точно соответствовало тому существу, которое я описал в истории, отосланной на сайт.Не буду здесь описывать свои чувства, которые я испытывал в тот момент, скажу лишь, что осознание того, что я остался жив лишь потому, что в живых остался мой персонаж, пронзило мою голову с такой силой, что я чуть не лишился рассудка.В завершении хочу сказать, что в тот дом я больше никогда не возвращался. Дождавшись утра, я поехал в офис своей компании и написал заявление об уходе. А рассказываю я об этом только сейчас потому, что вскоре после описанных мной здесь событий у меня диагностировали рак коры головного мозга. Звучит жутко, а на деле всё ещё страшней. Не думаю, что моя болезнь как–то связана с произошедшими со мной событиями прошлой осени, однако, до тех пор, пока я не попал на больничную койку, я предпочитал об этом молчать.Сейчас я нахожусь в областном онкологическом центре. Рядом со мной, на прикроватной тумбочке, лежит мой новый ноутбук. Я жду конца октября, когда на том самом сайте снова начнётся конкурс, посвящённый Хэллоуину. В этот раз персонаж моего рассказа обязательно погибнет. Но погибнет так, как захочу этого я, а не раковые клетки, буравящие мой воспалённый мозг. Властелину страны кошмаров не составит никакого труда сочинить кошмар поуютней для себя самого. Я жду…Автор: THE-THING.

Ключевые слова: Страх болезнь монстр ужас сайт конкурс

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