Не волкиОн привалился спиной к стволу дерева. Силы были уже на исходе и, хоть останавливаться было нельзя, продолжать без передышки он не мог. Он зажал рот рукавом, пытаясь хоть как-то приглушить тяжелое дыхание. Ночной лес жил вокруг сотнями звуков, но он не смог бы выделить из них тот самый, что несет для него погибель. Зато его наверняка сразу бы услышали.
«Эти твари преследуют меня» - эта мысль пугала его.
Вокруг него все шумело. Звуки качающихся веток, завывание ветра между деревьев, шелест листвы, крик птицы вдалеке, треснувшая неподалеку ветка. С трудом он попытался остановить растущую панику, требовавшую от него побега, немедленного и слепого. Подальше отсюда и неважно, куда. Дорогу найти он сможет, рано или поздно обязательно сможет. Но сейчас нужно убежать и спрятаться.
«Хватит. Успокойся. Нужно подумать, что делать». Он прикусил себя за палец, болью разгоняя мысли. Сейчас нужно было действовать аккуратно.
Он медленно начал осматриваться вокруг. Небо было закрыто легкими облаками, так что вокруг царил сумрак. Впрочем, он уже к нему привык.
«Забраться на дерево? Нет, слишком опасно. Эти твари, возможно, умеют взбираться по деревьям. И меня могут окружить. Нужно идти дальше. И найти воду»
Он встал, чувствуя, что ноги от усталости начинают невыносимо болеть. Надо идти аккуратно, ни в коем случае нельзя было оступаться. Он продолжил путь через лес. По пути он решил проверить, что было в куртке. Ключи, разбитый телефон, и набор для розжига костра. «Мы идем через лес. Да, все всегда идет по плану, маршрут обхоженный и проблем возникнуть не должно. Но идем мы все-таки через лес. Так что у каждого должен быть набор для костра, нож и аптечка первой помощи. Помните, до цивилизации две недели пути, и даже небольшая рана без обработки может стать проблемой. И все эти вещи у вас должны быть с собой, всегда». Нож и аптечка были безвозвратно потеряны. Но он мысленно поблагодарил руководителя экспедиции.
Прошло несколько часов. Лес, казалось, даже не изменился вокруг него, но идти дальше становилось все тяжелее. Воды не было, равно как и укрытия. Он шел все медленнее.
Он открыл глаза. Тело было сковано холодом от сна на земле. Медленно, стараясь не издать ни звука, попробовал размять ноги. Он не помнил, как провалился в сон, но место было выбрано неудачно. Он лежал у большого дерева, свернувшись среди его корней. Уже посветлело, и лес ожил, вокруг слышалось пение птиц, шум веток и шелест листьев.
«Похоже, мне удалось сбежать». Он улыбнулся, чувствуя облегчение внутри. Его не смогли выследить. Теперь нужно было заняться раной и питьем. Остальное могло подождать.
Он встал и продолжил идти. Жажда становилась сильнее, и нужно было найти любой способ ее утолить.
День подходил к концу. Лес окружал его плотным кольцом. Воды не было нигде, равно как и зверей. Никаких признаков следов он тоже не мог найти. Впрочем, он и не умел.
Наскоро перевязанная рука ныла все сильнее. Когда он оторвался в первый раз, он вколол себе сыворотку от столбняка и облил рану дезинфицирующим средством. Коготь той твари оставил глубокий порез, и оставалось надеяться, что рана не начнет воспаляться.
Бинт был пропитан кровью, но ничего больше сделать было невозможно.
Следующую ночь он провел у небольшого костра. Его бил озноб, а горло рвала жажда. Но усталость взяла свое, подарив ему сон.
Он открыл глаза. Костер прогорел, оставив лишь горстку углей. Тело слушалось лучше, но сил не было. Жажда сводила его с ума. Как и звуки, которые роились вокруг него. Он продолжил идти. Вскоре угли погасли.
Лес обступал его со всех сторон. Крики птиц и скрип веток были его спутниками, а треск под ногами помогал понять, что он все еще идет. Воды не было.
Опускался закат. Он жевал зеленые листья, пытаясь унять жажду. Возможно, только это и поддерживало его эти дни. Костер трещал, а вокруг сгущалась ночь. Рана пульсировала болью. Он не смог уснуть до самого утра, думая о том, как найти спасение.
Когда он открыл глаза, был уже день. Солнце стояло в зените. Около него стояли твари. Они смотрели на него, а их глаза были полны ярости. Они не издавали ни звука. Так же безмолвно они накинулись на него.
Он проснулся. Вокруг никого не было. Солнце стояло в зените, а костер прогорал, оставляя небольшой столбик дыма. В панике он забросал его землей и листвой. Затем изо всех сил поспешил дальше.
Он шел среди деревьев. Он слышал шум воды вдалеке.
Это была небольшая река, но он почти не помнил, как дошел до нее. Единственное, что он чувствовал – полный желудок воды. Он решил развести костер и омыться. Бинт был тщательно выстиран, а рана, окруженная красной кожей, аккуратно промыта. Он решил дальше продолжать свой путь вдоль реки, надеясь, таким образом, если и не выйти к поселению, то хотя бы больше не испытывать мук жажды.
Этой ночью он уснул легко.
Следующим утром он с улыбкой открыл глаза, чувствуя тепло от солнца на своей коже. Костер продолжал гореть и он, сняв сушившийся бинт с ветки, перевязал раны, выпил воды и продолжил свой путь. Голода, как ни странно, он не испытывал.
Он шел по полному жизни лесу. Вокруг слышалось пение птиц и шелест листьев. Замеченный вдалеке олень подарил ему надежду на то, что у него получится выжить. Рана болела меньше, а при повторном осмотре он заметил, что воспаление спадало. Он нашел себе крепкую палку и использовал ее как посох, пытаясь так сэкономить силы. Иногда он видел ягоды, но есть их опасался, не зная, ядовиты ли они. Он продолжал идти, думая о том, как подготовиться к ночи. Спички кончались, а пустую бутыль жидкости для розжига он оставил у прошлого костра.
Но он старался не думать о грустном. Сегодня его настроение было на высоте.
Ночью он накидал несколько охапок веток на землю, а сам лег поверх них. Костер весело трещал, посылая в небо искры.
…
Бутылка упала, когда он принюхался к ней. Следы вели прямо. Он взглянул на остальных, после чего они побежали дальше.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 13:11
Сегодня, 13:11 by SentientПросмотров: 5Комментарии: 0
Ключевые слова: Лес рана жажда костёр твари