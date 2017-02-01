Не волки

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 13:11

Sentient Просмотров: 5 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:11 by

Он привалился спиной к стволу дерева. Силы были уже на исходе и, хоть останавливаться было нельзя, продолжать без передышки он не мог. Он зажал рот рукавом, пытаясь хоть как-то приглушить тяжелое дыхание. Ночной лес жил вокруг сотнями звуков, но он не смог бы выделить из них тот самый, что несет для него погибель. Зато его наверняка сразу бы услышали.» - эта мысль пугала его.Вокруг него все шумело. Звуки качающихся веток, завывание ветра между деревьев, шелест листвы, крик птицы вдалеке, треснувшая неподалеку ветка. С трудом он попытался остановить растущую панику, требовавшую от него побега, немедленного и слепого. Подальше отсюда и неважно, куда. Дорогу найти он сможет, рано или поздно обязательно сможет. Но сейчас нужно убежать и спрятаться.». Он прикусил себя за палец, болью разгоняя мысли. Сейчас нужно было действовать аккуратно.Он медленно начал осматриваться вокруг. Небо было закрыто легкими облаками, так что вокруг царил сумрак. Впрочем, он уже к нему привык.Он встал, чувствуя, что ноги от усталости начинают невыносимо болеть. Надо идти аккуратно, ни в коем случае нельзя было оступаться. Он продолжил путь через лес. По пути он решил проверить, что было в куртке. Ключи, разбитый телефон, и набор для розжига костра. «Мы идем через лес. Да, все всегда идет по плану, маршрут обхоженный и проблем возникнуть не должно. Но идем мы все-таки через лес. Так что у каждого должен быть набор для костра, нож и аптечка первой помощи. Помните, до цивилизации две недели пути, и даже небольшая рана без обработки может стать проблемой. И все эти вещи у вас должны быть с собой, всегда». Нож и аптечка были безвозвратно потеряны. Но он мысленно поблагодарил руководителя экспедиции.Прошло несколько часов. Лес, казалось, даже не изменился вокруг него, но идти дальше становилось все тяжелее. Воды не было, равно как и укрытия. Он шел все медленнее.Он открыл глаза. Тело было сковано холодом от сна на земле. Медленно, стараясь не издать ни звука, попробовал размять ноги. Он не помнил, как провалился в сон, но место было выбрано неудачно. Он лежал у большого дерева, свернувшись среди его корней. Уже посветлело, и лес ожил, вокруг слышалось пение птиц, шум веток и шелест листьев.». Он улыбнулся, чувствуя облегчение внутри. Его не смогли выследить. Теперь нужно было заняться раной и питьем. Остальное могло подождать.Он встал и продолжил идти. Жажда становилась сильнее, и нужно было найти любой способ ее утолить.День подходил к концу. Лес окружал его плотным кольцом. Воды не было нигде, равно как и зверей. Никаких признаков следов он тоже не мог найти. Впрочем, он и не умел.Наскоро перевязанная рука ныла все сильнее. Когда он оторвался в первый раз, он вколол себе сыворотку от столбняка и облил рану дезинфицирующим средством. Коготь той твари оставил глубокий порез, и оставалось надеяться, что рана не начнет воспаляться.Бинт был пропитан кровью, но ничего больше сделать было невозможно.Следующую ночь он провел у небольшого костра. Его бил озноб, а горло рвала жажда. Но усталость взяла свое, подарив ему сон.Он открыл глаза. Костер прогорел, оставив лишь горстку углей. Тело слушалось лучше, но сил не было. Жажда сводила его с ума. Как и звуки, которые роились вокруг него. Он продолжил идти. Вскоре угли погасли.Лес обступал его со всех сторон. Крики птиц и скрип веток были его спутниками, а треск под ногами помогал понять, что он все еще идет. Воды не было.Опускался закат. Он жевал зеленые листья, пытаясь унять жажду. Возможно, только это и поддерживало его эти дни. Костер трещал, а вокруг сгущалась ночь. Рана пульсировала болью. Он не смог уснуть до самого утра, думая о том, как найти спасение.Когда он открыл глаза, был уже день. Солнце стояло в зените. Около него стояли твари. Они смотрели на него, а их глаза были полны ярости. Они не издавали ни звука. Так же безмолвно они накинулись на него.Он проснулся. Вокруг никого не было. Солнце стояло в зените, а костер прогорал, оставляя небольшой столбик дыма. В панике он забросал его землей и листвой. Затем изо всех сил поспешил дальше.Он шел среди деревьев. Он слышал шум воды вдалеке.Это была небольшая река, но он почти не помнил, как дошел до нее. Единственное, что он чувствовал – полный желудок воды. Он решил развести костер и омыться. Бинт был тщательно выстиран, а рана, окруженная красной кожей, аккуратно промыта. Он решил дальше продолжать свой путь вдоль реки, надеясь, таким образом, если и не выйти к поселению, то хотя бы больше не испытывать мук жажды.Этой ночью он уснул легко.Следующим утром он с улыбкой открыл глаза, чувствуя тепло от солнца на своей коже. Костер продолжал гореть и он, сняв сушившийся бинт с ветки, перевязал раны, выпил воды и продолжил свой путь. Голода, как ни странно, он не испытывал.Он шел по полному жизни лесу. Вокруг слышалось пение птиц и шелест листьев. Замеченный вдалеке олень подарил ему надежду на то, что у него получится выжить. Рана болела меньше, а при повторном осмотре он заметил, что воспаление спадало. Он нашел себе крепкую палку и использовал ее как посох, пытаясь так сэкономить силы. Иногда он видел ягоды, но есть их опасался, не зная, ядовиты ли они. Он продолжал идти, думая о том, как подготовиться к ночи. Спички кончались, а пустую бутыль жидкости для розжига он оставил у прошлого костра.Но он старался не думать о грустном. Сегодня его настроение было на высоте.Ночью он накидал несколько охапок веток на землю, а сам лег поверх них. Костер весело трещал, посылая в небо искры.

Ключевые слова: Лес рана жажда костёр твари

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