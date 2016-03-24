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Творческие истории

Продаю телевизор

Продаю телевизор.
Куплен новым в крупном сетевом магазине месяц назад.
На гарантии. Все чеки сохранены.
Состояние идеальное, чего не скажешь обо мне и моей семье.
Отец перевёл нам деньги в начале весны, и мама решила, что пора сменить старый Hitachi с кинескопом, который видел, наверное, ещё Ленина, на что-то «более новое, плоское и большое».
Так она выразилась.
Вскоре наш «старичок», аккуратно завёрнутый в выцветшее покрывало, был отправлен на мусорную свалку. На его месте поселился сорока шестидюймовый красавец с тонкими серебристыми гранями и Full HD-экраном.
Сорок шесть дюймов не такая уж большая диагональ, однако в нашем случае её вполне хватало, чтобы рассмотреть в чёрный экран телевизора всю комнату, словно в зеркало.

С этого, я подозреваю, всё и началось.
Возвращаясь из универа раньше, я иногда замечал, что бабушка подолгу смотрит в экран выключенного телевизора. Человек старой закалки, она видела смысл своей жизни в том, чтобы быть полезной. Уборка и готовка были примерами проявления её заботы о нас с мамой.
Тогда я считал, что она всматривается, не осталось ли пятен на экране от случайного прикосновения пальцами.
Пару недель спустя, после покупки этого телевизора, я не пошёл на занятия. Нужно было подтянуть «хвосты», а сделать это в шумной компании одногруппников было решительно невозможно. Около полудня из зала донёсся какой-то дикий, ни с чем не сравнимый вой, переходящий в хрип. Я прислушался, так как до конца не был уверен в том, что вообще мог слышать этот звук. Спустя мгновение в соседней комнате раздался удар страшной силы.
Бабушка лежала на полу, под выключенным телевизором.
На какую-то долю секунды послышался лёгкий треск, доносившийся с поверхности черного экрана, однако шнур был извлечён из розетки. Я бросился на пол к лежащему под телевизором телу, больно ободрав колени. Глаза бабушки закатились. Левая рука судорожно шарила по ковру. Правый угол её рта безобразно обвис, на плечо текла слюна. Она силилась что-то сказать, но изо рта вырывался лишь жуткий хрип с каким-то нутряным подвыванием. Я держал её ставшую ледяной правую руку и пытался нашарить выпавший из кармана телефон. Вдруг её глаза вернулись на своё место, выкатившись из-подо лба, взгляд стал осмысленным, и я смог разобрать два слова.
Чёрная. Тень.
Секундой позже бабушки не стало.
Повинуясь какому-то наитию, я вскочил и посмотрел прямо в чёрную Full HD матрицу, висящую на стене.
Вы можете сказать, что на моём месте можно было увидеть всё, что угодно. Мгновением раньше у меня на руках умерла бабушка, которая присматривала за мной с семи лет, которую я любил, пожалуй, так же, как маму. Шок и всё такое.
Я вас уверяю: купите этот телевизор, увидите и вы.
Длинная чёрная фигура с ломаными очертаниями, мерцающая. Бесформенные, текучие руки с искривлёнными длинными пальцами. Близко к экрану. Когда я закричал, она подняла на меня свой взгляд. Бельма, скрытые чем-то, напоминающим спутанные патлы. Чёрное на чёрном.

Все ругают похоронных агентов.
Они резво слетаются на «клиента», чуть только участковый выйдет за порог, после констатации смерти. Для нас агент был благом.
Я мало себе представлял, что нужно делать.
Мама же была в таком состоянии, что я боялся, как бы она сама не отправилась вслед за бабушкой.
Да она и отправилась. Чёрт!
После того, как мы скромно отметили третий день со дня смерти бабушки.
Пришли несколько дальних родственников и пара соседок. Нехитрый стол.
Для меня всё было, как в тумане. Уверен, что для мамы тоже. Думаю, её туман был намного гуще, потому что она каждое утро принимала какой-то барбитурат в таблетках.
Гости разошлись, я помог отнести посуду на кухню. Мама, враз похудевшая и ссутулившаяся, занялась ею. Раскладной стол я собрал и отнёс на место. Во время поминок я доел кролика, которого приготовила тогда ещё живая бабушка. Желудок был переполнен, я встал посреди зала, потянулся, бросив взгляд на завешенный серой простынёй, сложенной вдвое, телевизор. Мне показалось, что я различил какое-то движение под льняной тканью. Тень?!
Во рту стало сухо. Я протянул руку, чтобы снять импровизированную накидку, как сзади услышал мамин голос: «Стой! Не открывай, сынок!»
От неожиданности я дёрнулся, и серая простынь сползла на пол.
Я стоял, открыв рот. Ждал чего-то ужасного. Позади мама, прикрыв рот правой рукой, левой - судорожно сжимая край передника.
Но ничего не произошло.

Просто назавтра я проснулся в квартире один.
Страшно кричал. Содрал горло, но продолжал кричать в потолок, сжимая мамину руку, безвольно свесившуюся из-под одеяла.
Её голова была сильно повёрнута вправо, кожа в районе лба, висков и ушей была синяя. Глаза приоткрыты и тусклы. Тусклыми были и её волосы. Никогда не думал, что волосы мёртвого человека отличаются от волос живого.
Участковый был подозрителен и на этот раз вызывал людей в белых халатах. С ними вместе приехали несколько парней в полицейской форме.
Один из них всё время улыбался. Мне очень хотелось дать ему в морду. Или воткнуть в глаз карандаш. Короче, как-нибудь стереть его улыбку с лица. Но вопросы криминалистов отвлекли меня от этих мыслей.

Ночь, когда моя мама лежала в морге и её готовили к «выдаче», так это называется, я провёл у своего друга. Его отец налил нам по полной рюмке коньяка, выпил сам, прямо из горлышка, и удалился. Спустя пару часов, когда все заснули, мы прокрались на кухню и допили оставшийся коньяк. Я почувствовал, что мне стало лучше. Теплее. Не так страшно.
Я рассказал своему другу о фигуре в телевизоре. Остаток ночи мы провели в Интернете. Искали хоть что-нибудь.
Я знаю. Мы - настоящие идиоты в глазах поколения, привыкшего решать всё в реале. Выросшего в full-contact, как говаривал мой отец. Верим, что некая информация, размещённая в Сети, поможет нам справиться с реальной угрозой.
Но у меня есть поправка.
Ломающаяся чёрная фигура в отражении этого телевизора не реальна.
Я отдаю себе в этом отчёт. Она не может принадлежать нашему миру. Но каким-то, с*ка, образом принадлежит.
И ещё. Этот телевизор нельзя отдать или просто разбить. Чёртова тварь вернётся. Так или иначе. Его нужно продать. За него нужно получить хотя бы символическую сумму. Тогда новый хозяин станет полновластным владельцем всего этого потустороннего геморроя.
Я похоронил бабушку и маму.
Поэтому оставьте своё осуждение для других моих ошибок.
Лучше купите отличный японский телевизор.
Подумаешь, что он сделан в Малайзии? Они все там делаются. Там или в Китае.
Мы включали-то его раз десять от силы.
Покупайте.
Пока я жив.

Новость отредактировал Sunbeam - Вчера, 17:45
Причина: Слов-то 1002, потому как вы пропустили два пробела между словами. ;)
Вчера, 17:45 by КодаПросмотров: 609Комментарии: 7
+5

Ключевые слова: Ужас необъяснимое телевизор отражающая поверхность зеркало авторская история

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Комментарии

#1 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 19:52
+1
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Группа: Посетители
Репутация: (755|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 603
покупаю! скидывай
адрес))))))))
Зарегистрирован: 24.03.2016
 
#2 написал: Летяга
Вчера, 21:21
+2
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Группа: Модераторы
Репутация: (5447|0)
Публикаций: 47
Комментариев: 5 094
Немного царапнуло взгляд
мы скромно отметили третий день со дня смерти
. Думаю, "провели поминки" было бы уместнее. Но это я цепляюсь. Вообще хорошо, сюжет оригинальный (во всяком случае, я про телевизоры такого не читала), написано гладко. В процессе чтения было ощущение скольжения с горы на санках: быстрей-быстрей-быстрей. Мне кажется, что именно этой истории 1000 слов таки маловато. Тем не менее задача выполнена, рассказ получился. Так что плюс и пожелания вдохновения и возможностей для его реализации!
Зарегистрирован: 3.08.2014
            
#3 написал: Кода
Вчера, 22:11
+1
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Репутация: (65|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 517
Цитата: Летяга
Немного царапнуло взгляд
мы скромно отметили третий день со дня смерти
. Думаю, "провели поминки" было бы уместнее. Но это я цепляюсь. Вообще хорошо, сюжет оригинальный (во всяком случае, я про телевизоры такого не читала), написано гладко. В процессе чтения было ощущение скольжения с горы на санках: быстрей-быстрей-быстрей. Мне кажется, что именно этой истории 1000 слов таки маловато. Тем не менее задача выполнена, рассказ получился. Так что плюс и пожелания вдохновения и возможностей для его реализации!

Благодарю!
Пять правок)), видимо, не достаточно)), конечно - поминки не отмечают. Нужно исправить (Вы, кстати, не знаете, как-то можно отредактировать историю, уже после публикации?).
Насчёт 1000 знаков...решил заняться этими упражнениями, потому что
а). есть необходимость по работе
б). некоторые именитые авторы советуют, периодически, в качестве упражнения максимально "высушивать" текст.
Что касается внутреннего ощущения от этого первого раза, то да, мне бы хотелось больше пространства, и, кто-то сверху (а может, правильно будет - Кто-то, именно с большой буквы) всякий раз стремится показать мне ту сторону, тот путь, с которого я сошёл. Поясню: только я решил написать пару-тройку историй, объёмом до 1000 знаков, и даже воодушевился, - на глаза попадается Олянин "Амулет", и я вновь погружаюсь в раздумья, - может, к чёрту все эти упражнения, ведь как красиво пишет! Даром, что много))
"Мужик сказал и мужик сделал", - это, хоть и разные мужики, но я, всё-таки, постараюсь выдать ещё пару историй "до киллограмма" (или - литра, - как кому удобнее). Точно могу сказать одно - такой объём резко дисциплинирует.
Зарегистрирован: 9.12.2012
 
#4 написал: Tigger power
Вчера, 22:47
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Группа: Посетители
Репутация: (59|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 349
Вот ведь, уже и в новых телеках водятся тварюги))) отлично успели развить сюжет и иронично закончить) плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#5 написал: Летяга
Вчера, 23:18
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Группа: Модераторы
Репутация: (5447|0)
Публикаций: 47
Комментариев: 5 094
Цитата: Кода
как-то можно отредактировать историю

Написать ПС кому-нибудь из администрации, кто выше меня в списке в шапке сайта. Я только пользователей "редактировать" могу))
У меня вот уже второй год недописанная история валяется. Я её всё сокращаю и сокращаю. Перечитываю через какое-то время - опять вижу лишнее. И снова сокращаю. Видимо, очень короткая история может получиться))
Высушенный текст - это здорово и безумно сложно. Это в 19 веке можно было гнать километрами описание дуба (к примеру), тогда темп жизни был другой, занятий было не много, можно было и про дуб на 20страницах почитать. Сейчас же все описания нужно вставлять в действие, потому как прямое описание - это скучно и читать его не будут. Это кто-то из наших (в смысле российских) авторов сказал. Кто - не помню. А у Оляны тексты "просушены" безупречно: ни одной лишней подробности, ни одного лишнего описания. Даром, что "Амулет" в 4 частях - ни одного лишнего слова нет.
Цитата: Кода
"Мужик сказал и мужик сделал", - это, хоть и разные мужики, но

А вот это - шедевр!Это надо в историю! Такими фразами не разбрасываются))
ЗЫ. Мы уже два раза на "ты" переходили...
Зарегистрирован: 3.08.2014
            
#6 написал: Кода
Вчера, 23:32
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Группа: Комментаторы
Репутация: (65|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 517
Цитата: Летяга

Написать ПС кому-нибудь из администрации, кто выше меня в списке в шапке сайта. Я только пользователей "редактировать" могу))

Благодарю!
Цитата: Летяга
Видимо, очень короткая история может получиться))

У меня есть две такие истории. Они, причём, ещё и переписываются периодически)))
Цитата: Летяга
Высушенный текст - это здорово и безумно сложно. Это в 19 веке можно было гнать километрами описание дуба...
Сейчас же все описания нужно вставлять в действие, потому как прямое описание - это скучно и читать его не будут.

Согласен тотально.
Ещё гуру советуют, если уж и переходить к описаниям, например, эмоций, то сразу переходить к фактам и доказательствам, а не писать о том, что-де, ГГ испытывал гнев, страх, и ярость. Нужно, говорят, конкретно - зрачки сузились, в ушах кровь тамтамами, костяшки белые на кулаках, ну, и всё остальное)) Это для меня порой сложно, в смысле, поймать такой момент, когда уже лучше переходить к подобной конкретике.
И с деепричастными/причастными оборотами беда. Слышал от старины Кинга, что от них тоже следует избавляться, ибо тяжело читаются.
Но во всей этой гонке, желаю всем, кто пишет, чтобы мы, паче чаяния, какие-нибудь коды писать не начали, вместо художественных произведений.
Цитата: Летяга
Мы уже два раза на "ты" переходили...

Склероз, чё ж smile
Зарегистрирован: 9.12.2012
 
#7 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 05:44
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1106|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 4 720
Интересный рассказ и сама идея написания . Плюс.
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
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