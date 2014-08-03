CHEVAPCHICH

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 04:18

Причина: Заменила раздел.

Mr. Eugene Просмотров: 30 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 04:18 by

В марте 2008 года в главный офис YouTube в Cан-Бруно пришло сообщение о человеке, совершившем самоубийство весьма жутким способом - сделав из себя сосиску, отрубив себе руку. В письме сообщалось, что перед этим он якобы смотрел выложенное на сайте видео со странным названием "CHEVAPCHICHI". Сотрудники YouTube проигнорировали письмо, но через неделю Google и YouTube получили ещё два уведомления о смерти людей при таких же обстоятельствах. Один из администраторов сайта попытался посмотреть это двухминутное видео, закрыв половину экрана ладонью, и уже на 40 секунде он жутко хотел жрать сосиски. Видео было удалено и отправлено на исследование федеральной службы безопасности. Уже после этого в офис пришло ещё несколько уведомлений о случившихся ранее смертях в разных частях света, и во всех случаях люди вначале делали из себя сосиски. Найти пользователя, загрузившего видео так и не удалось.Для успокоения ажиотажа вокруг видео YouTube решило оставить короткую версию, состоящую из первых 19 секунд. Её просмотр, как показали эксперименты, не вызывал негативных реакций у людей. На экране в это время появляются два мальчика на странном фоне. Перед 0:07, они начинают нервно повторять "Чевапчичи" 100 раз. Что идёт дальше - неизвестно.На волне популярности, разными пользователями была сделана масса пародий на видео, а также фальшивые "полные" версии, состоящие из тех же мальчиков, что и в коротком видео, но растянутой на две минуты.Изначальная версия видео больше не появлялась нигде в интернете.Количество жертв первого видео по всему миру точно не известно. Назывались цифры в 14, 88 и даже 228 человека. Неизвестно также, что именно означает слово "Чевапчичи".Если вы будете искать это видео, вы почти ничего не найдете. Всё, что вы увидите - это 19-секундное видео, на котором два мальчика, нервно хохоча, всё время повторяют одно и то же слово. Источник видео не определен. Это лишь часть основного видео.Полное видео длится 2 минуты, и было удалено администрацией YouTube после жалоб 146 человек, которые после просмотра повредили свои руки и отправили e-mail с жалобой в главный офис YouTube в Сан-Бруно. Говорят, что эти люди позже покончили с собой. А загадочная надпись "4£β@π4N4N", которую несчастные вырезали на своем предплечье, до сих пор не расшифрована.Для удовлетворения любопытства пользователей YouTube не будет удалять 19-секундную версию видео. Полную версию видео решился посмотреть только один сотрудник Youtube, который начал кричать после 45 секунд. Сейчас этот человек находится под постоянным действием успокоительных препаратов и, видимо, не в состоянии вспомнить, что он увидел. Другие люди, которые находились в одной комнате с ним во время просмотра, быстро отключили видео и всё что можно было слышать - это высокий звук, похожий на жарку сосисок. Никто не смел смотреть на экран.Человек, который загружал видео, не был найден, IP-адрес не сохранился. А мальчики на видео никогда не были идентифицированы.Информация была рассказана бельгийским полицейским, который встречался с этими мальчиками лично:1) Название этого жуткого видео - название фирмы, которая в общем-то его сделала. Это - секретная сосисочная служба, которая захотела попробовать свои технологии на пользователях "мировой сети".2) Мальчики на видео тяжело страдают шизофренией, причём последней степенью. Также, они обладают странными физиологическими особенностями, которые до сих пор не разгаданы: больные всегда ели только сосиски, из-за чего появилось мнение о их связи с нечистой силой. Убийственные сосиски в прямом смысле этого слова подтверждает теорию, так как по данным у смотрящих на его сосиски инспекторов секретной службы во время съёмок видео необъяснимо начиналась паника и головная боль.3) Помните фразу "А мальчики на видео никогда не были идентифицированы"? Верно, потому что их имена знает мало кто, а точнее - американская психиатрическая лечебница для особо одарённых людей. Законом запрещено разглашать имя любого больного по интернету или для каких-то своих целей.4) Анонимных больных вначале поместили в комнату со стенами и маленьким окошком, и в результате они выбили окно и вырезали осколком себе на предплечье надпись, точь-в-точь совпадающую с символами на плечах пострадавших людей (в данный момент они находятся под строгим надзором в специальной "мягкой" звукоизолирующей комнате).5) Точный возраст мальчиков неизвестен. Внешне цифры колеблются от 10-12 лет.6) Больные ведут себя неадекватно, плачут, кричит, вырываются и всё время выкрикивают число "100", однако никому пока не стало известно, что оно означает и с чем связано.7) Имя и местоположение их родителей никогда не было известно, однако до 8 лет с ними всегда был дедушка, судя по анализам крови, это был их родной дедушка. Как то к ним заглянул в дом сосед, дверь была открыта. Тогда он дошёл до порога кухни и увидел картину: вся комната была буквально налита кровью, а посередине сидят 8-ми летние мальчики и безмятежно поедают чьи-то органы... После недолгой экспертизы трупа было выяснено, что это был их дедушка, тот самый дедушка, которая опекал их до того, как его любимые внуки изрезали на куски и сожрали его... Позже стало известно, что тот самый очевидец, увидевший этот инцидент был также изрезан в своей квартире при непонятных обстоятельствах. Когда мальчиков отвели в участок, полицейские долго пытались узнать, где их родители, и в тот же час заметили, что они всё время хотят сосисок, а когда их осмотрел врач, то заметил странное явление-на животе абсолютно отсутствует пуповичная дыра. Вместо колонии, мальчиков немедленно отправили на различные экспертизы и анализы, но никто не смог определить источник явлений. Позже, их и отправили в психиатрическую лечебницу, где они до сих пор находится под постоянным наблюдением.8) Ходят слухи, что если мальчиков не вылечат в течении пяти лет, их могут навсегда усыпить, или просто убить, но это мнение всё меньше и меньше вероятно.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Чевапчичи Сосиски Смертельные файлы

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