Девочка в зеркале

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 20:08

Сидоджи Обыкновенный Просмотров: 29 Комментарии: 0 0 Сегодня, 20:08 by

Когда я был ребенком, я часто был один. Родители жили в старом доме в селе, и рядом не было других детей. У меня был младший брат, но на тот момент он был ещё младенцем, поэтому я не мог с ним играть. Я почти всегда был один.В том старом доме было много маленьких комнат. В коридоре стоял раздвижной шкаф, в котором мой отец хранил инструменты. Мне нравилось забираться в него и играть с его инструментами. В то время мне казалось это интересным.Однажды в задней части шкафа я обнаружил старое зеркало. Оно было овальной формы в бронзовой рамке со множеством узоров. Несмотря на то, что зеркало было очень старым и покрылось пылью, сама поверхность стекла осталась чистой, и я мог ясно себя разглядывать.Как-то, играя в шкафу, я случайно взглянул на себя в зеркало и увидел нечто, что потрясло меня. В отражении я увидел странную девочку, которая стояла позади меня. Испугавшись, я быстро обернулся, но сзади никого не было. Снова посмотрев в зеркало, я оторопел. Девочка всё ещё была там.Наверное, потому что я был ребёнком, я не испугался. Я просто подумал: странно, что она появляется только в зеркале. У этой девочки были длинные, темные волосы и бледная, белая кожа. Она посмотрела на меня из зеркала и засмеялась.“Привет!” - сказала она с улыбкой.Мы начали разговаривать. Девочка сказала, что её зовут Нана. С тех пор мы постоянно стали разговаривать. Родители наверное ломали голову, почему я так часто сижу в шкафу, разговаривая сам с собой, но зеркало они никуда не убирали. Похоже, что Нана-чан была невидимой для взрослых.Однажды, когда я разговаривал с Нана-чан, я сказал:- Мне одиноко, я отел бы, чтобы у меня были друзья, с которыми я мог бы играть.- Иди сюда и поиграй со мной,- ответила Нана-чан.- Я могу пойти к тебе?- спросил я.- Как мне это сделать?Лицо Наны приняло выражение озабоченности, потом она понизила голос и сказала:- Я не знаю. Я спрошу…Интересно, кого она собиралась спрашивать, но я ничего больше не услышал. Каким-то образом я чувствовал, кто бы это ни был, они не хотели, чтобы я их услышал.На следующий день, когда я разговаривал с Наной, она радостно сообщила:- Я теперь знаю, как тебе попасть сюда! Давай, иди! Поиграем!Я обрадовался, но я вспомнил, что родители всегда говорили мне, чтобы я предупреждал их, что куда-то ухожу.- Хорошо, но я должен спросить у мамы, - ответил я.Лицо Наны снова стало немного беспокойным, и она сказала:- Не говори никому об этом. Возможно, нам не удастся встретиться, если ты скажешь кому-то.Я молчал, потому что не хотел ослушаться своих родителей.Потом Нана-чан сказала:- Тогда приходи и поиграй со мной завтра, ладно? Обещаешь?- Да, - ответил я, скрепя сердце, - обещаю.Нана протянула руку и прикоснулась к поверхности зеркала мизинцем.- Поклянись? – сказала она с улыбкой.Я протянул руку и приставил кончик своего мизинца напротив её.- Клянусь, - сказал я. Мне показалось, что через стекло я смог ощутить лёгкое тепло.В ту ночь я долго не мог заснуть. Я не рассказал родителям о Нана-чан, но пока я лежал в темноте, в моей голове крутились кучи вопросов.Как я войду в зеркало?Что за место окажется там?Почему бы Нане не прийти сюда самой?Если я зайду туда, как я смогу вернуться?Размышляя над всем этим, я всё больше и больше беспокоился. Я стал даже немножко бояться Нана-чан.На следующий день я не пошел, повидаться с Наной. Я избегал её и весь следующий день, потом ещё один день и ещё один. Я всю неделю не приближался к шкафу. В действительности, я больше никогда не заходил в шкаф.Недели и месяцы проходили быстро. Я стал старше. За месяцами прошли годы, и я вырос. Я уехал из дома, поступив в институт в городе. Закончив его, я начал работать в городе. Я очень долго не был дома. В конце концов, я познакомился с девушкой, и мы поженились. К тому времени я совсем забыл о Нане.Вскоре, после того как мы поженились, жена поняла, что беременна. Она на некоторое время уехала навестить родителей. Я остался в доме один. Иногда я навещал на ужин своих родителей, которые жили всё в том же доме за городом.Однажды, в один из таких вечеров, я решил переночевать у них, и спал в своей старой спальне. Я проснулся посреди ночи и пошёл в туалет. Пока я мыл руки, я случайно взглянул в зеркало. Раздвижная дверь шкафа в средине коридора, была открыта. Это был тот самый шкаф, в котором я играл в детстве. Мне казалось, что дверь закрыта, когда я шёл в туалет.Я обернулся и испытал настоящий шок, увидев, что дверь шкафа всё же закрыта. Однако, когда я снова посмотрел в зеркало, дверь была открыта. Холодок пробежал у меня по спине, а руки начали дрожать. Мне показалось, что раздвижная дверь ещё немного открылась в темноте.В тот момент я вспомнил о Нана-чан.Меня охватил страх, но я не мог оторвать глаз от зеркала. Дверь продолжала двигаться… в отражении зеркала.Белый туман возник в темноте задней части шкафа. Потом он преобразовался в знакомое лицо. Улыбающееся лицо Нана-чан. Кажется, я потерял сознание.Следующее, что я помню: я проснулся на полу. Было утро, и родители всё ещё спали.“Должно быть, это был сон,- сказал я себе, - Просто жуткий сон”.Мне было некомфортно продолжать оставаться в доме родителей, поэтому после завтрака я вернулся к себе домой.У меня в доме есть подземная парковка, поэтому я припарковал автомобиль на отведённом для моей машины месте. Я уже собирался выйти из автомобиля и посмотрел в зеркало заднего вида. Я едва не лишился дара речи.Там, в зеркале, было лицо Наны.Я оглянулся, но на заднем сиденье её не было. Я снова посмотрел в зеркало заднего вида, Нана всё ещё была там, она смотрела на меня, через моё плечо, и наши взгляды встретились.Она выглядела точно так же, как и раньше. Длинные, тёмные волосы и бледная, белая кожа. Ничего не изменилось за всё это время. Я дрожал, и не мог отвести от нее глаз. В конце концов, Нана рассмеялась.- Привет, - сказала она с улыбкой.Мне показалось, что меня сейчас стошнит.- Почему ты не пришёл тогда? - спросила она. - Все это время я ждала тебя.Я молчал. Я не знал, что сказать. Я не мог найти слов.- Эй,- сказала она. - Иди сюда и давай поиграем теперь…В отражении, ее рука медленно потянулась ко мне.- Давай играть здесь вечно , – сказала она.- Нет! - закричал я. Я не думал, что буду кричать так громко.- Нана-чан, прости, я не могу пойти туда. Я не могу!- Нана замолчала, и её рука остановилась в воздухе.Дрожа от страха, я изо всех сил вцепился в дверную ручку и заговорил тихим голосом, как маленький мальчик, которым я когда-то был.- У меня теперь есть жена… скоро у нас будет ребёнок… поэтому… я не могу.Я закончил говорить, не находя больше слов. Меня всего трясло, я не мог контролировать себя, но в конце концов, я снова взглянул в зеркало.Нана-чан всё ещё была там.- Я вижу ,- сказала она, - ты стал взрослым и больше не хочешь играть со мной.Ее голос звучал так грустно и одиноко.- Я не могу .” - сказал я.Нана-чан засмеялась и улыбнулась такой невинной улыбкой, что в тот момент мне показалось, что она и правда простит меня за то, что я нарушил своё обещание.- Нана-чан … – начал я, но она прервала меня.- Если ты не будешь играть со мной, мне придётся найти кого-то другого, - сказала она. - Такого, как ты.А потом неожиданно она ушла. Прежде, чем я успел понять смысл последних сказанных ею слов, она ушла. Раз и навсегда. Нана никогда больше не приходила ко мне.В тот вечер мне позвонила жена и сообщила печальную новость, у неё произошёл выкидыш. Наш ребенок умер.Только тогда я, наконец, понял, что имела в виду Нана-чан, когда сказала “Такого, как ты…”Автор неизвестен.

Ключевые слова: Детство Шкаф девочка Зеркало Дружба

Другие, подобные истории: