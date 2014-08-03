Незадачливая ведьма

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:53

Valerian Просмотров: 61 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 10:53 by

- Проходите, присаживайтесь в кресло, ваш мастер сейчас подойдет... Маша! Анна Евгеньевна уже здесь!- Да я подожду, подожду, не стоит торопиться...Анна Евгеньевна уселась в предложенное кресло, с интересом озираясь по сторонам. Кроме нее самой, в парикмахерской было четверо клиенток, все на разных стадиях улучшения имиджа.Брюнетка справа листала журнал, периодически вопрошая у своего мастера: "А дреды вы плетете?", "А если де-дреды?", "А мне пойдут французские косички?" - молодо-зелено, самая пора для экспериментов.Шатенка слева с отросшими седыми корнями готова была рассказывать всем, кто только мог ее слышать, о том, сколько оттенков краски она перепробовала, и почему она так сильно запустила свою прическу.Еще левее сидела светловолосая девица лет 16, то и дело порывающаяся сделать селфи - эдакий репортаж на сотню фото, иллюстрирующий все подробности создания локонов на ее легкомысленной головушке.Неинтересно.А вот в самом углу зала, на стрижке, восседала особа, чей возраст было невозможно определить со спины, но ее копна пепельных, переливающихся жемчугом волос наводила на мысли, что даже если эта особа и в возрасте - она определенно за собой следит.А это значит, что у нее есть для этого деньги.- Ну что, Анна Евгеньевна, опять пришли за челочкой? Подравняем только челку, или снимем немного длину?Анна Евгеньевна согласилась и на первое, и на второе. Жертву нужно было рассмотреть получше.***Этот способ быстрого и веселого заработка Анна Евгеньевна открыла будучи еще Анечкой, молоденькой девчушкой 18 лет.Всего-то и нужно было, что взять локон волос человека, да провести нехитрый обряд - и вуаля, на долгих 10 часов ты становишься полной копией своей жертвы. А там уж... бывало всякое. Прикинувшись другим человеком, можно и в дом к нему пробраться, и кредит в банке взять, а однажды в обличье молодого человека сомнительной наружности Анечка в одиночку ограбила магазин! Молодо-зелено...Сейчас Анне Евгеньевне 55, и она - постоянный клиент нескольких парикмахерских и салонов красоты. Умудренная опытом, она знает, как распознать именно того, кто ей нужен, а еще - что для удачного ритуала нужны свежесостриженные, натуральные волосы, а не крашенные и травленные химией.Анна Евгеньевна берет такой невесомый, жемчужный локон и гортанно шепчет нужные слова, и глаза ее закатываются, а пальцы тем временем быстро-быстро плетут бесчисленные узелки из волос.У нее сотни таких вот "экспонатов" - и у каждого своя история, свои темные секреты, которым все равно никто не поверит, даже если рассказать о них во всеуслышание. Некоторые настолько черны, что их непосредственные свидетели уже давно мертвы...Анна Евгеньевна перестала быть Анечкой, когда убила впервые.***И вот ритуал закончен. Анна Евгеньевна чувствует легкое головокружение; что ж, она уже старовата для таких потрясений, и природа берет свое. Но ничего, сегодня ее ожидает большой улов: женщина проследила за своей жертвой, и судя по всему, эта обладательница роскошной шевелюры живет в новом элитном квартале на окраине города. Таком элитном, что он расположен в тесном соседстве с городским кладбищем. Посмеиваясь над этими своими мыслями, Анна Евгеньевна поднимает взгляд на зеркало, и улыбка застывает на ее губах.Точнее, на том, что когда-то было губами - теперь там их попросту нет, только почерневшие гнилые зубы, да голые кости черепа. Анна Евгеньевна касается их тем, что осталось от руки, все еще не веря, до последнего надеясь, что это какая-то ошибка.***За многие годы "работы" Анна Евгеньевна открыла для себя, казалось бы, все тонкости и правила проведения ритуала. И вот настало время раскрыть последнюю для нее тайну: при обращении в мертвых невозможно вернуть свой облик обратно.При этом даже не получится себя убить. Поверьте, она пыталась.

Ключевые слова: Ведьма ритуал волосы

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