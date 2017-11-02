Переулок

Летяга Просмотров: 17 Комментарии: 1 +3 Вчера, 23:47 by

Порыв ветра сорвал с сигареты пепел и швырнул его в глаза. Я выругался и, выплюнув окурок, стал на ходу тереть лицо кулаком. Под ногами раздалось хлюпанье и в ботинки тут же просочилась ледяная вода.- Да что такое!! - выскочив из лужи, я со злостью плюнул в расходившуюся кругами воду.Заводской район нависал надо мной своими мрачными корпусами заводов и складов. Редкие раздолбанные фонари отвоёвывали из мрака осыпающиеся кирпичные стены и растрескавшийся асфальт, с прорастающей, пожухлой травой.Уже месяц я работал дневным сторожем на одном из местных складов и каждый вечер, возвращаясь домой, всё больше и больше ненавидел эту дорогу. Ходить по ней меня заставляла зарплата, крайне высокая для такой должности и то, что от склада до дома было всего минут двадцать пешком. Я даже видел окна своей квартиры на последнем этаже дома, возвышавшегося вдали. От дурной славы этого района я припас газовый баллончик, а о том, что за последний год на этой дороге сгинуло уже четыре человека я старался просто не думать. Не вечно же мне ходить на эту работу!Откуда то спереди, из темноты, с громким лаем выбежала стая собак, преследующая лохматую дворнягу. Я схватился за баллончик но, воя и повизгивая, собаки пронеслись мимо меня и скрылись позади, в одном из закоулков. Эхо скользнуло вслед за ними, оставив меня одного. Успокоив бешено стучащее сердце я, не отпуская баллончик в кармане, продолжил движение. В обуви отвратительно хлюпало.Эхо моего шарканья отражалось от глухих стен и единственное нарушало тишину улицы. Вдруг за спиной, оттуда, где скрылись собаки, раздался дикий жалобный визг множества глоток и резко оборвался. Я быстро развернулся, выставив перед собой газовый баллончик и замер. Слух был напряжён до предела, но стук моего сердца, казалось, заглушал даже тишину вокруг.Я простоял так, наверное, несколько минут, вглядываясь в темноту впереди, но ничего, только глухие кирпичные стены, без единого окна и жёлтые круги асфальта, выхваченные несколькими фонарями. Один из них скрипел, слегка покачиваясь на ветру. Стоп. Какой ветер? Его тут нет...Я развернулся и ускорил шаг. Окно квартиры темнело вдалеке - Ленка, моя девушка, ещё не вернулась домой. Когда за спиной раздались частые лёгкие шлепки я не выдержал и побежал. Шлепки участились, к ним прибавилось тяжёлое хрипящее дыхание, несмотря на мою, немаленькую скорость, преследователь приближался. Я легонько заскулил и ускорился, как мог. Преследовавшее меня нечто едва ли не наступало на пятки. Я слышал его дыхание, вот оно уже почти за спиной... сбоку... Когда я краем глаза увидел, как по левую сторону бежит собака, причём, судя по довольной морде, не испытывающая никакой агрессии, я с облегчением остановился, переводя дух.- Ну и напугал ты меня, дружище, - мой голос прозвучал необычайно тонко - отголоски страха ещё сжимали горло.Псина подошла ко мне, виляя хвостом и с любопытством заглядывая в глаза. Это оказалась та самая дворняга, за которой гнались остальные собаки. Я облегчённо потрепал её по загривку. Собака радостно высунула язык и потянулась ко мне, уперевшись грязными лапами в бедро. Я даже не успел её остановить, получив ,в результате, отпечатки лап на джинсах. Однако, радуясь напрасности страха, даже не расстроился.Когда я пошёл дальше, собака увязалась за мной, шлёпая вымазанными в грязи лапами по асфальту, то отставая, то забегая далеко вперёд. С этим попутчиком моё беспокойство рассеялось. До выхода в жилой квартал оставалось метров пятьсот.Дворняга, немного обогнав меня, подбежала к тёмному проходу между двумя кирпичными корпусами и вгляделась во мрак. Гавкнула в темноту и посмотрела на меня, потом снова в проход. Я не придал этому значения, но когда до переулка оставалось шагов двадцать, псина радостно завиляла хвостом и бросилась в него. Оттуда послышался её довольный скулёж, будто кто-то трепал животное по загривку. Запас нервов на этот вечер был уже израсходован, поэтому я просто сжал в кармане баллончик и постарался спокойно пройти мимо переулка, не смотря в него. Однако краем глаза увидел то, что заставило меня ускорить шаг. Не оглядываясь, я преодолел оставшуюся часть дороги до дома.Едва зайдя в квартиру, не раздеваясь, я подбежал к окну, выходящему на проделанный мной путь и посмотрел на дорогу. Пусто. Наверное показалось. Надеюсь, показалось. В двери зазвенели ключи и вернувшаяся Ленка подошла и обняла сзади, тихо спросив, что случилось. Немного посомневавшись, я рассказал ей всё. Она рассмеялась:- Зайчишка трусливый! Спишь мало, вот и чудится тебе! Пошли, буду тебя калориями успокаивать.Хорошая она, всё-таки, девчонка. Не знаю, что бы делал без неё. Когда приехал в этот город из своего захолустья, жил в общаге, учился удалённо. Познакомились всего месяц назад, я как раз с первой смены возвращался, проходил мимо её дома и тут она позвала меня, попросила помочь ей пару тяжеленных чемоданов вниз спустить. Слово за слово, через неделю уже предложила у неё жить. Я даже опомниться не успел, сразу как то к ней доверием проникся. За поздним ужином я действительно немного успокоился но, спустя час, пытаясь заснуть, всё равно пытался выкинуть из головы то, что увидел краем глаза в глубине тёмного переулка. Судя по всему, у меня это получилось, поскольку во сне не снились эти два, словно блюдца огромных глаза без зрачков и зубастая улыбка.На следующий день, по пути на работу, я заглянул в тот переулок. Метров через десять он резко уходил в сторону и заканчивался тупиком с несколькими дверьми. Поделившись произошедшей историей с Лёхой - парнем, которого сменял на посту, я получил от него совет:- Не задерживайся там. У нас же тут беспризорники собираются по ночам, могут и по голове дать. Может они над тобой и пошутили. Ты понял, в общем если что - беги.Ему хорошо говорить. С беспокойством дожидаясь конца своей смены, я не мог найти себе места и когда стемнело и мой сменщик пришёл, разрывался между желанием уйти пораньше либо вообще остаться до утра. В конце концов, переборов свой страх, я вышел за ворота склада. Едва ли не бегом преодолевая дорогу, стараясь держаться подальше от правой стороны, где протянулись заводские корпуса с тёмными переулками, я почти прижимался к сплошному, высокому забору.Почти сразу за воротами меня ждала вчерашняя дворняга. Она сидела посреди дороги и едва завидев меня, подбежала ближе. Я сбавил шаг и потрепал её по холке. Всё-таки, даже такой попутчик вселял уверенность. Пёс трусил рядом, на этот раз не отдаляясь. Пугающий меня переулок становился всё ближе и в один момент собака подбежала к нему и остановилась, уставившись в тёмный провал между зданиями. Заметив её реакцию, я сам с трудом заставил себя сделать шаг. С надеждой похлопав себя по бедру, я позвал пса:- Ну иди сюда, друг, не бойся.Ноль реакции. Собака, нетерпеливо пританцовывала и подпрыгивала на месте, затем скрылась в переулке, что бы через минуту выбежать из него, сыто и довольно облизываясь. Мурашки пробежали по моему телу, я бросил взгляд на угол здания, за которым начинался переулок и сам отступил назад. Пытаясь унять страх, прижался к забору и сорвавшись с места, побежал, что есть сил, надеясь проскочить мимо провала. Изо всех сил стараясь не смотреть направо, я пытался заставить себя не поворачивать головы.У меня не получилось. Всего на секунду мой взгляд скользнул по переулку. Два огромных, белых глаза без зрачков и зубастая улыбка светились во тьме. Добежав до дома я едва не врезался в дверь. Сердце бешено колотилось. Ночью, пока Ленка мирно сопела рядом, пытался думать, что мне делать.Уволиться? Но деньги платят ОЧЕНЬ хорошие, а сидеть на шее у девушки, даже непродолжительное время, мне очень не хотелось. Каждую ночь пробегать мимо этого переулка, поскуливая от ужаса? Блин!! БЛИН!!! В конце-концов, мне двадцать пять лет! Может это вообще свет дальних прожекторов так от чего-то отражается! Я ведь и не разглядывал, что там прячется в темноте.Действительно, словно трусливый заяц, стартую с нижней позиции, пробегая мимо опасности, даже не рассмотрев, что там такое на самом деле. Разозлившись на себя за проявленную слабость, решил в следующую ночь вооружиться фонариком и всё-таки проверить, что там прячется.Лёха, с утра, "обнадёжил" меня.- Я соседу своему рассказал твою историю, так он мне байку загнал, мол, через речку деревенька была, в которой ведьма лет пятьдесят назад поселилась. Почти всех мужиков молодых выжила, да с такой жутью, что семьи, тех кто ещё оставался, просто поднялись в один момент и разъехались, кто куда. Не рискнули со старухой связываться. А она заскучала и в город перебралась, где-то в нашем районе обосновалась. Любит молодую кровь, сказал мне. Ну, в городе то народу много - пропажи людей не так заметны, вот и бесчинствует безнаказанно. Сказал, что до тебя тут сторожа, которые пропадали - её рук дело. Ну, сам то я недавно работаю, никого из них лично не знал. Ты, конечно думай сам, но я бы не верил в эти байки. Мы оба с тобой не местные, вот мужики и прикалываются. На самом деле, возьми фонарь ночью и проверь тот переулок. Хочешь, с тобой схожу?Естественно, я не отказался и когда поздно вечером он пришёл сменять меня, мы вдвоём отправились к тому переулку. Выскочившая из ниоткуда дворняга увязалась за нами.Вместе с Лёхой, я уже не испытывал никакого страха и мы спокойно подошли к тёмному переулку. Луч мощного фонаря прорезал тьму, выхватив кирпичные стены и поворот. Естественно, переулок был пуст. Дворняга спокойно сидела позади нас и не подавала обычных признаков беспокойства.- Короче, Дим, - обратился ко мне напарник, - ты не ссы. Место тут и правда жутковатое, мне самому чёрти что бы привиделось, давай, я тебя провожать буду. Чертовщины может и нет никакой, но беспризорники по ночам шалят, а на двоих нападать вряд ли решаться.У меня отлегло от сердца, я с благодарностью взглянул ему в глаза и, пожав руки, мы разошлись каждый в свои стороны.Ленка уже ждала меня дома и я со смехом рассказал ей байку про ведьму и про то, как мы сегодня проверяли переулок. Она взъерошила волосы на моей голове и рассмеявшись, щёлкнула по носу.- Смотри у меня, ели задержишься на работе - буду знать, что с ведьмой шашни по переулкам крутишь!Следующие несколько смен прошли спокойно, мы с Лёхой доходили до злосчастного переулка, потом он отправлялся на пост, а я - домой. Так прошла неделя.В очередной раз, как обычно, мы с Лёхой, шли до переулка, обсуждая погоду и женщин. Дворняга, которой до сих пор не удосужились дать кличку, внезапно заскулила, как от боли и прихрамывая, метнулась от нас к забору, напротив переулка. Я, на всякий случай скользнув лучом фонаря по темноте между стен, подбежал к забившемуся и тихо скулящему псу.- Ну что такое?, - ласково пробормотал я испуганной собаке и взял её лапу. - Бедолага.Крупный осколок стекла пронзал насквозь лапу животного и густая, тёмная кровь капала на землю.- На стекло наступила! - крикнул я стоящему на дороге Лёхе и повернулся к нему. Сердце перестало биться и волосы поднялись дыбом на голове. Прямо за спиной напарника, в темноте переулка светились огромные глаза и улыбка. Дыхание перехватило, я дрожащей рукой направил на Лёху луч фонаря, но вырвавшаяся из под ног собака выбила его у меня из рук и с диким визгом убежала в темноту. Фонарь упал на землю и выключился, я на секунду отвлёкся на него, а когда поднял взгляд, Лёхи уже не было. Дорога была пуста, во тьме переулка не горели глаза и даже вой дворняги скрылся где-то вдалеке.С трудом совладав с гортанью, я прохрипел.- Лёша!Нет ответа.- Лёха, выходи!!Молчание.-Твою мать!!Пытаясь одновременно совладать с голосом, дрожащими руками и не включающимся фонарём, я на полусогнутых подошёл к переулку. Наконец, фонарь включился и луч прорезал темноту.Никого.- Не шути, Лёх, меня сейчас приступ хватит!Я с надеждой прислушался, надеясь услышать сдавленный смех, шорох или дыхание спрятавшегося напарника, но тишина вокруг была давящей, только скрип ржавого фонаря, качавшегося без ветра, разносился между старых заводских корпусов.Желание сделать ноги неистово боролось с желанием найти напарника. Совершив огромное волевое усилие, я всё же сделал шаг в переулок. Он мог прятаться за поворотом. Я уже почти дошёл до угла, когда позади послышался лёгкий шорок - я резко обернулся, но это дворняга с любопытством, заглядывала в переулок. Спустя секунду я понял, что смотрит она не на меня...Чей-то выдох за спиной легонько коснулся волос на моей макушке и словно спусковой крючок, толкнул меня, как пулю, из этого переулка. Я побежал не потому, что кто-то дышал позади меня, ведь это мог быть шутивший Лёха. Я побежал потому, что ОНО дышало на меня так, будто было трёхметрового роста. Я бежал и бежал, стараясь выжать максимум из своих ног. Не помню, как очутился у двери дома, не помню, как запер за собой дверь и сполз по ней, стараясь удержать сердце в груди. Ленки дома не было, в пустой квартире тихо тикали лишь настенные часы.На дрожащих ногах я подошёл к окну и стоя в темноте, смотрел на дорогу и заводские корпуса внизу. Выход из переулка был хорошо виден отсюда, но ни Лёхи, ни пса, ни того, что дышало мне в макушку, никого там не было. Пустота.В двери зазвенели ключи. Я вздрогнул было, но поняв, что просто вернулась Ленка, чуть-чуть расслабился, продолжая рассматривать пустую дорогу. Ухо уловило, как по комнате прошло какое то животное и сзади, в спину, мне упёрлись собачьи лапы.На оконном стекле, будто от чьего то дыхания, выступила испарина, на которой стали выводиться буквы."Обернись, зайчишка."Я увидел, как во окне отразились два огромных блюдца-глаза и улыбка за моей спиной...***Ярик возвращался с дневной смены на своей новой работе. Был уже поздний вечер да и о районе ходило много слухов, но деньги платили неплохие, даже очень, поэтому исчезнувший молодой парень, чьё место он теперь занимал, его мало волновал. Из будничных мыслей его вырвал голос молодой, красивой девчонки.- Эй, красавчик, не поможешь слабой девушке? У меня тут два тяжеленных чемодана из квартиры спустить надо.Парень окинул взглядом привлекательную брюнетку и не смог отказать. Чемоданы действительно оказались тяжеленные, он с трудом донёс их, сначала до лифта, а затем и до открытого багажника машины.- Что у тебя там? - отдуваясь, со смешком спросил Ярик.- Бывший парень, - рассмеялась девушка, - страшно люблю расчленёнку и чёрный юмор!Сделав паузу, она окинула Ярика оценивающим взглядом.- И молодых, сильных красавчиков. Правда, пёсик?Непонятно откуда взявшаяся дворняга весело гавкнула и упёрлась в Ярика своими лапами...

Ключевые слова: Переулок сторож дворняга глаза в темноте

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