История Мирона. Приквел к истории "Истина где-то там в лесу"

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:17

Nick.Yudin Просмотров: 69 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 13:17 by

Как вы уже поняли, эта история произошла еще с одним человеком по имени Мирон, который когда-то поведал мне историю из своих уст, и в следствие чего со мной произошли события, которые описаны ранее.Меня зовут Мирон, я расскажу тебе одну историю, которая произошла со мной и с моими друзьями в день моего совершеннолетия. Мы, как и многие другие ребята, любили собираться компанией и отдыхать на природе.Собравшись с утра компанией из семи человек, мы приняли решение податься в местный лес и устроить пикник, будем так его называть. Компания была прекрасная: все друзья и подруги, с которыми я рос бок о бок вместе. Разбавив спирт и прихватив еще кое-каких продуктов, мы с ребятами отправились на мероприятие в честь моего дня рождения. Погода была чудесной, солнечной, да и настроение у всех было по погоде. Уже когда подходили к лесу, решили, что заходить далеко не будем, расположимся так, чтобы никто не заблудился. Нашли ближайшую опушку, которая, как нам казалось, была идеальным местом, и начали располагаться. Гулянка была знатная: ели, пили, веселились - все, как надо.Уже когда стемнело, я как-то незаметно отрубился то ли из-за алкоголя, то ли просто устал (смеётся). Очнулся я ночью от странного гула в ушах, который давил на уши, и спать было невозможно. Окончательно не протрезвев, я пытался понять, что происходит, как вдруг меня окликнул мой друг Васька. "Ты тоже это слышишь?" - спросил я. Он помотал головой со словами: "Не только слышу, но и видел, откуда этот гул. Идём, покажу".Продвинувшись дальше в глубь леса, где он заметно стал гуще и, как нам казалось, гораздо темнее и мрачнее, из-за деревьев показалась ветхая изба. Притаившись за деревьями, мы принялись оценивать все, что предстало перед нашими глазами. Изба эта была вся увешанная какими-то лохмотьями, поросшая мхом со всех сторон. Вокруг стоял жуткий запах болота, то ли мы забрели на болотную местность, то ли изба прогнила настолько, что издавала этот запах. В единственном окне горел небольшой, еле заметный огонёк, будто от свечи, стоящей в дальнем углу от окна. В еле видном свечении, в избе, кто-то двигался, а этот непонятный гул давил на уши все сильнее. "Может быть, люди тоже решили отдохнуть и, заприметив избушку, решили в ней переночевать? Пойдём постучимся, может быть? Если что, скажем, что заблудились". Уже вроде набравшись мужества пойти постучаться, мы заметили, как вдруг тот, кто создавал движение в избе, резко встал перед окном, закрыв своим телом весь свет, что исходил из него, и будто смотрел в гущу леса. Но почему-то нам показалось, что его взор устремился не куда-то, а именно смотрел на нас, хоть его лица и не было видно, ощущение было странным.В нос ударил жуткий запах зловония и послышались странные хлюпающие звуки, замещая гул. Этот кто-то, стоя у окна, не двигаясь, смотрел прямо на нас. Жуткий страх пробрал наши тела, сковав наши движения. "Мирон, что он пялится на нас? Он нас видит, что ли?" - "Вася, я не знаю, но чувствую, что нужно сваливать, не к добру это". Мы сидели, перешептывались еще буквально минуту, как вдруг тот, кто стоял у окна, резко сдвинулся, и свет в окне погас. Раздался жуткий скрип двери. Без слов, переглянувшись, мы поняли, что нужно бежать. Рванули, что есть сил, в сторону нашего лагеря.Чувство животного страха не покидало меня, оно твердило: "Беги и не оборачивайся!". Бежал я так быстро, что казалось, что я сношу все на своём пути, попутно выворачивая деревья с корнями. Помимо страха, мне не давала покоя одна мысль - мы от лагеря отошли не так далеко, почему мы на него еще не наткнулись? Едва мысль промелькнула в голове, как поганая коряга попала мне под ноги, и, споткнувшись, я повалился, как мешок с картошкой, на землю, при этом заметив, как удаляется силуэт Васьки.Не сумев выдавить из себя и звука, я услышал позади себя хруст веток и этот непонятный бурлящий звук, который сопровождался этой тошнотворной вонью, от которой кружилась голова. Я лежал и боялся обернуться, чтобы взглянуть в глаза страху, но чувство любопытства взяло верх. Немного повернув голову назад, в поле зрения попал ужасающий силуэт того, кто нас преследовал. Жуткая тварь стояла в метрах пятидесяти и, не двигаясь, просто смотрела на меня. А чувство страха и зловоние, источающееся от него, просто сносило крышу и выворачивало наизнанку, делая меня беспомощным в данной ситуации. Мое тело оцепенело и единственное, что я смог из себя выдавить, - это хриплое, еле слышное "помогите" перед тем, как погрузиться во мрак.Когда я очнулся, первое, что пришло в голову, - взглянуть на часы, на которых стрелки застыли на 01:15. Едва понимая, что вокруг происходит, я начал ходить и осматривать, что меня окружает. Придя полностью в себя и оглядевшись, я почувствовал, что страх опять нахлынул. Я находился в этой проклятой избе, от которой мы бежали. В свете еле горящей свечи я различал кости, по всей видимости, принадлежавшие животным, трупный запах бил в нос, и на стенах было навешано много различной ветоши.Я метался из стороны в сторону, пытаясь понять, где дверь. В полутьме я заметил забрызганное окно грязью или чём-то похожим, решил глянуть, что там за окном происходит. Я оцепенел, когда, подойдя к окну, я заметил два силуэта за окном, которые смотрели на меня. До меня мгновенно дошло, что это же мы сидели там в 01:15 и смотрели! Как так? Я стал кричать, что есть силы, "Помогите!", но кроме громкого хлюпающего звука, ничего издать не мог. Мысли перемешались, я не мог понять, как такое может быть! Еще постояв с минуту, я всё-таки заприметил дверь, увешанную тряпками, толкнул её, и она поддалась, издавая страшный скрип. Как уже стало понятно - сразу после того, как я выбрался, я заметил быстро убегающие два мужских силуэта. Мне было необходимо разобраться, кто это и как это произошло. Поэтому, недолго думая, я ринулся вслед за ними.Спустя какое-то время я заприметил до боли знакомую картину: человек лежит на земле и пытается подняться. Остановившись, я стал вглядываться и дико обезумел, когда он обернулся. Я увидел своё же лицо, объятое гримасой ужаса. Не зная, что предпринять, я стоял и смотрел, как я, то есть он, вот-вот потеряет сознание.Что произошло дальше, я не в силах рассказать - события я просто не припоминаю. Очнулся я уже на рассвете, в панике и чувстве полнейшего безумия, сидя у какого-то большого камня. Руки и одежда были в каплях то ли моей крови, то ли ещё чего-то. Спустя какое-то время, пока я сидел и покачивался, как безумец, из стороны в сторону, пытаясь восстановить хронологию событий этой ночью, из-за деревьев появилось несколько людей. Всего я не припомню, потому что я был в этот момент не в адеквате.Как оказалось позже, это был поисковый отряд, сформированный для поиска пропавших детей в лесу, одним из которых оказался я. Остальных нашли позже, точнее, то, что от них осталось. Как выяснилось, мы ушли две недели назад и все остальные ребята погибли. Их тела были изувечены, кости переломаны, в общем, живого места было не найти. Все обвинения пали на меня, так как кровь на моей одежде принадлежала половине моих друзей, но я все отрицал, списывая все на чудище. Во время следствия я находился на лечении в психбольнице, в которой и нахожусь по сей день и в которой я встретил тебя, мой друг из Норвегии.

Ключевые слова: Истина чудище ужас безумие страх авторская история

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