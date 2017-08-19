Кровавый штиль

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 18:46

Причина: Стилистика автора сохранена.

demchenko1997 Просмотров: 47 Комментарии: 1 +1 Вчера, 18:46 by

Аудиоверсия:Зажмурившись от хлынувших в лицо потоков воды, капитан Хеминор поправил тёмно-синюю фуражку с оборванными золотистыми петлицами и окинул взглядом своё судно. Охваченный яркими желто-синими языками пламени исполин КБ «Гангут» продолжал вести неравный бой против колоссальных паукообразных существ, вспенивавших воду выстрелами огромных плазменных пушек. Хеминор раздосадовано помотал головой: он понял, что «Адмирал Рождественский» обречен - отмель была слишком далеко, плазма изрешетила моторное отделение, в пробоины с каждой секундой заливались толщи темной океанской воды. Тяжело вздохнув и в последний раз взглянув на изувеченное осколками тело офицера Онтира, усатый морской волк приосанился, вытер со лба тонкие струйки крови и медленно направился к вырванной гермодвери изрешеченного плазмой мостика.На палубе творился настоящий ад: из большинства башен крупных калибров валили черно-синие клубы дыма - это полыхали малые резервуары с плазмой; на искалеченных лестницах и палубных платформах лежали окровавленные тела убитых, обезображенные шрапнелью из кусков металла и сгустков боевых зарядов; матросы, несмотря на полученные ранения и увечья, продолжали вести огонь по кровожадным Арахнорумам. Раздосадованный ужасающим зрелищем усатый капитан прокашлялся и хотел было уже спускаться вниз, как вдруг на полпути его поймал один из подчиненных - офицер Апроксор. Вид у него был не самой первой свежести: золотые петлицы были порваны оплавленными осколками обшивки, на вычищенных ботинках виднелись пятна яркой артериальной крови, в некоторых местах тёмно-синего мундира с блестящими золотыми пуговицами зияли крошечные дырки от раскаленных осколков.Вытянувшись по струнке и отдав честь, офицер сквозь оглушительную канонаду и крики громко отчеканил:- Господин капитан, офицер Апроксор по Вашему приказанию прибыл!- Вольно, - кивнул капитан, скрестив руки за спиной. - Доложите обстановку.- Ваше благородие, обшивка пятого и шестого отсеков разорвана в клочья, в пробоины заливается вода, - доложил Апроксор. - Система выявила сильный крен на правый борт. «Адмирал Рождественский» не спасти. Помощи ждать неоткуда. Какие будут приказания, господин капитан?- Спасательные капсулы на воду, - отдал приказ капитан Хеминор. - Покинуть корабль.- Есть! - отдал честь офицер. - Разрешите идти?- Разрешаю, - кивнул капитан. Проводив взглядом скрывшегося с мостика старпома, капитан в последний раз провёл рукой по поручням, мысленно попрощался со своим старым верным боевым другом и быстрым, уверенным шагом направился к широко открытой гермодвери.Но не успел капитан Хеминор и спуститься на первую ступеньку, как вдруг он почувствовал, как огромные трилитовые листы обшивки прямо под его ногами лопаются, как тонкие бумажные салфетки. Раздался чудовищный взрыв. Грохот, достойный тысяч извержений вулканов, изрешетил тишину; свет, ярче сотен звезд, затмил небеса и ослепил сумеречный полумрак. Палубные надстройки взрывались одна за другой, превращаясь в бесформенные экспонаты этнографического музея; многотонные башни в мгновение ока разрывались в клочья, их многотонные стволы вылетали из креплений, словно щепки, с чудовищным всплеском падая в пылающие воды. Столпы ярко-синего пламени вырвались из огромных резервуаров, словно феникс, сжигая тела обреченных матросов в свирепом жаре огненного зарева. Исполинский столп пламени и дыма в перемешку с горящими обломками и кусками обшивки озарил предзакатное небо над Гетиорским океаном. Пролетели доли секунды, и старый капитан ощутил, как мощным ударом его выбрасывает прочь с палубы в тёмный морской ковёр.Вспенившиеся океанские волны тут же поглотили его тело, завертев в бурном водовороте разверзнувшихся морских пучин. Перед глазами поплыл размытый пейзаж охваченной адским пламенем поверхности. Ноги нескольких десятков матросов, отчаянно боровшихся за свою жизнь, под водой напоминали тонущему капитану листья зеленовласых лип, которые росли прямо рядом с его домом в Авиценнском посаде. В какой-то момент капитан вдруг ощутил, как кто-то схватил его за руку и быстро потащил к спасительной поверхности. Яркое зарево становилось всё ближе и ближе, пока наконец голова Хеминора не оказалась над водой и его лёгкие жадно не вдохнули живительный кислород.Уши тут же подверглись нападению сотен громких криков о помощи и хаотичных всплесков пенящейся морской воды. Поверхность кишила мёртвыми телами и останками изрешеченных палубных надстроек. Брызги солёной океанской воды хлестали лицо, пенящиеся барашки морских волн захлестывали оставшихся в живых моряков. Еле держась на плаву, капитан стал искать кого-нибудь из офицерского состава, чтобы навести порядок и организовать матросов для дальнейших действий.- Матросы! Кто из офицеров остался? - что есть мочи прокричал капитан.Барахтающиеся в воде моряки, тут же услышав знакомый голос, постепенно успокоились и повернулись на знакомый голос. Всех приободрила новость о том, что капитан уцелел во время гибели судна. Все начали судорожно перешептываться, пытаясь найти старшего по званию.- Убиты, Ваше благородие! - раздался одинокий крик из толпы.- Отставить панику, матрос! - возразил чей-то знакомый голос. - Рано меня хоронить ещё. - Все, в том числе и капитан, тут же оживились. К скоплению выживших, еле слышно стоня от боли, медленно подплыл старпом Апроксор. Из его правой руки сочилась кровь, лицо было испачкано в разводах сажи и копоти, на правом глазу виднелось небольшое пятнышко крови от полопавшихся капилляров. Радости команды не было предела - в адрес старпома полетели ликующие приветствия.- Рад видеть Вас, Ваше благородие! - засмеялся Апроксор. - Какие будут приказания?- Итак, матросы, - громко обратился к своим подчиненным капитан. - Всем искать спасательные плавсредства и всё, что может держаться на воде. Помощи нам ждать неоткуда, так что…- А-а-а! - вечернюю тишину неожиданно разрезал отчаянный крик. Команда тут же всполошилась. Все принялись оглядываться по сторонам и испуганно перешептываться.- Кто кричал? - резко спросил старпом, окинув взглядом матросов. Никто не мог ничего ответить - все лишь потрясенно глазели по сторонам. Переглянувшись с ошарашенным капитаном, старпом громко повторил вопрос: - Кто кричал?!- Ваше благородие, меня только что что-то укусило за ногу! - сквозь зубы пробормотал подплывший матрос. Все заметили, что за ним тянулся тонкий кровавый след, постепенно превращавшийся в широкое красное кудрявое пятно на поверхности океана.- Матрос Ангир! - обратился к одному из подчиненных капитан. - Оказать первую помощь!- Есть, Ваше благородие! - кивнул один из членов команды и быстро поплыл к раненому, доставая из нагрудного кармана быстрозаживляющие повязки.- Так… - сосредоточился капитан. - Матросы! Отставить панику! Всем плыть в сторону берега! Неподалеку находится бухта Яркой Зари. Там можно выбраться на сушу. Выполнять…Только капитан успел отдать следующий приказ, как вдруг кто-то со стороны испуганно закричал: «Там акулы! Там акулы!» Капитан оглянулся - с нескольких сторон стали появляться черные плавники, которые неумолимо приближались к группе попавших в беду моряков. Среди матросов началась паника: люди хаотично стали тарабанить по воде руками, кричать и отчаянно барахтаться, ища спасения от кровожадных морских хищников.- Что за чёрт? - выругался дрожащим голосом капитан. - Откуда они здесь?!- Почуяли кровь, - объяснил старпом. - Сейчас их здесь будет очень много. Они впадут в бешенство.- Дело дрянь! - воскликнул капитан Хеминор. В этот момент ещё один душераздирающий крик разрезал тишину морского штиля. Потрясенные матросы вновь засуетились. Никто не мог понять, кто стал следующей жертвой, пока среди шума крошечных волн не раздался крик неимоверной боли и ужаса, за которым последовал отчаянный возглас: «Она оттяпала мне руку! Помогите! Она оттяпала мне руку!» Люди запаниковали: перепуганные военные принялись тарабанить по воде руками, шуметь, сбиваться в небольшие группы. А между тем к месту первой кровавой расправы стали подплывать всё новые и новые морские хищницы - все с замиранием сердца смотрели, как из воды показываются и с неимоверной скоростью приближаются к месту трапезы устрашающие серые плавники.- Всем стоять на месте и не двигаться! - строго приказал Хеминор. - Отставить панику! Смотрите за ними в оба! Отбивайтесь всем, чем можете!Напряжение нарастало. Акульих плавников, разрезающих воды штиля, становилось всё больше с каждой минутой, стая акул начала кружится вокруг моряков, выбирая очередную жертву. Старпом Апроксор с ужасом наблюдал, как мимо него проплывает огромная тигровая акула, обнажив несколько рядов своих острых, как бритва, зубов в маниакальном оскале. Их взгляды встретились. Черные, бездонные глаза-бусинки безразлично пожирали взглядом несчастного старшего помощника. В них не было ни злости, ни сострадания, ни жалости - лишь темное безразличие смотрело прямо в душу потерявшего дар речи военного моряка. Эти глаза тут же отпечатались в памяти дрожащего от неимоверного ужаса Апроксора.От очередного крика ужаса и боли по спине старпома побежали холодные мурашки. Справа от него несколько акул раздирали на части молодого младшего лейтенанта, отчаянно молившего о помощи. Страшные челюсти тигровых акул, усеянные несколькими рядами пилообразных зубов, отрывали окровавленные куски плоти от тела кричавшего от неимоверной боли матроса. Вода окрасилась в ярко-алый цвет. Кровожадные морские хищницы буквально раздербанивали тело захлебывавшегося матроса. Через минуту всё было кончено: подплывшая со стороны головы акула Мако сомкнула челюсти на шее обреченного молодого бойца. Лейтенант смолк - из перекусанного напополам кадыка забурлила кровь в перемешку с воздухом из трахеи.Началась настоящая резня. Беспомощные матросы пытались отбиваться от разъяренных морских хищниц, но все попытки были тщетными - каждый раз море оглашалось криками захлебывавшихся в крови матросов и офицеров, ставших жертвами кровожадных зубастых машин для убийств. Повсюду плавали искалеченные трупы с вывернутыми наизнанку кишками, оторванные конечности: руки, ноги, головы - дрейфовали вокруг потрясенных членов экипажа. Бухта Яркой Зари превратилась в кровавую баню - её воды окрасилась ярким артериальным багрянцем. Предсмертные крики и хрипы заполонили пространство над бухтой и, казалось, заглушили рёвы пожара войны.В панике отплывая от места резни, капитан Хеминор стал звать матросов за собой. Но его никто не слышал - предсмертные вопли заглушали каждый слог, торопливо слетавший с его зубов. Поглощенный ужасающим зрелищем, творившимся в бухте, cтарый командир не заметил, как наткнулся на старпома. Он медленно дрейфовал в сторону скал в ярком спасательном жилете, затаив дыхание и стараясь не делать никаких движений. Радости капитана не было предела.- Офицер Апроксор! - обрадовался капитан, подплывая к застывшему на месте подчиненному. - Мне нужна Ваша помощь. Помогите организовать матросов и привести их к скалам.Ответом капитану было лишь молчание. Наш герой почувствовал что-то неладное. Офицер без лишних движений дрейфовал в океанской воде, сильно понурив голову. Подплыв к просоленному морем старому морскому волку, капитан Хеминор легонько прикоснулся к плечу старшего помощника. Через мгновение животный ужас сковал тело ошарашенного капитана: верхняя часть туловища перекусанного напополам офицера закачалась на воде, как поплавок; из разорванного живота, словно жгутики медузы, свисали окровавленные кишки, удерживавшие не успевшие выпасть лёгкие; на бледном лице офицера выделялись лишь полузакрытые глаза, созерцавшие мёртвую пустоту.Капитан отпрянул назад и быстро поплыл в сторону бухты, где можно было бы спастись от челюстей акул. Он грёб, что есть силы. Солёная вода била в лицо, пенящиеся волны то и дело захлестывали изнеможенного капитана. Когда в нескольких метрах показался скалистый берег, Хеминор засмеялся от радости и с ещё пущей силой припустил вперед. Не взирая на неимоверную усталость и ноющие раны, отважный морской волк отчаянно боролся за свою жизнь. Расстояние уменьшалось с каждым мгновением, с каждым гребком спасительный островок становился всё ближе и ближе. И вот, когда черные скалы были уже в пределах досягаемости, капитан почувствовал, как что-то медленно приближается к нему со спины.По спине выжившего побежал холодок. Сердце заколотилось, как бешеное, дыхание участилось, пальцы онемели, в горле пересохло от неимоверного чувства первобытного ужаса перед неизвестным. В конце концов, капитан обернулся. К его удивлению, сзади никого не оказалось. Капитан Хеминор облегченно вздохнул и в последний раз окинул уставшим взглядом место крушения. Крики и мольбы о помощи уже давно стихли, и теперь над океаном висела мёртвая тишина. Силуэты обглоданных тел его команды на поверхности бурного моря пробуждали гнетущее чувство скорби и отчаяния. Тяжело вздохнув, отчаявшийся капитан потупил взгляд в чёрные глубины океана. Чтобы увидеть, как челюсти огромной белой акулы смыкаются на его ногах…***В море царила тишина. Ни один звук не смел нарушать спокойствие и умиротворенность ровной океанской глади. И лишь лёгкая рябь кровавого штиля крошечными волнами ласкала потёртые прибрежные скалы одинокой бухты…

Ключевые слова: Страшная история акулы челюсти резня авторская история

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