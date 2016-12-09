Фракталы

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 17:01

Причина: Стилистика автора сохранена.

Саша Доценко Просмотров: 99 Комментарии: 3 +4 Вчера, 17:01 by

Мы с Егором сидели на ступеньках лестничной площадки между первым и вторым и третьим этажом и смотрели в окно.Позавчера умерла наша соседка – старая узбечка по имени Зухра, и сегодня ее должны были хоронить.В подъезд заходили люди, но в квартире оставались в основном женщины. Мужчины возвращались на улицу и, изредка обмениваясь фразами, курили.- Скоро выносить будут? – нетерпеливо спросил Егор.- Мама говорила, что обычно днем хоронят. А сейчас зима. Темнеет рано. Побыстрей должны.- Я бы ни за что не остался в одном доме с трупом, - заявил мой друг. – Каким бы родным он мне не был.- Подумай, как себя дед чувствует. Они с бабкой не два года прожили, наверное, а целую жизнь, - мне было грустно.Старые узбеки переехали в наш дом совсем недавно. Они были невысокими, с прищуренными глазами в лучах морщинок и вечной улыбкой на лице.Проходя мимо щебечущих на скамейке соседок, старушка останавливалась поговорить, а дед с улыбкой восклицал: «Вах! Вах! Вах! Я попал в райский сад!». Женщины смеялись, а старик, закуривая самокрутку, насвистывал какую-то мелодию и смотрел по сторонам.Я видел вчера деда. Лучи морщинок все также собирались около его глаз, но вот веселое выражение их и погасло, как и улыбка.- Да, Серега, не думал я, что ты такой ванильный, - ехидно протянул Егор.- Да пошел ты, - я покраснел. Тут дверь квартиры узбеков отворилась и послышались шепотки.- Выносят, - прошептал Егор, и мы прильнули к окну.Закрытый гроб вынесли из подъезда и поставили на табуретки. Прощавшиеся собрались молча вокруг него. От лиц в воздух поднимался пар.Дед вышел из подъезда. Мужчины сняли крышку с гроба. Бабы начали всхлипывать.Старая узбечка, казалось, помолодела. Морщины разгладились, лицо было спокойным.Дед стоял у гроба, молча опустив голову и гладя по щеке покойную жену. Он не замечал ничего вокруг. Я прищуривался, пытаясь разглядеть выражение его лица.Люди повернули головы в сторону дороги. Подъехали катафалк и автобус.Женщины отвели старика в сторону, а мужчины закрыли гроб крышкой и поставили в машину.Дед забрался в салон катафалка, а остальные в автобус, и машины одновременно тронулись.**Я не помню, когда у меня начались проблемы с алгеброй. Помню, что дома постоянно ругались родители. Я уходил на улицу, где сидел до одиннадцати вечера.Тогда я и попробовал гашиш. Егор предложил мне попробовать после школы, пока его мать была на работе. Я согласился.**Мы сидели на лестнице и играли в карты. Эффект от травы еще не прошел, нам было весело, и мне все время казалось, что туз бубен странно мигает, а червонный – пульсирует как настоящее сердце.Дверь скрипнула, и на площадке показался Юсуп Русланович.- Алгебра – раз плюнуть, внучок. Я в институте работал преподавателем, давай тебе помогу.Я стал ходить к старику на занятия. Интегралы перестали для меня быть просто загогулиной, я стал понимать, как решать уравнения, как строить функции. Алгебра стала для меня своеобразной зарядкой для мозгов. Юсуп Русланович рассказывал увлекательные случаи из истории математики, рисовал странные и смешные графики функций.**Пришла весна. Я сдал пробное ЕГЭ на 85 баллов. Мама, увидев результаты, принесла бутылку коньяка и велела отнести Юсупу Руслановичу.Я застал старика около открытого окна. Он смотрел на черно-белую фотографию, где двое влюбленных держались за руки на фоне фонтана.- Полгода как Зуленьки нет, - грустно произнес он.-О, - только и смог сказать я. – Мама Вам подарок передала. Я пробное ЕГЭ на пять сдал. Вот.- Молодчина же! Егэ-шмеге! Правильный ответ хоть кто может угадать! А чувствовать графики, видеть его продолжение, представлять его в полной мере – далеко не каждый. Ты мне можешь помочь?- Все, что скажете, Юсуп Русланович, - улыбнулся я.- Помнишь, я встретил тебя в подъезде под действием дурмана? Можешь достать?Я задумался. Если спросить у Костяна с параллельного класса, то он достанет. Вопрос только в том…- Когда Вам нужно?- Когда получится, - смущенно пожал плечами старик. – По молодости в Самарканде мы с друзьями, бывало, отправлялись в райские сады… - он с наслаждением прищурился. – А сейчас, Сережка, хочется забыть все проблемы. Хотя бы разок вернуться в молодость… Ты не понимаешь, мальчик. Ты не понимаешь.- Я попробую достать, - улыбнулся я. – Юсуп Русланович, не переживайте. Я попробую.**Достать траву мне удалось только к пятнице. Юсуп Русланович встретил меня со счастливым блеском в глазах. Я продемонстрировал ему коричневый комочек и бутылку с остатками минералки.- Э, нет, Сереж! – покачал головой старик и достал из-за спины бульбулятор из прозрачного желтого стекла с синими ромбами. – Если матери не расскажешь, покуришь вместе со мной. Один раз можно. Но увлекаться нельзя.**Мы сидели в старых, но мягких креслах и смотрели на закат солнца на горизонте.- Только математика удерживает этот мир в порядке. Любая другая наука допускает исключения из правил, но только не она. Если сравнивать математику с женщиной, то она окажется красавицей без определенного возраста. Строгий холодный взгляд, тонкие бледные губы, прямые длинные волосы… Деловая одежда, да. Образ математики – это образцовая школьная учительница, принципиальная и непреклонная. Но если ты узнаешь ее поближе, то она откроет тебе все свои сокровенные тайны. Ты увидишь ее с другой стороны. Поймешь, что ее холодная красота – идеальна. И обладание совершенством математики - наивысшее эстетическое наслаждение…Перед моими глазами возникла порноактриса в костюме секретарши, которая, распустив волосы, медленно встряхнула головой и начала раздеваться…- Пошли в дом, - Юсуп Русланович встал и вернулся в дом.Я вошел вслед за ним и замер. На стене, где в последний раз Юсуп Русланович рисовал множество Жюли, черные тонкие графики функций двигались, разрастаясь и закручиваясь в спирали.- Вы это видите? – прошептал я, дергая старика за рукав. Он кивнул, разинув рот.Черно-белые спирали кружились, складываясь в причудливый узор, и стали наливаться разноцветными красками.Это был новый мир!Юсуп Русланович протянул руку и алая цепь узора сама легла ему в ладонь, опутываясь вокруг запястья. Старик подошел ближе, и другая цепь закрутилась вокруг его пояса. Я дотронулся до стены и проник внутрь.Словно я высунул руку в окно. Другой воздух, теплый, но не жаркий. Узор тотчас обвил мою руку как мгновенно появившаяся татуировка.Я посмотрел на старика. Юсуп Русланович двумя руками был внутри стены, среди чудесных узоров. Его глаза зачарованно горели.Цепи обвили мои ноги и мягко тянули к себе. Я закрыл глаза и сделал шаг вперед.**- Теперь ты понимаешь? – шептал рядом стоящий Юсуп Русланович. - Красота математики в ее совершенстве, которое может постичь далеко не всякий. Но когда она откроется, ты увидишь магию фракталов, магию бесконечности.- Я понял, - сипло ответил я.Цепи вели нас вперед, мы шли по ним в новый мир, яркий и совершенный.***Егор сообщил маме Сереги, а потом полицейским, что мальчик собирался к репетитору по математике. Но старик не открывал дверь.На следующий день взломали дверь в квартиру узбека. Там было прохладно – балконная дверь оказалась открыта настежь. Кроссовки Сереги стояли в коридоре, рядом лежал школьный рюкзак, а на вешалке висела куртка мальчика.В зале было не убрано. На журнальном столике лежали тетради с записями уравнений, на стене кнопками был прикреплен лист бумаги с начерченными графиками функций.Но в квартире никого не было.

Ключевые слова: Старик алгебра другой мир авторская история

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