ФракталыМы с Егором сидели на ступеньках лестничной площадки между первым и вторым и третьим этажом и смотрели в окно.
Позавчера умерла наша соседка – старая узбечка по имени Зухра, и сегодня ее должны были хоронить.
В подъезд заходили люди, но в квартире оставались в основном женщины. Мужчины возвращались на улицу и, изредка обмениваясь фразами, курили.
- Скоро выносить будут? – нетерпеливо спросил Егор.
- Мама говорила, что обычно днем хоронят. А сейчас зима. Темнеет рано. Побыстрей должны.
- Я бы ни за что не остался в одном доме с трупом, - заявил мой друг. – Каким бы родным он мне не был.
- Подумай, как себя дед чувствует. Они с бабкой не два года прожили, наверное, а целую жизнь, - мне было грустно.
Старые узбеки переехали в наш дом совсем недавно. Они были невысокими, с прищуренными глазами в лучах морщинок и вечной улыбкой на лице.
Проходя мимо щебечущих на скамейке соседок, старушка останавливалась поговорить, а дед с улыбкой восклицал: «Вах! Вах! Вах! Я попал в райский сад!». Женщины смеялись, а старик, закуривая самокрутку, насвистывал какую-то мелодию и смотрел по сторонам.
Я видел вчера деда. Лучи морщинок все также собирались около его глаз, но вот веселое выражение их и погасло, как и улыбка.
- Да, Серега, не думал я, что ты такой ванильный, - ехидно протянул Егор.
- Да пошел ты, - я покраснел. Тут дверь квартиры узбеков отворилась и послышались шепотки.
- Выносят, - прошептал Егор, и мы прильнули к окну.
Закрытый гроб вынесли из подъезда и поставили на табуретки. Прощавшиеся собрались молча вокруг него. От лиц в воздух поднимался пар.
Дед вышел из подъезда. Мужчины сняли крышку с гроба. Бабы начали всхлипывать.
Старая узбечка, казалось, помолодела. Морщины разгладились, лицо было спокойным.
Дед стоял у гроба, молча опустив голову и гладя по щеке покойную жену. Он не замечал ничего вокруг. Я прищуривался, пытаясь разглядеть выражение его лица.
Люди повернули головы в сторону дороги. Подъехали катафалк и автобус.
Женщины отвели старика в сторону, а мужчины закрыли гроб крышкой и поставили в машину.
Дед забрался в салон катафалка, а остальные в автобус, и машины одновременно тронулись.
**
Я не помню, когда у меня начались проблемы с алгеброй. Помню, что дома постоянно ругались родители. Я уходил на улицу, где сидел до одиннадцати вечера.
Тогда я и попробовал гашиш. Егор предложил мне попробовать после школы, пока его мать была на работе. Я согласился.
**
Мы сидели на лестнице и играли в карты. Эффект от травы еще не прошел, нам было весело, и мне все время казалось, что туз бубен странно мигает, а червонный – пульсирует как настоящее сердце.
Дверь скрипнула, и на площадке показался Юсуп Русланович.
- Алгебра – раз плюнуть, внучок. Я в институте работал преподавателем, давай тебе помогу.
Я стал ходить к старику на занятия. Интегралы перестали для меня быть просто загогулиной, я стал понимать, как решать уравнения, как строить функции. Алгебра стала для меня своеобразной зарядкой для мозгов. Юсуп Русланович рассказывал увлекательные случаи из истории математики, рисовал странные и смешные графики функций.
**
Пришла весна. Я сдал пробное ЕГЭ на 85 баллов. Мама, увидев результаты, принесла бутылку коньяка и велела отнести Юсупу Руслановичу.
Я застал старика около открытого окна. Он смотрел на черно-белую фотографию, где двое влюбленных держались за руки на фоне фонтана.
- Полгода как Зуленьки нет, - грустно произнес он.
-О, - только и смог сказать я. – Мама Вам подарок передала. Я пробное ЕГЭ на пять сдал. Вот.
- Молодчина же! Егэ-шмеге! Правильный ответ хоть кто может угадать! А чувствовать графики, видеть его продолжение, представлять его в полной мере – далеко не каждый. Ты мне можешь помочь?
- Все, что скажете, Юсуп Русланович, - улыбнулся я.
- Помнишь, я встретил тебя в подъезде под действием дурмана? Можешь достать?
Я задумался. Если спросить у Костяна с параллельного класса, то он достанет. Вопрос только в том…
- Когда Вам нужно?
- Когда получится, - смущенно пожал плечами старик. – По молодости в Самарканде мы с друзьями, бывало, отправлялись в райские сады… - он с наслаждением прищурился. – А сейчас, Сережка, хочется забыть все проблемы. Хотя бы разок вернуться в молодость… Ты не понимаешь, мальчик. Ты не понимаешь.
- Я попробую достать, - улыбнулся я. – Юсуп Русланович, не переживайте. Я попробую.
**
Достать траву мне удалось только к пятнице. Юсуп Русланович встретил меня со счастливым блеском в глазах. Я продемонстрировал ему коричневый комочек и бутылку с остатками минералки.
- Э, нет, Сереж! – покачал головой старик и достал из-за спины бульбулятор из прозрачного желтого стекла с синими ромбами. – Если матери не расскажешь, покуришь вместе со мной. Один раз можно. Но увлекаться нельзя.
**
Мы сидели в старых, но мягких креслах и смотрели на закат солнца на горизонте.
- Только математика удерживает этот мир в порядке. Любая другая наука допускает исключения из правил, но только не она. Если сравнивать математику с женщиной, то она окажется красавицей без определенного возраста. Строгий холодный взгляд, тонкие бледные губы, прямые длинные волосы… Деловая одежда, да. Образ математики – это образцовая школьная учительница, принципиальная и непреклонная. Но если ты узнаешь ее поближе, то она откроет тебе все свои сокровенные тайны. Ты увидишь ее с другой стороны. Поймешь, что ее холодная красота – идеальна. И обладание совершенством математики - наивысшее эстетическое наслаждение…
Перед моими глазами возникла порноактриса в костюме секретарши, которая, распустив волосы, медленно встряхнула головой и начала раздеваться…
- Пошли в дом, - Юсуп Русланович встал и вернулся в дом.
Я вошел вслед за ним и замер. На стене, где в последний раз Юсуп Русланович рисовал множество Жюли, черные тонкие графики функций двигались, разрастаясь и закручиваясь в спирали.
- Вы это видите? – прошептал я, дергая старика за рукав. Он кивнул, разинув рот.
Черно-белые спирали кружились, складываясь в причудливый узор, и стали наливаться разноцветными красками.
Это был новый мир!
Юсуп Русланович протянул руку и алая цепь узора сама легла ему в ладонь, опутываясь вокруг запястья. Старик подошел ближе, и другая цепь закрутилась вокруг его пояса. Я дотронулся до стены и проник внутрь.
Словно я высунул руку в окно. Другой воздух, теплый, но не жаркий. Узор тотчас обвил мою руку как мгновенно появившаяся татуировка.
Я посмотрел на старика. Юсуп Русланович двумя руками был внутри стены, среди чудесных узоров. Его глаза зачарованно горели.
Цепи обвили мои ноги и мягко тянули к себе. Я закрыл глаза и сделал шаг вперед.
**
- Теперь ты понимаешь? – шептал рядом стоящий Юсуп Русланович. - Красота математики в ее совершенстве, которое может постичь далеко не всякий. Но когда она откроется, ты увидишь магию фракталов, магию бесконечности.
- Я понял, - сипло ответил я.
Цепи вели нас вперед, мы шли по ним в новый мир, яркий и совершенный.
***
Егор сообщил маме Сереги, а потом полицейским, что мальчик собирался к репетитору по математике. Но старик не открывал дверь.
На следующий день взломали дверь в квартиру узбека. Там было прохладно – балконная дверь оказалась открыта настежь. Кроссовки Сереги стояли в коридоре, рядом лежал школьный рюкзак, а на вешалке висела куртка мальчика.
В зале было не убрано. На журнальном столике лежали тетради с записями уравнений, на стене кнопками был прикреплен лист бумаги с начерченными графиками функций.
Но в квартире никого не было.
Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 17:01
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 17:01 by Саша ДоценкоПросмотров: 99Комментарии: 3
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