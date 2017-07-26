Нелегко быть мёртвым

29 глава. Смирение

30 глава. Психиатрия для живых

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:58

Причина: Стилистика автора сохранена.

Hronalove Просмотров: 78 Комментарии: 4 +3 Сегодня, 07:58 by

Одного похода на полигон, одного крика Артура, одной вспышки боли было достаточно, чтобы, наконец, понять, почему другие столь слабы и пугливы. Понять и подчиниться.Сейчас нет смысла говорить об этом, но, возможно, Виктор и его люди двигались по дороге, которая помогла бы нам. И их разработки использовались бы для создания антивируса. Он говорил об империи на костях, хотя мог войти в историю как человек, уничтоживший вирус. Но выбрал совсем иной путь.После наказания последовало наше с другом возвращение к остальным мёртвым. Теперь мы были как они. Мы не хотели находиться там, но готовы были подождать, несмотря на то, что стало действительно страшно за будущее, как наше, так и мира в целом. Один человек, особенно такой, как Виктор, вполне мог изменить ход истории. И, возможно, изменил.Шли дни. Мы служили обычной рабочей силой. Таскали вещи и стройматериалы, некоторые даже допускались на строительство новых домов. Нас не посылали к Мяснику, «психологу», на полигон или куда-нибудь ещё. В какой-то степени нас оставили в покое, хотя периодически охранники сыпали безосновательными угрозами, твердя, что мы украсим периметр поселения или отправимся на полигон.Виктора мы с того дня не видели, разве что иногда удавалось услышать его голос по рации охранников.Поселение, которое стало нашим домом, было довольно крупным. Больше чем я могла представить с самого начала. Ворота, через которые нас когда-то завезли, полигон, стоянка, скотобойня и убежище Мясника — все это лишь часть, половина всей территории. Вторая же половина, стоящая достаточно далеко от наших домов, была более цивилизована и полна скорее обычных людей, чем психов с автоматами наперевес.У нас не было возможности «гулять» там, и Виктор максимально попытался оградить живых от мёртвых, но однажды мне посчастливилось тащить какие-то мешки в ту зону и примерно увидеть размах этой колонии. И она чертовски велика.Из многочисленных разговоров охранников, которые любили поболтать о том и о сём во время караула нашей двери, можно было выудить интересную информацию. Мы с Артуром узнали, что у Виктора около пяти поселений под контролем и то, где жили мы, было центральным, о чём прежде мы уже знали. А также один из охранников упомянул, что в планах начальника взять под контроль настоящий город, но как и когда - я не могла представить.И если Нэкри был построен на территории какой-то старой деревушки, скорее всего почти пустой, то настоящий город кишит десятками тысяч мертвецов, готовых лишь из-за запаха человечины устроить штурм.Во всяком случае, чего бы Виктор ни планировал, в моих планах было находиться в этот момент подальше.Дни сменялись один за другим, постепенно перерастая в недели. Недели бездействия и полного подчинения. Мы с Артуром смиренно делали то, что от нас требовали, не имея возможности сбежать.Очередной осенний день прошёл, и, сидя на полу около задней стенки коробки, я проводила ногтем по дереву, отмечая конец третьей недели.В помещение была абсолютная тишина, и только шаги охранника, который обходил дом вокруг, нарушали её.Шаги остановились прямо за стенкой, около которой я сидела. Человек за ней просто стоял, будто прислушиваясь. И через несколько секунд послышался его голос:— Кира, ты там?Артур тут же приблизился к стене и слегка стукнул по дереву в ответ, в то время как меня охватил шок. Родной голос младшего брата ввёл меня в ступор. Это был он, и я ни с кем его не спутаю.Мне казалось, что я расплачусь, но это было ложное чувство. Чувство души, а не тела.— Я не могу говорить сейчас, но я вернусь, и скоро мы встретимся. Не волнуйся, я вытащу тебя и Артура. Для этого я здесь.После этих слов Дима быстро зашагал прочь. Артур смотрел на меня с широкой улыбкой, пытаясь выразить всю радость своим лицом. Помимо него ещё около двенадцати воскресших, которые стали свидетелями этой «встречи», смотрели на меня глазами полными надежды - ведь, наверное, впервые за долгое время у них появился шанс. Шанс освободиться.Но меня одолевали вовсе не радостные чувства - ведь, возможно, наше освобождение будет стоить брату жизни.Можно долго планировать план побега, продумывать ходы и решать, как действовать. Но одно было ясно с самого начала: без помощи живых нам никак не выбраться. Вся территория вокруг была полна охраны. Каждый человек, окружающий нас, мечтал о нашей кончине, ведь все кого-то потеряли. Каждый живой нёс, словно крест, память о любимых, которые стали жертвами мертвецов. И мы с Димой были такие же. Наша тетя умерла, спасая нас, и я никогда не забуду её жертву, тем не менее теперь я не испытываю ненависти. Я освободилась от неё, как и мой брат. Но другие люди - нет. Виктор и его свора только рады нашим мучениям. А остальные, скорее всего, не видят в их действиях ничего плохого, ведь мы - монстры, зараза, которая угрожает каждому.С самого утра меня отделили от группы. Поначалу я думала о новой встрече с мясником, но мне повезло.Мы прошли его "логово", и на душе стало намного лучше.Минут через двадцать я сидела одна, привязанная к стулу в уже знакомом кабинете. На столе заранее был подготовлен белый лист бумаги и черные карандаши. Это был мой шанс. Нам нужна была помощь. И только к одному человеку я могла обратиться.— Ох, в прошлый раз я так и не представился. Меня зовут Михаил, — с этими словами в кабинет вошел знакомый мне мужчина.Он быстро сел напротив и криво улыбнулся.— Что ж, давай сразу к делу. Скоро я покину это место. Жаль об этом говорить, но последнее время мы с Виктором... часто конфликтуем на те или иные темы. С таким человеком, как он, тяжело вести общение на равных. Ох, и зачем я говорю тебе это?Я немного пожала плечами.— Знаешь? Не важно. Не имеет значение, что я скажу, ибо больше мы не встретимся. И навряд ли всё это имеет смысл для тебя. Просто, — мужчина сделал глубокий вдох, — я всю жизнь слушал других и так редко говорил сам. Мне бы хотелось побыть «пациентом», а не «врачом».После недлительной паузы Михаил достал небольшой дневник и быстро сделал пару заметок.— Итак, — начал он. — Виктор желает знать о тех, с кем ты выживала. Родственники, другие мертвые, возможно, целые общины. Давай, пока с этого начнем. И я пойму, если ты не хочешь отвечать.«Врач» отвязал правую руку и снова сел напротив меня.Помощь. Вот что мне надо. Я смотрела Михаилу прямо в глаза и думала: как объяснить ему? Как уговорить помочь нам? Я не могу многого написать, так что слова должны быть подобраны правильно. Сейчас, когда их отношения с Виктором на грани, самое время. Другого шанса не будет.Сжав покрепче, насколько это возможно, карандаш, корявыми линиями я стала выводить заветное слово: полигон.Он следил за каждым моим движением, и когда карандаш оказался снова на столе, взял листок и прочитал вслух.— Полигон. Хм. Да, я видел его. Ужасное место. Я говорил Виктору, что это плохая идея, но разве он станет меня слушать? К чему ты это написала?Я кивнула головой в сторону своей левой руки. Михаил отложил листок и не спеша подошел ближе, чтобы осмотреть раны.— Матерь божья, какой ужас! Так тебе пришлось побывать там? Ох, как ужасно. Просто ужасно. Виктор переходит границы. Этот полигон – сущий ад.Пока мужичок вздыхал и возмущался, я принялась писать следующие слово. Мне казалось, что мы с ним на одной волне. Он должен меня понять, он должен нам помочь.— Планшет? — удивился Михаил, взяв новый листок. — Надо подумать. Ох, понял, понял. Детский планшетик такой, да? Я видал его у одного из парней, охраняющих склад. Да и Виктор его упоминал. И что в нем такого интересного? Зачем он тебе?Спустя минуты две последовало новое слово.— Хм. Голос? Планшет поможет тебе говорить? Ты это имеешь в виду?Я кивнула в ответ.— Думаю это не лучшая идея, но, с другой стороны, если так тебе будет легче общаться... Хорошо. Так и быть. Я схожу за ним. Но не обещаю, что смогу принести. На складе всё строго. Трудно что-то забрать по желанию.Михаил поспешно вышел из комнаты, оставив меня одну на какое-то время. Когда он вернулся в его руках красовался мой планшет.Мужчина заодно прихватил батарейки и быстро вставил их в устройство.Через мгновение пластмассовая игрушка уже лежала у меня на коленях, и я максимально аккуратно старалась написать нужные слова.— Ох, ну и воняет всё же здесь, — нарушил тишину мужичок. — Сколько не дыши этой тухлятиной, привыкнуть просто невозможно.Я не обращала на него внимания, сосредоточившись только на своих мыслях и трясущихся пальцах. Наконец готово.— Нам нужна ваша помощь, Михаил, — произнес планшет.И как я скучала по этому безэмоциональному голосу.— О как! Полезное изобретение, особенно в такой момент. Так, и какая помощь тебе нужна?— Вы должны помочь нам сбежать. Всем нам.

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