Реанимация

Летяга Просмотров: 192 Комментарии: 2 +8 Вчера, 21:45 by

Больной:-Чёрт, почему так больно? … И почему так темно? …Реаниматолог:-Остановка сердца! Начинаем массаж.Ну, хоть тепло и не страшно… Вот моя жена… Милая, как я по тебе скучаю… Вот наше первое свидание, как же ты тогда стеснялась. Вот наша первая ночь… никогда её не забуду. А через полгода ты подошла и сказала, что беременна. Я помню, как ты испугалась, дурочка… Думала, что я не захочу ребенка.- Не помогает. Давайте сюда дефибриллятор. Разряд!Чёрт! Что это? Ничего. Показалось.Вот дочка делает первый шажок. Как мы тогда радовались этому. Вот она пошла в школу. Я всегда буду помнить ваши сияющие лица… И вот ты умерла… Почему тебе не могли помочь? Почему мы так опоздали с лечением? Никогда себе этого не прощу…Еще раз. Разряд!Вот свадьба дочери. Как же она похоже на тебя в свадебном платье… Я испытал такое чувство радости за нее, и такое же чувство гордости за тебя, ведь ее мне дала ты…Разряд!А вот и внучка, Катя. Такое милое создание. Я как раз отошел от всех дел и смог проводить с ней много времени. Сейчас ей уже 6 лет. Взрослая. И такая же красивая как мама… Это у них от тебя.- Все… Больше ничего не сделаем… Отмети время смерти.Пусто… Но ведь я что-то должен сделать ещё…- Деда!- Что?- А мы поедем в Тайгу? Я хочу, как ты быть геологом!- Ну, раз так, то обязательно съездим.- Обещаешь?- Обещаю.Я обещал… Я должен сдержать своё обещание…- Есть пульс!- Как? ! В смысле, какой пульс?- Обычный пульс!- Твою мать! А дедок-то с сюрпризом…***- Вы дочь?- Да – на врача посмотрела женщина c заплаканными глазами – C ним все будет хорошо?- Да… Можно вопрос?- Конечно.- Катя - это кто?- Моя дочь, а что?- Нет, ничего… Он сдержит обещание.Врач развернулся и, не сказав ни слова, пошел по коридору. Женщина села на стул, закрыла глаза руками и заплакала…- Спасибо, папа…рассказано Мамедовым Азада МУСЕИБ оглы

Ключевые слова: Реанимация пульс жена дочь внучка тайга

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