Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Реанимация

Больной:
-Чёрт, почему так больно? … И почему так темно? …
Реаниматолог:
-Остановка сердца! Начинаем массаж.

Ну, хоть тепло и не страшно
… Вот моя жена… Милая, как я по тебе скучаю… Вот наше первое свидание, как же ты тогда стеснялась. Вот наша первая ночь… никогда её не забуду. А через полгода ты подошла и сказала, что беременна. Я помню, как ты испугалась, дурочка… Думала, что я не захочу ребенка.

- Не помогает. Давайте сюда дефибриллятор. Разряд!

Чёрт! Что это? Ничего. Показалось.
Вот дочка делает первый шажок. Как мы тогда радовались этому. Вот она пошла в школу. Я всегда буду помнить ваши сияющие лица… И вот ты умерла… Почему тебе не могли помочь? Почему мы так опоздали с лечением? Никогда себе этого не прощу…

Еще раз. Разряд!

Вот свадьба дочери. Как же она похоже на тебя в свадебном платье… Я испытал такое чувство радости за нее, и такое же чувство гордости за тебя, ведь ее мне дала ты…

Разряд!

А вот и внучка, Катя. Такое милое создание. Я как раз отошел от всех дел и смог проводить с ней много времени. Сейчас ей уже 6 лет. Взрослая. И такая же красивая как мама… Это у них от тебя.

- Все… Больше ничего не сделаем… Отмети время смерти.

Пусто… Но ведь я что-то должен сделать ещё…
- Деда!
- Что?
- А мы поедем в Тайгу? Я хочу, как ты быть геологом!
- Ну, раз так, то обязательно съездим.
- Обещаешь?
- Обещаю.
Я обещал… Я должен сдержать своё обещание…

- Есть пульс!
- Как? ! В смысле, какой пульс?
- Обычный пульс!
- Твою мать! А дедок-то с сюрпризом…


***
- Вы дочь?
- Да – на врача посмотрела женщина c заплаканными глазами – C ним все будет хорошо?
- Да… Можно вопрос?
- Конечно.
- Катя - это кто?
- Моя дочь, а что?
- Нет, ничего… Он сдержит обещание.

Врач развернулся и, не сказав ни слова, пошел по коридору. Женщина села на стул, закрыла глаза руками и заплакала…

- Спасибо, папа…



рассказано Мамедовым Азада МУСЕИБ оглы
Источник
Вчера, 21:45 by ЛетягаПросмотров: 192Комментарии: 2
+8

Ключевые слова: Реанимация пульс жена дочь внучка тайга

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:00
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 39
Комментариев: 422
Дед ещё повоюет! И внучку в тайгу свозит, и может она потом будет хорошим геологом, и продолжит семейную традицию. Вообщем молодец,вырвал у смерти ещё определённый промежуток времени! Не время умирать - нужно ещё закончить одно дело - выполнить обещание,данное внучке! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
  
#2 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 00:40
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1674|-1)
Публикаций: 78
Комментариев: 5 181
Сложно подобрать раздел для такой истории. Хочется верить в добрые воспоминания, а мы с отцом, так и не вернулись в Долину гейзеров... ПЛЮС
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.