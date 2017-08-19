РеанимацияБольной:
-Чёрт, почему так больно? … И почему так темно? …
Реаниматолог:
-Остановка сердца! Начинаем массаж.
Ну, хоть тепло и не страшно
… Вот моя жена… Милая, как я по тебе скучаю… Вот наше первое свидание, как же ты тогда стеснялась. Вот наша первая ночь… никогда её не забуду. А через полгода ты подошла и сказала, что беременна. Я помню, как ты испугалась, дурочка… Думала, что я не захочу ребенка.
- Не помогает. Давайте сюда дефибриллятор. Разряд!
Чёрт! Что это? Ничего. Показалось.
Вот дочка делает первый шажок. Как мы тогда радовались этому. Вот она пошла в школу. Я всегда буду помнить ваши сияющие лица… И вот ты умерла… Почему тебе не могли помочь? Почему мы так опоздали с лечением? Никогда себе этого не прощу…
Еще раз. Разряд!
Вот свадьба дочери. Как же она похоже на тебя в свадебном платье… Я испытал такое чувство радости за нее, и такое же чувство гордости за тебя, ведь ее мне дала ты…
Разряд!
А вот и внучка, Катя. Такое милое создание. Я как раз отошел от всех дел и смог проводить с ней много времени. Сейчас ей уже 6 лет. Взрослая. И такая же красивая как мама… Это у них от тебя.
- Все… Больше ничего не сделаем… Отмети время смерти.
Пусто… Но ведь я что-то должен сделать ещё…
- Деда!
- Что?
- А мы поедем в Тайгу? Я хочу, как ты быть геологом!
- Ну, раз так, то обязательно съездим.
- Обещаешь?
- Обещаю.
Я обещал… Я должен сдержать своё обещание…
- Есть пульс!
- Как? ! В смысле, какой пульс?
- Обычный пульс!
- Твою мать! А дедок-то с сюрпризом…
***
- Вы дочь?
- Да – на врача посмотрела женщина c заплаканными глазами – C ним все будет хорошо?
- Да… Можно вопрос?
- Конечно.
- Катя - это кто?
- Моя дочь, а что?
- Нет, ничего… Он сдержит обещание.
Врач развернулся и, не сказав ни слова, пошел по коридору. Женщина села на стул, закрыла глаза руками и заплакала…
- Спасибо, папа…
рассказано Мамедовым Азада МУСЕИБ оглы
Источник
Вчера, 21:45 by ЛетягаПросмотров: 192Комментарии: 2
Ключевые слова: Реанимация пульс жена дочь внучка тайга