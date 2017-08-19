Курящий мужчина соседки

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 14:52

Причина: Стилистика автора сохранена

Элла Жежелла Просмотров: 133 Комментарии: 2 +5 Вчера, 14:52 by

К своей соседке Ирина испытывала смешанные чувства. Порой охватывал странный восторг, когда она видела Еву: эти большие глаза, ямочки на щеках, стройная фигура, стильная одежда, да еще живет в собственной квартире, куда частенько доставляют роскошные букеты цветов. Все, о чем мечтала сама Ирина. Она-то сосуществовала на одной территории с въедливыми дедушкой и бабушкой, разочарованной в жизни матерью, частенько срывающей злость на дочери. Подрабатывала там, где не нравится, но в другие места студентов без блата, вроде Ирины, берут редко, во всяком случае, в их городе. Одевалась она скромно, поскольку зарплату отбирали в «фонд семьи». Времени на поиски любви просто не хватало.С другой стороны, Ирине казалось, что соседка слишком часто находится в состоянии опьянения, иногда прямо с утра, да и поклонники меняются очень уж быстро.Наверное, они могли подружиться, несмотря на свою непохожесть, ведь Еве льстил восторженный взгляд соседки. Она сама стремилась к общению, приглашала в гости. Могло бы срастись, если бы Ирину однажды не переклинило. В тот день она не могла уснуть, ворочалась после очередного конфликта с мамой.До нее долетел громкий пьяный гогот на лестничной клетке. Откуда-то возвращалась Ева, очевидно, не одна. Каждый резкий звук отдавался болью в висках. Ирина глянула на настенные часы – стрелка двигалась к двум ночи. «Когда они уже войдут в квартиру, сколько можно ржать, блин?». К слову, гоготали ребята около часа.Наконец-то они распрощались – Ирина отчетливо услышала: «Пока», а затем смачный звук поцелуя.Девушка сомкнула глаза, но тут Ева уронила ключи, пытаясь открыть дверь в квартиру. Те с пронзительным звоном ударились об пол. Ева громко выругалась. Потом уронила их снова. Когда ключи упали в третий раз, распаленная Ирина не выдержала, вышла в коридор и отчитала соседку, что, мол, если уж таскаешься по свиданкам и бухаешь, то веди себя тише по приходу, а не топай, потому что нормальные люди вообще-то видят третий сон.Соседка по-своему расценила природу этой эмоциональности, посмотрела насмешливо, хотя сфокусироваться ей было трудно:— Эх, Ирка, Ирка! Да вот нормальные люди в нашем возрасте как раз не дрыхнут, а на свиданки бегают. Кроме тебя. Поэтому ты и нудишь как старая перечница! Не завидуй, возможно, тогда и тебе повезет!Ирина закрыла дверь. Ей стало мучительно стыдно.Она еще долго ходила по комнате взад-вперед, заведенная ссорой, руки дрожали, глаза застилал туман, а сердце заболело, было тяжело дышать. Она легла, прижав руку к груди, и все-таки уснула.***Ура, родные уехали на дачу без нее. Наконец-то Ирина побудет одна, хоть недельку без их придирок!Не успела девушка порадоваться, как почувствовала запах сигарет, который просто не выносила. Она посмотрела в глазок: дверь Евиной квартиры была открыта, как и та, что вела в коридор, а на лестничной клетке стоял молодой человек в строгом черном костюме и меланхолично курил. У Ирины дыхание перехватило: кудрявый блондин, русский Иван! Эх, где справедливость? Почему мужчина, полностью соответствующий ее вкусу, достался Еве? Хотя… не такой уж идеальный. Курит ведь, что ей категорически не нравится. И почему на лестничной клетке? Что, трудно спуститься с третьего этажа на первый и покурить у подъезда? Сама Ева, во всяком случае, так и делала.Вдруг этот интересный молодой человек повернул голову и уставился прямо на дверь Ирины. Возникло ощущение, будто он видел сквозь нее. Неприятное и неуютное чувство охватило Ирину.Она решительно распахнула дверь— Привет! — обезоружил ее молодой человек лучезарной улыбкой, словно действительно ее ждал.— Ага, здравствуйте, — Ирина стеснялась смотреть на него. — Не хотелось бы начинать знакомство с неприятного, но… вы в курсе, что курить в подъезде – моветон?— Мовето-он, — передразнил он, не сводя с нее глаз.— У нас так не принято. У кого-то может быть аллергия на сигареты!— Надо же, какая ты правильная, оказывается. Я и не думал, что такая, как ты, может быть моралфагом!— Это какая? Даже лестно! Мы только познакомились, а вы обо мне уже и подумать успели, и какие-то выводы сделать.— Какая ты нудная!— Да, это так. Мне не хочется вдыхать запах сигарет. Мое право.Он зачем-то сделал шаг к ней. Ирина инстинктивно отпрянула. «Иван» вдруг остановился, услышав цокот каблучков. Из прихожей Евиной квартиры послышался ее звонкий голос, судя по всему, она говорила по телефону:— Да я уже на пороге, вышла почти! Все искала ту горжетку… Успею я к началу сеанса, мы же на машине!Ирине не хотелось встречаться с соседкой. Наверняка Ева сочтет и замечание в сторону ее курящего молодого человека проявлением зависти.— В общем, я предупредила! — сказала Ирина.— Я тебя тоже, — хмыкнул «Иван», как она его окрестила про себя.Через секунду в коридор вышла Ева, цокая каблучками.Ирина закрыла свою дверь. Она никак не могла избавиться от теснения в сердце и какого-то нехорошего предчувствия. «И все же… какая это «такая»? – все недоумевала девушка.***Вечером Ирина решила прогуляться. У двери, ведущей в их с Евой общий коридор, она увидела выложенную окурками надпись: «Жди». Ирину охватила злость. Не смешно! Мало того, что этот тип прокурил тут все, еще и мусорит!На обратном пути она столкнулась с Евой. Та выходила из машины, судя по тому, как ее шатало, девушка снова была в подпитии. Ирина решила, что поговорить с Евой надо, потому стала ждать ее у лифта.— Ты опять меня караулишь, Ирка? — презрительно спросила та, увидев соседку.— Да, тебя!Все-таки образ жизни уже немного сказывался на Еве, несмотря на молодой возраст. Лицо какое-то… одутловатое, отекшее, тяжелые веки, да и сама она… будто наполнена водой. Безусловно, Ева была привлекательной девушкой, несмотря на это, но выглядела никак не на двадцать один, минимум на шесть лет старше.— Жаль, лавочки убрали, а то могла бы встречать словами «Наркоманка, проститутка!». Забавно было бы, — качнулась Ева.— Очень смешно! У вас одинаковое чувство юмора! Наверное, находишь выходку своего прикольной?— Ты о чем?— А кто окурками надпись выложил?— Чего?— Того! Скажи своему… э-э-э… другу, чтобы не мусорил! — Ирина снова ощутила, как кровь прилила к вискам.Она привыкла сдерживать свои негативные порывы, поэтому выражать эмоции было для нее непривычно и странно. Казалось, кипела каждая клетка, а сердце теснило, теснило.Ева недоуменно свела брови к переносице.Створки лифта распахнулись на их этаже. У входа в коридор уже не было никаких окурков.Жаль, что у Ирины обычная звонилка без встроенного фотоаппарата, а то она бы засняла это «художество».— Ну и где надпись?— Успел, значит, убрать.— Интересно, когда же? Он был со мной в кино, мы только что распрощались. Что, раздвоился и телепортировался? — хихикнула Ева.— Не ерничай! Значит, убрались другие, что еще хуже… Да кем вы себя оба возомнили?! Хозяевами жизни? Почему все должны за вас убираться?! И вдыхать запах сигарет?— Отстань, короче, ты уже от меня, бубнилка! Да, я – хозяйка жизни, а ты - зануда ворчливая! — воскликнула Ева и хлопнула дверью в свою квартиру прямо перед носом соседки, еще и язык ей показала.***Кажется, что слова все же подействовали - судя по громко играющей в квартире Евы музыке и хохоту, она снова была с молодым человеком, только курить он не выходил. Во всяком случае, запах сигарет Ирина не ощущала.А среди ночи девушку разбудил стук в дверь. Сначала она думала, что ей это снится, но звук повторился.Ирина подошла к двери, глянула в глазок. На пороге стоял Евин красавец.— Я знаю, что ты у глазка, — вдруг произнес «Иван».У Ирины почему-то похолодели ноги. На самом деле, логично: слышимость хорошая, наверняка до него донеслись ее сонные тяжелые шаги. Тем не менее, какое-то нехорошее чувство все росло в ней.— Что вам нужно?— Может быть, откроешь дверь?— Зачем?— Не догадываешься?Нет, ну надо же! Все-таки этот тип решил с ней каким-то образом разобраться. Разве это по-мужски? Слабак!— Открой! — громче позвал он. — Тебе все равно не уйти от меня!Девушка разозлилась. Ей уже хотелось распахнуть дверь, ударив наглеца по носу, но только тут Ирина заметила, что одну руку молодой человек держит за спиной. Что он там прячет?— Лучше по-доброму открой! Давай поговорим и решим твою судьбу!Может быть, этот странный тип - псих, решил огреть ее бутылкой по голове, потому что его величество не приемлет замечаний? Бедненький мальчик, весь день не курил (или ходил для этой цели на улицу) и озверел?— Убирайся, не то полицию вызову! — крикнул она, отходя от двери. — Слышишь, маньяк?! Уйди!— У тебя нет выбора!Трясясь от злости, девушка побежала на кухню и достала нож для разделки мяса. Хочет ее попугать? Сейчас! Она сама ему задаст!Ирина распахнула дверь.На пороге уже никого не было. Смылся, значит, гаденыш! Ничего, мы тебя достанем! Такая выходка не останется безнаказанной!Ирина стала барабанить в дверь Евы:— Открывай! Куда спрятался?! Открывай!За дверью через некоторое время раздалось сонное бормотание соседки:— Кто там ломится…— А то ты не знаешь!Ева, видимо, глянула в глазок и, увидев нож в руке Ирины, благоразумно решила не открывать, хотя поначалу и решила, что это ей спьяну мерещится.— Чего тебе нужно? Три часа ночи!— Пусть твой герой-любовничек ответит за свои поступки!— О чем ты?— Прекрати! Это не смешно! Шутить надо мной вздумали, да? Приколисты чертовы!— Ирка, у тебя крышняк едет, кажется!— Кто там? — вопросил у Евы мужской голос.— Я, кто же еще! — ответствовала Ирина.— Альберт, у нее, кажется, нож, куда ты! Она в край спятила, не связывайся! — выкрикнула Ева.— Да и все равно! Еще будут тут в три часа к нам в дверь ломиться! — зарычал мужской голос.Дверь распахнулась. Рядом с сонной Евой стоял крупный мужчина, темноволосый и темноглазый. Это был не тот, кто курил и преследовал Ирину - факт. Не кудрявый «Иван».— А где… он? — робко спросила Ирина.— Что вам нужно? — сурово спросил Альберт.— Где твой мужчина, Ева?— Вот он я, — гыгыкнул Альберт.— Не этот.— А какой тебя интересует? Хочешь познакомиться с моим бывшим? — прыснула Ева.— С тобой сегодня был другой… и вчера.Ева удивленно свела брови.— Чего?— У вас, вероятно, проблемы со зрением, но здесь был я.— Уверена, что Ирка полночи под дверью сидела. Подслушивала. Она же мне жизни не дает! — пожаловалась Ева.Альберт перевел насмешливый взгляд на свою подругу:— Может быть, ты прячешь любовников в шкафу?— Не, под кроватью они у меня все, — в тон ему ответила Ева.— Не смешно, — дрожащими губами произнесла Ирина. — Вы действительно меня не разыгрываете?Видимо, было что-то такое в ее лице, из-за чего Ева и этот ее Альберт вмиг посерьезнели.— Вчера тут был мужчина... — сбивчиво объясняла Ирина. — Он тебя ждал, и вы пошли в кино…— Что ты мелешь! В кино мы ездили с Альбертом и с моей подругой. Никто меня тут не ждал!— Но он был в коридоре!Глаза Евы расширились до размера плошек:— Ир, ты меня пугаешь. Не было никого здесь.— Да как это? Он курил… Я сделала ему замечание, а потом… он звонил… мне в дверь, недавно… Угрожал…— Я никого в коридоре не видела. Серьезно. То-то я и удивилась замечанию про сигареты... поскольку запаха курева не почувствовала.— Может быть, вам надо отдохнуть? — предложил Альберт, перенимая у нее нож.Ирина, ничего не говоря, развернулась и ушла в свою квартиру.***Запах сигарет – первое, что она ощутила, закрыв дверь.— Проходи, — услышала Ирина, — смелее. Я же говорил, что нервозность до добра не доведет. Вот я и явился за тобой. Пришло твое время.Сердце Ирины теснило, но не от страха. Он прошел, к ее удивлению. Она начала кое-что понимать.Ирина прошла в свою комнату. Развалившись, в кресле сидел «Иван» и курил. Левую руку он по-прежнему держал за спиной.— Присаживайся.— В руке что? Коса? — тихо спросила она.Голова кружилась, ноги не держали, а сердце она почти перестала ощущать. «Иван» вытянул левую руку. В ней лежала сигарета.— Бери. Лучше так. В компании мужчины, который идеально соответствует твоему вкусу. С сигареткой и вином.— А потом диагностируют остановку сердца, да? Поэтому оно у меня болит в последнее время?— Лучше так, согласись. Мы стараемся, чтобы все было проще и приятнее.«Иван» разлил вино по бокалам, взявшимся невесть откуда, поднес к лицу Ирины зажигалку.— Да уж, сервис… Только одного ты не учел, идеальный мужчинка… Я ненавижу сигареты! И алкоголь!— Да брось, я все о тебе знаю, Ева.— Ты точно ошибся адресом! — Ирина ткнула зажженной сигаретой ему прямо в глаз.С ужасом наблюдала девушка, как он, вопя, воздев рук к небу, упал на пол. Ирина плеснула в него вина. Его тело стало таять, пока не исчезло совсем. Словно и не было.Ирина рухнула без сил. Засыпая, она подумала, что надо бы убрать окурок, но и его уже не было… У Ирины хватило сил дойти до спальни, где она сладко уснула, едва коснувшись подушки.***Ева проснулась рано. В холодильнике – шаром покати. Все запасы вчера опустошили.Девушка решила сходить в магазин.У подъезда стоял интересный кудрявый молодой человек с сигаретой в зубах. Он перевел взгляд на нее. Ева даже вздрогнула. Такой пронзительный взор! Словно видит ее насквозь. Он сразу понравился Еве.Парень лучезарно улыбнулся, словно только ее и ждал:— Привет.А что? Альберт, очевидно, временное увлечение, она четко это сознавала. Почему бы не рассматривать и другие варианты, оставаясь пока с ним?— Привет! — поздоровалась она, кокетливо улыбнувшись.

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