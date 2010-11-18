Окна дома напротив

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Вчера, 22:23

Причина: Стилистика автора сохранена

DarkDreams Просмотров: 35 Комментарии: 1 +1 Вчера, 22:21 by

Долгий осенний вечер догорал яркими оранжевыми красками, заполняя своим огненным светом пустые улочки, наполненные грязью поляны, с вырастающими из зеленой травы березами, недостроенные здания, покрытые серым слоем пыли, разлетающейся по воздуху на сотни метров, забивающейся крапинками в нос. Ксеноновые фары были погашены, рычащий двигатель смолк, а водитель, открыв тяжелую дверь, вышел из машины, осматривая большой дом.Для Виктора переезд после развода стал самым настоящим испытанием, если угодно, долгим кошмаром, который должен был завершиться в новом городе с новой квартирой. Последние формальности утряслись пару дней назад, а значит теперь – он полноправный собственник двухкомнатной квартиры на третьем этаже в огромном жилом комплексе, дома которого уж очень сильно прижимались друг к другу. Расстояние от одной многоэтажки до другой составляло не больше двадцати-тридцати метров, отчего наивно казалось, что можно кончиками пальцев дотянуться до противоположного окна. Просторная спальня идеально дополняла зал, в котором стоял большой деревянный книжный шкаф, поблескивающий своими желтоватыми отливами на солнце, искристый свет которого робко пробивался сквозь толстые пластиковые окна.Остаток дня прошёл неплохо: Виктор поужинал, потыкал в плотные резиновые кнопочки на пульте, переключая телевизор, где сотня каналов и принял тёплый, убаюкивающий душ. Он долго стоял возле кровати, осматривая стекло в окне, протирая его, дотрагиваясь до гладкой поверхности, рассматривая двор, погруженный в колыбель тишины, и нежащийся в пелене ночного мрака. Осматривая соседний дом, Виктор приметил странное окно, в котором сидели старуха и девочка. Видно их было более чем чётко, несмотря на тёмное время суток и выключенный свет в их квартире. Скорее всего, это было связано с тем, что сидели они впритык к окну, чуть ли не прижимаясь к стеклу. Старуха покоилась на каком-то стуле, положив руки на колени, а девочка, закинув локти на подоконник, держала голову в двух ладонях, обхватив ими себя почти до ушей. Лишь хорошенько присмотревшись и прищурив глаза, Виктор понял одну интересную деталь, ранее не заметную. Смотрели они прямо на него. Неподвижные и безэмоциональные, сверлящие равнодушным, но таким тяжелым взглядом, две барышни нахально уставились прямо в окно Виктора. Рука девочки вдруг резко дернулась вправо, резко поднялась вверх и задергалась в разные стороны. Она явно помахала Виктору, даже не изменившись в пустом выражении лица. Пять пальчиков, слегка поникших, но при этом отсвечивающих в серебристом царстве лунного света, продирающегося сквозь запылившиеся занавески, дёргались влево вправо, временами задевая друг друга. Лишь содрогнувшись и чертыхнувшись вслух, Виктор покрутил скрипящую пластиковую ручку, и разноцветные, красно-сине-белые, словно развевающийся на буйном ветру флаг, жалюзи прикрыли вид.Этот сон…. Долгий и такой реалистичный сон, прорывающийся сквозь целлофановую оболочку мироздания. Виктор стоит посреди кипящих и пузырящихся потоков лавовых рек, красных и обжигающих, отдающих в воздух нестерпимым жаром. Два безголовых тела обступили трясущегося от страха человека, подталкивая его к прыжку в горячую жижу.Проснувшись, Виктор мигом оделся и, не успевая толком за своими мыслями, убежал на поиски работы. День прошёл быстро, много компаний, ищущих офисных планктонов провели с Виктором полноценное собеседование, больше половины «обещали перезвонить», треть записала его в кандидаты, и лишь одна заявила, что «шансы очень даже высоки».Ближе к одиннадцати вечера Виктор был уже у кровати, настраивая электронный будильник, что так назойливо и противно, как придавленная тяжёлой мышеловкой крыса, пищал по утрам, выжигая глаза отвратительным малиновым цветом циферблата. Неожиданно, возникло чувство, что в шею попала стрела, из-за учащенной частоты сердечных сокращений и ощутимого пульсирования век. Резко повернувшись в сторону, откуда, как казалось, исходило чувство, Виктор вновь словил томный и внимательный взгляд из окон дома напротив. Старуха, на вид лет семьдесят с хвостиком, была одета в какой-то багряный свитер, а девочка же, что сейчас сверлит взглядом, положив голову на подоконник, носила желтую водолазку. За двумя странными наблюдателями воздымалась тьма, отчего ни квартиры, ни ближайшего окружения видно не было. Только прилипшие к окну туловища и головы. Завидев Виктора, они устроили настоящее представление, вскидывая вверх руки, стуча по подоконнику, барабаня в стекло, при этом и ни разу не улыбнувшись или моргнув.«Завтра пойду и разберусь с ними» - подумал Виктор.Опять этот сон. Виктор сидит в маленьком деревянном сарае, окруженном лавовыми потоками, а в дверь ломятся два безголовых тела. Слёзы текут ручьями, железо заполонило язык, а дверь скачет в бесшабашном танце на петлях. Виктор, затаив дыхание, молится, прислушиваясь к собственному сердцебиению, крестясь и моля о пощаде, но всё это бессмысленно, ведь слышится треск и гнилая рука, покрытая чёрными, как нефтяное озеро, пятнами гангрены хватает его за горло. Проснувшись, Виктор почувствовал, что обмочился.Он двигался вниз по лестнице, злой на себя за несдержанность, гнев, ярость заполонили его сознание, агрессивный шаг продолжался даже на улице. Приподняв голову и заглянув в окно, он приметил, что сейчас оно плотно занавешено, и рассмотреть что-либо не представляется возможным.Войдя в подъезд, Виктор услышал звонкий щелчок, словно тугой замок одной из дверей открылся, но ни одного человека на лестничной площадке не показалось, да и звука шагов не намечалось.«Кто-то, видать, просто заперся, придя домой. Не суть, пора с этими гляделками кончать» - злился про себя Виктор. Снова спокойствие и холодный расчёт сменились злобой и желанием поквитаться. Квартира старухи была на третьем этаже, и её балкон был слегка левее двери подъезда, а значит и сам вход находится на левой стороне. С помощью таких нехитрых манипуляций Виктор пришёл куда надо, а именно к железной двери, выкрашенной в голубоватый, похожий на небесное покрывало, цвет, что искрился в свете тускловатой лампы. Стуки и звонки не помогли, и тогда, желая уже уйти, Виктор смачно дёрнул за ручки и дверь открылась. Вместо того, чтобы аккуратно зайти в квартиру, Виктор с криками и претензиями зашагал внутрь, мечась из комнаты в комнату, и зовя хозяев. Войдя в зал, он их увидел. Старуха и девочка сидели на двух стульях коричневого цвета. Их спины были полностью распотрошены, внутренности извлечены. Никаких органов, хрящей, кишок, вен. Ничего, кроме костей, чтобы трупы держались. Две большие дыры в спинах. Пустота кроваво-багрового цвета, что прилипал к хлипким костям. Подойдя ближе, Виктор увидел, что кисти трупов проколоты и к ним привязаны нитки, которые змеёй уползали куда-то к ногам трупов. Белые полосы тянулись к двум палкам, скреплённым в крест, которым обычно кукловод приводит в движения марионеток.«Добро пожаловать в семейство, мальчик мой» - последнее, что Виктор услышал в своей жизни.------------Андрей, переехав от родителей, обрёл относительное душевное спокойствие и даже не думал жаловаться на новое прекрасное жильё. Единственное, что его смущало, это старуха, девочка и взрослый мужчина, что ночью пустыми глазами смотрят на него из окон дома напротив.

Ключевые слова: Окна напряжение взгляд кошмар квартира авторская история

Другие, подобные истории: