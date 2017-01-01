Палатка- Рекс, ко мне! Пора ехать.
Пес неторопливо зашагал к входной двери. Ему не нравилось уезжать от своей хозяйки и моей жены на рыбалку, любил он больше валятся на кресле. А то и понятно, ведь песик был уже в годах - 14 или 13 лет, я уже и не помню точно.
Взяв большой рюкзак и две приличного размера сумки, мы с Рексом выдвинулись.
Рекс бодро выбежал из подъезда, но его неторопливость резко пропала. С громким лаем он разогнал всех дворовых кошек, пометил свои любимые места, которых было немало, и, виляя хвостом, подбежал к машине, в которую я уже загрузил все вещи.
- Рекс, правила знаешь. Полезай давай, - я открыл дверь в огромную перевозку, которая еле помещалась на заднее сиденье. Рекс был большой немецкой овчаркой, и ему жутко не нравилось лежать в тесном пластмассовом ящике, он больше любил пассажирское переднее сиденье. Но все же, посмотрев на меня как на предателя, поджал хвост и туда залез.
Ехать нам было прилично - километров двести от города по оживленной трассе. Часы в машине показывали без пятнадцати восемь вечера.
"Черт, - подумал я. - Поздновато выезжаем, в темноте раскладываться придется". Повернув ключ зажигания в своем внедорожнике (только на такой машине можно было доехать до безлюдного озера в лесу, которое я посещал раз 20 в год), мы тронулись.
Доехали мы быстро, если считать, что сегодня пятница, и вся трасса была утыкана машинками дачников со своей гребаной рассадой. Вот уже виднелся наш съезд.
- Рексик, почти доехали. Потерпи еще немного.
В ответ он тявкнул и завилял хвостом.
С трассы мы съехали на однополосную и заросшую, заброшенную дорогу.
Припарковался я у старого дуба на окраине леса, дальше надо было идти пешком по узкой тропинке, которая вела прямо на берег озера. Солнце уже скрылось, начало темнеть.
Я открыл дверцу перевозки, Рекс выбежал пулей, осмотрелся - нет ли поблизости кошек. Потом побежал помечать ближайшие деревья.
Мы почти подходили к озеру, а в дали виднелась полная луна. Рекс бежал впереди меня, все время отвлекаясь на обитателей леса: то за лягушкой погонится, то комара облает.
В конце тропинки, прямо возле озера, виднелся тусклый огонек. "Вот, блин, и сюда эти туристы, вечно пьющие и мусорившие, добрались", - промелькнуло у меня в голове.
На берегу озера стояла большая старая палатка, немного покосившаяся, из толстого темно-серого брезента родом из СССР. Такие часто можно было увидеть в фильмах про Великую Отечественную войну. Из палатки просвечивался тусклый свет, то ли от свечки, то ли от керосинки.
Рекс как-то навострился, пропустил меня вперед и сел на краю тропинки, уставившись на палатку. На лбу у меня висел мощный китайский фонарь, все видно было как днем.
Я обошел палатку, оглядел берег: не было ни удочек, ни погасших углей, ни мусора. Ничего не было, все, как всегда, только палатка.
- Уважаемые, есть кто? - громко произнес я, но в ответ тишина.
Ну и ладно, может, старичок-рыболов какой-нибудь приехал, да и заснул.
Я пошагал к своему любимому месту, которое находилось метрах в тридцати от тропинки, там стояли, сколоченные мной еще лет восемь назад, стол со скамьей, а еще сложенный из кирпичей мангал и подобие фундамента под шатер из досок.
Первым делом я разжег костер, сухостоя рядом валялось много, да и с прошлой рыбалки оставались дрова, аккуратно сложенные под столиком.
Рекс минут десять, не отрываясь, пялился на брезентовую палатку, потом, видать, ему это надоело, и он подбежал ко мне и уселся рядом с костром.
Я разложил шатер. Шатер был приличного размера - метра 3 на 3, а внутри поставил туристическую раскладушку с хорошим теплым спальником, рядом раскладной массивный стул, в противоположном углу маленький столик с газовой однокомфорочной плиткой. Под стол же поставил небольшой переносной аккумулятор, от него провел три лампочки ровно посередине шатра.
В животе уже урчало, да и Рекс, забежав в шатер, кинул на меня до боли узнаваемый взгляд попрошайничества. Насыпав ему сухого корма и налив воды, я достал заранее приготовленные бутерброды, перекусил и пошел раскладывать удочки.
Выйдя из шатра, я бросил взгляд на палатку - свет в ней уже не горел, но свет костра и полной луны как-то зловеще ее освещали, мне даже показалось что она еще больше перекосилась. Подкинув в костер дровишек, я начал раскладывать рыболовные снасти.
Закинув 4 донки и поставив электронные сигнализаторы на поклевку, которые и мертвого разбудят, я снова посмотрел на палатку, и в этот момент в ней зажегся свет. "Ха, - подумал я. - Вот и рыбачок проснулся".
Все дрова уже прогорели, превратившись в хорошие угли, в животе все еще урчало, и чувствовалась жуткая усталость. На часах было полвторого ночи.
Я зашел в шатер. Рекс, довольный, лапами кверху спал на моей раскладушки, то и понятно, ведь все эти враги народа - кошки, лягушки, комары - изрядно его вымотали, да еще и долгая дорога.
Взяв шампура и пакет с едой, я присел на скамью рядом с мангалом.
Шашлыки уже приготовились, салатик был нарезан, стопочка налита. Подкинув дров, я сел за стол напротив костра, взгляд мой упирался в старую палатку, мне так почему-то спокойнее было - смотреть на нее, контролировать, хотя сзади был густой и непроходимый темный лес. В ней по-прежнему горел тусклый свет.
Выпив три стопки и хорошо закусив, я все еще смотрел на палатку как завороженный. Клева не было, но, по-моему опыту, так и должно быть, рыба на прикормку подходила часов через шесть.
Налив последнюю стопку водочки, я пробормотал вслух:
- За хорошую рыбалку!
Выпил и закусив последним куском мяса и начиная приставать со скамьи, я увидел, как в палатке произошли изменения: тусклый свет перекрывала огромная тень, не спеша поднимаясь снизу вверх. Отчетливо прорисовывался силуэт, но какой-то странный: толстые ноги, худые руки, большая голова с 2 отростками.
Я плюхнулся обратно на скамью, глядя на палатку, а тень не пропадала и не шевелилась. По коже пробежали мурашки, я закрыл и протер пальцами глаза, открыл снова, но тень пропала.
Первая мысль, которая пришла сразу: "Перепил".
Я очень редко выпивал, только на больших праздниках и вот в таких походах. Голова изрядно кружилась, после целого дня работы и долгой дороги показаться могло все что угодно.
Просидев еще минут 20, пока костер окончательно не потух, я встал и пошагал в шатер, отодвинув тканевую дверь. На пороге сидел Рекс, уставившись в открывающеюся темноту на улице. Погладив его и закрыв тканевую дверцу на молнию, я плюхнулся на раскладушку и сразу же вырубился.
- Поймай меня, поймай меня! Поймай! - прозвучал громкий и долгий писк.
Я открыл глаза, на улице было еще темно, голова гудела, в мыслях отчетливо звучало два слова: "Поймай меня!".
Немного подумав, я сообразил, что это за писк - поклевка. Такой звук сигнализатор обычно выдавал, когда клюнул хороший лещ килограмма на полтора.
Я не спеша поднялся и сел на стул, включил свет, на лоб натянул фонарь. Рекс все еще сидел у порога и смотрел, не отрываясь, на закрытую на молнию дверцу.
Только я встал со стула и направился к выходу, как громкий писк сигнализатора сменился на еще более громкий хруст углепластика. На секунду я опешил, но все же расстегнул молнию на дверце и, высунув голову, взглянул на берег. Все мои удочки были разломаны и разбросаны, как будто по ним бульдозер проехал. Машинально я перевел взгляд на чертову палатку, и то, что я увидел, меня шокировало: в палатку залезало нечто большое, волосатое, жуткое. Я успел увидеть только его ноги, но какие ноги... Это были огромные копыта, почти как у здорового быка весом под полторы тонны
Я резко отпрыгнул назад в шатер, закрыл молнию. Все мои мысли были только об одном, чтобы бежать и бежать так, как никогда не бегал, но тело как будто парализовало страхом. Я стоял посередине шатра и вслушивался в звуки: тишина, ни птиц, ни кузнечиков, ни всплесков на воде. Как будто все покинули это дьявольское озеро. Все, кроме меня и Рекса.
Минут двадцать я так стоял, но была все та же пугающая тишина. Сев на стул, который подвинул в центр шатра, взглянул на Рекса, но он все сидел на том же месте с навостренными вверх ушами и смотрел на закрытую дверцу.
В голове крутилась одна мысль о долгожданном рассвете, чтобы поскорее собраться и убраться отсюда подальше. До рассвета было еще пару часов.
В очередной раз взглянув на Рекса, я произнес:
- Ничего, парень, недолго осталось. Скоро домой поедем.
Тут послышался отчетливый топот, и я не мог понять, с какой стороны он доносился. То справа, потом резко слева, потом сзади, спереди. И... о, боже, этот шепот! Не совсем человеческий и не звериный, пугающий и в тоже время манящий и спокойный:
- Поймай меня, поймай! Поймай.
- Иди ты к черту, не собираюсь я тебя ловить, - не выдержав, громко прокричал я.
Топот пропал, и опять наступила зловещая тишина.
Около часа я просто сидел и не шевелился, во рту пересохло, очень хотелось в туалет, но я все упорно сидел и слушал тишину леса.
Свет в шатре замерцал и резко погас, молния замка с тихим пугающим звуком начала подниматься. Я резко встал, схватил молнию и начал тянуть вниз, но бесполезно, она снова поднималось. Сердце мое колотилось так, будто сейчас выпрыгнет, я отошел назад, споткнулся об стул и упал, а в этот момент что-то вцепилось в мою ногу и потащило меня на улицу. Я ударил со всей дури второй ногой, но никаких изменений. Рекс зарычал и впился зубами в это что-то, оно меня сразу отпустило, выдернув свою руку вместе с Рексом. Раздался собачий писк, я понял, что Рексу пришел конец...
Страх куда-то испарился, остались только злоба и ярость. Я схватил маленький туристический топорик и выбежал вслед. На берегу никого не было, ни этого чудовища, ни Рекса, только у тропинки все та же палатка.
Злоба и ярость еще больше поглотили меня. Со зверским криком я швырнул в палатку топор, схватил скамью, которая весила немало, и понесся к палатке, ударив со всей дури по ней. Она прогнулась под весом скамьи, толстый брезент уложился пластом на траву, а я все с тем же криком начал топтать этот дьявольский кусок ткани. Минут пять или десять я прыгал на ней, пока совсем не выдохся.
Отойдя на пару метров, я оглянулся назад, где стоял мой шатер, в поисках Рекса. Когда я повернулся обратно, эта чертова палатка снова стояла как ни в чем не бывало, но уже немного покосившаяся.
Страх вернулся, сердце бешено забилось, во рту был привкус железа, крови, страха, пот лился со лба так, как в сильный ливень. Я побежал, побежал так, как никогда не бегал. Где-то на середине тропинки сзади послышались приближающиеся топот и опять этот шепот.
- Поймай меня, поймай меня! По-о-о-ойма-а-а-ай меня, поймай!
Я хотел обернуться, но не в силах этого сделать, бежал дальше. Топот был слышен уже совсем близко, его рука вцепилась мне в куртку, а спокойный и манящий шепот сменился на душераздирающий вопль.
- Я тебя поймаю!
Я резким движением скинул куртку, благо она была не застегнута, и побежал еще быстрее.
Вот уже виднелся просвет в деревьях, виднелась машина. Я достал из кармана джинсов ключ, нажал кнопку центрального замка, залез через пассажирскую дверь, снова нажал кнопку, дверь закрылась. Я взглянул на улицу, уже начало рассветать, в конце тропы, откуда я прибежал, стояло нечто... два с половиной метра высотой, вместо ног копыта, длинные тонкие руки, непропорциональное тело с большим животом, на голове два обломанных рога разной длины, а на меня смотрели два красно-желтых глаза. Его зубастая пасть все больше и больше раздвигалась в злобной улыбке, и с кончиков губ выступала слюна.
Выжав сцепление, я нажал газ, машина забуксовала и дернулась вперед, подвеска билась с огромным грохотом. Впереди виднелась трасса, слышались звуки двигателей маленьких машинок моих теперь уже любимых дачников. Ох, как я был им рад, этим дачникам. Я все время смотрел в зеркало заднего вида, но нет, никто меня не преследовал.
Припарковавшись рядом с парадной, я заглушил двигатель, выдохнул и подумал: "Я выбрался живой, но, господи, Рекс! Бедный старый пес, он спас мне жизнь, а я его оставил там... Как я мог, что я скажу жене, как оправдаюсь?".
Целый день дома я пил коньяк и смотрел телевизор, чтобы хоть как-то отвлечься, жена была на работе на сутках. У меня получилось заснуть только ближе к ночи.
Проснулся я от жуткого сушняка, электронные часы показывали два ночи. Я встал, не включая свет, пошел на кухню, налил стакан воды. Сделав пару глотков, подошел к окну, и стакан выскользнул у меня из руки, с грохотом разбился, а я оцепенел. Посередине детской площадки, что была напротив моих окон, стояла старая брезентовая палатка, а в коридоре послышался топот копыт. За спиной раздался душераздирающий звериный вопль:
- Я тебя поймал!
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 17:57
Причина: Изменен раздел
Вчера, 17:57 by М.К.Просмотров: 82Комментарии: 0
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