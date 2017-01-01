Палатка

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 17:57

Причина: Изменен раздел

М.К. Просмотров: 82 Комментарии: 0 +1 Вчера, 17:57 by

- Рекс, ко мне! Пора ехать.Пес неторопливо зашагал к входной двери. Ему не нравилось уезжать от своей хозяйки и моей жены на рыбалку, любил он больше валятся на кресле. А то и понятно, ведь песик был уже в годах - 14 или 13 лет, я уже и не помню точно.Взяв большой рюкзак и две приличного размера сумки, мы с Рексом выдвинулись.Рекс бодро выбежал из подъезда, но его неторопливость резко пропала. С громким лаем он разогнал всех дворовых кошек, пометил свои любимые места, которых было немало, и, виляя хвостом, подбежал к машине, в которую я уже загрузил все вещи.- Рекс, правила знаешь. Полезай давай, - я открыл дверь в огромную перевозку, которая еле помещалась на заднее сиденье. Рекс был большой немецкой овчаркой, и ему жутко не нравилось лежать в тесном пластмассовом ящике, он больше любил пассажирское переднее сиденье. Но все же, посмотрев на меня как на предателя, поджал хвост и туда залез.Ехать нам было прилично - километров двести от города по оживленной трассе. Часы в машине показывали без пятнадцати восемь вечера."Черт, - подумал я. - Поздновато выезжаем, в темноте раскладываться придется". Повернув ключ зажигания в своем внедорожнике (только на такой машине можно было доехать до безлюдного озера в лесу, которое я посещал раз 20 в год), мы тронулись.Доехали мы быстро, если считать, что сегодня пятница, и вся трасса была утыкана машинками дачников со своей гребаной рассадой. Вот уже виднелся наш съезд.- Рексик, почти доехали. Потерпи еще немного.В ответ он тявкнул и завилял хвостом.С трассы мы съехали на однополосную и заросшую, заброшенную дорогу.Припарковался я у старого дуба на окраине леса, дальше надо было идти пешком по узкой тропинке, которая вела прямо на берег озера. Солнце уже скрылось, начало темнеть.Я открыл дверцу перевозки, Рекс выбежал пулей, осмотрелся - нет ли поблизости кошек. Потом побежал помечать ближайшие деревья.Мы почти подходили к озеру, а в дали виднелась полная луна. Рекс бежал впереди меня, все время отвлекаясь на обитателей леса: то за лягушкой погонится, то комара облает.В конце тропинки, прямо возле озера, виднелся тусклый огонек. "Вот, блин, и сюда эти туристы, вечно пьющие и мусорившие, добрались", - промелькнуло у меня в голове.На берегу озера стояла большая старая палатка, немного покосившаяся, из толстого темно-серого брезента родом из СССР. Такие часто можно было увидеть в фильмах про Великую Отечественную войну. Из палатки просвечивался тусклый свет, то ли от свечки, то ли от керосинки.Рекс как-то навострился, пропустил меня вперед и сел на краю тропинки, уставившись на палатку. На лбу у меня висел мощный китайский фонарь, все видно было как днем.Я обошел палатку, оглядел берег: не было ни удочек, ни погасших углей, ни мусора. Ничего не было, все, как всегда, только палатка.- Уважаемые, есть кто? - громко произнес я, но в ответ тишина.Ну и ладно, может, старичок-рыболов какой-нибудь приехал, да и заснул.Я пошагал к своему любимому месту, которое находилось метрах в тридцати от тропинки, там стояли, сколоченные мной еще лет восемь назад, стол со скамьей, а еще сложенный из кирпичей мангал и подобие фундамента под шатер из досок.Первым делом я разжег костер, сухостоя рядом валялось много, да и с прошлой рыбалки оставались дрова, аккуратно сложенные под столиком.Рекс минут десять, не отрываясь, пялился на брезентовую палатку, потом, видать, ему это надоело, и он подбежал ко мне и уселся рядом с костром.Я разложил шатер. Шатер был приличного размера - метра 3 на 3, а внутри поставил туристическую раскладушку с хорошим теплым спальником, рядом раскладной массивный стул, в противоположном углу маленький столик с газовой однокомфорочной плиткой. Под стол же поставил небольшой переносной аккумулятор, от него провел три лампочки ровно посередине шатра.В животе уже урчало, да и Рекс, забежав в шатер, кинул на меня до боли узнаваемый взгляд попрошайничества. Насыпав ему сухого корма и налив воды, я достал заранее приготовленные бутерброды, перекусил и пошел раскладывать удочки.Выйдя из шатра, я бросил взгляд на палатку - свет в ней уже не горел, но свет костра и полной луны как-то зловеще ее освещали, мне даже показалось что она еще больше перекосилась. Подкинув в костер дровишек, я начал раскладывать рыболовные снасти.Закинув 4 донки и поставив электронные сигнализаторы на поклевку, которые и мертвого разбудят, я снова посмотрел на палатку, и в этот момент в ней зажегся свет. "Ха, - подумал я. - Вот и рыбачок проснулся".Все дрова уже прогорели, превратившись в хорошие угли, в животе все еще урчало, и чувствовалась жуткая усталость. На часах было полвторого ночи.Я зашел в шатер. Рекс, довольный, лапами кверху спал на моей раскладушки, то и понятно, ведь все эти враги народа - кошки, лягушки, комары - изрядно его вымотали, да еще и долгая дорога.Взяв шампура и пакет с едой, я присел на скамью рядом с мангалом.Шашлыки уже приготовились, салатик был нарезан, стопочка налита. Подкинув дров, я сел за стол напротив костра, взгляд мой упирался в старую палатку, мне так почему-то спокойнее было - смотреть на нее, контролировать, хотя сзади был густой и непроходимый темный лес. В ней по-прежнему горел тусклый свет.Выпив три стопки и хорошо закусив, я все еще смотрел на палатку как завороженный. Клева не было, но, по-моему опыту, так и должно быть, рыба на прикормку подходила часов через шесть.Налив последнюю стопку водочки, я пробормотал вслух:- За хорошую рыбалку!Выпил и закусив последним куском мяса и начиная приставать со скамьи, я увидел, как в палатке произошли изменения: тусклый свет перекрывала огромная тень, не спеша поднимаясь снизу вверх. Отчетливо прорисовывался силуэт, но какой-то странный: толстые ноги, худые руки, большая голова с 2 отростками.Я плюхнулся обратно на скамью, глядя на палатку, а тень не пропадала и не шевелилась. По коже пробежали мурашки, я закрыл и протер пальцами глаза, открыл снова, но тень пропала.Первая мысль, которая пришла сразу: "Перепил".Я очень редко выпивал, только на больших праздниках и вот в таких походах. Голова изрядно кружилась, после целого дня работы и долгой дороги показаться могло все что угодно.Просидев еще минут 20, пока костер окончательно не потух, я встал и пошагал в шатер, отодвинув тканевую дверь. На пороге сидел Рекс, уставившись в открывающеюся темноту на улице. Погладив его и закрыв тканевую дверцу на молнию, я плюхнулся на раскладушку и сразу же вырубился.- Поймай меня, поймай меня! Поймай! - прозвучал громкий и долгий писк.Я открыл глаза, на улице было еще темно, голова гудела, в мыслях отчетливо звучало два слова: "Поймай меня!".Немного подумав, я сообразил, что это за писк - поклевка. Такой звук сигнализатор обычно выдавал, когда клюнул хороший лещ килограмма на полтора.Я не спеша поднялся и сел на стул, включил свет, на лоб натянул фонарь. Рекс все еще сидел у порога и смотрел, не отрываясь, на закрытую на молнию дверцу.Только я встал со стула и направился к выходу, как громкий писк сигнализатора сменился на еще более громкий хруст углепластика. На секунду я опешил, но все же расстегнул молнию на дверце и, высунув голову, взглянул на берег. Все мои удочки были разломаны и разбросаны, как будто по ним бульдозер проехал. Машинально я перевел взгляд на чертову палатку, и то, что я увидел, меня шокировало: в палатку залезало нечто большое, волосатое, жуткое. Я успел увидеть только его ноги, но какие ноги... Это были огромные копыта, почти как у здорового быка весом под полторы тонныЯ резко отпрыгнул назад в шатер, закрыл молнию. Все мои мысли были только об одном, чтобы бежать и бежать так, как никогда не бегал, но тело как будто парализовало страхом. Я стоял посередине шатра и вслушивался в звуки: тишина, ни птиц, ни кузнечиков, ни всплесков на воде. Как будто все покинули это дьявольское озеро. Все, кроме меня и Рекса.Минут двадцать я так стоял, но была все та же пугающая тишина. Сев на стул, который подвинул в центр шатра, взглянул на Рекса, но он все сидел на том же месте с навостренными вверх ушами и смотрел на закрытую дверцу.В голове крутилась одна мысль о долгожданном рассвете, чтобы поскорее собраться и убраться отсюда подальше. До рассвета было еще пару часов.В очередной раз взглянув на Рекса, я произнес:- Ничего, парень, недолго осталось. Скоро домой поедем.Тут послышался отчетливый топот, и я не мог понять, с какой стороны он доносился. То справа, потом резко слева, потом сзади, спереди. И... о, боже, этот шепот! Не совсем человеческий и не звериный, пугающий и в тоже время манящий и спокойный:- Поймай меня, поймай! Поймай.- Иди ты к черту, не собираюсь я тебя ловить, - не выдержав, громко прокричал я.Топот пропал, и опять наступила зловещая тишина.Около часа я просто сидел и не шевелился, во рту пересохло, очень хотелось в туалет, но я все упорно сидел и слушал тишину леса.Свет в шатре замерцал и резко погас, молния замка с тихим пугающим звуком начала подниматься. Я резко встал, схватил молнию и начал тянуть вниз, но бесполезно, она снова поднималось. Сердце мое колотилось так, будто сейчас выпрыгнет, я отошел назад, споткнулся об стул и упал, а в этот момент что-то вцепилось в мою ногу и потащило меня на улицу. Я ударил со всей дури второй ногой, но никаких изменений. Рекс зарычал и впился зубами в это что-то, оно меня сразу отпустило, выдернув свою руку вместе с Рексом. Раздался собачий писк, я понял, что Рексу пришел конец...Страх куда-то испарился, остались только злоба и ярость. Я схватил маленький туристический топорик и выбежал вслед. На берегу никого не было, ни этого чудовища, ни Рекса, только у тропинки все та же палатка.Злоба и ярость еще больше поглотили меня. Со зверским криком я швырнул в палатку топор, схватил скамью, которая весила немало, и понесся к палатке, ударив со всей дури по ней. Она прогнулась под весом скамьи, толстый брезент уложился пластом на траву, а я все с тем же криком начал топтать этот дьявольский кусок ткани. Минут пять или десять я прыгал на ней, пока совсем не выдохся.Отойдя на пару метров, я оглянулся назад, где стоял мой шатер, в поисках Рекса. Когда я повернулся обратно, эта чертова палатка снова стояла как ни в чем не бывало, но уже немного покосившаяся.Страх вернулся, сердце бешено забилось, во рту был привкус железа, крови, страха, пот лился со лба так, как в сильный ливень. Я побежал, побежал так, как никогда не бегал. Где-то на середине тропинки сзади послышались приближающиеся топот и опять этот шепот.- Поймай меня, поймай меня! По-о-о-ойма-а-а-ай меня, поймай!Я хотел обернуться, но не в силах этого сделать, бежал дальше. Топот был слышен уже совсем близко, его рука вцепилась мне в куртку, а спокойный и манящий шепот сменился на душераздирающий вопль.- Я тебя поймаю!Я резким движением скинул куртку, благо она была не застегнута, и побежал еще быстрее.Вот уже виднелся просвет в деревьях, виднелась машина. Я достал из кармана джинсов ключ, нажал кнопку центрального замка, залез через пассажирскую дверь, снова нажал кнопку, дверь закрылась. Я взглянул на улицу, уже начало рассветать, в конце тропы, откуда я прибежал, стояло нечто... два с половиной метра высотой, вместо ног копыта, длинные тонкие руки, непропорциональное тело с большим животом, на голове два обломанных рога разной длины, а на меня смотрели два красно-желтых глаза. Его зубастая пасть все больше и больше раздвигалась в злобной улыбке, и с кончиков губ выступала слюна.Выжав сцепление, я нажал газ, машина забуксовала и дернулась вперед, подвеска билась с огромным грохотом. Впереди виднелась трасса, слышались звуки двигателей маленьких машинок моих теперь уже любимых дачников. Ох, как я был им рад, этим дачникам. Я все время смотрел в зеркало заднего вида, но нет, никто меня не преследовал.Припарковавшись рядом с парадной, я заглушил двигатель, выдохнул и подумал: "Я выбрался живой, но, господи, Рекс! Бедный старый пес, он спас мне жизнь, а я его оставил там... Как я мог, что я скажу жене, как оправдаюсь?".Целый день дома я пил коньяк и смотрел телевизор, чтобы хоть как-то отвлечься, жена была на работе на сутках. У меня получилось заснуть только ближе к ночи.Проснулся я от жуткого сушняка, электронные часы показывали два ночи. Я встал, не включая свет, пошел на кухню, налил стакан воды. Сделав пару глотков, подошел к окну, и стакан выскользнул у меня из руки, с грохотом разбился, а я оцепенел. Посередине детской площадки, что была напротив моих окон, стояла старая брезентовая палатка, а в коридоре послышался топот копыт. За спиной раздался душераздирающий звериный вопль:- Я тебя поймал!

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