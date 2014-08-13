Проводник: Граница

Новость отредактировал Mina Harker - Вчера, 20:00

Причина: Стилистика автора сохранена.

Fahrengeit Просмотров: 133 Комментарии: 4 +4 Вчера, 20:00 by

Андрей Васильевич был низеньким, однако крепко сложенным мужчиной пятидесяти лет. Его лицо было покрыто старыми шрамами, а волосы уже начала покрывать седина. Он являлся начальником станции, и в данный момент сидел за столом в своем кабинете, перебирая недавние донесения. Картина вырисовывалась нерадужная.- Так-с, - пробормотал он, наклонившись ниже - зрение уже начало подводить его. - Что тут у нас? Ага. Из шестерых вернулось только двое. Припасы... - он нахмурился. - Сплошная наполовину испорченная тушенка, промерзшие яблоки... где они их нарыли, интересно... шесть Мышей да сумка светогрибов. Эх, - вздохнул он и откинулся на спинку стула. - Скоро начнем радиацию жрать.В кабинет заглянул помощник.- Есть какие-нибудь новости? - уставшим голосом спросил Андрей Васильевич, попутно потирая пальцами занывшую переносицу.- Матвей вернулся, товарищ начальник, - ответил тот. - Похоже, у него улов побольше, чем у Саши с Марселем.***Хан с Матвеем прошли через служебные ходы и вновь оказались на путях, но на этот раз старик не стал идти вдоль туннеля, а направился к боковой стене, в которой Матвей запоздало обнаружил покрытую ржавчиной дверь. С видимым усилием Хан открыл ее, и сталкеру ничего не оставалось, кроме как двинуться следом. Неожиданно для самого себя мужчина чувствовал доверие к этому загадочному человеку, хоть и не знал про него ровным счетом ничего. Матвей списывал это на то, что сейчас ему в любом случае довериться больше некому.Место, где они оказались, сложно было назвать даже коридором - скорее, это был лаз, потолок которого высился лишь в нескольких сантиметрах от макушек путешественников. Стены же были столь узкими, что цепляли плечи, из-за чего приходилось двигаться полубоком. Висевшая то тут то там паутина норовила забраться в глаза и нос, и единственное, что помогало, - это верные зажигалки из отстреленных гильз. Противогазы оба решили пока не использовать, дабы поберечь драгоценные фильтры.- Какого лешего мы сюда поперлись? - выругался сталкер, пытаясь смахнуть с лица липкие нити, не замеченные мгновением ранее.- Это наиболее краткий путь, - довольно бодрым голосом ответил Хан. - Не беспокойся, я знаю эти места, как свои пять пальцев, так что не заблудимся, - и он направился дальше уже молча. Матвей, чертыхаясь, продолжил жечь паутину, стараясь на этот раз быть более внимательным. Последнее, чего ему хотелось - это пауков на собственном лице.Лаз-коридор закончился, и они вышли к довольно просторному помещению. Прямо посередине него находилась явно глубокая яма, через которую был перекинут железный мостик, который представлял собой не что иное, как половину довольно крупных ворот. Из ямы поднимались испарения какого-то газа, и путешественники, не сговариваясь, практически синхронно надели противогазы.- Кто притащил сюда этот "мост"? - спросил Матвей. - Это место выглядит совершенно необитаемым.Противогазы приглушали голос, так что вопрос пришлось повторить дважды. Лишь тогда послышался ответ:- Понятия не имею. Когда я был тут в прошлый раз, то ничего подобного не видел. Нам стоит ускориться.Матвею стало не по себе. Впервые он почувствовал неуверенность в голосе спутника. Дабы отвлечь тяжелые мысли, сталкер тихонько запел песню, которую не раз исполняли на его станции.Они ступили на "мост". Матвей невольно посмотрел вниз и тут же пожалел об этом. От рвотного позыва его сдержал лишь противогаз - глупейшая была бы смерть.Яма практически до самого верха была забита разлагающимися трупами, и трудно было предположить, кто это был еще при жизни. Трупы перемешались между собой, слезшая кожа обнажила остатки гниющего мяса, над которым летал целый рой мух. Ядовитые испарения поднимались вверх, и сталкер благодарил высшие силы, что взял с собой достаточное количество фильтров для противогаза. Еле отведя взгляд от столь кошмарного зрелища, мужчина поспешил за Ханом, который был уже на другой стороне.- Что тут произошло? - Матвей все еще не мог прийти в себя.Вместо ответа загадочный человек лишь пожал плечами и направился к видневшемуся в дальней стене проходу. Сталкер, которому уже порядком начала надоедать эта игра в молчанку, пошел за ним, не забывая оглядываться по сторонам.Кое-что привлекло его внимание. В нескольких метрах от прохода он заметил небольшую человеческую фигуру. Присмотревшись, сталкер понял, что это был мальчик, лет десяти на вид, не более. Он смотрел прямо перед собой и, казалось, не замечал находящегося буквально в двух шагах от него взрослого мужчину.- Эй, ты откуда тут взялся? - спросил Матвей, но мальчик даже не повернулся в его сторону.- Ты это кому? - раздался голос подошедшего Хана.- Да вот же... - сталкер осекся. На том месте, где секунду назад был мальчик, никого уже не было, и следы на многолетней покрывшей пол пыли не выдали чьего-либо присутствия. Матвея передернуло - неужели испарения пробились таки сквозь фильтры и начинают туманить его сознание? Но тут же он вспомнил слова Хана о том, что границы между мертвыми и живыми больше нет. Никогда раньше Матвей не верил ни во что подобное, но последние несколько часов зарядили в сознание противоречие.Хан тем временем приблизился к месту, где стоял мальчик (при том, что Матвей так и не успел ему его показать) и провел рукой по полу. Через миг он поднялся, держа что-то в руке. Он протянул находку Матвею, и тот взял ее. Это оказалась старая, почти выцветшая фотография, на которой была запечатлена семья - мужчина, женщина и мальчик, судя по всему, их сын. И в этом мальчике сталкер без особого труда узнал того, которого он видел минуту назад.Путешественники встретились глазами. Ни один из них не произнес ни слова. Матвей вновь бросил взгляд в сторону ямы, которая, как он теперь полагал, была ловушкой. Но, видимо, не все твари попали в нее - возможно, перебрались по телам своих погибших "напарников". Сталкер не сомневался, что впереди их ждала станция, скорее всего, погибшая.- Идем же, - бесстрастным голосом проговорил Хан.***Предположения Матвея оказались верны - очередной туннель, на этот раз, к счастью, обычный, вывел их на станцию. Своды главного зала опирались на несколько обшарпанных колонн, на второй ярус вел, опять-таки, сломанный эскалатор. Наверху виднелась импровизированная будка охраны, сделанная из листов жести и четырех ржавых труб. Усиленный "динамо-машиной" луч фонарика высветил покрытые кровавыми пятнами стенки и валяющийся у входа автомат. Тела не было.Матвей с Ханом направились дальше. То и дело их взглядам представали пятна и даже целые лужи крови, но никаких тел обнаружить им не удалось. При этом вокруг стояла совершенно мертвая тишина. Она не давила, как в Туннеле Смерти, но все равно была пугающей и неприятной. Но самым жутким было именно отсутствие тел. Даже местные чудовища все равно оставляют после себя либо отгрызенные конечности, либо обглоданные кости. Но тут ситуация была другой, а неопределенность всегда пугает больше всего.Они поднялись на второй ярус, и Хан повел Матвея к боковому проходу. Дверь оказалась выломана, и они прошли в темный коридор. Эта часть станции была переоборудована в жилые помещения, но все комнаты оказались открыты. В них царил совершенный беспорядок - разбросанные вещи, разорванные в клочья листы бумаги, разбитые лампы и перевернутые предметы мебели. Все также следы крови и все также не было ни намека на тела.Жилая часть выходила к еще одному посту охраны, который также оказался заброшенным. Но именно в этот момент раздались звуки. Это был прерываемый непонятным треском шорох, и моментами отчетливо слышался цокот когтей. Хан замер и снял с плеча автомат, Матвей последовал его примеру. Спустя несколько мгновений путешественников окружила целая стая крыс, состоявшая из не меньше, чем сотни животных. И это были не те маленькие существа, которых все знали до Катастрофы - самая меньшая из этих крыс достигала размеров крупной кошки, а самая крупная превосходила, пожалуй, даже овчарку.Стая не нападала. Некоторое время крысы были неподвижны, разглядывая спутников, а потом часть из них отступила, пропуская самую крупную из своих.- Не бойтесь, - раздался в тишине станции рычащий голос. - Вреда мы вам не причиним.Матвей и даже Хан были в полнейшем изумлении. Оба много повидали в своей жизни, но с подобным они сталкивались впервые. Говорящие крысы! Никому и никогда такое бы в голову не пришло.

Ключевые слова: Проводник станция яма крысы авторская история

Другие, подобные истории: