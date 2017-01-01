12 - несчастливое число

Fro Просмотров: 127 Комментарии: 0 +3 Вчера, 13:49 by

Сколько времени уже прошло? Как давно я преследую его? Я давно потерял счет времени. В мире, где буйствует смерть, оно не имеет особого значения. И все же долго. Безумно долгая погоня наконец-то закончилась. «Крупнейшая пандемия в истории человечества» превратила весь мир в безжизненную пустыню.***Это началось в далеком две тысячи восемнадцатом году. Мы, небольшая исследовательская группа, совместно с иностранными коллегами получили грант на раскопки в Сирийской пустыне, недалеко от Пальмиры. Некий профессор Каюм выяснил местоположение древнего зороастрийского храма. И вот, спустя полгода археологическая группа из трех стран прибыла на место. Все было относительно спокойно, что удивляло, учитывая тот факт, что мы были в одной из горячих точек. Удивлял также тот факт, что храм был засыпан не только песком, как будто еще в древности его хотели спрятать. Однако в феврале две тысячи двадцатого года все было почти готово. Все прошло слишком уж гладко, и сейчас я бы заложил туда столько взрывчатки, что от храма остались бы лишь мелкие камешки, но не тогда. Случилось все двадцать девятого февраля (забавно, как по мне). Несмотря на то что храм выглядел разрушенным снаружи, внутри он был в идеальном состоянии, как будто был построен не за десять тысяч лет до нашей эры, а буквально лет десять назад, не раньше. Но было еще кое-что необычное: на темных стенах залы, в которой мы сейчас находились, были нарисованы львы, рептилии и рогатые чудовища даэвы.- Невероятно! - сказал человек, благодаря которому мы оказались здесь, профессор Каюм.Зороастризм - древняя религия, в современном мире вытесненная исламом и существующая лишь в староверческих общинах, разбросанных по территории Ближнего Востока, Кавказа и Индии. Одну из таких он и нашел и от нее же и узнал, что в нескольких километрах на юго-восток от Пальмиры находится храм верховного божества.– Я думал, мы найдем храм Ахуры-Мазды, но, видимо, они имели в виду темное верховное божество - Ангра-Манью.- А вас не предупреждали о каком-нибудь проклятье? - в шутку спросил профессор Стэнфорд, исследователь из штатов.- Да, было что-то такое. На самом деле они рассказали мне только тогда, когда я дал слово, что мы уничтожим здесь все, что можно. Сами они боятся сюда подходить, да и боевики по каким-то причинам обходят это место стороной. Разумеется, я солгал. Представьте себе: Ариман по сути Зороастрий дьявол, и тот факт, что в его честь строили храмы, - просто невероятное открытие.- Да уж, - сказал профессор Васильев. - Ну, оно и понятно, для них это как церковь Сатаны. Конечно, они хотят, чтоб его не было.Вообще исследовательская группа состояла из тридцати человек: трех профессоров-руководителей, один из которых был еще и проводником, двенадцати ученых-помощников и ассистентов и пятнадцати охранников. Такое малое количество было связано с тем, что мы не планировали откапывать храм именно сейчас, что подтверждает тот факт, что среди нас не было рабочих-копателей, но мы сами не заметили, как и почему втянулись. И вот мы имеем то, что имеем.Я был одним из ассистентов, и моей единственной задачей на данном этапе было делать фотографии. Однако мое внимание привлекла одна деталь - прозрачный шар, заполненный каким-то черным веществом, внешне похожим на дым, почему-то лежавший на полу в углу. В этот самый момент мое сознание помутилось, я прекрасно знал, что никак не могу что-либо трогать, но я не мог ничего с собой поделать. Остальные заметили меня слишком поздно. В тот момент, когда я взял сферу в руки, кто-то крикнул, чтобы я ничего не трогал. От неожиданности я выронил ее. Как оказалось, она была полой, дым сразу же разлетелся по всей комнате. Шестеро моих коллег, успевших подбежать ко мне, упали замертво. Такая же судьба вскоре постигла и остальных. Из тридцати человек остался я один.Но не один в храме. Он стоял в центре залы, смотря на меня. Он выглядел как объемная тень, так сказать, из 2D в 3D. Черный, полупрозрачный, человеческий силуэт под 3 метра ростом. Как будто вытянутый в высоту, он выглядел невероятно тощим. Единственным, что выделялось, были два маленьких белые глаза, как будто две маленькие звездочки в пустом ночном небе. Как ни странно, я не чувствовал страха. Нет, не только страха, вообще ничего, никаких эмоций. Тишину разрушил громкий металлический голос. Как будто исходивший сразу со всех сторон и режущий барабанные перепонки, он эхом отдавал в мозгу. Говорил он не на ассирийском, авестском, персидском или каком-то еще из тех, на которых, по идее, должен был говорить, а на моем родном:- Благодарю.«Что, прости?»- Да не за что.- Неужели еще двенадцать тысяч лет прошло с тех пор, как я уничтожил мир в последний раз.«Двенадцать тысяч лет, неужели…?»- Вы Ангра-Манью?«Нет, нет, нет, прошу, скажи «нет»».- Незачем так официально, ты пробудил меня, так что можно просто Ариман.«Твою ж… хуже некуда!»- Но ведь мир существует дольше...- Каждый раз, как я все уничтожаю! - не дал он мне договорить. - Ормазд создает все вновь из последнего оставшегося человека, делая его первым.- Гайомарт.- Да.«И почему я так спокоен? Как будто говорю со старым знакомым. Как будто никто не погиб и вообще ничего не случилось».- И что дальше?- Конец.- Чего?- Всего.- То есть…- Все умрут.«Ни одной цензурной мысли».- То есть прямо все?- Ну, кроме меня, Ормазда и тебя, конечно же.- Меня?- Ты следующий первочеловек. Ты освободил меня, это твоя судьба. Теперь тебе неведомы чувства, дабы ты не сбился с пути. Впрочем, ты можешь это изменить, для этого тебе надо лишь поймать меня до того, как все умрут, но должен тебя предупредить: еще никто не смог этого сделать. Да начнется игра!- Стой… исчез?***Вот так и начался конец света. Началось все с Сирии. Через несколько дней пали Иран и Ирак. Затем ОАЭ и Индия. Через неделю СМИ по всему миру говорили о страшнейшей пандемии в истории, за несколько дней уничтожающей целые государства, единственным известным симптомом которой был одномоментный отказ всех систем органов.Из Саудовской Аравии он перешел в Египет. В его перемещениях не было никакой логики и последовательности. Он мог пройти несколько стран, не тронув их, чтобы потом вернуться и уничтожить. Он показал силу и, словно играя, сбавил темп. Так, уничтожив Центральную Азию за месяц, в Африке он был несколько лет. Идти по его следу было нетрудно, по следу из трупов. Умирали все: люди, животные, деревья. Величественные леса превращались в пустыни, поверхности и донья морей и озер покрывались трупами рыб и животных, когда-то живших в них. Спастись нельзя было ни в горах, ни под землей, ни в самых глубинах океана. Даже микробы и вирусы не могли жить там, где прошла его чума.Величайшие умы всего мира пытались бороться, но не могли даже найти причину. Вскрытия не помогали: не было ничего: ни возбудителей, ни каких-либо повреждений. Как будто мозг просто отключает разом все системы органов, а потом умирает от нехватки крови.Когда в Африке на ближайших островах и акваториях не осталось живых существ, он с последними выжившими беженцами отправился в Европу. Тогда я узнал, как он передвигается: притворяясь человеком, в толпе, на транспорте. Словно издеваясь надо мной. Конечно, все страны закрывали границы. Но, как всегда в такой ситуации, из-за страха народ устраивает беспорядки, следить за беженцами не всегда удается. Этим он и пользовался. Как, впрочем, и я.Он всегда на шаг впереди. Посеяв свою заразу в одной стране, он не ждет, когда она умрет, а идет в следующую. По прибытии в Европу я узнал, что Британские острова практически опустели. Чума выкашивает Францию и уже появилась в Германии. Вскоре пала вся Европа.Я узнавал об этом из газет с прилавков на усеянных трупами улицах. Я знаю все это, как и то, что во всем мире установилась анархия. Говорят, это от страха, но я-то знаю, это все он воздействует на разумы миллионов людей там, куда еще не пришел лично. Знаю, но не могу ни помочь, ни остановить.Далее он пришел на Кавказ, прошелся по всей оставшейся нетронутой части Азии, из Японии перешел в Россию. Оттуда прямо в Арктику. Как много, оказывается, красивых мест… было когда-то. Он уничтожает не только живое. Памятники и дома, которые должны простоять без человека минимум несколько десятилетий, разрушались за месяцы. Но сохранялись в виде руин. Думаю, этим можно объяснить факт существования древних построек старше двенадцати тысяч лет.Его сила действует даже на еду. Животная и растительная пища превращаются в пыль. Лишь консервы и та дрянь, что, как все думали, разрушает организм, пригодны. Благо, что на саму воду он не воздействует, зато убивает микроорганизмы, конечно, от всякой химии это не спасает, но все же практически любая вода теперь пригодна для питья.Канада, Мексика, а затем и вся Южная Америка. Сколько народов он уничтожил? Двенадцать тысяч лет. Немногие культуры существуют больше десяти. Восстановятся ли хоть некоторые? Или же будут созданы совершенно новые?Он вернулся в США, откуда через Гавайи пошел по островам Океании. Из Новой Зеландии добрался в Австралию, затем в Тасманию. За это время я многому научился: мореплаванью, шитью, выживанию, не бояться трупов и многому другому. Такие условия - рай для падальщиков, но за все время я ни разу не видел крыс и не слышал карканья ворон. А как хотелось бы. Никогда бы не подумал, что буду скучать по мухам и жужжанию комаров.Антарктида. Последнее место на земле, где сохранилась жизнь. Людей больше нет. Даже тех, что на МКС без поставки припасов просто погибли от голода и жажды. Остались только те животные и водоросли, что могут жить в суровом климате Южного полюса. Когда в ледяной пустыне, наполненной хоть какой-то жизнью, я увидел его, стоящего, словно ждущего меня, я все понял. Я просто бегал за ним, хотя мог ждать в стране, где он еще не появлялся. Но я просто шел по следу. А теперь конец будет хуже, чем я мог представить. Условия были таковы: либо я выигрываю, и все остается, как есть, либо проигрываю, а Ахура-Мазда возрождает жизнь на земле по новой. Но я выиграл. Эти чертовы пингвины живы, как и все здесь. А он стоит и ждет меня. Может уйти, но не уходит. Может их всех убить, но не убивает. Я выиграл, я же и проиграл, как и Ормазд. Но отрава со всего остального света скоро доберется и сюда и уничтожит всех, но он уже проиграл, а значит, его это не касается.- Как долго я гонялся за тобой?- Двенадцать лет. Ровно.- Двадцать девятое февраля… совпадение?- Не более.- И сколько мне осталось?- Вечность, теперь это и твое проклятье.На земле лишь три живых существа. Ахура-Мазда - бог, создавший наш мир и позволяющий его уничтожать раз в двенадцать тысяч лет. Ангра-Манью - демон, уничтожающий наш мир раз в двенадцать тысяч лет. И я - человек, не спасший наш мир за двенадцать лет.

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