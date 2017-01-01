Звонок с того света

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 08:58

Причина: Стилистика автора сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 22 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:57 by

- Алло, алле, алло… Да, да, Вы на связи, говорите… Что? Извините, я не справочное бюро и не владею подобной информацией.- Алло, алле… Да… Здравствуйте. Что? Вы в своём уме? Это не общество по защите животных. Это телеграфно-телефонная станция.- Алло, алло, але… Да. Да, это телеграфно-телефонная станция. Вы не ошиблись. Говорите. Я говорю – говорите! Вы что не слышите меня, что ли? Да, да. Да, я же говорю, Вы попали по адресу. Говорите уже, что Вам нужно? Вы не слышите меня, что ли? Вы попали по адресу. Говорите! Вы меня не слышите? Ну тогда идите Вы к такой-то матери.- Алло, алле, алло… Да. Я - телефонист. Вы на связи. Соединяю. Говорите. Алло… Что? А я откуда знаю? Вы просили меня Вас соединить, я соединил. Что Вам нужно ещё? Откуда я знаю, почему связь плохая? Поднесите трубку к уху получше. Вы точно держите трубку правильно? Попробуйте переверните её… Или идите уши промойте. Я не отвечаю за качество связи. Я простой телефонист. Ясно Вам?!Тьфу, пропасть. Как же осточертело мне это всё. Надо бросать к чертям эту чёртову работу. Все нервы мои вымотали эти звонки. Сколько идиотов за один день названивают и задают кучу идиотских вопросов. Это ужас какой-то. Нет, пора в отпуск. В Ялту. Срочно, на один месяц… Пляж, солнце, море, вода… Купальники, бикини… Полуобнажённые девушки… Курортный роман… Скорей бы, скорей…- Дзыыынь! Дзыыыыынь! Дзыыыынь…Опять кто-то звонит… Ну всё. Это мой последний клиент. Я отвечаю, а потом ухожу и пишу заявление на отпуск с последующим увольнением. И пусть начальник ищет других дураков на эту дурацкую должность.- Дзыыыынь! Дзыыыынь…Или не брать трубку? Пусть названивают, мало ли что. Может, я вышел в туалет или со мной случился обморок.¬- Дзыыыынь! Дзыыыынь…Какой настойчивый. Уже две минуты названивает… Ладно, так уж и быть, но это последний.- Алло, аллё, але, говорите! Я Вас слушаю. Что… что?! Да… Не может быть… Брат, брат… Митька, ты, что ли? Вот это да, я не верю… Вот это новости. Что за дела… Да ты же умер пять лет назад… Митька… Слушай, кто это там разыгрывает меня? Да не, Митька, неужель ты? И голос твой, ведь… Ты что… Так ты живой, что ли, Митька? А мы же тебя похоронили тогда… Так это что получается-то… Мы тебя живого похоронили, а ты потом из могилы выбрался… Митька? Алло, аллё… Ты говоришь, что с того света звонишь? Митька, слушай, ну как у тебя там дела? Ты куда попал-то, где обитаешь сейчас? В ад попал, говоришь? Ну как у тебя, хорошо там всё? Черти не мучают сильно? Ты это, скажи, может, тебе помочь там… чем… Денежки выслать там, ну или ещё что… Не нужно денег говоришь… Слушай, Митька, разговор у нас не бесплатный, чтобы продлить его, ты копеечку положи… Я говорю, ты копеечку в аппарат положи, где ты там? Откуда звонишь вообще, Митяй? Что-то плохо слышу тебя, Митя… Слушай, мне сейчас некогда, клиенты названивают, работы навалом, давай потом я тебе сам перезвоню… Плохо слышно, связь плохая говорю, Митя! Не слышу я тебя, что ты там трындишь… Ага. Ну всё давай, созвонимся.Фуух. Ну, кажется, теперь всё… От последнего отделался.Пора. Заявление, начальник, секретарь… Так, ещё успеть в бар зайти, пару бутылочек прихватить, сегодня же футбол - и домой. А там – лето, пляж… море, солнце… Бикини, купальники… Йохууу!

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