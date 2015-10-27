Стержень

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:34

Причина: Стилистика автора сохранена.

Loyd Просмотров: 115 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 07:27 by

Странная история произошла недалеко от одного из райцентров. Всё началось с того, что сильные дожди переполнили реку. Она вышла из берегов подтопив дома, огороды, снеся и без того дышащий на ладан автомобильный мост. Теперь, чтобы перебраться на другой берег, приходилось ехать по размытой грунтовой дороге до функционирующей переправы, находящейся в двадцати километрах выше по течению. Через день транспорт окончательно разбил дорогу, превратив в грязное месиво. Обочина представляла ещё более плачевное зрелище.Тогда местные «Сусанины» нашли другой путь через чахлый сосновый лесок. Это ещё плюс пять километров, но хотя бы относительно твёрдая почва. Постепенно прокатали колею, обнажив заострённый металлический стержень с палец толщиной. Практически каждый день кто-нибудь прокатывал на нём колесо. Последним из этих бедолаг был водитель «Нивы».Его машина, беспомощно накренившись, стояла на обочине. Как назло, запаска была «предусмотрительно» оставлена в гараже, и теперь надо было ехать за ней обратно. Но спасительные попутки не торопились появиться. Пятница – коту под хвост.Начало темнеть, а водила так и продолжал наматывать круги вокруг машины. Наконец, грязно выругавшись, он полез в багажник. Покопавшись там, среди многочисленного инструмента, достал увесистую кувалду. Решил раз и навсегда покончить с торчащим посередине колеи проклятым стержнем.Первый и второй удар пришлись мимо. Обозлённый этим он, широко размахнувшись, вложил в третью попытку всю мужицкую силу. В тот момент, когда кувалда коснулась торчащего из земли металла, раздался глухой набат, отозвавшийся эхом по всей округе. Казалось, будто кувалда ударила в большой колокол. Водила даже выронил инструмент из рук, отшатнувшись назад. На кувалде образовалась приличная вмятина, повторяющая форму стержня.Из-за деревьев, наконец-то, вырулила попутка с сидевшим за рулём соседом, жившим через дом. Увидев знакомого, тот выскочил из машины и в красках поведал о том, что где-то недалеко упало что-то большое и железное. Водила не стал объяснять ему, откуда пошёл звук, а просто повторил удар. На этот раз набат был ещё громче, а кувалда получила дополнительные повреждения. При ближайшем рассмотрении стержень был как новый. Даже импортный напильник, найденный в тех же инструментах, не оставил на нём никаких следов.Тогда, несмотря на наступившие туманные сумерки, мужики решили выкопать подозрительную железяку. Чем дальше они копали, тем глубже в землю уходил конец стержня. Закопавшись почти на два метра, мужики задумчиво разглядывали возвышающуюся железку без единого признака ржавчины, начавшую утолщаться ближе к низу. Удар лопатой заставил стержень издать такой звук, что у мужиков заложило уши, а земля с краёв ямы начала осыпаться. Звук витал над округой порядка трёх минут, то затихая, то усиливаясь. Плюнув, они решили вернуться завтра, бросив «Ниву» на волю случая.Субботним утром у злополучного стержня собралась почти половина населения райцентра и нескольких близлежащих деревень. Под шашлыки и наливку начались грандиозные раскопки. Так, сменяя друг друга, жители докопались до конусообразной крыши неизвестного сооружения. Вызванный экскаватор и бульдозер ускорили движение вглубь земли. К вечеру перед глазами порядком уставшей публики предстало здание, своим видом напоминающее храм или нечто очень схожее.Храм (будем называть его так) был практически не тронут временем. Все железные детали убранства блестели в лучах заходящего солнца. Массивные двустворчатые двери, украшенные незнакомой резьбой, скрывали древнюю тайну.Никто из присутствующих не мог вспомнить, чтобы в лесу когда-то что-то стояло. Старожилы, в лице древних стариков, только задумчиво чесали затылки. Данная постройка была им в диковинку. Судя по глубине залегания, храм провёл под землёй не одну тысячу лет, хотя, возможно, гораздо меньше. Может, его просто-напросто закопали по неизвестной причине.Наконец решили вынести двери. Кто-то слабо возразил, мол, может, не надо, храм всё-таки, мало ли что. Но никто не обратил внимания на еле слышное возражение, затерявшееся среди гула скандировавшей «Ломай!» толпы. Одно движения ковша экскаватора и узорчатые двери, слетев с кованых петель, ввалились внутрь постройки, подняв облако вековой пыли.Минут десять никто не решался войти. Из рядов любопытствующих вышел здоровенный детина. Насвистывая что-то весёлое, направился к входу, по пути прихватив ломик из кабины бульдозера. На мгновение остановился перед зиявшим чернотой проёмом, но потом, поигрывая ломиком, шагнул вперёд. В спину ему ударил свет фар, включённых водителем экскаватора. Потекли тягостные минуты ожидания и гробовой тишины, нарушаемые лишь далёкими раскатами грома. Приближалась кратковременная летняя гроза.- Идите все сюда! - донесся голос детины.Толпа несмело шагнула внутрь. Если снаружи постройка выглядела вполне нормально, то её внутреннее убранство внушало беспокойство.Пустой просторный зал без окон, голые, гладкие стены из отполированного дерева неизвестной породы, крепкий пол из каменных плит, покрытый серой пылью. Свод украшен хаотично нарисованными полосами.В самом центре тот самый металлический стержень, идущий от крыши в пол. Чем ниже, тем толще. В самом низу к нему были прикреплены толстые цепи, протянувшиеся к противоположной стене, у которой лежали и сидели скованные ими мумии.Когда зал заполнился любопытными, шарахающимися от засохших тел, детина подошёл к стержню и несильно ударил по нему ломиком. Послышался дребезжащий звук, от которого перед глазами всё поплыло.Детина ударил чуть сильнее и почти у всех на время пропал слух. Детина замахнулся в третий раз, но ударить не успел. Над храмом погремели раскаты грома, а в стержень ударила молния. Начался ливень.После попадания молнии стержень засветился тусклым голубым светом, передавая его цепям. Одновременно с этим стал нарастать незнакомый человеческому уху звук. Он увеличивался и увеличивался, пока не заполнил собой всё пространство храма.Свет фар исказился. Теперь он больше напоминал перекрученную простыню. Свет разваливался на куски, рвался, рассыпался на осколки. Изображения экскаватора, стоявшего у дверей, стало нечётким, размытым, будто на акварельный рисунок выплеснули стакан воды. Одна из мумий сделала попытку подняться. Остальные так же стали подавать признаки жизни.Люди, толкая друг друга, бросились к дверям. Паника и страх завладели ими. Только детина продолжал стоять на месте, заворожено разглядывая то светившийся стержень, то оживающие трупы.Звук продолжал усиливаться. Храм неожиданно быстро повернулся на стержне. Да так, что бегущие упёрлись в земляную стену. Снаружи донеслись приглушённые крики, послышался звук работающего экскаватора, пытающегося проломить стену подземного собора.Пока люди пытались пробиться сквозь толщу земли и, ломая ногти, копали твёрдую породу руками, бугай дотронулся до светящегося стержня.- Они тут, - сказал он, вздрагивая и теряя сознание.Люди замерли. На деревянных стенах начали проявляться лица, отдалённо похожие на человеческие. Полосы на своде пришли в движение, образовав объёмное изображение сурового лика.В этот момент ковш пробил стену, люди бросились к спасительному пролому. Четверо мужиков потащили туда же безвольно повисшего детину.Вырвавшись на свободу, все в один голос потребовали зарыть неизвестный храм. К утру постройка, канувшей в Лету цивилизации, была вновь похоронена под слоем земли. Как только почва скрыла стержень, очнулся дотронувшийся до него мужик. Он в красках рассказал о странном видении.Он видел, как храм стоит в топкой низине. Стержень проходит сквозь него и теряется в глубине Земли, накапливая неизвестную энергию. Видел, как в храм, под охраной, ведут тех, чьи лица проступили на стенах и чьи тела лежали скованные цепями. Он видел, как их приковывают к стержню и запирают, как энергия стержня не даёт вырваться.Это были древние жестокие Духи Земли, помогавшие выжить человеческой расе. Духи с давно забытыми именами, преданные людьми и навечно заключённые в подземном храме-тюрьме за сопротивления придуманным хитрыми жрецами богам, обещавшим сытость, выгоду и достаток за слепое поклонение.Из рядов слушавших вышел самый старый дед, ещё видевший своими глазами Первую мировую, и сказал:- Заройте-ка их поглубже да насыпьте сверху холм. Пусть никто ничего не знает. Негоже ворошить такой грех.Так и поступили.

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