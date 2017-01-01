Хроники забытых дней: Часть 2

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 12:52

Причина: Стилистика автора сохранена.

Меганимус Просмотров: 8 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 12:52 by

- Случилось это в те времена, когда мир ещё не погрузился в кромешной хаос. Я тогда, как и большинство демонов, был на службе у Дьявола и должен был выполнять его злобные указания. Моя работа заключалась в уничтожении неугодных моему хозяину людишек и в шпионаже. Сам подумай, я ведь демон пустыни - тот, кто скрывается в песках. И потому работка была мне как раз по душе - ищешь врагов тьмы - и ликвидируешь их. Короче, жалоб на жизнь у меня не было.Но всё изменилось после одного поручения. Меня тогда отправили уничтожить одного очень неугодного человека - священника, который руководил каким-то там культом. Меня в подробности не посвятили и просто приказали убить данного индивидуума, - Азазель тяжело вздохнул, что указывало на то, что ему очень сложно давались воспоминания прошлого, но сразу же продолжил рассказ. - Приказ - есть приказ, и делать было нечего. Я сразу под покровом ночи отправился его выполнять. Логово культа найти было не сложно. Наши лазутчики уже давно следили за их деяниями и имели точную информацию про расположение предводителя культа в логове - катакомбах. Все подземные туннели вели в одно место - просторную подземную залу. Не очень удачное место для незаметного убийства, не так ли? Но мне надо было это сделать, и у меня был план.Обойти монахов-культистов в сетке тёмных коридоров было не очень сложно. Поэтому уже к трём часам ночи я уже висел в тени сталактитов под сводом пещеры. Ритуал должен был начаться ровно в три тридцать три ночи, поэтому долго ждать мне не пришлось. Вскоре в зале начали собираться монахи. Все они сели около небольшого каменного алтаря и начали тихо читать молитвы. Через несколько минут в зал вошли ещё несколько человек. Они тащили под руки темноволосого худощавого человека. За ними вошёл и сам священник, облачённый в тёмный с золотистым узором балахон. Он подошёл к алтарю и рукой указал на человека, которого несколько минут раннее тащили монахи. Те сразу уложили его тело на алтарь и заключили в металлические оковы.Воспользовавшись всеобщим вниманием монахов к их лидеру, я спустился под прикрытием теней, облачённый в монашеский балахон, который я стащил с убитого ранее монаха. Балахон неплохо скрывал мой демонический облик, а капюшон - лицо от присутствующих. Так что я незаметно смог подобраться к своей жертве. Оставалось малое - выждать момент и нанести один точный удар хвостом в сердце. И он настал в тот момент, когда лидер вознёс нож над телом несчастной жертвы. Я резко направил свой хвост в сторону спины священника и проткнул его насквозь. Кровь хлынула из дыры в груди, и священник опустился на колени. Я махнул хвостом по кругу, лишив голов ближестоящих монахов, тем самым освободив место, чтоб принять оборонительную позицию. Я знал, что без боя я отсюда не убегу. Монахи уже успели прийти в себя и, обнажив клинки, бросились на меня. Жалкие глупцы! У них не было и шанса. Несмотря на все свои тренировки, они были простыми людьми. Мощными ударами хвоста я лишил жизни каждого с их. Кровь струилась из их лишённых голов тел, обагряя каменный пол и обломки их мечей. И вот когда последний монах упал с сломанным хребтом, я снова обратил внимание на алтарь. Священник ещё не умер - он нагло улыбался мне, держа в руках меч. Кровь струилась из раны на его груди. Я дрогнул! В его руках был не просто меч. Его выковали в Арсенале - личной кузнице ангелов. На это указывал герб Самуила на рукояти. Я знал, что сломать этот артефакт будет не так просто, как клинки монахов, но отступать не собирался. Священник бросился вперёд и попытался проткнуть меня насквозь, но я увернулся и контратаковал хвостом. Он отбил мою атаку мечом, и я понял, что одолеть его будет не так просто. И я поступил умнее. Я знал, что, несмотря на то, что он держался на ногах и способен был сражаться, рана на его груди была серьёзной, и долго бы он не продержался. Я начал затягивать бой и отражать его атаки. С каждой атакой он становился всё медленнее и удары были всё слабее. И вот он поднял меч над головой, но, не в силах нанести удар, рухнул вместе с ним на пол. Я подошёл, чтоб убедится, что он мёртв, и наклонился над его телом. Зря я это сделал! Он не был мёртв! Он только претворялся беспомощным, сохранив силы на один единственный удар. Я почувствовал, как меч вошёл мне в плечо по самую рукоять, и рука священника, скользнув по моей руке, упала. Его тело повисло на мне и издало последний вздох. Он умер! Но я не был рад этому. Моё плечо ужасно болело и горело словно в огне. Я отбросил тело священника в сторону и резко вытащил меч. Боль немного унялась, но рука почти не слушалась меня. Я злобно набросился на лежащее тело врага и начал разрывать его, поедая плоть. Я был рассержен как никогда. Когда я закончил, от трупа осталась груда костей с остатками плоти. Того дня я не вернулся в ад, а заснул в ближайшей знакомой мне пещере, чтоб залечить рану. Я ведь из тех демонов, которые восстанавливаться во сне. Но когда я проснулся, то увидел, что моё плечо ужасно распухло. Я сразу понял, что что-то не так. И мои сомнения были не беспричинны. С раны, которая даже и не думала заживать, выползали длинные чёрные черви. Поняв, что дело, так сказать, табак, я нашёл единственное правильное решение. Я удалил червей вместе со своей плотью. Просто разорвал своё плечо когтями, и выкинул плоть. Вот так всё и произошло, - Азазель улыбнулся. - Рана, как видишь, почти затянулась. Но через токсин кероламов на это понадобилось больше времени.- Несмотря на твой рассказ, я не понял, как кероламы попали в твоё плечо? - Джон был немного шокирован услышанным из уст демона.- Тут два варианта! - пасмурно ответил Азазель - Или меч был заражён яйцами керолов. Или черви проникли в рану, когда я находился в спячке.- А ты сам, к которому из вариантом предрасположен?- Было странно, что мечом священник ранил меня в плечо. Хотя он мог целиться в сердце, но через ранение промахнулся, - Азазель лениво посмотрел вдаль улицы и, направив коготь вперёд, сказал: - Хватит болтать! Кажется, мы нашли то, что нужно!Джон посмотрел туда, куда указывал коготь демона, и увидел старую заправочную станцию, а точнее, всё, что от неё осталось. Полуразрушенное здание расположилось на противоположной стороне города, и с его состояния было ясно, что в последний раз здесь останавливались, чтобы заправится где-то лет пять назад. Платформа, где останавливались автомобили, покрылась множеством трещин, а в самом здании отсутствовали стекла в окнах. Двери были сорваны с петель и лежали в нескольких метрах от дверного проёма.- Думаешь, здесь есть топливо? - Джон недоверчиво посмотрел на Азазеля. - Да здесь уже несколько лет никто не заправлялся.- Это не значит, что топлива не осталось. На таких станциях в подсобных помещениях сохраняется несколько бочек топлива под запас, так сказать, - Азазель направился к входу. - Надеюсь, что до нас их никто не забрал.Джону ничего не оставалось, как двинуться за своим другом. Внутри помещения было пасмурно, несмотря на отсутствие занавесок и стёкол на окнах. Электричество отсутствовало уже давно, на что указывал разбитый распределительный щиток. Полки, на которых раньше размещались товары для автомобилистов, были сломанные, как и старый кассовый аппарат, в котором, несмотря на это, осталась небольшая сумма денег. Но кому они были нужны в такие времена?- Бинго! - воскликнул Азазель, взломав дверь, которая разместилась за полками. - Сара будет очень рада. Здесь бочек пять отменного топлива.- Я нашёл кое-что получше! - воскликнул Джон, доставая из-под прилавка бутылку виски. - Этикетка почти стёрта! Подозреваю, что давно здесь стоит.- Ты б ещё чипсы пятилетней давности с пола подобрал. Хотя каждому своё, - Азазель вздохнул. - Как я понимаю, бочки придётся тащить мне.- Прости! Я обычный человек! - Джон развёл руками. - И как ты понял, вряд ли смогу протащить на себе шестидесятилитровые бочки.Азазель не ответил. Он молча охватил своим длинным хвостом три бочки, а остальные две взял под руки.- Пошли! Сара, наверно, нас уже заждалась.Как доказательство его слов рация в нагрудном кармане Джона зашипела, и женский голос крикнул:- Джон! Азазель! У нас проблемы! Мы подверглись нападению! Есть потери! Прошу поспешите!- Мы мигом! - крикнул Джон. - Аз, тащи бочки, а я побегу вперёд.- Ладно! Только не лезь на рожон! - прошипел Азазель. - Помни! Ты ведь просто человек!Но Джон уже бежал по улице в направлении автобусов. Азазель злобно прошипел и бросился за ним, придерживая бочки с топливом...

Ключевые слова: Демон монахи алтарь авторская история

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