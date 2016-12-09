Рассказявка №154 - Ангел-хранитель

Рассказявка №154 - Ангел-хранительТаня самозабвенно рыдала в подушку. Всё было ужасно. Хуже некуда. Костик бросил её, на работе начальство устроило разнос, а в трамвае сегодня вытащили кошелёк. И как контрольная неприятность - пропал Барсик. Вышел погулять вчера в форточку и до сих пор не вернулся. Жизнь словно специально подкидывала одну гадость за другой. Если у неё есть ангел-хранитель, то он явно прогуливает работу.
— Подлец, - в сердцах буркнула Таня, имея в виду и Костика, и ангела одновременно, - козёл…
— Полегче, дамочка.
Девушка вздрогнула. Чужой хриплый голос заставил испугаться. Откуда здесь посторонний? Залез к ней в окно? Таня медленно оторвалась от подушки и повернула голову.
На окне сидел ангел. Да, скорее всего - белые крылья, светящийся нимб. Только странный: в спортивном костюме, кепке-аэродроме, чёрных начищенных туфлях. И на подоконнике он сидел на корточках, как шпана около соседнего подъезда.
— Я бы попросил, - ангел погрозил ей пальцем, - за козла можно и ответить. Ну да, не было меня рядом. Отошёл за пивом, всего-то на пару месяцев. А ты уже сопли развесила.
Таня ещё раз придирчиво осмотрела неожиданного визитёра. Нет, точно ангел - не подделаешь нимб. Но его прикид…
— А ты почему, - девушка обвела его рукой, - в таком виде? Ты же в белом должен быть.
Ангел спрыгнул с подоконника.
— Ты себя-то давно в зеркале видела? Где скромность, где целомудрие? Одна мини-юбка чего стоит. А в церкви давно была? Не положено тебе в белом. Скажи спасибо, что меня выделили.
Таня растерянно хлопала глазами.
— Ничё, я пришел, ты меня увидела, будем делать из тебя человека.
И ангел со значением подмигнул.
— Я бы попросил.
Из-за шкафа выбрался паренек. Мятый серый костюм с жилеткой, очки с толстыми стеклами на носу, из растрёпанной шевелюры торчат маленькие рожки.
— Не положено вмешиваться напрямую в жизнь…
— Слышь! Ты кто такой вылез? - хранитель набычился и попёр на паренька.
— Я бес… Искуситель…
— Ща, как двину, - ангел толкнул беса в грудь, - скрылся и не отсвечивай.
— Не положено…
— А в рыло? - посмотрев на кулак перед лицом, бес ойкнул и убежал обратно за шкаф.
— Теперь с тобой, - ангел вернулся к Тане, - вот держи.
Из кармана спортивных штанов, представитель небесной канцелярии достал мятую бумажку.
— Это что?
— Абонемент, на вольную борьбу. Ты же жаловалась, что толстеешь? Вот и поправим. Заодно парня тебе подберём, там нормальные пацаны занимаются.
— Борьба не для девушек! - высунувшись из-за шкафа, пискнул бес.
— Ща кто-то отхватит, - сказал в пространство Хранитель, - Тренировки с семи до девяти. Понедельник, среда, пятница. И смотри - не опаздывать.
— Может не надо? Я диету держу.
— А кто ночью из холодильника жрет? Думаешь, если ты свет не включаешь, то не считается?
— Так я…
— Я еще не закончил. Светке пятьсот рублей отдай. Уже который раз обманываешь.
— У меня сейчас нету...
— А если найду?
Таня залилась краской и потупила взгляд.
— Теперь дальше. Бери телефон и звони маме. Её хранитель мне жалуется, что ты уже месяц не звонила. Давай, по быстрому, позвонила, порадовала предков.
Ангел отошел обратно к окну и снова взгромоздился на подоконник на корточки. Под его пристальным взглядом Таня достала телефон и набрала номер.
— Мамочка, привет!... Да, все хорошо… Да, нормально. Как у тебя?...
— Слышь, иди сюда, - довольный хранитель махнул бесу, - не дрейфь, не обижу.
Насупившийся бес, сопя и отводя взгляд, подошел к ангелу.
— Слушай сюда, у нас тут котик потерялся. Серый такой, в полосочку. Должен отзываться на “Барсика”. Значит берешь ноги в руки, и быстренько ищешь.
— Это доброе дело, мне нельзя…Не по понятиям.
— А если я тебе фингал поставлю, это по понятиям будет?
Бес печально кивнул, взмахнул руками и вылетел в форточку на поиски кота.
Ангел довольно улыбнулся: эксперимент увенчался успехом - новые методы убеждения работали на пять с плюсом. Вот только эта дурацкая привычка… Хранитель вздохнул и достал бумажный кулек с семечками.
Автор: Александр Котобус Горбов.
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Вчера, 21:49 by ЛетягаПросмотров: 95Комментарии: 1
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