Рассказявка №154 - Ангел-хранитель

Летяга Просмотров: 95 Комментарии: 1 +4 Вчера, 21:49 by

Таня самозабвенно рыдала в подушку. Всё было ужасно. Хуже некуда. Костик бросил её, на работе начальство устроило разнос, а в трамвае сегодня вытащили кошелёк. И как контрольная неприятность - пропал Барсик. Вышел погулять вчера в форточку и до сих пор не вернулся. Жизнь словно специально подкидывала одну гадость за другой. Если у неё есть ангел-хранитель, то он явно прогуливает работу.— Подлец, - в сердцах буркнула Таня, имея в виду и Костика, и ангела одновременно, - козёл…— Полегче, дамочка.Девушка вздрогнула. Чужой хриплый голос заставил испугаться. Откуда здесь посторонний? Залез к ней в окно? Таня медленно оторвалась от подушки и повернула голову.На окне сидел ангел. Да, скорее всего - белые крылья, светящийся нимб. Только странный: в спортивном костюме, кепке-аэродроме, чёрных начищенных туфлях. И на подоконнике он сидел на корточках, как шпана около соседнего подъезда.— Я бы попросил, - ангел погрозил ей пальцем, - за козла можно и ответить. Ну да, не было меня рядом. Отошёл за пивом, всего-то на пару месяцев. А ты уже сопли развесила.Таня ещё раз придирчиво осмотрела неожиданного визитёра. Нет, точно ангел - не подделаешь нимб. Но его прикид…— А ты почему, - девушка обвела его рукой, - в таком виде? Ты же в белом должен быть.Ангел спрыгнул с подоконника.— Ты себя-то давно в зеркале видела? Где скромность, где целомудрие? Одна мини-юбка чего стоит. А в церкви давно была? Не положено тебе в белом. Скажи спасибо, что меня выделили.Таня растерянно хлопала глазами.— Ничё, я пришел, ты меня увидела, будем делать из тебя человека.И ангел со значением подмигнул.— Я бы попросил.Из-за шкафа выбрался паренек. Мятый серый костюм с жилеткой, очки с толстыми стеклами на носу, из растрёпанной шевелюры торчат маленькие рожки.— Не положено вмешиваться напрямую в жизнь…— Слышь! Ты кто такой вылез? - хранитель набычился и попёр на паренька.— Я бес… Искуситель…— Ща, как двину, - ангел толкнул беса в грудь, - скрылся и не отсвечивай.— Не положено…— А в рыло? - посмотрев на кулак перед лицом, бес ойкнул и убежал обратно за шкаф.— Теперь с тобой, - ангел вернулся к Тане, - вот держи.Из кармана спортивных штанов, представитель небесной канцелярии достал мятую бумажку.— Это что?— Абонемент, на вольную борьбу. Ты же жаловалась, что толстеешь? Вот и поправим. Заодно парня тебе подберём, там нормальные пацаны занимаются.— Борьба не для девушек! - высунувшись из-за шкафа, пискнул бес.— Ща кто-то отхватит, - сказал в пространство Хранитель, - Тренировки с семи до девяти. Понедельник, среда, пятница. И смотри - не опаздывать.— Может не надо? Я диету держу.— А кто ночью из холодильника жрет? Думаешь, если ты свет не включаешь, то не считается?— Так я…— Я еще не закончил. Светке пятьсот рублей отдай. Уже который раз обманываешь.— У меня сейчас нету...— А если найду?Таня залилась краской и потупила взгляд.— Теперь дальше. Бери телефон и звони маме. Её хранитель мне жалуется, что ты уже месяц не звонила. Давай, по быстрому, позвонила, порадовала предков.Ангел отошел обратно к окну и снова взгромоздился на подоконник на корточки. Под его пристальным взглядом Таня достала телефон и набрала номер.— Мамочка, привет!... Да, все хорошо… Да, нормально. Как у тебя?...— Слышь, иди сюда, - довольный хранитель махнул бесу, - не дрейфь, не обижу.Насупившийся бес, сопя и отводя взгляд, подошел к ангелу.— Слушай сюда, у нас тут котик потерялся. Серый такой, в полосочку. Должен отзываться на “Барсика”. Значит берешь ноги в руки, и быстренько ищешь.— Это доброе дело, мне нельзя…Не по понятиям.— А если я тебе фингал поставлю, это по понятиям будет?Бес печально кивнул, взмахнул руками и вылетел в форточку на поиски кота.Ангел довольно улыбнулся: эксперимент увенчался успехом - новые методы убеждения работали на пять с плюсом. Вот только эта дурацкая привычка… Хранитель вздохнул и достал бумажный кулек с семечками.Автор: Александр Котобус Горбов.

Ключевые слова: Ангел-хранитель бес рассказявка

Другие, подобные истории: