Никогда не сворачивай с дороги...

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 14:25

Причина: Изменен раздел.

Anarhist Просмотров: 240 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 14:25 by

- Как то раз я был в очередном отпуске и поехал на три дня к родителям. Доехал и погостил я без приключений, но вот дорога обратно...Мои мысли переплетались в голове, и я старался сконцентрироваться, но спустя два часа ни о какой концентрации и речи быть не могло, я уже откровенно проваливался в объятия Морфея.Я хотел как можно скорее доехать до дома, так как ночевать в какой-то придорожной гостинице не хотелось."Так, нужно взбодриться!" - сказал я про себя. Я приоткрыл люк на крыше, прохладный ветерок, дувший из люка, трепал волосы у меня на голове. Также я включил радио, где шел ночной эфир, там была какая-то передача о рок-исполнителях. Я обрадовался этому, ведь рок-песни - это то, что мне нужно! Но, увы, через 40 минут ведущий сказал привычное: "Мы вас ждем к шести утра на нашу утреннюю передачу: "Б..."! А напоследок хочу пожелать вам всего хорошего, всем уда..." Я выключил радио.Я был уже неподалеку от дома и сильно хотел спать. Осталось чуть больше двух часов езды! Но я не смогу держаться так долго...И тут мне в голову пришла самая худшая идея в моей жизни: попытаться "срезать".Я съехал с трассы, включил "аварийку" , зажег свет в салоне и достал карту (батарея телефона окончательно сдохла, а зарядку от прикуривателя я оставил в гараже) и стал прослеживать короткий путь. Спустя минуты две я все же нашел короткий путь, шедший через поля, села и небольшие деревеньки, часть из которых наверняка была заброшена, т.к карта была старовата. Срезать я так смог бы примерно час, ведь я так я ехал практически напрямик, а по трассе пришлось бы делать крюк...Я немного проехал вперед и свернул вправо.Асфальтовое покрытие дороги сменилось на щебень и гальку. Немного потряхивало, изредка попадались кочки и ямки, но их на удивление было немного, будто по этой дороге почти никто никогда не ездил, доказывало это еще и то, что кое-где на пути встречались кусты и росла трава."И почему этим срезом никто не пользуется? - недоумевал я. - Неужели всем проще давать длинный крюк по трассе?"Спустя 10 минут пути я увидел первую деревню, она, как я и думал, была заброшена и состояла из десяти или пятнадцати домиков, которые стояли полуразрушенными и прогнившими, некоторые и вовсе обвалились. В общем, атмосфера была довольно жуткая и гнетущая. Дальше я ехал мимо различных полей, заросших сорняком и кустарниками.Внезапно я заметил автомобиль, который стоял посреди поля. Это была японская легковушка синего цвета и маленьких габаритов, но при всем этом машина была без одного колеса и с вмятиной на одной двери, второй двери не было вовсе. Это уже было странно... Но я даже не думал сбавлять ход, как вдруг я увидел другие машины! Их было много, очень много! Они были хаотично рассыпаны вдоль дороги, и свет луны позволил рассмотреть большинство из них. История та же, все помяты, разбиты и поломаны. Выглядело это все очень странно, и я уже порядком струсил.Я хотел остановиться и развернуться назад, но было поздно...Я услышал хлопок,и машина начала сбавлять ход. "Черт! Колесо пробил!" - в гневе сказал я, давя на тормоз.Нужно было осмотреть колесо. Я полез в бардачок, там лежал фонарик. Я долго возился с замком бардачка, который мне все никак не удавалось смазать. Вспоминая это, я понимаю, что именно это спасло меня тогда от смерти.(Друг вяло ухмыльнулся и продолжил рассказ)Когда я все же взял фонарик и разогнулся, то я (друг опорожнил рюмку водки)... Я увидел его. Он стоял перед машиной, оскаливая желтые, длинные, острые зубы. Эта тварь была под два метра роста с довольно плотным... Эм... Телосложением. Кожа была серо-зеленого цвета. Руки были немного длиннее, чем у обычного человека, примерно на 10-15 сантиметров, а еще на каждом из пяти пальцев был коготь, при чем небольшой, но остро заточенный, как будто напильником. Одежда представляла собой синие стертые джинсы, серо-багровую майку, которая была когда-то белой, но грязь и высохшая кровь придали ей новый, весьма своеобразный окрас. Также у него был серый плащ и... Я никогда этого не забуду... И шляпа. Коричневая ковбойская шляпа! У тебя, наверняка, возникнет вопрос: "Как ты так хорошо его запомнил?" О, те пять секунд мне твердо врезались в память. Скажу тебе по секрету (друг наклонился ко мне и прошептал), он мне снится... Постоянно... (он немного отстранился от меня и продолжил.) Тебе, наверняка, интересно, что было дальше?Эта тварь подошла к машине еще ближе, почти вплотную, и... И залезла на капот. Он подполз к лобовому стеклу и стал лизать его своим длинным языком, ощущая при этом, пожалуй, самые приятные ощущения. Это меня окончательно добило, и я сидел, вжавшись в сидение, и просто смотрел. Мое тело сковал страх, он не давал мне пошевелиться и отвести взгляд от этого ужасного зрелища. Ему это нравилось, при каждом моем вздрагивании его улыбка расширялась все сильнее...Очнулся я тогда, когда эта тварь начала стучать по стеклу своими когтями, медленно и слабо. Я тут же нажал на кнопку блокировки дверей и отвернулся вниз. Меня стошнило, и я начал рыдать. Это было невыносимо. Я думал, что тут же сойду с ума.Что я мог сделать в такой ситуации? Я начал молиться. Я проговаривал вновь и вновь "Отче наш". После третьего прочтения я все же открыл глаза и посмотрел на лобовое стекло. Там никого не было, я видел лишь поля, небо и луну. Мне стало легче, и я достал сигарету. И только я повернулся к боковому стеклу, чтобы открыть его и покурить, я снова увидел его.Он снова улыбнулся и начал стучать по крыше машины. Сигарета вывалилась у меня изо рта...После десяти секунд отбивания ритма о мое стекло, тварь попыталась открыть дверь, но тщетно. Он разозлился и улыбка сменилась на злобную гримасу. Похоже, что он во что бы то ни стало хотел достать меня и... Я даже не хочу думать об этом.Было ясно, пора бежать! Я что есть мочи надавил на педаль газа. Конечно, спущенное колесо существенно замедляло скорость, но машина все же смогла развить около 45-55 км/ч. Мой преследователь и не думал о том, чтобы так просто отпустить меня, он бежал и почти не отставал. Я паниковал. Я проехал минут пять, но как пишут многие авторы "они показались мне вечностью". Я решил взглянуть в зеркало и проверить наличие "хвоста", лучше бы я этого не делал. Он все еще бежал. Шляпы уже не было, но желание заполучить меня осталось, об этом мне говорила его злобная морда с острыми желтыми зубами.Я увидел желтые огни трассовых огней. Не знаю, долго ли я так ехал, но я уже был спасен. Мне так казалось.Выехав на трассу, я ехал еще около часа, со спущенным колесом, но мне было все равно, я был в состоянии шока...(Мой товарищ окончил рассказ и задумался)- А что было потом? - усмехнувшись сказал я, понимая весь абсурд.- А потом я ушел в запой, рассказать кому-либо я не мог, упекли бы в дурку...- А почему же рассказал мне?- Кто то должен узнать, перед смертью...- Ты это брось! - взволнованно сказал я.- Нет, это решено.- Кем?- Им.- Ты про своего преследователя? - усмехнулся я.- Именно, - совершенно спокойно сказал он. - Он не успокоится, пока меня не убьет!- Эм...- Когда я приехал домой, - продолжил вдруг он, - я сразу запер все двери, лег и отрубился.Утром я подумал что это все сон или галлюцинация, но все-таки решил пойти и осмотреть машину.Колесо спущено, на окне царапины. К сожалению, я не был сумасшедшим, и это все взаправду...А знаешь, что я нашел в колесе? Вот это! - он положил на стол кусок железа, чем-то напоминающий сюрикен с заостренными краями.- Что это? - спросил я, разглядывая предмет.- Это то, что он метнул мне в покрышку, чтобы пробить колесо! - Вася говорил это с легкой улыбкой и огненным взглядом.- А може... - пытался сказать я, но меня перебили.- А знаешь сколько людей там пропало без вести? Я навел справки и увидел 57 имен! Ты хоть понимаешь, что там он обустроил себе заповедник и ловил людей, издевался, а потом убивал. Вот откуда там столько машин! - сказал он.- Издевался?- Да. Мне кажется, что наш страх ему нравится. Он долго "пугает" свою жертву, а потом убивает, когда удовлетворится.- Погоди, - произнес я.- Это еще не все! В ту ночь у меня пропал задний номер! А знаешь, что я нашел сегодня у двери? Да, он нашел меня, спустя полгода! Он бежал, чтобы сорвать мой номер и выследить меня! Он хочет, чтобы я был 58-ым!- Так все, хватит! Это скорее всего просто глупая шутка! А лучше поезжай в больницу и пройди обследование, по-моему, ты умом тронулся.- Нет! Я останусь дома и буду ждать его! И я покончу с этим, раз и навсегда! Я устал жить в страхе! - почти проорал он.Люди замолчали и смотрели на нас.- Прости, я просто на нервах... Спасибо, что выслушал, и прощай! Сегодня это закончится, - сказал он, направляясь к выходу."Ненормальный!" - подумал я про себя и тоже вышел на улицу, но Васи и след простыл.Я даже и не думал верить во все это. Он явно сошел с ума.Утром я, как обычно, включил новости, говорилось о каких-то ЧП и так далее, но спустя 10 минут я услышал то, что повергло меня в шок:"...А сегодня утром полиция обнаружила труп Василия Д*** в своей квартире. Он был привязан к стулу, живот был распорот, также следователи обнаружили боевой пистолет и следы от пуль на стенах. Дверь по предварительным данным была выломана. Полиция считает, что это это дело рук какой-либо секты, об этом свидетельствует имитация царапин и следов от клыков на теле погибшего и на двери, также были обнаружены кровавые узоры на стенах и цифра 58. Однако ранее подобных убийств не было, что делает эту версию маловероятной. Также на столе убитого нашли записку следующего содержания: "Никогда не сворачивай с дороги"А теперь перейдем к новостям спорта..."

Ключевые слова: Страшно существо преследование авторская история

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