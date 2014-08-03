Скажите, вы верите в приведения?

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 14:25

Причина: Стилистика автора сохранена.

Sorto Просмотров: 338 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 14:25 by

Скажите, вы верите в привидения?Не то чтобы этот вопрос меня так уж сильно волновал, просто любопытно узнать ваше мнение. Не факт, что я буду разделять его, так как моя уверенность подтверждается тем, что я сам живу по другую от вас сторону. Я – сущность, или как это, по-вашему, я – призрак…Как я стал таким? Кем я был при жизни? Память моя лишена данных воспоминаний, чему я несказанно рад. Иногда я вижу тех несчастных, которые, переступив грань, оставляют в себе часть прошлой жизни… Жалкое зрелище. По истине, они – воплощение безысходности и отчаяния.Где именно мы обитаем? Боже, если бы вы могли в данный момент обернуться и увидеть за своей спиной то, что вижу я. Всех тех, кто постоянно, днём и ночью, следует за вами по пятам.Да, мы постоянно рядом с вами, ведь вы - цена нашего существования, а если точнее, то ваше здоровье и эмоции. Именно они помогают нам не кануть в Лету. Зачастую чувствуя усталость или депрессию, вы даже не подозреваете, что является истинной причиной данного состояния. Оно и к лучшему, ведь от нас всё равно не убежать…Потустороннего мира, так часто воспеваемого вами, просто не существует. Мы с вами живём в одном и том же месте, просто по разные стороны. И хотя мы паразитируем, большинство из нас не представляют опасности, ведь нам не нужного многого от вас, нам достаточно сохранить свою сущность. Многие к тому же устают от подобного существования и уходят в тихие, безлюдные места, постепенно растворяясь в этом мире и питая остатками себя иные материи.Однако есть и те, кому мало просто существовать. Они желают большего... Им нужно ваше отчаяние. Ваши страдания и страх – самые сильные человеческие эмоции, для них как наркотик. Говорят, что единожды вкусив подобное, вернуться к простому существованию уже невозможно. И ты становишься таким же, как они. Мы называем этих существ Охотниками. Именно их вы можете увидеть в отражении зеркала, именно они скрипят половицами в пустой комнате, именно они являются вам в кошмарах. Они доводят до безумия, изматывают вас и упиваются своим превосходством над вами. Они всей своей чёрной сущностью желают вам зла, в отличии от нас…Как правило, нам плевать на их выходки, и мы не связываемся с ними. Если Охотник получается желаемое, мы просто находим другого смертного, чтобы паразитировать дальше. Наше существование не стоит жизней нашей пищи. Так считал и я, до недавних пор…Место, где я поселился с несколькими существами подобными мне, являло собой довольно просторный дом в частном секторе. Нашей едой была молодая и счастливая семья: отец, мать и их маленький сын – мальчуган лет пяти. Жили они довольно неплохо, но родители постоянно были чем-то заняты, и зачастую с их ребёнком сидела няня. Сам мальчуган рос довольно смышлёным, и мне приятно было наблюдать со стороны за его развитием. На глаза ему я старался не показываться, так как была большая вероятность, что он сможет узреть меня в момент поглощения.Многие полагают, что бабайки, на которых зачастую жалуются маленькие дети – лишь плод их фантазии. Увы, это не так. Дети более открыты эмоционально и, соответственно, им проще увидеть тех, кто живёт за счёт эмоций. То же самое и со взрослыми, многих из которых считают сумасшедшими только потому, что циничные и эмоционально закрытые люди не видят того же, что видят они. А ведь зачастую именно открытость людей служит приманкой для охотников, что и произошло на этот раз…Это был дождливый вечер, молнии то и дело освещали улицы мимолётными вспышками, играясь с тенями, а гром рассекал тишину, нарушаемую лишь размеренным шумом дождя. И почему Охотники так любят такое время для поиска своей жертвы? Неужели люди и правда пугаются обычных природных явлений, открывая своим страхом двери чему-то более ужасному? Может, и я когда-то боялся этого, как знать…Вдруг тревожно завыли собаки на улице, что всегда было плохим признаком. Животные лучше людей чувствуют приближающуюся опасность, и на этот раз опасность двигалась навстречу нам. Я и мои «коллеги» затаились, надеясь, что это чудовище пройдёт мимо, но увы… На этот раз жертвой охотника стала именно эта семья. Мои товарищи стали спокойно разбредаться в поисках новой пищи, чтобы продолжить своё паразитирующее существование, а я сделал то, чего, наверное, никто и никогда не делал. Я решил помочь семье пережить эту ужасную охоту, рискуя своим существованием. Любой охотник может с лёгкость разорвать сущность обычного паразита, но они не делают этого лишь потому, что мы им не интересны. В нас слишком мало сил и жизни…Вряд ли целью охотника были взрослые, мирно дрыхнувшие в своей комнате. Эти циничные создания не проснулись бы, даже если бы Охотник завыл прямо над ними. Нет, единственное, что могло интересовать Охотника – паренёк, испуганно смотрящий на окно, за которым клокотала стихия. И я решил помочь ему, во что бы то ни стало.Охотники поглощают больше жизненных сил, и поэтому им хватает сил оставлять тени, и являть себя людям в разных образах. Вот и сейчас, когда очередная молния осветила детскую, на стене мелькнула тень какого-то горбатого существа, что, разумеется, не укрылось от взора испуганного ребёнка. Охота началась…Мальчуган подскочил на кровати, испуганно смотря на стену, на которой ещё минуту назад играли тени, и вслушиваясь в каждый звук. Звуки не заставили себя ждать… Спустя пару минут, в коридоре раздались медленные шаркающие шаги, словно кто-то подволакивал ногу, и едкий смех разорвал ночную тишину. Мальчик залез под кровать, надеясь скрыться от ночного кошмара, но, когда дверь в комнату со скрипом раскрылась, он готов был закричать от ужаса, чего я не мог этого допустить. Пока существо не знает, где прячется его жертва, оно не сможет ей питаться. И был призрачный шанс, что если продержать существо в голодном состоянии какое-то время – оно уйдёт искать более лёгкую добычу. Проблема была в том, что не только голос мог выдать мальчика, его так же могли выдать эмоции, ведь Охотники отлично чувствуют страх своей жертвы. Чтобы этого не случилось, я застыл рядом с мальчуганом, стараясь максимально поглощать его. Пока им питаюсь я – парень скрыть от более страшного существа.Охотник не заставил себя ждать, и спустя пару минут босые ноги с огромными ногтями показались в комнате. Самого существа видно не было, но было отчётливо слышно его тяжёлое дыхание. Оно застыло, пытаясь почувствовать свою жертву. Я как мог прикрывал парня, но сейчас всё зависело от его выдержки. От выдержки маленького мальчика, перед кроватью которого стоит страшное чудовище, охотящееся за ним.- Алёёёёёёёшенька… - проскрипело существо, голосом напоминающим скрип старых петель. – Где же ты, мальчик?Глаза ребёнка расширились от ужаса, и, по всей видимости, он был на грани. Ещё мгновенье и охота завершиться, а тварь получит желаемое. Надо было что-то делать, и я видел только один вариант. Необходимо было сделать то, чего я долгое время старался избегать, а именно использовать ту силу, которую я получил, поглощая ребёнка, и показать ему себя. Надо было дать ему знак затаиться, во что бы то ни стало.Увы, мне трудно представить, что чувствовал в тот момент мальчик… У его кровати стоит ужасный монстр, который пришёл за ним, и то же мгновенье, в паре сантиметрах от его лица появляется другое существо. Я даже не представляю, как именно я выгляжу, так как отражение в зеркалах требует слишком много сил, но судя по остекленевшим глазам парня, готового рухнуть в обморок, едва ли я сохранил в своём обличье хоть что-то человеческое…Смотря в испуганные глаза ребёнка, я приложил палец к губам, давая ему знак молчать. Несмотря на страх обуявший его, парень взял себя в руки и, испуганно закивав, отвёл взгляд от меня, чтобы увидеть, где находится монстр. Но комната была уже пуста… Охотник исчез…Расслабляться было рано, так как охота была ещё не окончена, и это, к счастью, понимали мы оба. Мальчуган то и дело переводил взгляд с пола комнаты на меня и обратно. Я понимал, что моё присутствие ему сейчас необходимо, так как страх остаться наедине с Охотником был очень силён и старался не пропадать из виду. Я не хотел сильно вредить парню, поглощая слишком много его жизненных сил, но вариантов не было. Если не я – то до него доберётся та тварь, что сейчас находилась за пределами видимости.- Вот ты где!Прямо перед нами появилась уродливая морда Охотника: сморщенное лицо, заострённые зубы на неестественно большой пасти занимающей большую часть лица, покрытые белёсой плёнкой глаза, и грязные патлы, свисающие до самого пола. Взгляд его был устремлён на свою жертву, которая делала судорожные вдохи, медленно переступая грань истерики. Заняв место между испуганным лицом парня и мордой существа, я снова приложил палец к губам. Ребёнка колотило от ужаса, и если так пойдёт и дальше – моих сил не хватит, чтобы спасти его. Сейчас было важно, чтобы ребёнок понял важную деталь – Охотник слеп, и ориентируется он лишь по звукам и ощущениям. Отползя в сторону, я провёл ладонью перед отвратительной мордой охотника, который никак не отреагировал на данное движение.Поглядев в пустоту какое-то время, Охотник, мерзко захихикал и поднялся на ноги.- Ты думаешь скрыться от меня, маленький засранец? Не получится! Ты даже не представляешь, какое безумие тебя ожидает!Смертные действительно не представляют этого, но я прекрасно знал, на что он способен. Я уже видел, как действуют подобные ему и именно потому, рискуя собой, защищал паренька. Охотники не заканчивают охоту, не получив желаемого. Мне оставалось лишь надеяться, что данная особь устанет и найдёт более лёгкую цель, за пределами этого дома. Однако эта игра в прятки лишь раззадоривала Охотника. Он явно был опытнее тех, кого я встречал ранее. Надолго ли хватит мальчика?- Яяяяяя… Тебяяяяяя… Наааайдуууууу… - медленно протянуло существо, шагая по комнате. – Я знаааааю, что ты здееееесь…Парень взял себя в руки и, затаившись, смотрел, как Охотник шагает по его комнате, постепенно успокаиваясь. Я даже начал верить в благополучный исход этой ночи, но существо вдруг покинуло комнату. Тишина снова овладела домом, и ничего больше не напоминало о недавнем кошмаре.Минуты ожидания тянулись неестественно долго. Парень вопросительно посмотрел на меня, но я отрицательно помотал головой. Да, в поле зрения Охотника не было, но я чувствовал на себе его взгляд. В отличие от живых, меня это существо прекрасно чувствовало, как и я его, и хотя я был ему не интересен, со временем оно начнёт догадываться о причине моего присутствия здесь. Пусть они безумны, но логика им не чужда…Постепенно парень начал верить в то, что угроза миновала, и это могло стать решающим фактором в проигрыше. Несмотря на преграды, я видел, как Охотник, сгорбившись, стоял на потолке и пытался определить место расположения жертвы, судорожно дёргая головой и словно принюхиваясь несуществующим носом.Время шло, и парень решил покинуть убежище, убедив себя, что опасность миновала. Встретившись с ним взглядом, я показал пальцем наверх и снова помотал головой. Вряд ли он понял меня, так как вместо того, чтобы затаиться, он лёг на спину и слегка выглянул из-под кровати. Охотник замер и, резко дёрнув головой, уставился прямо на то место, где находился мальчик. Встретившись с невидящим взором Охотника, парень испуганно скрылся под кроватью, но было поздно. Почувствовав всплеск эмоций, который мне не удалось скрыть, Охотник спрыгнул на пол и, зашипев, вцепился в край кровати, начав её трясти.- Тебе конец! Ты мой! Я тебя нашёл!Мальчуган закрыл уши руками и, зажмурив глаза, замер. Хорошее решение. Я старался максимально скрывать его эмоции, и это дало эффект. Несмотря на всплеск эмоций, Охотник по-прежнему не видел свою жертву, он лишь раз почувствовал направление и это сильно его злило.- Алёша? Что это за шум? – раздался голос матери мальчика из коридора. – Ты где, сынок?Как только голос матери мальчика нарушил тишину, Охотник просто растворился. Парень дёрнулся было наружу, но не вылез, а посмотрел на меня. Как бы он не боялся меня, вера в то, что я хочу и могу ему помочь была сильнее. Увидев, как я отрицательно помотал головой, ребёнок вжался в пол, готовый расплакаться от нахлынувших эмоций.- Алёша, ты здесь, сыночек?Я прекрасно понимал, что пока идёт охота, существо не даст проснуться родителям мальчика, но не мог объяснить этого ребёнку, и мне оставалось просто верить в то, что парень продолжить следовать моим советам.Вот порог комнаты пересекли босые ноги матери мальчика. Она прошла по комнате, подошла к кровати и, отойдя на пару шагов, резко упала на четвереньки, начав крутить головой на триста шестьдесят градусов, пытаясь увидеть белёсыми глазами охотника на лице матери мальчика то, что увидеть было не дано. Зажав рот руками, чтобы не закричать, ребёнок смотрел на искажённое гримасой ненависти лицо самого дорого человека и бледнел на глазах.- Ну что ж, засранец… - прошипело существо и рывками, пятясь на четвереньках, выползло из комнаты, оставив нас с парнем наедине.На какое-то время всё снова стихло, и на этот раз я не чувствовал присутствия Охотника в пределах комнаты. Можно было поверить в победу, но увы… Это существо слишком сильно увлеклось, а такие как он не заканчивают охоту, не получив жертву. Ребёнок смотрел на пол пустой комнаты, иногда переводя взгляд на меня – существо, которое ещё день назад наверняка заставило бы его кричать от ужаса.Спустя некоторое время в коридоре раздались уже знакомые шаги, медленные, шаркающие, словно кто-то подволакивал ногу. Ещё спустя минуту в комнате вошёл Охотник, держа в руках головы родителей ребёнка и мерзко хихикая, бросил их на пол, от чего они покатились прямо на нас.Я лишь обречённо наблюдал, как глаза парня наполняли слёзы, и чувствовал, как разум покидает его, уступая место дикой панике. Я, конечно, понимал, что это лишь уловка, и что родители мальчика так же мирно спят, ведь Охотник никогда не убьёт смертного, не получив желаемого. Но как объяснить это ребёнку, нервы которого и так были на пределе и который сейчас к тому же лишился последней надежды на помощь от самых дорогих ему людей? Истерический крик мальчика растворился в торжествующем хохоте Охотника, который незамедлительно кинулся на звук.Единственное, что мне оставалось – это закрыть мальчика собой, ведь охота не может закончиться без жертвы, и кто-то обязательно должен ей стать……Скажите, а вы верите в приведения?

Ключевые слова: Нечто дом призрак мальчик авторская история

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